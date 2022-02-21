Данілов відреагував на інформацію про "розстрільні списки": Отримуємо їх давно, вони трішечки дивні
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В РНБО спокійно ставляться до так званих "розстрільних списків" складених у Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу.
"Ми ці списки почали отримувати вже доволі давно. Вони трішечки дивні. Ми дуже спокійно відносимося до багатьох речей, які на сьогодні є", - зазначив Данілов.
За його словами, Росія нині веде дуже потужну інформаційну кампанію проти України по багатьох питаннях, в тому числі й коли мешканців окупованих територій лякають тим, що нібито Україна планує напад на них.
Секретар РНБО вкотре закликав українців зберігати спокій.
Раніше в росЗМІ з'явилися повідомлення, що представник США у відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Батшеба Нелл Крокер надіслала листа верховному комісару ООН з прав людини, в якому стверджує, що РФ складає списки українців, які мають бути вбиті або направлені до таборів у разі вторгнення в Україну.
Сьогодні, 21 лютого, ще два американських видання повідомили, що США отримали достовірну інформацію про підготовку Росія списків українців, "які повинні бути вбиті або відправлені у табори" після вторгнення в Україну. За даними The New York Times та The Washington Post, посол США в ООН надіслав лист Верховному комісару ООН у справах людини Мішель Бачелет.
Будь ласка, зачекайте...
тут Фейгін розповів на пальцях, що будуть робити на окупованих територіях
Ці розстрільни списки "трошечки дивні", тому що вас в них нема, чи тому, що ви в них є?
2008 рік... думаєте не будуть нас вбивати?? БУДУТЬ!
ото взяв би і роздрукував би кілька листочків, по - перше цікаво чи там у списках справді поважні українці, по - друге мотивація боронити рідний край від поширення смердючого рузькогоміру неабияка.
Их, кстати, сейчас не хватает в плане борьбы с коррупцией и прочим, оттого и повылезало всякое. За эти годы.
Контрпропаганда (разоблачение российских фейков и манипуляций) ГДЕ? Для кого?
Вернемся к моему вопросу.
Правильно ли я понял ваш ответ: "Да, я так думаю/уверен в этом"?
Отож , не важко здогадатись хто в тих списках є , а це насамперед наші патріоти і воіни !
,, Дія " від зелених в діі , так як там знаходяться всі особисті дані , які їх кацапи спокійно беруть 😠
да и так жить получиться не долго.
вскоре объявят "всеобщую мобилизацию" и дальше погонят захватывать новые территории.
Так это какраз нифига не удивительно.