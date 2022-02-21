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Данілов відреагував на інформацію про "розстрільні списки": Отримуємо їх давно, вони трішечки дивні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Данілов відреагував на інформацію про

В РНБО спокійно ставляться до так званих "розстрільних списків" складених у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу.

"Ми ці списки почали отримувати вже доволі давно. Вони трішечки дивні. Ми дуже спокійно відносимося до багатьох речей, які на сьогодні є", - зазначив Данілов.

За його словами, Росія нині веде дуже потужну інформаційну кампанію проти України по багатьох питаннях, в тому числі й коли мешканців окупованих територій лякають тим, що нібито Україна планує напад на них.

Секретар РНБО вкотре закликав українців зберігати спокій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков запевняє, що Росія не складає списки українців, яких вб'ють або відправлять до таборів у разі військової окупації

Раніше в росЗМІ з'явилися повідомлення, що представник США у відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Батшеба Нелл Крокер надіслала листа верховному комісару ООН з прав людини, в якому стверджує, що РФ складає списки українців, які мають бути вбиті або направлені до таборів у разі вторгнення в Україну.

Сьогодні, 21 лютого, ще два американських видання повідомили, що США отримали достовірну інформацію про підготовку Росія списків українців, "які повинні бути вбиті або відправлені у табори" після вторгнення в Україну. За даними The New York Times та The Washington Post, посол США в ООН надіслав лист Верховному комісару ООН у справах людини Мішель Бачелет.
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Топ коментарі
+8
ну понятно, слуг народа в списках нет
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21.02.2022 13:34
+6
Вони вбивали патріотів ще задовго до 2014 року. Когось повісили, комусь голову розбили, когось підірвали в під'їзді і т.п. Так що будуть вбивати всіх патріотів
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21.02.2022 13:37
+5
Обезглавить... По-моему, чем такая власть, как у нас, зелёная, то лучше бы её обезглавить.
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21.02.2022 13:52
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ну понятно, слуг народа в списках нет
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21.02.2022 13:34 Відповісти
Необязательно. Если план обезглавить власть, то они могут как раз убить верхушку Слуг в том числе.
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21.02.2022 13:45 Відповісти
Обезглавить... По-моему, чем такая власть, как у нас, зелёная, то лучше бы её обезглавить.
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21.02.2022 13:52 Відповісти
Ну это в случае её замены на хороших людей. А у России свои планы на этот счет.
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21.02.2022 13:55 Відповісти
Ну в таком случае у меня закрадывается крамольная мысль о том кто оркам такие списки составляет. Если что, шутка.
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21.02.2022 13:58 Відповісти
ТАМ В КАЖДОМ СПИСКЕ НОМЕРОМ 1 СТОИТ ---ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПРЕЗИДЕНТ России БЕЗ СРОКОВ- ОБНУЛЕННЫЙ ПО КЛИКУХЕ "Х..ЛО" ...
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21.02.2022 14:17 Відповісти
Згідно списку Клоуна-Данілова, вони розстріляють усіх крім Порошенка.
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21.02.2022 14:01 Відповісти
зате в тих списках мабуть, весь цензор у повному складі
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21.02.2022 14:02 Відповісти
проте є активісти ЛГБТ
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21.02.2022 13:36 Відповісти
Вони вбивали патріотів ще задовго до 2014 року. Когось повісили, комусь голову розбили, когось підірвали в під'їзді і т.п. Так що будуть вбивати всіх патріотів
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21.02.2022 13:37 Відповісти
Ото не великий вибір в українця - або чинити збройний спротив, або бути вбитим, або йти до російського концтабору, або тікати з країни.
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21.02.2022 13:41 Відповісти
це достатньо великий вибір
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21.02.2022 13:44 Відповісти
Можна стисло - боротися, здатися, втекти.
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21.02.2022 13:49 Відповісти
великий, але обмежений
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21.02.2022 13:51 Відповісти
То что они будут странные было понятно. Но они могут понять как мыслят в Кремле. Это чисто психологическая штука. Плюс если правда что вы их получили, то вы знаете кого надо защищать и надеюсь всем сообщили об этом или хотя бы поставили под контроль.
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21.02.2022 13:43 Відповісти
Нічого дивного, ці списки вони самі складали
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21.02.2022 13:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vr4mffhViQ4
тут Фейгін розповів на пальцях, що будуть робити на окупованих територіях
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21.02.2022 13:47 Відповісти
Одне маленьке питання:
Ці розстрільни списки "трошечки дивні", тому що вас в них нема, чи тому, що ви в них є?
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21.02.2022 13:48 Відповісти
ну ти і я там точно є
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21.02.2022 13:53 Відповісти
"Огласите весь список, пжалста" (с)
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21.02.2022 13:51 Відповісти
http://svoboda.fm/crime/adventure/193539.html


2008 рік... думаєте не будуть нас вбивати?? БУДУТЬ!
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21.02.2022 13:53 Відповісти
а помните в 2019 кто вам это кто рассказывал некий портнов кто и куда и что будет с людьми когда они придут к власти
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21.02.2022 13:53 Відповісти
від того що озвучує цей пан як правило ні користі, ні толку,
ото взяв би і роздрукував би кілька листочків, по - перше цікаво чи там у списках справді поважні українці, по - друге мотивація боронити рідний край від поширення смердючого рузькогоміру неабияка.
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21.02.2022 13:53 Відповісти
Может те кто в списке давно уже знают. А остальным сейчас и не надо, а то перегрызутся еще.
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21.02.2022 13:54 Відповісти
"Немного странные" не списки, а секретарь СНБО, который говорит о мощной информационной компании против Украины и при этом ни единого слова о КОНТРкомпании, которой постоянно необходимо заниматься.
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21.02.2022 13:58 Відповісти
Контркампания у нас как бы налицо. Фейки разоблачаются каждый день. Плюс если удается попиариться - вот в детский садик попали, внимание обстреляли журналистов и министров Украины, то пиарятся. Этому мы за годы научились, так как многие бывшие евромайданщики пошли работать на пропаганду ЗСУ.
Их, кстати, сейчас не хватает в плане борьбы с коррупцией и прочим, оттого и повылезало всякое. За эти годы.
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21.02.2022 14:02 Відповісти
Короче, у нас куча людей, которые просто тихо делают свою работу каждый день.
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21.02.2022 14:04 Відповісти
Если вы утверждаете, что "налицо", то прошу ответить:
Контрпропаганда (разоблачение российских фейков и манипуляций) ГДЕ? Для кого?
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21.02.2022 14:41 Відповісти
Вы реально думаете, что где-то в Украине сидит некий офис с десятком журналистов и переводчиков, пишут на европейских и англ. языках статьи, разоблачающие рос.фейки и потом рассылают это по мировым СМИ? Причем не просто "рассылают", а вступают в переписку и добиваются публикации.
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21.02.2022 15:13 Відповісти
Попытка съезда с темы не зачетная. Мы не говорили о том что читаете вы или я. Мы говорили о системной борьбе государства с российской пропагандой и фейками.
Вернемся к моему вопросу.
Правильно ли я понял ваш ответ: "Да, я так думаю/уверен в этом"?
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21.02.2022 15:46 Відповісти
Мені на ФБ вже погрожують кацапи тим , що приїдуть до Києва і розправляться зі мною , хоча я не політик і ніколи там не був !

Отож , не важко здогадатись хто в тих списках є , а це насамперед наші патріоти і воіни !

,, Дія " від зелених в діі , так як там знаходяться всі особисті дані , які їх кацапи спокійно беруть 😠
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21.02.2022 14:07 Відповісти
некоторых убьют сразу, остальных заставят жить, стоя раком на коленях, как в Лугандоне.
да и так жить получиться не долго.
вскоре объявят "всеобщую мобилизацию" и дальше погонят захватывать новые территории.
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21.02.2022 14:12 Відповісти
В ответ украинцы должны составить список, кто будет повешен после суда в Гааге, и опубликовать на сайте мин.обороны.
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21.02.2022 14:40 Відповісти
Під час голодомору не розбиралися, хто патріот, а хто - ні! Відбирали все с'їстне, блокували території війсками і чекали, поки всі вимруть від голоду.
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21.02.2022 14:48 Відповісти
Странные в смысле, что в расстрельных списках есть предыдущая власть и нет нынешней?

Так это какраз нифига не удивительно.
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21.02.2022 14:48 Відповісти
ага, я помню список 47 журналистов после "убивста" Бабченко.
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21.02.2022 21:24 Відповісти
 
 