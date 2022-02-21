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Кулеба вважає помилкою відмову України від ядерної зброї: "Деякі країни мають відчувати відповідальність за це"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба вважає помилкою відмову України від ядерної зброї:

Деякі країни мають відчувати відповідальність за те, що Україна віддала ядерний потенціал, але дані їй гарантії безпеки провалилися, і сумлінно працювати над пошуком правильних і ефективних гарантій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CBS News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Враховуючи те, що ми віддали наш ядерний потенціал, що дані нам гарантії безпеки провалилися, я гадаю, деякі країни мають відчувати відповідальність за це і сумлінно працювати над пошуком правильних і ефективних безпекових гарантій для України", - доповнив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять ядерних країн заявили про необхідність запобігання ядерній війні

Зокрема, Кулеба ствердно відповів на питання журналістки: "Чи ви оглядаєтеся в минуле і кажете - ми не мали віддавати нашу ядерну зброю, це була помилка?"

Міністр також частково погодився, відповідаючи на питання, чи відчуває Україна, що США заборгували їй.

Глава української дипломатії висловив переконання, що сьогоднішнє життя дає чудову нагоду виправити помилки, скоєні в історії.

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Топ коментарі
+17
Почему будапештский меморандум бумажка, а минские соглашения - документ к исполнению?
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21.02.2022 13:57
+9
Повторю. Президент, который в четверг говорит что не даст денег на армию, т.к. не хватает на дороги, а в субботу хочет восстановить сверхзатратный ядерный статус - пора показать психиатру или наркологу. Его бомбит снова. Его "уставшего от союзников" министра тоже.
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21.02.2022 14:02
+6
А ничего, что Будапештский меморандум подписали первые лица государств, и минские угоди- фиг знает кто? Кроме того, этот треш даже не ратифицирован в ВР!
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21.02.2022 14:14
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Порошенко: "Підписи під Будапештським меморандумом дають менше безпеки, ніж ядерний заряд" Джерело: https://censor.net/ua/n455404

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21.02.2022 14:14 Відповісти
А Леня Кучма совсем-совсем не чувствует ответственности подписав этот Меморандум?
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21.02.2022 14:16 Відповісти
Можно нікого не питати зробити і поставити перед фактом.
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21.02.2022 14:17 Відповісти
Интересно, когда же хоть в одну светлую голову придет понимание, что Будапештский меморандум не только об отказе Украины от собственного ядерного оружия, но и про отказ Украины на размещение ядерного оружия других стран, например USA, на своей территории.

Вот просто на поверхности из вики: "На сегодняшний день эксперты (в том числе, из Федерации американских ученых, FAS) оценивают число ядерных атомных бомб США в Европе и Турции в 150-200. Это бомбы типа В-61 общей мощностью 18 мегатонн. Они размещены на шести авиабазах: в Германии (Бюхель, более 20 штук), Италии (Авиано и Геди, 70-110 штук), Бельгии (Кляйне Брогель, 10-20 штук), Нидерландах (Волкель, 10-20 штук) и Турции (Инджирлик, 50-90 штук)."

Для попадания в этот клуб нужно спустить в унитаз Будапештский меморандум. И слова немецкого посла о том, что эта бумага не имеет юридической силы нам очень даже кстати.
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21.02.2022 14:18 Відповісти
Честно говоря при современных технологиях ЯО - это как из пушки стрелять по воробьям.
Точность и мощность современного неядерного вооружения может на порядок превосходить эффектианость ЯО.
И уж гарантированно может выполнять функцию оружия сдерживания имхо
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21.02.2022 14:21 Відповісти
уже эта басня про ЯО,порядком надоела. я надеюсь многие помнят,как после развала совка в Украине всё продавалось налево и направо. в воинских частях,жрать было нечего! солдатиков отпускали домой,типа в отпуск,чтоб назад привозили картошки,моркови...где было бы это ЯО надеюсь понимаете.
к тому же,у Украины нет производства не то что боевого плутония,а урана в нужной концентрации.
потому что при союзе,всё это делалось на Урале!
и возродить не получится по той же причине!
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21.02.2022 14:27 Відповісти
Это да-а главное,иметь"яйца",что бы с тобой считались.Сколько лет бойцы на"передке"сидят,под огнем,без права ответить адекватно.
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21.02.2022 14:35 Відповісти
А хто заважав ще з 2014-го запустити ВПК. Це ї робочі міста і високи технології. Нікому на банкової не було потрібно.
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21.02.2022 17:13 Відповісти
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21.02.2022 14:29 Відповісти
Апелювання до совісті? )))
Совість - дуже дешевий товар. І не ходовий.
Атавізм і пережиток. Бронтозаври , які користуються цим рудиментом - вимруть.
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21.02.2022 14:29 Відповісти
Ответственность-это когда за 8 лет,не построен патронный завод,или"запад",постоянно-давать будет?
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21.02.2022 14:32 Відповісти
Мля, ну куда бы вы пуляли этим оружием? По Крыму? По Донецку? Или по Мацкве с ответкой по Киеву?
Давайте поиграем в увлекательную ролевую игру. Вы - президент Украины в 2014 году, у вас в руках ядерная кнопка и полностью разваленные конвенциальные войска, отжимается Крым и отряды пидоров скачут по Донецкой и Луганской областям. Ваши действия? Куда пулять?
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21.02.2022 14:33 Відповісти
А если наоборот. Есть у Украины ЯО. Станет ли Параша присылать своих ихтамнетов? А буду ли скакать гопники по Донбассу* Они ведь не с Луны упали. Их опять эе готовила эрефия
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21.02.2022 14:54 Відповісти
А почему не станет, зная что ответки ЯО 100% не будет?
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21.02.2022 15:02 Відповісти
А расскажи. Есть хоть один случай нападения на страну с ЯО?
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21.02.2022 15:39 Відповісти
Индия, Пакистан, Израиль. Достаточно?
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21.02.2022 15:59 Відповісти
Кто на Индию напал? Пакистан:? А на Израиль последний раз напали в шестидневную войну, еще до ЯО. Атаки террористов не в счет. Уж лучше бы ты Британию вспомнил. Так у Англии и без ЯО яиц хватило мучачос трахнуть
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21.02.2022 16:26 Відповісти
Так никто не будет применять ЯО - об этом и речь. Эта страшилка уже не работает. Даже если у тебя была бы ядерная бомба, ***** бы тебе еще и помог ее куда-нибудь в паРаше скинуть - паРаша большая, ей ни людей, ни тем более территории не жалко. У нас даже ракет, способных долететь до Москвы нет и стратегической авиации тоже нет, и обогащения урана тоже нет, да и полигонов для испытания серьезного оружия тоже нет. Кстати, у Рашки есть ПВО и ПРО, пусть и кривое. Может нам стоило бы начать с этого? А то как-то интересно получается, у нас на 2014 год уже и армии не было, а мы решили про ядерное оружие вспомнить.
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21.02.2022 17:05 Відповісти
Речь должна быть об одном. Что Украину тупо об=ли. Поменяли ЯО на простую бумажку. Т это основное
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21.02.2022 17:12 Відповісти
Вона не пуста. Це Обама був пустим, та його віце-президент...
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21.02.2022 17:21 Відповісти
Да мы сами себя ... Гарантий действительно нужно было требовать больше, но после драки махать кулаками вроде как поздновато. Нам никто не мешал развивать собственный оборонпром, пусть даже просто для экспорта, но никто этого не делал. Так кто нам доктор?
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21.02.2022 17:41 Відповісти
Наш "Укрспецэкспорт" был в ТОПЕ. Кольчуги, турбины, танки, плюс всякий военный инвентарь. От стрелкового оружия до ПВО. Но Позиции сдали. А Янучара и Зелебеня добили. Что это дерьмо в "Укробонпроме" наблюдает?
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21.02.2022 17:56 Відповісти
Я очень надеюсь, что если начнется, то эта сухумская обезьяна не успеет смыться.
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21.02.2022 18:00 Відповісти
Ну в РФ майже немає ПРО, та и Система попередження ракетному нападу у такому стані, що США достатньо переобладнати більшу частину своїх підводних атомніх човнів на крилати ракети і з тогож Балтийського моря можно нанести по КП та ядернім силам РФ удар і армія РФ виявить їх лише тоді, коли вони вже майже почнут підриватися.

А США має потужний військовий флот, багато літакив боротьби з підводними човнами і вони можуть недопустити більш запуску декільких ракет путлеровцами, а ті декілка зможе знищити їх ПРО, з фрегатів.
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21.02.2022 17:20 Відповісти
Да. Но речь не о передовом вооружении, я просто продолжаю фантазии людей на тему: "Если бы у нас осталось ЯО". Просто некоторые верят, что если бы у нас осталась ядерная бомбочка, то рашка почему-то бы нас боялась. Кацапское вооружение возможно и отсталое, если сравнивать с НАТОвским, но пока что мы говорим о том, что имеется у нас.
То, что нужно было пытаться выбить для себя больше гарантий при подписании - это факт, но сейчас уже поздно об этом говорить. Что сделано, то сделано.
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21.02.2022 17:33 Відповісти
Да майже все ви написали вірно.

Ну може декілька завищили рівень модернізації армії у РФ. Так крадуть. Крадуть багато. А на ВПК криві руки.

Ось наприклад. Їх ПТРК Корнет и наша Стугна. 24-й канал декілька днів тому дав сюжет. Корнет ще еаприкінці того року випробували у Дагестані і журналисти дуже раділи тому, що майже за дві секунди вразив ціль.
Корнет заявлено як ПТРК з дальністю враження до 10 км. Алеж заявлена швидкість у 300 км/сек., тобто ракета літила навить не на 1 км.

А головне, якщо Стугна кєрується дістанційно, за 50 метрів, тобто навить з блиндажу. А Корнетом потрібно направляти лазерний промінь прямо з пускової, а це означае, що постріл у сторону пускової, оператор просто пригнув голову і ракета пішла мимо цілі...
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21.02.2022 18:16 Відповісти
Війна Аргентини против ВБ.
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21.02.2022 17:14 Відповісти
А почему не на путь Пакистана или Израиля?
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21.02.2022 14:51 Відповісти
Или Турции....
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21.02.2022 14:59 Відповісти
У этой ошибки есть имена и фамилии - Л.М. Кравчук и Л.Д. Кучма. Мало того что они сдали ЯО, они еще и гордость обороны Украины уничтожили Поменяли реальную мощь на филькину грамоту
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21.02.2022 14:49 Відповісти
Це фігня. О соь те, що не порізали ВСІ стратегични літаки виробництва ТУ, яки РФ тоді відмовилась ремонтувати, а частину передали у РФ, а зараз ці ТУ літають біля нашого кордону та з них нас можуть бомбардувати, ось це було дуже пагано.
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21.02.2022 17:24 Відповісти
что они хотят своими испражнениями? чтобы все от нас отвернулись? Американцы и Великобритания и так уже много поставили. Еще стингеров просите, или типа того. может на 5 км. и сможете Сушку достать. Своими разговорами про ядерную сброю только подыгрываете Гебельс ТВ. Все понимают, а эти одно и тоже. По шпаргалке. Кто им эту хрень прописал. Беня? Того мечта в Рашу попасть ещё в 19 году озвучена
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21.02.2022 15:01 Відповісти
Цапи, коли брали в Україні ЯЗ, брали на себе обов'язки не застосовувати ЯЗ проти України. Зараз з цапії йдуть загрози вдарити ЯЗ по Києву. В такому випадку Україна зобов'язана нафарширувати ракети "брудним зарядом".Головне, що в Україні все є для цього.Крім того, в Україні 4 АЕС с 15 реакторами.Це 15 Чернобілів, які можуть споганити життя від Лондону до Уралу та від Прибалтиці до Ізраїлю.Не дай Боже Україна піде на крайні міри.Мало нікому не покажеться.
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21.02.2022 15:22 Відповісти
Вони також взяли на себе забовязання не тільки не нападати нас, а і не використовувати проти нас економічної війни. При Кучмі Кремль цього і не робим, алеж Ющенко не тільки руйнував ЗСУ, так ще й не звертався до членів-гарантів, під час Газових, нафтових війн проти України.
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21.02.2022 17:26 Відповісти
Ніхто не вимагав здавати тактичні ракети Ельбрус, і різати Точки-У. Це все видумки комуністів і Кравчука які розбазарили все це в своїх інтересах. Подякуєм тодішнім 73% що бігали і кричали що Чорновола обирати не можна бо він все зруйнує і повбиває російськомовних мальчиків в трусиках
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21.02.2022 18:03 Відповісти
Це Кулеба процитував темники нового триумвірату зовнішньої політики, щоб не рослаблявся, бо підпав під Тлетворное влияние запада. А один з триумвірату скоро буде задавати всім своє коронне запитання -кто сдесь первий, первий кто ?
колись маршала Жору відправили у останній вояж за кордон та ще й заставили "пливти" на крейсері. Прощаючись у Внуково з клевретами, він прорік - власть некрепко стоит на ногах, ви тут смотрите, если что.....
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21.02.2022 18:31 Відповісти
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