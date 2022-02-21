Кулеба закликав ЄС надати Києву перспективу членства та запровадити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз надати Україні перспективу членства в ЄС та впровадити проти РФ санкції.

Про це він заявив сьогодні журналістам після закінчення участі у засіданні Європейської ради з питань закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сказав колегам, що найкраще стратегічне рішення, яке вони можуть наразі ухвалити, - це надання Україні європейської перспективи", - зазначив Кулеба.

"Це буде чіткий сигнал президенту Путіну, що хоч би що він робив, хоч би як він намагався, рух України є незворотнім, і Україну ніхто не залишить наодинці з Росією. І друге - це був би потужний сигнал українському народу про те, що Україна рухається до європейської сім'ї, миру та процвітання, яке на неї чекає", - передав він зміст своєї позиції.

Глава зовнішньополітичного відомства України також закликав ЄС "ухвалити щонайменше окремі санкції проти Росії, оскільки для цього є достатньо підстав".

"У зв'язку з цим ми обговорили, що має бути тригером, тобто спусковим гачком для застосування повного пакету санкцій проти Росії. З розмови, яка відбулася, я бачу, що, по-перше, є готовність застосувати проти Росії повний пакет найважчих санкцій, і це буде зроблено, і друге - триває дискусія про те, в який саме момент це має статися. Тобто, що саме має зробити Росія, щоб ці санкції були застосовані", - додав Кулеба.

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Крім того, за його словами, досягнуто домовленості, що ЄС розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію.

"Параметри цієї місії та час її розгортання ще уточнюються, але принципово рішення ухвалено. Це буде важливий політичний сигнал про збільшення присутності ЄС в Україні, про початок співпраці у військовій сфері. Ще раз наголошую - місія буде дорадчо-тренувальною. Це не бойові підрозділи. Але надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного закінчення", - наголосив міністр.