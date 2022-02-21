Донецький терорист Басурін заявив, що т. зв. "ЛНР" та "ДРН" потребують військової допомоги з боку РФ
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Один із ватажків російських окупантів на Донбасі, донецький терорист Едуард Басурін заявив, що т. зв. "ЛНР" і "ДРН" потребують військової допомоги з боку РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Насамперед все-таки моральна (допомога), фінансова, теж я б не відмовився, військова - теж необхідна, за різними напрямками", - сказав Басурін в ефірі YouTube-каналу "Соловйов Live", відповідаючи на питання, в якій допомозі від РФ потребують республіки.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого. У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) заявили про обстріли біля кількох десятків населених пунктів на лінії розмежування. 18 лютого численні обстріли продовжилися.
При цьому бойовики звинувачують українську сторону в обстрілах. 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії.
Як повідомлялося, 19 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили всезагальну мобілізацію в ОРДЛО. Правозахисники заявляють, що НЗФ "ЛНР" та "ДНР" проводять примусову мобілізацію до ОРДЛО. Російські окупанти забирають всіх, хто потрапляє у їхнє поле зору, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку та навіть неповнолітніх.
Будь ласка, зачекайте...
National Security Adviser Jake Sullivan tells NBC this am that Russia is planning an "extremely violent" invasion of Ukraine. US has "intelligence to suggest that there will be an even greater form of brutality" against Ukrainians, "to repress them, to crush them, to harm them."
Чрезвычайно насильственное насилие, огромная жестокость. Россия очень серьезно настроена именно чтобы убивать украинцев, а наши зайчики ведут себя как будто рядом не бродит сбесившийся сифилисный волк.
- В мавзолее дрочит.
4 ч
В Соловьев LIVE - пропагандоны Карнаухов и Баранец.
Дают видео "укронацистов" из-под Мариуполя: "Вот так это выглядит глазами наемников и убийц кровавых"
...И вдруг внутри видео голос укр.военного:
"Тут таке відчуття, що сєпари тупо по своїм ху@рять".
Занавес! Облажались роспроповцы
https://mobile.twitter.com/KudrinOleg/status/1495665788350521348
Фейкомёты грёбанные, гореть всем им в аду!
https://www.youtube.com/watch?v=Fn3EqhY1Du0&feature=emb_imp_woyt
Президент Украины Владимир Зеленский не устает обвинять США и коллективную англичанку в нагнетании обстановки. И запугивании украинцев войной. Когда, на самом деле, по его мнению все хорошо.
Каждый раз меня это удивляет. Почему? Почему человек, игравший в КВН, все знающий про телевидение, про стратегию продвижения, у которого карманный председатель партии вроде как сделал миллионы именно в информационном секторе интернета - почему они не имеют ни малейшего представления, как работает информация в эпоху электронных новостей?
Кто там рядышком - донесите до Владимира Александровича одну простую мысль, плз.
Если даже Байден и не смог остановить вторжение, он уже сделал одну важнейшую вещь.
Он оставил Россию без «казуса белли».
Потому что всё, что русские делают сейчас - взрывают уазик командира милиции с перевешенными номерами, «эвакуируют» «беженцев» в Ростов, откуда они сбегают на второй день, минируют пути «эвакуационных» колонн, обстреливают Луганск, обстреливают Ростовскую область, взрывают газопровод, орут по телевизору про фашистов - всё это больше уже не имеет значения.
Никакого.
Вообще.
Росси больше никто не верит. Во всем мире.Ни одному слову.
Так, как в Грузии, когда пропаганда про грузинских фашистов, две тысячи трупов и сметенный с лица земли Цхинвали сработала в качестве казуса белли - так уже не будет.
Тогда Грузия информационную операцию начала войны проиграла.
СЕЙЧАС УКРАИНА ЕЁ УЖЕ ВЫИГРАЛА!
Ну, не Украина, конечно.
Байден выиграл. Для Украины.
За что Президент Украины не устает поливать его какашками на каждой площадке при каждом удобном случае.
А семьдесят три процента поливают его какашками в фейсбуке.
Зачем это делает Скабеева, я понимаю. Зачем это делать гражданам Украины - нет.
Но факт таков. Путин теперь может делать все, что угодно. Оправдывать вторжение, как только хочет. Готовить какие угодно провокации о рать об этом до седьмой пены на губах.
Он может смешать ракетными системами залпового огня колонну «беженцев» с песком и на весь мир показывать убитых детей. Он может взорвать пол-Москвы и пол-Лениграда. Хоть через дом. Он может разнести все детские сады в Луганске вдребезги. Уничтожить пятьсот «погранпунктов ФСБ России». Скабеева может захлебнутся своей собственной слюной, рассказывая про украинских диверсантов.
Все это больше не имеет уже никакого значения.
Им больше никто не поверит.
Им уже никто не верит.
Их вообще уже больше не слушают.
И вторжение России во всем мире будет теперь воспринято совершенно однозначно - как вторжение России.
Всё. Точка. Никаких других интерпретаций больше не будет.
Они там изгаляются каждый божий день, каждый божий день придумывают что-то новое, каждый божий день что-то взрывают, подрывают, обстреливают - а всем уже плевать. Всему миру уже плевать. На них вообще уже никто не смотрит. Их больше нет в информационном поле. Ни одно СМИ туда уже никого не отправляет. Ни одно СМИ не пишет про ДРГ украинцев. Ровно наоборот - все пишут про девятое управление ФСБ, которое за эти три года выстроило агентурную сеть по всей Украине, чтобы убивать и сажать журналистов и лидеров мнений, а четыреста репортеров ведущих мировых сидят в Киеве и ждут аккредитации на линию фронта со стороны Украины.
И никакой левацкий дурачок Эндрю из «Гардиан» не будет больше писать про страдающее мирное население Донбасса и про факельное шествие украинских фашистов Крещатика.
Все теперь будут писать только одно - как Россия стреляет по Украине.
Не шахтеры. Не трактористы. Не ЛНР.
Россия.
И сделал это Байден. За эти два месяца.
Когда каждый божий день пугал Бубочку до икоты. Когда каждый божий день талдычил, что Россия готовится к войне. Когда «Бильд» рисовал схемы со стрелками вторжения, а весь фейсбук над ними ржал. Когда сливали таблоидам информацию про подвезенную Россией донорскую кровь. Про вторжение шестнадцатого в четыре утра. Про возможные провокации в Москве. Когда Байден звонил по пять раз на дню всем по всему миру, выпускал экстренные обращения и собирал Совбез.
И это сделало свое дело.
Всё, в голове каждого человека в каждой стране во всем мире четко улеглось одно - Россия начинает войну.
Россия хочет напасть на Украину.
Россия поехала головой и превратилась в Гитлера.
Адольф Алоизович, к слову, тоже что-то там вякал про Гляйвиц, про Эльзас и Лотарингию, про защиту от буржуинов и коммунистов - и вся Германия его слушала, верила, и многие потом до самой смерти считали, что они действительно защищали Германию превентивными мерами, но в учебники вошло совсем другое.
Но на это понадобилось шесть лет и миллионы трупов.
Байден же это сделал за два месяца и бесплатно.
Так что тут может быть только один совет. Посмотреть на японцев. И поучиться делать, как они.
Каждый раз, когда кто-то пишет хоть что-то о том, что Россия разрабатывает планы начала войны - складывать ручки лодочкой, прижимать к груди, кланяться и говорить спасибо.
"The Sun" опубликовала очередную схему со стрелочками? Ручки лодочкой, нихао ма. Или как там. Аригато.
Байден в очередной раз сделал заявление и напугал Бубочку до зеленых чертиков? Руки лодочкой. Аригато.
Бубочка в очередной раз залез под кровать от слитых в таблоид данных американской разведки? Аригато.
А Верховному Главнокомандующему принесите валерьянки.
Никакой комиссии Тельявини, которая пять лет расследовала, кто же на кого напал в Цхинвали, а потом вынесла решение - ой, виноваты обе стороны, Соломоны херовы - уже не будет.
Россия - агрессор. Только так она воспринимается в мире.
Во всем мире она воспринимается теперь только так.
Аригато.
Ну и чтоб два раза не вставать. Владимир Жириновский. Двадцать седьмого декабря две тысячи двадцать первого года.
Двадцать три года назад, в 1999 году, когда России нужен был казус белли для вторжения в Чечню, и она начала взрывать свои собственные дома со своими собственными гражданами - и это, как потом и через девять лет в Грузии, тоже сработало - уже был такой прокол. За три дня до взрыва дома в Волгодонске информацию о взрыве озвучил спикер госдумы Геннадий Селезнев. В общественном сознании отложилось, что это Жириновский тогда проговорился - но нет, он, напротив, задал тогда вопрос Селезневу - а как так получилось, что о взрыве дома ты заявил за три дня?
Теперь вот Жирик поумнел. И сам занял место Селезнева.
И про четыре часа утра двадцать второго февраля говорит за два месяца до события.
Аркадий Бабченко
Я ему поверил, и спрашиваю, в чем же им помощь нужна.
_Так ты чей кум: мой или медведя?
А дальше что?
Так можно лишиться и ЛНР - другой уникальной народности, внесшей весомый вклад в мировую историю.
МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЭТОГО ДОПУСТИТЬ!!!!
А де гауляйтер Ківа ?
Вон в ЛНР призывают мужчин старше 55 лет.
Чиста в "добровольном" порядке, конечно.
Следующий шаг - призывать покойников с кладбища, самый сейчас самый высокий накал патриотизма в ЛНР
"Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов заявил, что Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет в связи с большим количеством желающих стать на службу среди лиц данной возрастной категории.
«В соответствии с этими изменениями военным комиссариатам разрешено осуществлять призыв на военную службу граждан ЛНР старше 55 лет в добровольном порядке. Данные изменения вызваны тем, что большое количество обращений от наших граждан поступало Главе, которые изъявляли желание защищать нашу Республику, но по возрасту не соответствовали тем критериями, которые были в указе об общей мобилизации», - сказал Председатель Правительства." - https://mvdlnr.ru/
В РЕСПУБЛИКЕ ВЫДАДУТ ПО ОДНОЙ ТЫСЯЧЕ РУБЛЕЙ ВСЕМ ЭВАКУИРОВАННЫМ В РФ
20 февраль 2022
Эвакуируемые в РФ жители ЛНР могут получить одну тысячу рублей финансовой помощи на пунктах выдачи, организованных в четырех городах Республики." - https://mvdlnr.ru/
Не поняла, вроде, им по 10 тысяч обещали?
Пасечник скоммуниздил 9 тысяч из каждых 10?
Или это дополнительная выдача, потому как "эвакуироваться: из Луганска не желают?
Ну что, почву эти мрази подготовили.
дуже нагадує старого собаку, яки солодко спав та гучно пукнув, і перелякавши себе загавкав )))))
Те стали возвращаться... после теплого приема братушек.
Вы хоть подвалы проверьте, может там не сахарные мешки лежат!
Повзрывают жилые дома, обвинят Украину, как вариант для повода.
Догонит и ещё раз даст помощь.
Чтобы ты, дебил, его не подставлял.