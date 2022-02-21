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Стефанчук про Будапештський меморандум: Настав час використати цей механізм - договори повинні виконуватися

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Стефанчук про Будапештський меморандум: Настав час використати цей механізм - договори повинні виконуватися

Спікер Руслан Стефанчук не сприймає позицію деяких колег про те, що Будапештський меморандум не має юридичних наслідків.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.

Спікер наголосив, що у міжнародному праві є принцип: "Договори повинні виконуватися".

"Будь-яке міжнародне зобов’язання, взяте на себе країнами, повинно виконуватися. Це фундаментальний принцип міжнародної політики", - зазначив Стефанчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Будапештська угода - це формат, що не має міжнародних юридичних зобов'язань", - посол Німеччини в Україні Фельдгузен. ВIДЕО

Коментуючи ініціативу президента Володимира Зеленського про проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, він зауважив: "Я не скажу, що це була якась новина. Якщо ви відкриєте програму кандидата в президенти Володимира Зеленського, то в розділі "безпека країни" у першому абзаці стоїть питання звернення до гарантів Будапештського меморандуму. Просто, мабуть, настав час використати, в тому числі, і цей механізм. Україна дуже гнучка у використанні усіх міжнародних засобів, які у нас є, як у суб’єкта міжнародної політики. Тому використовуватиме усі з них, щоб забезпечити безпеку та територіальну цілісність нашої держави".
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Топ коментарі
+8
Фінансуйте армію та реформуйте її, розбудовуйте ТРО, дайте можливість громадянам підготуватися до можливої війни, замість того аби будувати дороги та роздавати телефони. Хоча хто я такий, щоб давати поради найвеличнішим депутатам в історії, в них є свої стратеги - арахамія, зєлєнскій, єрмак, бужанський, котлєта.
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21.02.2022 14:35
+6
По логике вещей, этот меморандум выгодно выполнять, в первую очередь, именно западному миру! Ведь это гарантии спокойствия каждой страны, которая возможно захотела бы иметь ядерное оружие!
когда разные представители западного мира заявляют, что Будапештский меморандум - "филькина грамота", они тем самый нивелируют все попытки договорится с Ираном, относительно их ядерной программы... это сегодня! завтра - начнут разрабатывать ядерное оружие чуть меньше, чем ВСЕ! хотя бы должны понимать представители западного общества?
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21.02.2022 14:40
+6
який меморандум чепушило? Зебілота знову намагається продати мудрому наріду вирішення складної проблеми шляхом "по щучьему вєлєнью".
Меморандум не виконує одна країна - російська *********. Замість тухлої звіздьожі починайте фінансувати і озброювати армію. Хоча вже може й пізно...
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21.02.2022 14:48
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Да, рекомендую еще прочитать меморандум на английском. Хоть оригинал, хоть на заборе, на ваше усмотрение. В нем вообще нет слова гарантия, даже в заголовке.
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22.02.2022 12:54 Відповісти
Вы просто прочтите этот документ не с забора

Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.

За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)


Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.
Без дипломатического образования поймете что означает выделенный текст?
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Ответил выше.
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22.02.2022 13:55 Відповісти
многие "безмозгие юристы", предатели либо полезные идиоты пишут, что слово меморандум означает, что не нужно выполнять.
значит безъядерный статус, который предусмотрен этим меморандумом тоже не действителен.
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21.02.2022 17:47 Відповісти
Про без'ядерний статус був ОКРЕМИЙ ДОГОВІР.
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21.02.2022 17:52 Відповісти
не может быть безъядерный статус без гарантий безопасности.
значит нужно передоговариваться. у нас враг с яо.
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21.02.2022 18:09 Відповісти
Читайте договір. Знайдіть і прочитайте.
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21.02.2022 18:36 Відповісти
Блин, опять набежало диванных экспертов.... И опять базар:
- молодец, все боялись об этом говорить, а вот он....
- а она давно говорила, а ее никто не слушал....
И все, блин, эксперты. Там того меморандума - неполная страница текста. Может прежде чем выдавать "экспертные" заключения, прочитаете наконец? И составите собственное мнение на основе прочитанного, а не на основе информации агенства ОБС?
Вот текст меморандума, читайте: https://introvertum.com/budapeshtskiy-memorandum-1994-goda-polnyiy-tekst-na-russkom-yazyike/
Будет желание поговорить, поговорим. Но только после прочтения, чтобы опять не разводить гнилой базар.
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21.02.2022 18:05 Відповісти
Тут многие утверждают что меморандум это какая-то непонятная туалетная бумажка подписанная ПРЕЗИДЕНТАМИ трёх крупнейших ядерных держав мира (на тот момент) и не имеет юридической силы. Но объясните мне КАКОЙ должен быть документ чтоб иметь юридическую силу
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21.02.2022 19:28 Відповісти
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