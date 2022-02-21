Стефанчук про Будапештський меморандум: Настав час використати цей механізм - договори повинні виконуватися
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Спікер Руслан Стефанчук не сприймає позицію деяких колег про те, що Будапештський меморандум не має юридичних наслідків.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.
Спікер наголосив, що у міжнародному праві є принцип: "Договори повинні виконуватися".
"Будь-яке міжнародне зобов’язання, взяте на себе країнами, повинно виконуватися. Це фундаментальний принцип міжнародної політики", - зазначив Стефанчук.
Коментуючи ініціативу президента Володимира Зеленського про проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, він зауважив: "Я не скажу, що це була якась новина. Якщо ви відкриєте програму кандидата в президенти Володимира Зеленського, то в розділі "безпека країни" у першому абзаці стоїть питання звернення до гарантів Будапештського меморандуму. Просто, мабуть, настав час використати, в тому числі, і цей механізм. Україна дуже гнучка у використанні усіх міжнародних засобів, які у нас є, як у суб’єкта міжнародної політики. Тому використовуватиме усі з них, щоб забезпечити безпеку та територіальну цілісність нашої держави".
Будь ласка, зачекайте...
Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.
За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії
(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)
Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.
Без дипломатического образования поймете что означает выделенный текст?
значит безъядерный статус, который предусмотрен этим меморандумом тоже не действителен.
значит нужно передоговариваться. у нас враг с яо.
- молодец, все боялись об этом говорить, а вот он....
- а она давно говорила, а ее никто не слушал....
И все, блин, эксперты. Там того меморандума - неполная страница текста. Может прежде чем выдавать "экспертные" заключения, прочитаете наконец? И составите собственное мнение на основе прочитанного, а не на основе информации агенства ОБС?
Вот текст меморандума, читайте: https://introvertum.com/budapeshtskiy-memorandum-1994-goda-polnyiy-tekst-na-russkom-yazyike/
Будет желание поговорить, поговорим. Но только после прочтения, чтобы опять не разводить гнилой базар.