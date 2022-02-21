Стефанчук про Будапештський меморандум: Настав час використати цей механізм - договори повинні виконуватися

Спікер Руслан Стефанчук не сприймає позицію деяких колег про те, що Будапештський меморандум не має юридичних наслідків.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.

Спікер наголосив, що у міжнародному праві є принцип: "Договори повинні виконуватися".

"Будь-яке міжнародне зобов’язання, взяте на себе країнами, повинно виконуватися. Це фундаментальний принцип міжнародної політики", - зазначив Стефанчук.

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Коментуючи ініціативу президента Володимира Зеленського про проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, він зауважив: "Я не скажу, що це була якась новина. Якщо ви відкриєте програму кандидата в президенти Володимира Зеленського, то в розділі "безпека країни" у першому абзаці стоїть питання звернення до гарантів Будапештського меморандуму. Просто, мабуть, настав час використати, в тому числі, і цей механізм. Україна дуже гнучка у використанні усіх міжнародних засобів, які у нас є, як у суб’єкта міжнародної політики. Тому використовуватиме усі з них, щоб забезпечити безпеку та територіальну цілісність нашої держави".