Британія з союзниками посилюють підготовку до найгіршого сценарію. Маємо зробити ціну для РФ нестерпно високою, - Трасс після зустрічі зі Столтенбергом

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили ймовірність вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написала на свої сторінці у твіттері.

"Потрібно продовжувати дипломатію, але вторгнення Росії в Україну виглядає дуже ймовірним. Велика Британія та союзники посилюють підготовку до найгіршого сценарію. Ми маємо зробити ціну для Росії нестерпно високою", - написала вона.

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