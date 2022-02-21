У кожній українській громаді мають з’явитися менеджери з цифрової трансформації, - Федоров
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У кожній українській громаді мають з’явитися менеджери з цифрової трансформації.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Федоров нагадав, що заступники керівників з питань цифрової трансформації є у кожному міністерстві. Завершується процес призначення таких заступників і для голів обласних державних адміністрацій. Заступників з питань цифрової трансформації зараз не мають очільники лише чотирьох областей.
Міністр цифрової трансформації переконаний: у кожній українській громаді мають з’явитися менеджери з цифрової трансформації. Також по всій країні мають бути проєктні офіси з цифрової трансформації за підтримки донорів, зокрема представників місцевого бізнесу.
Урядовець навів приклади, коли наявність менеджерів, які опікуються питаннями цифрового розвитку громад і територій, пришвидшували процес ухвалення й реалізації рішень. Зокрема, системи видачі електронних лікарняних найшвидше запрацювали саме у регіонах, де є такі інституції. Це стосується і втілення проєкту "Ноутбук кожному вчителю".
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получать будет 380, выдавать 24, а на остальные - гудеть
Коэффициент полезного действия трансформатора определяется отношением мощности P2, отдаваемой трансформатором в нагрузку, к мощности Р1, потребляемой из сети:
η = P2 / P1
Потери от гистерезиса в современных трансформаторах обычно составляют не более 20-25%. Это обусловлено тем, что в современном оборудовании принято использовать высококачественную электротехническую сталь.
грустно что 73% не знают что такое клоун во время войны
1) громады сами должны приходить к необходимости и нанимать по мере необходимости;
2) менеджер по трансформации должен быть проектной должностью, а не штатной, с конкретными ограниченными сроками, обьемами работ и бюджетом. Иначе, эта трансформация будет бесконечной
Готуйте, дурні, гроші: будете утримувати ще тисячі банальних дармоїдів.
Вот мне интересно, если бы министр со своего кармана платил всем своим замам, был бы такой зам у него ?
Инвестняни сейчас *** сосут, вот пускай их и трансформируют.
лучше б Федоров озаботился, чтоб интернет в этих громадах был, а не цифровая трансформация происходила на счетах и бумагах
Выпускники трускавецкого диджейклуба?