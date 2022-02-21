У кожній українській громаді мають з’явитися менеджери з цифрової трансформації, - Федоров

У кожній українській громаді мають з’явитися менеджери з цифрової трансформації.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Федоров нагадав, що заступники керівників з питань цифрової трансформації є у кожному міністерстві. Завершується процес призначення таких заступників і для голів обласних державних адміністрацій. Заступників з питань цифрової трансформації зараз не мають очільники лише чотирьох областей.

Міністр цифрової трансформації переконаний: у кожній українській громаді мають з’явитися менеджери з цифрової трансформації. Також по всій країні мають бути проєктні офіси з цифрової трансформації за підтримки донорів, зокрема представників місцевого бізнесу.

Урядовець навів приклади, коли наявність менеджерів, які опікуються питаннями цифрового розвитку громад і територій, пришвидшували процес ухвалення й реалізації рішень. Зокрема, системи видачі електронних лікарняних найшвидше запрацювали саме у регіонах, де є такі інституції. Це стосується і втілення проєкту "Ноутбук кожному вчителю".

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