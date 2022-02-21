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Перекидання сил РФ до кордонів з Україною добігло кінця: йде вихід на позиції для можливого наступу, - CIT. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія формує на кордонах з Україною бойові порядки батальйонних тактичних груп.

Про це пише Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.

"Останніми днями ми зауважили, що характер руху російської техніки біля кордонів України різко змінився. Якщо раніше гусеничну техніку (танки, БМП, САУ) везли майже виключно на залізничних платформах та танкових транспортерах, то тепер вони майже всюди рухаються своїм ходом. Більше того, найчастіше цей рух відбувається за лічені кілометри від кордону. Танки та інша техніка йдуть разом з важкими вогнеметними системами, хоча останні і відносяться до інших військ — найбільше це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп. Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів добігло кінця, і очевидно йде вихід на вихідні позиції для можливого наступу", - йдеться у повідомленні.

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"Крім того, нові свідчення говорять про те, що деякі російські солдати (і контрактники, і призовники) біля кордону перебувають у важких умовах: сплять у переповнених приміщеннях і не отримують централізованого харчування. Довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому найближчими днями можна очікувати або наступу, або часткового відведення військ принаймні в ті великі табори, де ми їх спостерігали до цього", - зазначили дослідники.

"Також на території центральної міської лікарні міста Шебекіне, всього за 5 кілометрів від кордону, розгорнуто польовий госпіталь, який може використовуватись у разі наступальних дій у Харківській області України. Досі ми бачили розгортання шпиталів лише у польових таборах і лише на північному заході Криму чи Білорусі", - повідомили дослідники.

Перекидання сил РФ до кордонів з Україною добігло кінця: йде вихід на позиції для можливого наступу, - CIT 01
Перекидання сил РФ до кордонів з Україною добігло кінця: йде вихід на позиції для можливого наступу, - CIT 02
Перекидання сил РФ до кордонів з Україною добігло кінця: йде вихід на позиції для можливого наступу, - CIT 03

"Ми спостерігаємо перекидання інженерної техніки, що раніше не була задіяна в зосередженні. У Краснодарському Краї неподалік Кримського мосту помітили військові вантажівки з металевими конструкціями, які дослідник Том Баллок упізнав як середній автодорожній розбірний міст САРМ. Він може використовуватися для відновлення підірваних мостів через Дніпро або Чонгарську протоку, що веде з Криму до Херсонської та Запорізької областей", - додали дослідники.

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"Це лише деякі свідчення підготовки можливої ​​операції Росії проти України, що триває. Ми поки що не готові робити прогнози точних дат початку або масштабів операції, проте продовжуємо стежити за розвитком подій", - зазначають дослідники.
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Топ коментарі
+63
буряты прибыли на зажарку.
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21.02.2022 15:11
+53
Одно больное существо жиззнь миллионам отравляет
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21.02.2022 15:14
+44
"Тато й мамо! Наша армія зустріла великий спротив, - писав танкіст Карквач батькам у Полтаву у грудні 1939 року. - Усі шляхи перекриті мінами, на деревах і під деревами міни. На деревах снайпери. Тільки відкрив люк машини, а він стріляє з дерева по наших. Багато наших людей загинуло і поранено". Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружин

"Міні застосовували різі: протипіхотні, протитанкові, фугаси великої вибухової сили, звичайні та пастки. Валялися в селах та на дорогах, немов покинуті в поспіху велосипеди, валізи, патефони, годинники, гаманці, портсигари, радіоприймачі. Варто було відсунути предмет з місця, як лунав вибух", - згадував він.

Навіть через майже 30 років після війни командувач армії, яка штурмувала лінію, Кирило Мерецков із відчуттям захоплення писав про фінські оборонні споруди.

"Загальна глибина території з оборонними спорудами складала 80-100 км. З цих споруд 350 були залізобетонними та 2 400 деревоземляними, чудово замаскованими. Будь-який населений пункт являв собою укріплений вузол, забезпечений радіо- та телефонним зв'язком, шпиталем, кухнею, складом *********** та палива", - розповідав він.

"Покриття дота зроблене з залізобетону, сягало двох метрів у товщину. Я наказав для експерименту стріляти по одному з не підірваних нами дотів з близької відстані. Плита витримала пряме влучення 203-мм снаряда", - стверджував Мерецков.

Прорвати лінію Маннергейма радянські війська змогли лише у середині лютого 1940 року. Подарунка Сталіну на день народження не вийшло.
Попри територіальні втрати, Фінляндія зберегла незалежність і довела, що за будь-який клаптик фінської території агресор платитиме велику ціну.
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21.02.2022 15:13
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21.02.2022 16:03 Відповісти
мясо едет с мангалами на башне, клоуны вонючие.
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21.02.2022 16:07 Відповісти
17:02.Путин попросил Совбез рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР
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21.02.2022 16:09 Відповісти
Точки У упокоют планы Уйла Владимировича и отправят рашистов прямо в "рай", где их будут ждать черти. Они встретят и обогреют бедных и тупых рассеян, что пришли убивать соседей.
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21.02.2022 16:17 Відповісти
Понимают ли эти "братушки" что независимо от исхода войны многие из них всё равно останутся в украинском черноземе?
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21.02.2022 16:45 Відповісти
підла рашка вдарить уночі..
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21.02.2022 17:30 Відповісти
и мы их подпалим у ночи...
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21.02.2022 17:46 Відповісти
Зеленський: Не бачимо жодних ознак деескалації з боку РФ, на українському напрямку залишаються приблизно 150 тис. російських військових

1 хв читати

Після заяви Вови хочется сказати: Стою на асфальті в лижи обутий, але лижи не їдуть або я ***....тий.
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21.02.2022 18:26 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/800148.html
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21.02.2022 18:27 Відповісти
Коротко, ясно и по делу. Спасибо. Не надо за меня делать анализ. Я сам могу и баночку найду.
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21.02.2022 18:27 Відповісти
Джавелины уже обрадовались
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21.02.2022 18:51 Відповісти
Хорошее средство против безумных идиотов , против орды это:

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21.02.2022 19:02 Відповісти
схоже сценарій буде такий: лисий карлик визнає окуповані території і приєднує їх до ракової *********, потім зустріч через декілька днів за все добре і проти всього поганого з біденом і макароном і.... заспокоєння на декілька місяців, а потім все по новому! і так поки роги пукіну не обламають повністю і з кінцями. америкоси можуть бути впевненими, що після України буде центральна європа, повністю європа, а потім - азія, аляска і т.д. і т.п. Ріст ракової пухлини ніколи не зупиняється!
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21.02.2022 19:38 Відповісти
На бортах техники зомби-орков латинская буква "Z". Так это же "Война миров Z" !!!
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21.02.2022 19:54 Відповісти
Сейчас срочный совбез московии в прямом эфире уговаривает путина подписать обращение госдумы о "днр и лнр".
По очереди несут пургу медведев, шойгу, лавров, володин, патрушев, матвиенко и т.д.
Признанный пургоносец песков тихо радуется, что его избавили от этого позорища.
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21.02.2022 19:54 Відповісти
Шашличниці готові до зажарки

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21.02.2022 23:27 Відповісти
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