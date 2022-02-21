Перекидання сил РФ до кордонів з Україною добігло кінця: йде вихід на позиції для можливого наступу, - CIT. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росія формує на кордонах з Україною бойові порядки батальйонних тактичних груп.

Про це пише Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.

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"Останніми днями ми зауважили, що характер руху російської техніки біля кордонів України різко змінився. Якщо раніше гусеничну техніку (танки, БМП, САУ) везли майже виключно на залізничних платформах та танкових транспортерах, то тепер вони майже всюди рухаються своїм ходом. Більше того, найчастіше цей рух відбувається за лічені кілометри від кордону. Танки та інша техніка йдуть разом з важкими вогнеметними системами, хоча останні і відносяться до інших військ — найбільше це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп. Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів добігло кінця, і очевидно йде вихід на вихідні позиції для можливого наступу", - йдеться у повідомленні.

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"Крім того, нові свідчення говорять про те, що деякі російські солдати (і контрактники, і призовники) біля кордону перебувають у важких умовах: сплять у переповнених приміщеннях і не отримують централізованого харчування. Довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому найближчими днями можна очікувати або наступу, або часткового відведення військ принаймні в ті великі табори, де ми їх спостерігали до цього", - зазначили дослідники.

"Також на території центральної міської лікарні міста Шебекіне, всього за 5 кілометрів від кордону, розгорнуто польовий госпіталь, який може використовуватись у разі наступальних дій у Харківській області України. Досі ми бачили розгортання шпиталів лише у польових таборах і лише на північному заході Криму чи Білорусі", - повідомили дослідники.







"Ми спостерігаємо перекидання інженерної техніки, що раніше не була задіяна в зосередженні. У Краснодарському Краї неподалік Кримського мосту помітили військові вантажівки з металевими конструкціями, які дослідник Том Баллок упізнав як середній автодорожній розбірний міст САРМ. Він може використовуватися для відновлення підірваних мостів через Дніпро або Чонгарську протоку, що веде з Криму до Херсонської та Запорізької областей", - додали дослідники.

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"Це лише деякі свідчення підготовки можливої ​​операції Росії проти України, що триває. Ми поки що не готові робити прогнози точних дат початку або масштабів операції, проте продовжуємо стежити за розвитком подій", - зазначають дослідники.