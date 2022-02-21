З 2014 року розв'язаний Росією збройний конфлікт забрав життя 14 тис. осіб, - МЗС про початок агресії РФ проти України

8 років тому Російська Федерація розпочала збройне вторгнення на суверенну територію України – Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Агресія РФ проти України продовжилась на території Донецької та Луганської областей, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Про це йдеться у заяві МЗС України до 8-их роковин початку збройної агресії Росії проти України, інформує Цензор.НЕТ.

"З 2014 року розв’язаний Росією збройний конфлікт забрав життя близько 14 тисяч осіб, ще щонайменше 30 тисяч поранені, включно з цивільними особами, понад 1,5 мільйона осіб були змушені покинути свої домівки в Криму та на Донбасі, рятуючись від окупації на контрольованій Урядом України території. Перша з часів Другої світової війни спроба забрати частину території сусідньої держави силою стала ударом по світовій безпеці, заснованій на міжнародному праві, у тому числі повазі до міжнародно визнаних кордонів суверенних держав", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що тимчасова окупація та спроба анексії українських територій перетворили їх у зони безпрецедентного порушення прав людини і основних свобод. Системного переслідування зазнають всі незгодні з окупацією. Росією застосовуються утиски за ознакою етнічної та релігійної приналежності громади українців та кримських татар у тимчасово окупованому Криму.

"Незважаючи на всі зусилля України та міжнародної спільноти з мирного врегулювання створеного Росією конфлікту, агресія РФ лише розширюється. Нещодавнє безпрецедентне нарощування російських військ біля кордону України, в тимчасово окупованому Криму та в Білорусі стало не лише елементом тиску на Україну, але і частиною шантажу, спрямованого на подальший підрив архітектури безпеки в Європі, норм і принципів міжнародного права", - сказано в заяві.

Крім того, у документі акцентується увага, що наразі триває використання всіх можливих інструментів триваючої агресії Росії проти України. Так, під приводом військово-морських навчань Російська Федерація блокує значні частини Чорного та Азовського морів і Керченську протоку, перекриваючи безпечні та усталені шляхи морської торгівлі, що ведуть до українських портів. Останнім прикладом такої поведінки стали перекриття 13-19 лютого.

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Тривають періодичні атаки у кіберпросторі.

"Державі-агресору не вдалося досягти ключової мети – зруйнувати єдність України та підірвати непохитність міжнародної коаліції на підтримку України. Ми і далі залишаємось відданими врегулюванню цього збройного конфлікту політико-дипломатичними методами в рамках існуючих переговорних форматів, а також із залученням міжнародних організацій, задля відновлення та розбудови миру. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання, реалізуючи стратегію малих альянсів як елемент проактивної зовнішньої політики України. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, альянс Україна-Польща-Велика Британія.

Разом з 46 нашими іноземними партнерами та міжнародними організаціями ми заснували Міжнародну "Кримську платформу" – новий формат з мирної деокупації Криму, і розвиваємо його як фактор стримування російських геополітичних та військових амбіцій, підтримки стабільності у ширшому Чорноморському регіоні", - йдеться у заяві.

МЗС також висловлює вдячність державам, які надають нам політичну та практичну підтримку з метою зміцнення оборонної стійкості України та закликає до подальшої активізації двостороннього військово-технічного співробітництва з цією метою.

"Росія має піти на деескалацію, вивести свої військові сили з суверенної території України та припинити дестабілізацію міжнародної безпекової ситуації", - резюмовано у заяві.