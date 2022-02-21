Генштаб ЗСУ спростував фейк ФСБ РФ: Підрозділи ООС у районах відведення. Ураження "прикордонного пункту", який більше схожий на сарай, неможливе
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Сьогодні, 21 лютого, у Генштабі ЗСУ спростували фейк ЗМІ про нібито обстріл російського прикордонного пункту в Ростовській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
У Генштабі наголосили, що російський противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації: "Цього разу, агресор вдався до звинувачень українських захисників в буцімто обстрілі російського прикордонного пункту в Ростовській області. Це не відповідає дійсності".
Зазначається, що продемонстрована на фото та відео російськими пропагандистськими ЗМІ будівля більше нагадує "господарське приміщення", ані ж прикордонний пункт.
"Окрім цього, артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення. Відтак, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні Збройних Сил України артилерійських систем, ураження зазначеного "господарського приміщення" є неможливим", - повідомили у відомстві.
Крім цього зазначається, що російськими ЗМІ повідомляється про різке загострення ситуації поблизу українсько-російського кордону: "Офіційно повідомляється, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на своїх позиціях, дотримуються Мінських домовленостей та не проводять жодних наступальних дій".
"За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", - повідомили в пресцентрі Генштабу ЗСУ.
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Краще фокус та зусилля зосереджувати на зміцнення нашої оборони.
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Частина з цих людей вже в українських містах у складі диверсійних груп. Їм допомагають завербовані мусора, сбушніки та інші посадовці. "Миротворець" починає публікувати списки та їх особисті данні.
"20 встановлених оперативних співробітників 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ рф. Нагадаємо, що частина співробітників цього управління вже розподілені в оперативно-диверсійні групи у містах України. Зокрема у м.Києві таких груп декілька. Деякі групи, які вже діють на території України, посилені спецпризначенцями ВДВ та ССО росії. Всі вони прибули на територію України під документами прикриття. На даний момент співробітники Центру «Миротворець» вбивають особовий склад 9 управління та їхню агентуру до Чистилища з установчими даними та фотографіями. Найближчим часом Центром будуть сформовані окремі списки, як 9 управління, так і їхньої агентури, які будуть викладені у публічний доступ для допомоги українським та іноземним спецслужбам, правоохоронним органам, і, що не менш важливо, громадянам України."
Российские федеральные СМИ заявили, что в Южном военном округе России якобы уничтожены пятеро "украинских диверсантов", которые "прорывались с территории Украины". В частности, полностью идентичные сообщения об этом появились 21 февраля на сайтах ТАСС и РИА новости с отсылкой к пресс-службе Южного военного округа.
"21 февраля 2022 года около 06:00 мск в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщениях российских СМИ.
По их информации, российские военные уничтожили пятерых якобы "украинских диверсантов".
Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, сообщает Южный военный округ.
Для экстренной эвакуации украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России вошли две боевые машины пехоты ВСУ.
«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ», - говорится в сообщении.
Думаю, что потом русня убъет кого-то из своих или выпустит пару ракет о своим и скажет, что это украинцы мстят за своих.
Как сообщает историк Игорь Бунич, обстрел был произведен прибывшей из Ленинграда командой НКВД в составе 15 человек во главе с майором Окуневичем, которой для этого выделили одно орудие.