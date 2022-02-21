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Генштаб ЗС (4476) обстріл (20960) Росія (47133) ФСБ (1343)

Генштаб ЗСУ спростував фейк ФСБ РФ: Підрозділи ООС у районах відведення. Ураження "прикордонного пункту", який більше схожий на сарай, неможливе

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Сьогодні, 21 лютого, у Генштабі ЗСУ спростували фейк ЗМІ про нібито обстріл російського прикордонного пункту в Ростовській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі наголосили, що російський противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації: "Цього разу, агресор вдався до звинувачень українських захисників в буцімто обстрілі російського прикордонного пункту в Ростовській області. Це не відповідає дійсності".

Зазначається, що продемонстрована на фото та відео російськими пропагандистськими ЗМІ будівля більше нагадує "господарське приміщення", ані ж прикордонний пункт.

"Окрім цього, артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення. Відтак, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні Збройних Сил України артилерійських систем, ураження зазначеного "господарського приміщення" є неможливим", - повідомили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ФСБ РФ заявили, що начебто випущений з України снаряд повністю зруйнував прикордонний пункт у Ростовській області. ВIДЕО

Крім цього зазначається, що російськими ЗМІ повідомляється про різке загострення ситуації поблизу українсько-російського кордону: "Офіційно повідомляється, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на своїх позиціях, дотримуються Мінських домовленостей та не проводять жодних наступальних дій".

"За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", - повідомили в пресцентрі Генштабу ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заява ФСБ РФ про обстріл з території України місця несення служби прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація, - Держприкордонслужба

Генштаб ЗСУ спростував фейк ФСБ РФ: Підрозділи ООС у районах відведення. Ураження прикордонного пункту, який більше схожий на сарай, неможливе 01
Генштаб ЗСУ спростував фейк ФСБ РФ: Підрозділи ООС у районах відведення. Ураження прикордонного пункту, який більше схожий на сарай, неможливе 02
Генштаб ЗСУ спростував фейк ФСБ РФ: Підрозділи ООС у районах відведення. Ураження прикордонного пункту, який більше схожий на сарай, неможливе 03
Генштаб ЗСУ спростував фейк ФСБ РФ: Підрозділи ООС у районах відведення. Ураження прикордонного пункту, який більше схожий на сарай, неможливе 04
Генштаб ЗСУ спростував фейк ФСБ РФ: Підрозділи ООС у районах відведення. Ураження прикордонного пункту, який більше схожий на сарай, неможливе 05

Генштаб ЗСУ спростував фейк ФСБ РФ: Підрозділи ООС у районах відведення. Ураження прикордонного пункту, який більше схожий на сарай, неможливе 06
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Топ коментарі
+15
бомжа лесного из халабуды выгнали
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21.02.2022 15:04
+12
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21.02.2022 15:06
+7
Спростовувати цю маячню, це себе не поважати. Ці ******** вже пишуть про "укроДРГ", яка на БМП прорвалась у Ростовську область. Повний пі.дєц...
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21.02.2022 15:05
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бомжа лесного из халабуды выгнали
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21.02.2022 15:04 Відповісти
януковоща
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21.02.2022 15:06 Відповісти
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21.02.2022 15:09 Відповісти
И там бандеровцы достали бедняжку...
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21.02.2022 15:18 Відповісти
теперь уже точно по нему стрыляли!
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21.02.2022 16:09 Відповісти
Підрозділи ООС в районах відведення !!!!???? ...все тчо нужно знать
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21.02.2022 15:04 Відповісти
Хлопці недарма хліб жують. А чого ви ще чекали від мухосранців напередодні визнання незалежності Лугандону та офіційного введення мокшанських військ на територію Динири.
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21.02.2022 15:10 Відповісти
Спростовувати цю маячню, це себе не поважати. Ці ******** вже пишуть про "укроДРГ", яка на БМП прорвалась у Ростовську область. Повний пі.дєц...
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21.02.2022 15:05 Відповісти
Розбомбили палац путіна під ростовом ))
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21.02.2022 15:05 Відповісти
Навіщо реагувати на кожен фейк лаптєвих?
Краще фокус та зусилля зосереджувати на зміцнення нашої оборони.
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21.02.2022 15:05 Відповісти
Зараз так треба. Ми реагуємо, американці поширюють, весь світ бачить хто із ХУ
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21.02.2022 15:06 Відповісти
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21.02.2022 15:06 Відповісти
Ихбегка на курих ножках это у московитов прикордонним пунктом называется ? 😳 Во дела 😂😂😂
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21.02.2022 15:06 Відповісти
там вся кацапська недокраїна один великий, смердючий сарай
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21.02.2022 15:07 Відповісти
Хорошо что на донбасе куча зарубежных сми. Хотя в этот бред с бюджетом в 3$ наверное даже сами россияне не поверят
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21.02.2022 15:09 Відповісти
Там разгоняется инфо о вторжении двух наших бтр на территорию рашки и их подбитии. Совсем сьехали с катушек...
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21.02.2022 15:09 Відповісти
В нас в такому навіть не сруть...😳😳😳
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21.02.2022 15:10 Відповісти
не будет удивительно, если на этом туалете, как было уже с бобиком, до взрыва висел номер одной из 10 этажек воронежа.
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21.02.2022 15:12 Відповісти
Alex N Alex Noyt

2 ч. ·



Частина з цих людей вже в українських містах у складі диверсійних груп. Їм допомагають завербовані мусора, сбушніки та інші посадовці. "Миротворець" починає публікувати списки та їх особисті данні.
"20 встановлених оперативних співробітників 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ рф. Нагадаємо, що частина співробітників цього управління вже розподілені в оперативно-диверсійні групи у містах України. Зокрема у м.Києві таких груп декілька. Деякі групи, які вже діють на території України, посилені спецпризначенцями ВДВ та ССО росії. Всі вони прибули на територію України під документами прикриття. На даний момент співробітники Центру «Миротворець» вбивають особовий склад 9 управління та їхню агентуру до Чистилища з установчими даними та фотографіями. Найближчим часом Центром будуть сформовані окремі списки, як 9 управління, так і їхньої агентури, які будуть викладені у публічний доступ для допомоги українським та іноземним спецслужбам, правоохоронним органам, і, що не менш важливо, громадянам України."
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21.02.2022 15:15 Відповісти
все ми оправдовуємся....(((
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21.02.2022 15:18 Відповісти
бой идет у границы РФ..., че-то странное делается... дыра сама и контролирует эту границу с РФ..., неужели днр напала на РФ???
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21.02.2022 15:19 Відповісти
Российские СМИ заявили, что "украинские диверсанты" пересекли границу и были уничтожены.

Российские федеральные СМИ заявили, что в Южном военном округе России якобы уничтожены пятеро "украинских диверсантов", которые "прорывались с территории Украины". В частности, полностью идентичные сообщения об этом появились 21 февраля на сайтах ТАСС и РИА новости с отсылкой к пресс-службе Южного военного округа.

"21 февраля 2022 года около 06:00 мск в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщениях российских СМИ.

По их информации, российские военные уничтожили пятерых якобы "украинских диверсантов".
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21.02.2022 15:21 Відповісти
"Візитки Яроша" були знайдені? Чи вони "проривалися" з розвернутим українським прапором в руках?
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21.02.2022 15:36 Відповісти
про деда кучерявого - классно!!!!!
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21.02.2022 15:44 Відповісти
На Взгляде пишут.Готовят морално ватный контингент паскуды.

Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, сообщает Южный военный округ.



Для экстренной эвакуации украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России вошли две боевые машины пехоты ВСУ.

«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ», - говорится в сообщении.


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21.02.2022 15:25 Відповісти
Только что прошла инфа в ленте новостей: из Украины 5 человек хотели перейти границу с **********. Якобы их русня убила.
Думаю, что потом русня убъет кого-то из своих или выпустит пару ракет о своим и скажет, что это украинцы мстят за своих.
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21.02.2022 15:27 Відповісти
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21.02.2022 15:33 Відповісти
Чисто з точки зору логіки: прикордонний пункт - "публічне" місце де повинен буть інтенсивний рух транспорту і людей Ні доріг ні слідів під"їзду транспорту і навіть натоптаних стежок НЕМА Питання - "А для чого той "прикордонний пункт" служить? На березі Дніпра прикордонники "сторожку" змайстрували - щоб пережидать заметіль чи зливу : чотири стінки з дахом і всередині стіл з лавками і маленькою грубкою Так там через тиждень вже стежка натоптана була! А потім і сліди коліс автомобіля з"явилися А тою "халупою" мабуть років п"ятнадцять ніхто не користувався бо вона навкруги заросла молодняком акації
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21.02.2022 15:34 Відповісти
Хлопці, годі цих спростувань, вони ніяк не зупинять Путіна. Путіна зупинить Ваша своєчасна та потужна відповідь на агресивні дії ворога з наявного озброєння.
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21.02.2022 15:38 Відповісти
👍
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21.02.2022 15:41 Відповісти
Нічого нового у діях москалів немає. 1939 рік, початок вторгнення у Фінляндію: Спустя много лет бывший начальник ленинградского бюро ТАСС Анцелович рассказал, что пакет с текстом сообщения о Майнильском инциденте и надписью «вскрыть по особому распоряжению» он получил за две недели до происшествия.

Как сообщает историк Игорь Бунич, обстрел был произведен прибывшей из Ленинграда командой НКВД в составе 15 человек во главе с майором Окуневичем, которой для этого выделили одно орудие.
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21.02.2022 15:43 Відповісти
Использовали специальную ПРОТИВОГИПСОКАРТОНОВУЮ бомбу...
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21.02.2022 16:10 Відповісти
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21.02.2022 16:12 Відповісти
Лапотные обстреляли тусовку местных цыган?
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21.02.2022 16:21 Відповісти
Вот чего вы прикалываетесь над убогими. Да эта дворовая уборная и есть государственное сооружение. Таких в расее в 60% домов. Это национальная особенность такая.
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21.02.2022 16:25 Відповісти
 
 