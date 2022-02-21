Литва вимагає додаткових санкцій ЄС щодо Білорусі за розміщення військ РФ

ЄС має запровадити додаткові санкції щодо Білорусі за розміщення російських військ на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він припустив, що нові санкції можуть бути спрямовані проти експорту нафти і калійних добрив Білорусі.

"Ми повинні бути дуже конкретними щодо вартості нинішнього нарощування сил для Білорусі", - заявив Ландсбергіс, додавши, що Євросоюз може закрити лазівки в існуючому режимі санкцій, щоб націлити експорт білоруської нафти і калійних добрив більшою мірою, ніж в даний час.

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Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у Білорусі наразі перебувають 9 тис. представників Збройних сил РФ, плюс техніка і обладнання, але цього контингенту недостатньо для нападу на Київ.