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Литва вимагає додаткових санкцій ЄС щодо Білорусі за розміщення військ РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Литва вимагає додаткових санкцій ЄС щодо Білорусі за розміщення військ РФ

ЄС має запровадити додаткові санкції щодо Білорусі за розміщення російських військ на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він припустив, що нові санкції можуть бути спрямовані проти експорту нафти і калійних добрив Білорусі.

"Ми повинні бути дуже конкретними щодо вартості нинішнього нарощування сил для Білорусі", - заявив Ландсбергіс, додавши, що Євросоюз може закрити лазівки в існуючому режимі санкцій, щоб націлити експорт білоруської нафти і калійних добрив більшою мірою, ніж в даний час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб Білорусі: підрозділи ЗС РФ повернуться до пунктів дислокації, коли виникне об'єктивна необхідність

Нагадаємо,  міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у Білорусі наразі перебувають 9 тис. представників Збройних сил РФ, плюс техніка і обладнання, але цього контингенту недостатньо для нападу на Київ.
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Чавіть таргана прокацапленого
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21.02.2022 15:35 Відповісти
Санкции нужны сразу аховые, тяжелее, чем иранские!
А потом их ослаблять!
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21.02.2022 15:42 Відповісти
Они сразу сядут на жопу и через 3 месяца никакого рашисткого конфликта не будет.
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21.02.2022 15:43 Відповісти
...а

У Кривому Розі спалахнув скандал - комунальне підприємство "Криворіжтепломережа" відправляє відповіді на запити депутатам на конвертах з марками з російським прапором.

Про це повідомила у Facebook депутат Тернівської у місті районной ради від партії "Сила людей" Віра Поляк, яка і продемонструвала такий лист, зізнавшись, що це викликало в неї обурення, передає Depo.Дніпро.

"На 9-му році війни з країною-агресором - дожилися. КП "Криворіжтепломережа" - комунальне підприємство, надсилає листи депутату, використовуючи марки з російськими прапорами. А, "Укрпошта"?"
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21.02.2022 15:46 Відповісти
А ти часом через вузлові станції ідуть вагони Білоруськалій
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21.02.2022 16:15 Відповісти
Правильно Литва! Жги диктатора Лукашенко санкциями!

После принятия сеймом Литвы ограничительных санкций на транзит белорусского калия, в порту Клайпеда (где белорускалий формировал около 40% грузопотока) из 600 работников было уволено около 150 человек, а остальным на 20% сократили зарплату. И это были граждане Литвы, а не Белоруссии.
А белорускалий продолжит транзит своей продукции через российские порты, что увеличит логистические затраты белорускалия на 5%.
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21.02.2022 16:23 Відповісти
 
 