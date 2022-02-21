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Кулеба спростував дезінформацію Росії щодо "українських диверсантів": "Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає від Російської Федерації негайно зупинити "фабрику фейків".
Про це він заявив у своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:
- Не нападала на Донецьк, Луганськ
- Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон
- Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні
- Не вчиняла диверсій
- Не планує подібних дій.
Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", - заявив глава МЗС України.
Топ коментарі
+6 Tommy Lee
показати весь коментар21.02.2022 16:07
+4 jklpqrs
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+2 Ukraine Press
показати весь коментар21.02.2022 16:07
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Будь ласка, зачекайте...
"Поезд, стой; раз, два!"
Сарказм, если что...
Я думаю, что это достаточно тонкий намек.
@BNONews
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23 мин
BREAKING: UK government says Putin's plan which will lead to an invasion of Ukraine has effectively "already begun"
BREAKING: правительство Великобритании заявляет, что план Путина, который приведет к вторжению в Украину, фактически «уже начался»
Американцы делают вид, что Россия вот-вот нападе и уже не один раз назначали точную дату вторжения.
Россияне делают вид, что даже не думают об том, чтоб напасть, но продавливают минские соглашения, которые крайне невыгодны Украине.
Зеля и его команда крайне не хотят воевать ибо ссутся, но поскольку американские добродетели давят, они вынуждены хотя бы "подогревать" ситуацию на линии разграничения.
Украинцам IMHO (вам, конечно, виднее) в большинстве уже все равно, лишь бы все это как-нибудь кончилось.
Самое печальное, что нынешняя ситуация это не проблема взаимоотношений России и Украины(это можно было бы как-то решить), а проблема взаимоотношений России и США, которые на сегодня решить нельзя. Украина лишь инструмент для обоих этих сторон.
"Міністр", *****, закордонних справ!