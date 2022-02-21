УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13809 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 159 22
війна (56174) дезінформація (270) Росія (47133) Кулеба Дмитро (3153) фейк (649)

Кулеба спростував дезінформацію Росії щодо "українських диверсантів": "Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба спростував дезінформацію Росії щодо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає від Російської Федерації негайно зупинити "фабрику фейків".

Про це він заявив у своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:

- Не нападала на Донецьк, Луганськ
- Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон
- Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні
- Не вчиняла диверсій

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав ЄС надати Києву перспективу членства та запровадити санкції проти РФ

- Не планує подібних дій.

Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", - заявив глава МЗС України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
пане Кулебо, пожинаєте тепер плоди блаЗЄнського "перемир'я". І "великого_крадівництва", коли замість ракетних програм -- дороги.
показати весь коментар
21.02.2022 16:07
+4
К-во х...рни будет только нарастать и бороться с ней бесполезно. Видимо, Путин уже что-то решил. Вот если бы вы таки решили перестать воровать, вот это был бы лучший ответ Кремлю. Но вы же не решите так, правильно? Мало того, будете компенсировать наворованное путем повышения тарифов, изменения порядка их начисления, введения новых налогов. И т.д. Но это уже другая история.
показати весь коментар
21.02.2022 16:07
+2
Росії пофігу, аморфні амеби з ЄС їй дозволяють робити все що вона хоче.
показати весь коментар
21.02.2022 16:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А РФ не зупиняє фабрику фейків. Дії Кулеби?
показати весь коментар
21.02.2022 16:06 Відповісти
А он ещё раз потребует. В 2 раза грознее! А если РФ не внемлет Кулебе, то он оставит за собой право обратиться к еврорпейской общественности и даже к Самому Байдену! Пусть знают!
показати весь коментар
21.02.2022 16:38 Відповісти
А це звернення не до кацапів. Це месідж світовій спільноті.
показати весь коментар
21.02.2022 18:25 Відповісти
К-во х...рни будет только нарастать и бороться с ней бесполезно. Видимо, Путин уже что-то решил. Вот если бы вы таки решили перестать воровать, вот это был бы лучший ответ Кремлю. Но вы же не решите так, правильно? Мало того, будете компенсировать наворованное путем повышения тарифов, изменения порядка их начисления, введения новых налогов. И т.д. Но это уже другая история.
показати весь коментар
21.02.2022 16:07 Відповісти
пане Кулебо, пожинаєте тепер плоди блаЗЄнського "перемир'я". І "великого_крадівництва", коли замість ракетних програм -- дороги.
показати весь коментар
21.02.2022 16:07 Відповісти
Росії пофігу, аморфні амеби з ЄС їй дозволяють робити все що вона хоче.
показати весь коментар
21.02.2022 16:07 Відповісти
Правильная команда звучит так -
"Поезд, стой; раз, два!"

Сарказм, если что...
показати весь коментар
21.02.2022 16:09 Відповісти
Ану ножкою тупни ,і ***** злякається .......
показати весь коментар
21.02.2022 16:10 Відповісти
А кто должен топнуть, чтобы Х#йло испугался?
показати весь коментар
21.02.2022 16:14 Відповісти
Доця может повиснуть с бумажкой в зубах, что ей стыдно за такого папашку.
Я думаю, что это достаточно тонкий намек.
показати весь коментар
21.02.2022 16:57 Відповісти
BNO News


@BNONews

·
23 мин



BREAKING: UK government says Putin's plan which will lead to an invasion of Ukraine has effectively "already begun"

BREAKING: правительство Великобритании заявляет, что план Путина, который приведет к вторжению в Украину, фактически «уже начался»
показати весь коментар
21.02.2022 16:11 Відповісти
Якщо Ерефыя зупинить фабрику фейків то вона почне називатись Московія. Бо навіть назва Росія це фейк, і насправді на цю назву Україна має більше прав ніж Московія.
показати весь коментар
21.02.2022 16:11 Відповісти
Не...
Американцы делают вид, что Россия вот-вот нападе и уже не один раз назначали точную дату вторжения.
Россияне делают вид, что даже не думают об том, чтоб напасть, но продавливают минские соглашения, которые крайне невыгодны Украине.
Зеля и его команда крайне не хотят воевать ибо ссутся, но поскольку американские добродетели давят, они вынуждены хотя бы "подогревать" ситуацию на линии разграничения.
Украинцам IMHO (вам, конечно, виднее) в большинстве уже все равно, лишь бы все это как-нибудь кончилось.
Самое печальное, что нынешняя ситуация это не проблема взаимоотношений России и Украины(это можно было бы как-то решить), а проблема взаимоотношений России и США, которые на сегодня решить нельзя. Украина лишь инструмент для обоих этих сторон.
показати весь коментар
21.02.2022 16:55 Відповісти
многим не нравится мне порох, но он бы уже кучу пресс конференций провёл. Где Зеля? Почему что-то озвучивает никакой Кулеба. Сливают страну
показати весь коментар
21.02.2022 16:11 Відповісти
Смешно...
показати весь коментар
21.02.2022 16:14 Відповісти
Народ, пишуть, що Путін здох!
показати весь коментар
21.02.2022 16:14 Відповісти
Ваші мрії та до Бога!
показати весь коментар
21.02.2022 16:32 Відповісти
Есть одна правда это Путин Х#йло...
показати весь коментар
21.02.2022 16:22 Відповісти
Пише в Твіттері! В Твіттері, Карл!!!

"Міністр", *****, закордонних справ!
показати весь коментар
21.02.2022 16:33 Відповісти
какое отношение Кулеба имеет к разведывательным или иным операциям ВСУ? Данилов же сказал вчера что все брехня и фейки и достаточно
показати весь коментар
21.02.2022 16:38 Відповісти
Кулеба як в том анекдоте про ёжика,который научился дышать попой,сел на пенёк и задохнулся.Москали не могут перестать транслировать фейки,бо сразу задохнутся,як той ёжик
показати весь коментар
21.02.2022 17:06 Відповісти
 
 