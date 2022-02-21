Кулеба спростував дезінформацію Росії щодо "українських диверсантів": "Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає від Російської Федерації негайно зупинити "фабрику фейків".

Про це він заявив у своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:

- Не нападала на Донецьк, Луганськ

- Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон

- Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні

- Не вчиняла диверсій

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- Не планує подібних дій.

Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", - заявив глава МЗС України.