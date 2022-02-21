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Внаслідок обстрілів з боку військ РФ знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію: без води залишилось понад 29 тис. людей, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілів з боку військ РФ знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію: без води залишилось понад 29 тис. людей, - ОДА

Внаслідок обстрілів з боку окупантів знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, що розташована у "сірій зоні".

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

"Через зупинку станції тимчасово припинено водопостачання Авдіївки та трьох населених пунктів Очеретинської громади – Ласточкиного, Орлівки та Верхньоторецького. Всього без води залишилось понад 29 тисяч людей" - йдеться у повідомленні.

Станом на 14:40 вода до Авдіївки надходить самопливом.

"У разі потреби вода буде подаватися за графіком із місцевого резервуару. За попередньою інформацією, причина знеструмлення станції – пошкодження ліній електропередач. Теплопостачання здійснюється у звичайному режимі", - зазначив очільник області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Зайцевого та Миронівського залишаються без електрики через обстріл з боку військ РФ, - Донецька ОДА. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
З Днем Рідної мови !
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21.02.2022 16:17
+5
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21.02.2022 16:10
+3
А що тут "прекрасного"? Води нема на НАШІЙ території
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21.02.2022 16:12
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21.02.2022 16:10 Відповісти
А що тут "прекрасного"? Води нема на НАШІЙ території
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21.02.2022 16:12 Відповісти
З Днем Рідної мови !
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21.02.2022 16:17 Відповісти
👍
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21.02.2022 16:26 Відповісти
Так а що, наші влади (в широкому сенсі, від Пороха до Зелі, щоб не було ору), не змогли за 8 років підтягнути альтернативий водопровід до наших населених пунктів?
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21.02.2022 16:21 Відповісти
Не знаю! Я - не влада А магістральний канал через який іде забезпечення водою більшої частини Донбасу тягнеться аж до Маріуполя Мені років п"ять тому (коли я подібне питання ставив) один інженер-гідротехнік казав що це складно бо частково канал іде по ОРДЛО а частково - по вільній території І тоді ще лінія фронту "совалася" туди-сюди А відключить його зовсім - значить залишить без води Маріуполь
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21.02.2022 16:30 Відповісти
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21.02.2022 16:10 Відповісти
Смотрящий за Крымом@CrimeaSmotra·1 чРашн Zольдатен.
Совпадение на лицо😅
https://twitter.com/i/status/1495745700335861766
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21.02.2022 16:13 Відповісти
Та й хрен з ними!
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21.02.2022 16:14 Відповісти
Anri Tina


@Anri__Tina

·
5 ч



Готовится новая провокация на Донбассе: стало известно, для чего выкапываются тела захороненных - @Диалог.UA
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21.02.2022 16:22 Відповісти
 
 