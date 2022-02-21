Рада Безпеки РФ розглядає питання про визнання т. зв. "ЛНР" та "ДНР"

На засідання Ради Безпеки РФ, яке проходить у ці хвилини, винесли питання про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Мета нашої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші кроки на цьому напрямку. Маю на увазі і звернення і керівників "ДНР" і "ЛНР" до Росії з проханням про визнання суверенітету і постанови Держдуми на цю ж тему із закликом до глави держави зробити це", - заявив президент РФ Володимир Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажки терористів Пушилін та Пасічник закликали Путіна визнати незалежність т. зв. "ЛНР" та "ДНР"

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, ватажки терористів Денис Пушилін та Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".