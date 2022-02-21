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Рада Безпеки РФ розглядає питання про визнання т. зв. "ЛНР" та "ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада Безпеки РФ розглядає питання про визнання т. зв.

На засідання Ради Безпеки РФ, яке проходить у ці хвилини, винесли питання про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Мета нашої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші кроки на цьому напрямку. Маю на увазі і звернення і керівників "ДНР" і "ЛНР" до Росії з проханням про визнання суверенітету і постанови Держдуми на цю ж тему із закликом до глави держави зробити це", - заявив президент РФ Володимир Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажки терористів Пушилін та Пасічник закликали Путіна визнати незалежність т. зв. "ЛНР" та "ДНР"

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, ватажки терористів Денис Пушилін та Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".
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Топ коментарі
+38
Имхо, этот как раз полный провал планов Путина. Сами выходят из Минских соглашений, России введут новые санкции, а на Украину уже будет нечем давить.
Курс рубля сегодня уже обвалился, а еще никакого признания ОРДЛО не было.
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21.02.2022 16:27
+33
Путлєр визнає "ЛДНР", чепушило з пасєчником миттєво вступають до ОДКБ і просять ввести війська для "захисту" від "фашистів". Московити "законно" окупують Донбас. А колективний захід і надалі буде казати, що попереджувальні санкції не дадуть результату.

Сподіваюсь це - моя параноя
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21.02.2022 16:23
+27
истинная цель после их "признания" оказать им "военную помощь" и напасть на Украину. Эти полностью разграбленные территории сами по себе оркам не интересны вообще.
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21.02.2022 16:27
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Допустим, а что дальше. Вы поглядите на эти морды, их похоже сутки в унитазе мочили.
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21.02.2022 18:22 Відповісти
морды не воюют , а принимают решение
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21.02.2022 18:35 Відповісти
Так это ещё хуже.
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21.02.2022 18:50 Відповісти
не заметил , бо як воны мочили (выжигали огнём) сирийский народ вси бачилы
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21.02.2022 19:06 Відповісти
Ну и шо всем жёнам деткам и внучкам придётся валить к мяух собачьим из удобных и комфортных стран Запада в мацкву и Ростов, счета заморожены, недвижимость и движимость арестована. Ротенберг и Дерипаска хлопают в ладоши, сечин, Мюллер и пригожин кричат путенбох, весело играет группа любе песню про Аляску…. Занавес
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21.02.2022 18:40 Відповісти
так должно быть уже давно, но ничего похожего не произходит, бо миром правят гроши
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21.02.2022 18:49 Відповісти
Когда на бреде основывается внешняя политика большой страны - это беда,не только этой страны, но и всех стран, которые ее окружают.
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21.02.2022 16:55 Відповісти
Думаю это признание ,будет очень недолгим.
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21.02.2022 16:58 Відповісти
да , после последует присоединение
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21.02.2022 17:42 Відповісти
Смотрю трансляцию и офигеваю - какая то параллельная реальность? Как, как такое возможно в современных реалиях при современных информационных технологиях? Что они все несут, что плетут, какой ж бред??? И все это схавают на россии и уже нападают с полной уверенностью в своей правоте?
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21.02.2022 17:01 Відповісти
Вы же заметили, что они уже сами себе не принадлежат. Где их былое вяличие! О русском мире не слова, кроме того они, похоже, подгузники начали менять ежечасно.
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21.02.2022 18:30 Відповісти
В раді безпеки РФ концерт для бурятів. В головних ролях: Х...
https://www.youtube.com/watch?v=sF81BmWNE7w
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21.02.2022 17:01 Відповісти
на ютюбе прямой эфир . Меня хватило на 15 секунд бреда вальки-стакан из Бердичева . Такая дичь что из ушей кровь пошла .
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21.02.2022 17:07 Відповісти
Она из Шепетовки
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21.02.2022 19:38 Відповісти
ничего не меняет , дура она где угодно могла вылупится .
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21.02.2022 20:03 Відповісти
Признание "независимости" этих территорий будет концом для режима Путина.
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21.02.2022 17:09 Відповісти
Вчера задал вопрос на одном популярно кацапкском стриме про пуйла. Получил миллион подтверждающих ответов что он все правильно делает и убивать украинцев - это национальная идея русских, их жизненная цель.
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21.02.2022 17:13 Відповісти
Это быдло. Куда его направит информпоток-туда и пойдет. Прекратится истерия,как в 2008 году с Грузией-и они сами себя пожрут. Останется только поссать на их могилы.
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21.02.2022 17:27 Відповісти
для картинки и свозили народ к границе
и как всегда специально, чтобы там были женщины и дети
и так чтобы они там стояли и ждали
мучались в ожидании
чтобы подольше наснимать "ужасов"
что миллионы людей бегут от "фашистов"

они типа все это время были не при делах...
добрые, терпели
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21.02.2022 17:15 Відповісти
Ну ось і прозвучала фраза визнати Дыру в адмін кордонах до конфлікту. не забагато хочете
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21.02.2022 17:21 Відповісти
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21.02.2022 17:22 Відповісти
Це щоб мати 5 годин фори для того щоб встигнути розбігтися по бункерах...
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21.02.2022 17:28 Відповісти
Дождь - ничтожества
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21.02.2022 17:33 Відповісти
Та это у него время по тувински, шаманы в тайге на часах время устанавливали.
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21.02.2022 19:06 Відповісти
Дурак Наришкін проколовся, підтрима входженн ЛДНР до РФ)))
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21.02.2022 17:24 Відповісти
Похоже, решение о признании ЛНР и ДНР уже пуйлом принято.

а этих петрушек согнали, чтобы показать всему миру, что это было типа коллегиальное решение.

Чтобы всех замарать кровью, а не одному потом пуйлу отдуваться.
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21.02.2022 17:24 Відповісти
Если оставят Украину в покое,как в случае е с Грузией-почему бы и нет? Всё равно лугандон-мертвая территория. Останется дождаться кончины этого гребаного путлеровского режима. Агония будет недолгой.
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21.02.2022 17:25 Відповісти
Там 100 миллионов таких путиных
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21.02.2022 17:33 Відповісти
они не совсем оставили
по чуть чуть они "границу" южной осетии продвигали в сторону тбилиси
а за 14 лет они даже те несколько сотен домов нормально не восстановили
зато там обосновались хорошо сразу
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21.02.2022 20:40 Відповісти
пуйло - нарышкину: вы что, за продолжение переговоров (с Западом)?

нарышкин: (испуганно) я...эээ... поддержу признание независимости.

пуйло: поддержите или поддерживаете?

нарышкин: поддерживаю. и включение в состав рассеи...

пуйло: нет, это мы сейчас не обсуждаем.

жалкий спектакль. чмошники и твари.
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21.02.2022 17:26 Відповісти
испуг нарышкина...проговорился... на 1:34:39

https://youtu.be/sF81BmWNE7w
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21.02.2022 18:01 Відповісти
)))
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21.02.2022 23:18 Відповісти
признавать сша ордло нельзя никак.
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21.02.2022 17:31 Відповісти
В США і не знають що є якісь днр та лнр. ОРДЛО - так. А на Московії індекси РТСІ рухнули на 13,4%, Мосбіржі на 10,5%. А доляри здорожчали
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21.02.2022 18:40 Відповісти
Ну что, посмотрим, как американцы и европейцы ответят... !?
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21.02.2022 17:33 Відповісти
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21.02.2022 17:59 Відповісти
Мерзотнійше за кацапов світ незнає.
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21.02.2022 18:45 Відповісти
100 вiдсоткiв.
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21.02.2022 18:55 Відповісти
вот такой он - рюскій мір во всей красе для рюсколобьіх и рюскоязьікіх. . .
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21.02.2022 23:12 Відповісти
Им страшно.
А вот в Харькове и в Мариуполе лохторату Бубочки не страшно, им в Харькове, мариуполе, Полтаве, Кременчуге наср*ть.

Им все равно: их не пугает жизнь под бандитской властью, их не пугает совок типа луганский-донецкий (это когда дорожного полрытия нет, а трамвайные провода свинтили на цветмент).
Их все устраивает, было бы пожрать, напиться и поср*ть.
Таких в биологии называют "кишечнополостные".
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22.02.2022 05:26 Відповісти
крыса совсем мозгами поехала)))) цугцванг это называется.......
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21.02.2022 18:31 Відповісти
Брехня. Це засідання було вже записано за 4 години до цього. Погляньте на годинник почесного олєнєвода Шойги - 12-47. Чи в нього вони по Грінвічу? А показали пізніше щоб на рабсіян більше фейкових новин про ОРДЛО викинути.
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21.02.2022 18:31 Відповісти
Как я и говорил с самого начала .Они будут признавать республики , при любом раскладе.. "независимые", "автономные" в составе Украины, или даже как субъекты РФ только в админ границах всех территорий Донецкой и Луганской областей. что официально и прозвучало на заседании Совбеза) а так как по факту они сейчас контролируют менее 40% то остальное будут "отвоевывать". И это тот минимум на котором Путин "хочет сохранить свое лицо". Интересно на сколько на это согласна Украина и ее элиты ( прошлые и нынешние)
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21.02.2022 18:47 Відповісти
Така ось пропозиція вийшла від голови мвс орди: "... что признать независимость ДНР и ЛНР необходимо, но в границах Донецкой и Луганской областей, «в тех административных границах, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации вооруженными силами Украины».
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21.02.2022 19:05 Відповісти
а Жирик вовремя ушел в кому, хитрый тля
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21.02.2022 19:17 Відповісти
Никуда он не ушел, это его ушли.
Если бы не ушли, то сейчас уже бомбили бы Киев, как Жирик - земля ему стекловатой - и требовал.
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22.02.2022 05:28 Відповісти
Он не подпишет.
Задача его создать в Украине промосковский анклав - автономную республику.
Ему нужны минские протоколы.
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21.02.2022 19:31 Відповісти
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21.02.2022 19:34 Відповісти
Они оккупировали в 2014, а сейчас повторно хотят оккупировать.
Да вы там *уки давно всё контролируете.
Вся эта игра, это только что бы продавить автономию днр и лнр в состав Украины.
Что бы Украина признала бандитские администрации.
Да, хрен вам!
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21.02.2022 19:40 Відповісти
Все это херня, всем понятно, что ***** всякими ходами ищет лазейку для колонизации Украины! Я не стратег, но по-прежнему оно(*****) идет намеченным курсом! Вся эта пурга о безопасности, только прикрытие основной цели. По поводу встречи параши и Америки, прозучала мысль, что: "Нужно дать еще один шанс западной дипломатии - заставить Украину выполнять минские согл. Надеюсь их пошлют, и в параше тоже так думают, поэтому идет запугивание признанием парашей лугандонии, потом ОДКБ, территориальные притензии к Украине, и новый виток эскалации. потом южное направление и море. Когда то, давно, ***** сказал такую фразу: "курочка по зернышку клюет". Подлость, вранье, цинизм. Это его стратегия по ползучей окупации, если не получится захватить все сразу. Так или эдак, ***** будет всеми средствам пытаться уничтожить, нашу, Украину, и на ее месте с помощью боек, мураевых, создать свою.
Я повторяюсь, многократно, у нас два варианта, или капитулировать, и стать колонией или защищать, с оружием, независимость и будущее наших детей! И этот выбор не растворится во времени, его нужно будет сделать, или "сегодня" или "завтра".
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21.02.2022 19:53 Відповісти
смотрю ***** на дожде - это пипец. он еще и историк нев.бенный - тут такой экскурс в ленинскую Украину шо капец все жду, шо ж оно скажет по сути (признание орков) - а оно все пи.дит и пи.дит, уже про то как мы еле выживаем с нашей комуналкой
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21.02.2022 21:19 Відповісти
признал таки, ****
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21.02.2022 21:36 Відповісти
Признал. Скоро масштабные действия на востоке Украины.
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21.02.2022 21:39 Відповісти
кацап, не варто проектувати свої хворі недоімперські амбіції на інші країни...
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21.02.2022 23:22 Відповісти
Этот винтрогий потомок боярышниковых алкашей уже про Навасосию даже не кукарекает)) А ведь в начале кацапо скоты визжали про Навасосию минимум на 8 областей Украины ..в итоге с огромными усилиями получив по мордяке от украинской армии они смоли еле еле отхватить 10% Луганской и 25% донецкой области. Щас кацапо рогие про навасосию шо то уже не кукарекают))
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22.02.2022 00:01 Відповісти
Это только начало.
Сейчас на реакцию посмотрят, и если реакция будет благоприятной - то двинутся дальше.
Скажано же, что до Лисаабона - значит, план их такой, до Лиссабона.

Так что очередная французская республика (какая у них там сейчас, 5-я?)будет уже автономной, в составе РФ.
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22.02.2022 05:33 Відповісти
И восьми лет не прошло.
Но не это самое значимое сейчас, а слова Золотова,:
"Запад накачивает Украину оружием, в будущем это «аукнется России», заявил глава Росгвардии Виктор Золотов на заседании Совета безопасности.

«Мы не граничим с Украиной, у нас нет границы с Украиной. Это граница американцев, потому что они хозяева в этой стране. А эти все у них вассалы», - сказал он.

По его словам, то, что Запад накачивает Украину оружием, в том числе создает ядерный арсенал, в будущем «аукнется» России. Поэтому признание самопровозглашенных республик обязательно."

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6213b58d9a79473f31c353f3

Все понятно?
Им нужна Европа вся, до Лиссабона, как и было Кремлем обещано.
Мои самые сердечные поздравления прогрессивному европейскому человечеству.
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22.02.2022 05:31 Відповісти
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