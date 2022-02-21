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Через ситуацію в Україні Байден скасував свої плани на 21 лютого, - американські ЗМІ

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Через ситуацію в Україні Байден скасував свої плани на 21 лютого, - американські ЗМІ

Президент США Джо Байден через ситуацію навколо Україна змінив свої плани на 21 лютого, коли в США традиційно відзначають День президентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Хоча раніше адміністрація повідомляла, що у неділю ввечері Байден полетить додому у Вілмінгтон, штат Делавер, за півтори години до вильоту ці плани було терміново скасовано, й американський лідер залишився у Білому домі, зазначає New York Post.

Раніше у неділю на тлі загострення безпекової ситуації довкола України Байден провів термінове засідання Ради національної безпеки США. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі підкреслила, що представники команди Байдена з національної безпеки регулярно інформують Байдена про ситуацію в Україні, й що "вони підтвердили, що Росія може розпочати атаку проти України в будь-який момент".

Засідання тривало понад дві години, й участь у ній брали, окрім президента Байдена, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, міністерка фінансів Дженнет Єллен, директор ЦРУ Вільям Бернс. Віце-президентка Камала Гарріс взяла участь в засіданні через телефонний зв'язок, адже вона саме поверталась із Мюнхена, де брала участь у Безпековій конференції, повідомили джерела The Washington Post.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Байден - президент України. Приділяє їй більше часу, ніж зєля.
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21.02.2022 16:24
+18
Джо Байдену,справжньому другу України-респект...
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21.02.2022 16:24
+13
А где президент Украины зеленский? Чем занят? О чем думает? Что говорит???
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21.02.2022 16:25
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Джо Байдену,справжньому другу України-респект...
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21.02.2022 16:24 Відповісти
По Украине во многих городах нет связи, Киевстар не работает и интернет. Плохой знак. Мобильная связь в Украине почему -то имеет рос. хозяев. При наступлении будет отключение всей связи. Договаривайтесь с родственниками, что делать, если такое будет.
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21.02.2022 16:57 Відповісти
Майже вся промисловість була прихватизована московськими хозяями
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21.02.2022 17:01 Відповісти
Байден - президент України. Приділяє їй більше часу, ніж зєля.
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21.02.2022 16:24 Відповісти
Да, про Зелю ничего не видно и не слышно
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21.02.2022 16:25 Відповісти
Простите, а где бубочка с будапештским меморандумом в одной руке и ядерным оружием в другой?? Не видели случайно кто-нибудь?!
Или это ничтожество празднует капитуляцию на "шампуре" у ермака с пригоршнями кокаина???
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21.02.2022 16:48 Відповісти
Та ты шо? Может, небо нам уже закрыли? Или Патриоты подогнали? В обмен за отказ от ЯО! Или только по телеку каждый день рассказывают, что "завтра нас сотрут в порошок"?🤬
Сговор с х-ом с целью принуждения Украины к самоличному отказу от евро-атлантической перспективы и выполнению Минской зрады.
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21.02.2022 16:58 Відповісти
Небо закрывать и ПВО выставлять должны мы сами! Защитить себя можем и обязаны только мы! Не вали с больной головы на здоровую! И не пытайся сбросить всю ответственность на союзников, провокатор!
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21.02.2022 17:39 Відповісти
Добавлю. Они не просто "союзники", они ГАРАНТЫ!!! Чувствуешь разницу???
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21.02.2022 19:50 Відповісти
А где президент Украины зеленский? Чем занят? О чем думает? Что говорит???
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21.02.2022 16:25 Відповісти
Думает только об одном - как прорваться на второй срок. А говорит как балабол, это его профессия....
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21.02.2022 16:35 Відповісти
Да не мешайте ему, им некогда, новый рояль подвезли, опробует
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21.02.2022 17:00 Відповісти
Балабол хотя бы может связно говорить. А этот только по написанному прочитать способен.
Он не балабол, он болван.
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21.02.2022 17:08 Відповісти
кто? у нас президент есть? разве зеленский не смешной клован с быдляцкого квартала?
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21.02.2022 16:40 Відповісти
Оно самое! Но оно у нас нынче президент, как ни печально.
А свои дела из-за Украины откладывает Байден...
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21.02.2022 16:43 Відповісти
Украина - 51-й штат( государство) USA!)
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21.02.2022 16:52 Відповісти
23 на носу, стринги примеряет, на растов завтра поедет жопоблок в бане веселить, корпоративы дело прибыльное.
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21.02.2022 17:28 Відповісти
На ЦЕНЗОРе в 14:35 -- Зеленський та прем'єр Словаччини Геґер обговорили безпекову ситуацію в регіоні: "Єдині у прагненні деескалації дипломатичним шляхом"
Больше новостей с ним сегодня не было
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21.02.2022 16:41 Відповісти
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21.02.2022 16:41 Відповісти
Пушкин с Тарасом Шевченком точно нашли бы общий язык.
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22.02.2022 00:56 Відповісти
какой глубины озабоченность будет?
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21.02.2022 16:51 Відповісти
Твоему ***** хватит, чтобы удавиться
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21.02.2022 17:01 Відповісти
***** оно твое!
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21.02.2022 18:00 Відповісти
Відверто кажучи, якби Зеля- пищав, а Байден-мовчав-ситуація була б набагато гіршою.)))
***** не зважає на Зе, а ось активність Байдена -вирішальна!
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21.02.2022 16:51 Відповісти
Вот только Байден уйдет через два года, если только ему не удастся второй срок получить.

а гандопутлер так и останется.
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21.02.2022 16:54 Відповісти
останєтся на кладбище. Зараз предсмертна агонія *****.
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21.02.2022 16:57 Відповісти
дід байден скасовує власні плани через україну і не летить до вілмінгтона, а тупа зе-лупа через україну плани не скасовує й летить до мюнхена; і хто тут справжній президент?
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21.02.2022 17:02 Відповісти
"згинуть наші вороженьки"! це написали дуже молоді хлопці, коли ж, тнарешті, це станеться...
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21.02.2022 20:40 Відповісти
Джо на тебе вся надія...
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21.02.2022 21:51 Відповісти
а вот байден маладец, а вот зе - кака, ааа ниновижу зиленскава ыыыы.
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21.02.2022 22:33 Відповісти
 
 