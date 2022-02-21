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Війська РФ з російської території обстріляли територію Луганщини та заявили, що нібито відбивали "прорив" ЗСУ, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ з російської території обстріляли територію Луганщини та заявили, що нібито відбивали

Росія розпочала загострення обстановки на Донбасі, і саме Донбас є напрямом основних дій російської армії.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська армія обстріляла українську землю із території РФ. Росія заявила про "прорив" українських військових у Ростовську область та ураження двох українських БМП. О 13:22 з території РФ російська армія здійснила обстріл української землі під Луганськом. Українськими військовими зафіксовано влучення 24 мін 120 мм мінометів, 125 пострілів автоматичного гранатомета, 27 пострілів гранатомета СПГ. Пресслужба Південного військового округу ЗС РФ офіційно заявила, що російські війська нібито відбивали "прорив" українських військ через кордон з РФ у районі населеного пункту Мітякінське Ростовської області, це також неподалік Луганська, під самим кордоном", - йдеться в повідомленні.

Окупанти повідомили, що російські війська нібито знищили 2 українські БМП і вбили 5 людей. Проте українські військові будь-які втрати заперечують, а також заперечують, зрозуміло, "прорив" у Ростовську область.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія веде розгортання не тільки на Донбасі, а й в окупованому Придністров'ї, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

"Також сьогодні російські медіа заявили про прорив ще однієї "диверсійно-розвідувальної групи" з України до Ростовської області у районі населеного пункту Кузнеці у Новоазовському районі Донецької області України. Нібито там знищено якийсь БТР. В даному випадку, щоб досягти кордону з РФ, українцям знадобилося б для початку прорвати фронт 1-го армійського корпусу під Новоазовськом", - продовжив Бутусов.

Також ФСБ РФ заявило про знищення об'єкту прикордонної служби РФ нібито українською артилерією на території РФ. "я інформація нічим не підтверджується і також була одразу спростована Україною.

"Зрозуміло, що відверто фейковий характер звинувачень проти України не має для російських медіа жодного значення, як і у 2014 році пропаганда вигадує привід до війни. Ми бачимо, що Росія розпочала загострення обстановки на Донбасі, і саме Донбас є напрямом основних дій російської армії", - наголосив журналіст.

Також читайте: Внаслідок обстрілів з боку військ РФ знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію: без води залишилось понад 29 тис. людей, - ОДА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
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21.02.2022 16:27
+42
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21.02.2022 16:28
+40
Так, ми спеціально чекали максимального скупчення військ рашки, а тільки після цього почали засилати ДРГ у Ростов. Все так і було, точно знаю /s
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21.02.2022 16:25
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Так, ми спеціально чекали максимального скупчення військ рашки, а тільки після цього почали засилати ДРГ у Ростов. Все так і було, точно знаю /s
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21.02.2022 16:25 Відповісти
Я знав про війну ще з 15 року, коли натрапив на цей математичний прогноз, хоч ватного, але здібного математика та історика. Ось підсумок його моделі. Погано те, що друга важка війна, скоріш за все, з використанням ядерної зброї між Китаєм вже очікувати ще не скоро. А так хотілось би побачити захоплення Китаєм рашки. Стосовно цієї війни, скоріш за все, короновірус трохи відстрочив початок. Друге посилання на гіпнотичні передбачення зроблені в 2014 році. Контактер помиляється з початком війни (в нього 2018 рік). Що гарного, ракети та літаки летять як з росії так і з країн НАТО. Це означатиме, що НАТО підтримає нас своїми ракетами та, можливо, літаками. Хотілось би вірити. Про ватність участників я попередив.

https://mm-v.livejournal.com/186229.html
https://youtu.be/7H7PrdTnjWA?t=171

Резюмируя:Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).

Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).

Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
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21.02.2022 16:33 Відповісти
прорыв 2-х (двух !!!) БМП в расею с направлением главного удара на Владивосток
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21.02.2022 16:38 Відповісти
Чому так не "солідно"? Можна ж було на Сочі, чи Пітер, чи Хабаровськ. Теж мені місто знайшли.
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21.02.2022 17:04 Відповісти
"війна" упирів з примарами...
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21.02.2022 16:25 Відповісти
"у районі населеного пункту Мітякінське Ростовської області, це також неподалік Луганська, під самим кордоном" то есть ВСУ прошли все блокады ЛНР и дошли до границы? На что в ответ ВС РФ пострялили по тому, что ни называют ЛНР?

Наркоманы...
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21.02.2022 16:25 Відповісти
Граница не демаркирована оленеводы на своих картах рисуют ее где угодно, в зависимости от ситуации.
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21.02.2022 16:31 Відповісти
ну вот все и выяснилось, просто отметелили снарядами сепаров и спалили 2 БМП, а то ДРГ придумали в глубоком тылу, зачем-то на удалении от двух БМП, которым типа пришлось идти на выручку
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21.02.2022 16:25 Відповісти
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21.02.2022 16:26 Відповісти
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21.02.2022 16:30 Відповісти
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21.02.2022 16:27 Відповісти
Халупу)))))😄
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21.02.2022 16:51 Відповісти
То що кацапи самі підірвали даже на халупу не тягне 🙂
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21.02.2022 16:57 Відповісти
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21.02.2022 16:28 Відповісти
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21.02.2022 16:41 Відповісти
гдеж теперь они будут срать? надо строить новую дырку.
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21.02.2022 16:57 Відповісти
начинается?
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21.02.2022 16:31 Відповісти
Продолжается
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21.02.2022 16:34 Відповісти
начинается окончательньій распад российской империи, последней империи на Земле, империи зла
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21.02.2022 19:57 Відповісти
ну а санкции где если сейчас начать вводить то может что то изменеться на время
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21.02.2022 16:32 Відповісти
Да нахер ті санкції! Будемо херачити москалів...
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21.02.2022 16:45 Відповісти
їх це не зупинить, нафта по 100, поки є бабло будуть воювати... ((
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21.02.2022 19:58 Відповісти
Jurij Kasjanov


@Jurij_Kasjanov

·
1 ч



Министр обороны даже в абсолютно мирное время должен верить в нападение врага. Иначе - зачем он нужен?.. Так же как и пожарный, который не верит в пожар, и врач, который не верит в аппендицит.
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21.02.2022 16:33 Відповісти
Ну, после "Боярышника" удивительно что они с Ситхами не воевали, и не отбивались от Дисиптиконов...
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21.02.2022 16:34 Відповісти
И что у нас изменилось за 8 лет?
Летом 2014 г. россия ложила пакеты градов и 150 мм. со своей территории. Безнаказанно. Отвечать ЗАПРЕЩАЛО командование (хотя были все координаты). Песня всё та же: "Низя, а то путин нападёт".
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21.02.2022 16:35 Відповісти
Тільки що Шойгу сказав, що Україна біля дирляндії нагнала 60 БТГ, 345 танків, точки У, 2200 БМП....
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21.02.2022 16:38 Відповісти
Давайте уже сражаться
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21.02.2022 16:40 Відповісти
Удивительно.
Раньше-то Шойгу думал, что если подвести к границе 150-и тыс. российскую армию, то все сразу распускают свои армии и сдают всю технику в металлолом.
А тут украинцы решили его удивить. Неожиданно ...
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21.02.2022 16:49 Відповісти
как?
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21.02.2022 16:59 Відповісти
Поправочка: мы его не "теряли", а его оккупировала РФ. Так же как и Крым мы не "теряли", а его аннексировала РФ.
Донбасс оккупирован с 2014 г., а не "сейчас". "Сейчас" просто может поменяться форма: ну там типа "официальное признание россией ЛДНР", ввод "миротворцев" РФ и пр.
А ФАКТИЧЕСКИ сейчас не меняется ничего. Война? Так это всё было в 2014-2015 гг. Масштаб будет другой? Возможно. Но и ВСУ уже не то, что было в 2014 г.
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21.02.2022 17:03 Відповісти
чуш под названием "поправка Джексона-Веника" развалила СССР.
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21.02.2022 17:30 Відповісти
Верно. Российская армия очень серьёзно укрепилась. И она намного мощнее, чем ВСУ. И ракеты у них есть и авиация и пр. и пр.
Но это всё не значит, что мы не будем драться за свою Родину. И драться будем отчаянно и насмерть. Да, можем проиграть. Но войны - вещь непредсказуемая. Напомню тебе про тот же Афганистан или Вьетнам.
И я не согласен с тобой, что "Запад не будет ...". Запад не будет бороться ЗА Украину или ВМЕСТО Украины, но ПРОТИВ россии - будет. Этого нам достаточно для начала.
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21.02.2022 17:49 Відповісти
ты бы лучше на уроки ходил, а не в чат на Цензор, аболтус
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21.02.2022 17:07 Відповісти
с чего ты взял что он не защищает? Все распределены в териториальной обороне, а собирать войска в одной точке это дебилизм.
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21.02.2022 17:31 Відповісти
авиация ссср в афгане ничего не решила и была подавлена ручными средствами пво.
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21.02.2022 17:34 Відповісти
Я так розумію почалося???
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21.02.2022 16:39 Відповісти
начнется в 4,00 22022022
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21.02.2022 16:41 Відповісти
танчеги увязнут, на улице +8 и грязища. ***** ужо не знает шо делать, то ли ждать мороз то ли вчерашний день.
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21.02.2022 16:50 Відповісти
не вырывай слов из контекста. Только что Расея признала "лднр" вне закона.
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21.02.2022 17:19 Відповісти
Другово такого народа-имбецила нет на свете
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21.02.2022 16:44 Відповісти
Якщо був обстріл української території - чому не було вогню у відповідь??? 2014 рік нічого не навчив? Якщо не відповідаєш - ворог тільки посилює тиск.
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21.02.2022 16:46 Відповісти
Украина подвела - отказалась ваивать, кацапі позвали на помошь Вейшнорию и приказали банбить Дамбас.
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21.02.2022 16:49 Відповісти
20 февраля в Одессе на марше единства было много детей, среди них - маленькая девочка, которая стала звездой в соцсетях.

www.facebook.com/100001204992971/videos/1895387043967653/

УКРАЇНА понад усе !!! (відео)



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21.02.2022 16:51 Відповісти
нам нужен решительный человек во главе. зеля своим заглядыванием в дупу куйлу ничего решить не способен
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21.02.2022 16:54 Відповісти
Одноголосно зобов'язаний гавкати білоруський самозванець, в унісон з хуілом, що Україна почала наступ від Чорного до Баренцевого морів…
Уже захопила свої території на яких живуть руськощелепні московіти …
Два старих пердуна клімаксних - асфабадіТеля!!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!,
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21.02.2022 16:59 Відповісти
Сами урки играют в войнушку . С кем поведешься ( с Ху..м), того и набирешься. За поребриком все уроды...
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21.02.2022 17:00 Відповісти
Из россми. Ударный кулак ЗСУ в составе 5(пяти) стрелков при поддержке бронесоединения в количестве 2(двух) БМП попытались совершить подлый прорыв всего периметра российско-украинской границы. Но всего лишь восемь дивизий храбрых Карацуп уничтожили эти страшные полчища америкогейропейских наймитов и биндераф.
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21.02.2022 17:05 Відповісти
Интересно, что ни один ватан не задумается: накуя нам это может быть нужно делать?!
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21.02.2022 17:10 Відповісти
Alex N Alex Noyt

30 мин. ·



Хто б сумнівався...

Обстріл території РФ був проведений з окупованої території ОРДЛО. Докази OSINT
on 21.02.2022 | | OSINT | Донбас | Новини | Події Print This Post
















Російська Федерація продовжує активно створювати та тиражувати сфабриковані інформаційні приводи, організовувати провокації "під фальшивим прапором", які мають обґрунтувати в першу чергу для російського населення і в другу чергу для міжнародної спільноти рішення Кремля щодо відкритого військового вторгнення в Україну. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm провела OSINT дослідження інциденту, що стався 19 лютого 2022. За результатами цього інциденту Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу. Волонтери визначили точну геолокацію реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), з якої було обстріляно прикордонну територію у Ростовській області РФ. Виявилось, що обстріл був проведений о 4 годині ранку 19 лютого з населеного пункту Суходіл, Луганської області, що знаходиться під контролем російських окупаційних сил.


19 лютого російські ЗМІ активно повідомляли, що Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу "за фактом замаху на вбивство, скоєного загальнонебезпечним способом через обстріл прикордонної території Ростовської області РФ з боку України".

"Невстановлені особи, перебуваючи на території України, використовуючи реактивну систему залпового вогню, обстріляли прикордонну територію Тарасівського району Ростовської області", - повідомив Слідчий комітет РФ.



Наступного дня, для посилення інформаційного приводу, російські пропагандисти каналу NewsFront виклали відео, яке на їх думку нібито підтверджувало факт обстрілу з боку України. Інформація про обстріл супроводжувалась відео ексклюзивом з камери спостереження, на якій зафіксовано постріли РСЗВ. Російські пропагандисти написали в дописі, нібито обстріл вівся "з північного боку ріки Сіверський Донець, поблизу населеного пункту Болотене".



Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm помітили що внизу відео, яке виклали російські пропагандисти, залишились координ
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21.02.2022 17:12 Відповісти
Интересно , уже 8 лет войны и никогда не было обстрелов рашки, а тут к границе Украины привалило полчища орков и тут нам сообщают, раз оказывается Украина обстреливает будки на территориии Параши. Милое дело.
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21.02.2022 18:29 Відповісти
По всей видимости параша решила, что с лугандоном воевать безопаснее.
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21.02.2022 17:12 Відповісти
А воронеж? Що за фігня,а воронеж коли?
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21.02.2022 17:14 Відповісти
Ага. А над москвой были замечены украинские юнкерсы сбрасывающие бимбы. Где там санкции которые Бодя обещал за такие провокации?
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21.02.2022 17:38 Відповісти
кацапи накачали ОРДЛО зброєю, спеціально, щоб вони почали війну, але ті набухались і не в ту сторону стріляють.
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21.02.2022 17:39 Відповісти
Интересно, в какой форме у нас союз с Польшей и Англией? Я думаю, что в случае войны эти две страны всячески будут помогать нам?
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21.02.2022 18:13 Відповісти
На сколько я знаю, при любых раскладах деньги у нас будут, Всемирный банк виделяет Украине безмерное количество средств!

То есть мы в этой драке, если она будет, пуговицы жалеть не будем, обещают все восстановить.
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21.02.2022 18:16 Відповісти
На сколько я читаю новости , Украине обещают поставки энергоресурсов это нефть , то есть бензин будет и электричество.

Вся экономика Запада будет работать на восполнение потерь боеприпасов Украиной. Боеприпасы будут и военные средства будут обеспечивать вооружением.

Помните как было ранбше? "Мы будем давать Украине нелетальное вооружение", теперь такой вопрос не стоит, будут давать все средства вооружений.
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21.02.2022 18:23 Відповісти
Наверное даже зеля "прозрел" от такого вранья! А что так можно было?
Я всякое ожидал от параши, но такой тупни... Украина напала сразу на рф. Вот это поворот!. Геббельс, не то, что переворачиваетя, он херачит как токарный патрон! Нужно, чтобы зеля припугнул, *****, массированным обстиелом мацвы с украинского спутника. Не зря же мы его туда вывели. Понятно, на кого это рассчитано, но неужели в параше там все долбо*бы, и не видят реальности происходящего.
Все это было бы смешно, если не было так грустно. Представляете, что у этих кремлевских выродков в голове, если они дают команду нести весь этот бред?
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21.02.2022 18:28 Відповісти
Не, не смешно! , к границе Украины ползут полчища орков и при этом вопят, что украинцы стреляют по дряным будкам в Параше. То есть мирные полчища орков лезут к Украине под видом кого? Для чего?

Смотри в Донецке много украинцев взялись вступать в парашу, так шо это повод начать убивать украинцев? Вообще не понятны как устроены лишние извилины у орков?

По мне, если кто то стал парашенцем то пусть он как патриот едет в Парашу и там живет и работает, строит депрессивные районы. Пусть помогает России а та пусть помогает новым гражданам. Ну так? А при чем здесь украинцы?
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21.02.2022 18:40 Відповісти
 
 