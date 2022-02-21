Війська РФ з російської території обстріляли територію Луганщини та заявили, що нібито відбивали "прорив" ЗСУ, - Бутусов

Росія розпочала загострення обстановки на Донбасі, і саме Донбас є напрямом основних дій російської армії.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська армія обстріляла українську землю із території РФ. Росія заявила про "прорив" українських військових у Ростовську область та ураження двох українських БМП. О 13:22 з території РФ російська армія здійснила обстріл української землі під Луганськом. Українськими військовими зафіксовано влучення 24 мін 120 мм мінометів, 125 пострілів автоматичного гранатомета, 27 пострілів гранатомета СПГ. Пресслужба Південного військового округу ЗС РФ офіційно заявила, що російські війська нібито відбивали "прорив" українських військ через кордон з РФ у районі населеного пункту Мітякінське Ростовської області, це також неподалік Луганська, під самим кордоном", - йдеться в повідомленні.

Окупанти повідомили, що російські війська нібито знищили 2 українські БМП і вбили 5 людей. Проте українські військові будь-які втрати заперечують, а також заперечують, зрозуміло, "прорив" у Ростовську область.

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"Також сьогодні російські медіа заявили про прорив ще однієї "диверсійно-розвідувальної групи" з України до Ростовської області у районі населеного пункту Кузнеці у Новоазовському районі Донецької області України. Нібито там знищено якийсь БТР. В даному випадку, щоб досягти кордону з РФ, українцям знадобилося б для початку прорвати фронт 1-го армійського корпусу під Новоазовськом", - продовжив Бутусов.

Також ФСБ РФ заявило про знищення об'єкту прикордонної служби РФ нібито українською артилерією на території РФ. "я інформація нічим не підтверджується і також була одразу спростована Україною.

"Зрозуміло, що відверто фейковий характер звинувачень проти України не має для російських медіа жодного значення, як і у 2014 році пропаганда вигадує привід до війни. Ми бачимо, що Росія розпочала загострення обстановки на Донбасі, і саме Донбас є напрямом основних дій російської армії", - наголосив журналіст.

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