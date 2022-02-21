Війська РФ з російської території обстріляли територію Луганщини та заявили, що нібито відбивали "прорив" ЗСУ, - Бутусов
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Росія розпочала загострення обстановки на Донбасі, і саме Донбас є напрямом основних дій російської армії.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російська армія обстріляла українську землю із території РФ. Росія заявила про "прорив" українських військових у Ростовську область та ураження двох українських БМП. О 13:22 з території РФ російська армія здійснила обстріл української землі під Луганськом. Українськими військовими зафіксовано влучення 24 мін 120 мм мінометів, 125 пострілів автоматичного гранатомета, 27 пострілів гранатомета СПГ. Пресслужба Південного військового округу ЗС РФ офіційно заявила, що російські війська нібито відбивали "прорив" українських військ через кордон з РФ у районі населеного пункту Мітякінське Ростовської області, це також неподалік Луганська, під самим кордоном", - йдеться в повідомленні.
Окупанти повідомили, що російські війська нібито знищили 2 українські БМП і вбили 5 людей. Проте українські військові будь-які втрати заперечують, а також заперечують, зрозуміло, "прорив" у Ростовську область.
"Також сьогодні російські медіа заявили про прорив ще однієї "диверсійно-розвідувальної групи" з України до Ростовської області у районі населеного пункту Кузнеці у Новоазовському районі Донецької області України. Нібито там знищено якийсь БТР. В даному випадку, щоб досягти кордону з РФ, українцям знадобилося б для початку прорвати фронт 1-го армійського корпусу під Новоазовськом", - продовжив Бутусов.
Також ФСБ РФ заявило про знищення об'єкту прикордонної служби РФ нібито українською артилерією на території РФ. "я інформація нічим не підтверджується і також була одразу спростована Україною.
"Зрозуміло, що відверто фейковий характер звинувачень проти України не має для російських медіа жодного значення, як і у 2014 році пропаганда вигадує привід до війни. Ми бачимо, що Росія розпочала загострення обстановки на Донбасі, і саме Донбас є напрямом основних дій російської армії", - наголосив журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
https://mm-v.livejournal.com/186229.html
https://youtu.be/7H7PrdTnjWA?t=171
Резюмируя:Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Наркоманы...
@Jurij_Kasjanov
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1 ч
Министр обороны даже в абсолютно мирное время должен верить в нападение врага. Иначе - зачем он нужен?.. Так же как и пожарный, который не верит в пожар, и врач, который не верит в аппендицит.
Летом 2014 г. россия ложила пакеты градов и 150 мм. со своей территории. Безнаказанно. Отвечать ЗАПРЕЩАЛО командование (хотя были все координаты). Песня всё та же: "Низя, а то путин нападёт".
Раньше-то Шойгу думал, что если подвести к границе 150-и тыс. российскую армию, то все сразу распускают свои армии и сдают всю технику в металлолом.
А тут украинцы решили его удивить. Неожиданно ...
Донбасс оккупирован с 2014 г., а не "сейчас". "Сейчас" просто может поменяться форма: ну там типа "официальное признание россией ЛДНР", ввод "миротворцев" РФ и пр.
А ФАКТИЧЕСКИ сейчас не меняется ничего. Война? Так это всё было в 2014-2015 гг. Масштаб будет другой? Возможно. Но и ВСУ уже не то, что было в 2014 г.
Но это всё не значит, что мы не будем драться за свою Родину. И драться будем отчаянно и насмерть. Да, можем проиграть. Но войны - вещь непредсказуемая. Напомню тебе про тот же Афганистан или Вьетнам.
И я не согласен с тобой, что "Запад не будет ...". Запад не будет бороться ЗА Украину или ВМЕСТО Украины, но ПРОТИВ россии - будет. Этого нам достаточно для начала.
www.facebook.com/100001204992971/videos/1895387043967653/
УКРАЇНА понад усе !!! (відео)
Уже захопила свої території на яких живуть руськощелепні московіти …
Два старих пердуна клімаксних - асфабадіТеля!!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!,
30 мин. ·
Хто б сумнівався...
Обстріл території РФ був проведений з окупованої території ОРДЛО. Докази OSINT
on 21.02.2022 | | OSINT | Донбас | Новини | Події Print This Post
Російська Федерація продовжує активно створювати та тиражувати сфабриковані інформаційні приводи, організовувати провокації "під фальшивим прапором", які мають обґрунтувати в першу чергу для російського населення і в другу чергу для міжнародної спільноти рішення Кремля щодо відкритого військового вторгнення в Україну. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm провела OSINT дослідження інциденту, що стався 19 лютого 2022. За результатами цього інциденту Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу. Волонтери визначили точну геолокацію реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), з якої було обстріляно прикордонну територію у Ростовській області РФ. Виявилось, що обстріл був проведений о 4 годині ранку 19 лютого з населеного пункту Суходіл, Луганської області, що знаходиться під контролем російських окупаційних сил.
19 лютого російські ЗМІ активно повідомляли, що Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу "за фактом замаху на вбивство, скоєного загальнонебезпечним способом через обстріл прикордонної території Ростовської області РФ з боку України".
"Невстановлені особи, перебуваючи на території України, використовуючи реактивну систему залпового вогню, обстріляли прикордонну територію Тарасівського району Ростовської області", - повідомив Слідчий комітет РФ.
Наступного дня, для посилення інформаційного приводу, російські пропагандисти каналу NewsFront виклали відео, яке на їх думку нібито підтверджувало факт обстрілу з боку України. Інформація про обстріл супроводжувалась відео ексклюзивом з камери спостереження, на якій зафіксовано постріли РСЗВ. Російські пропагандисти написали в дописі, нібито обстріл вівся "з північного боку ріки Сіверський Донець, поблизу населеного пункту Болотене".
Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm помітили що внизу відео, яке виклали російські пропагандисти, залишились координ
То есть мы в этой драке, если она будет, пуговицы жалеть не будем, обещают все восстановить.
Вся экономика Запада будет работать на восполнение потерь боеприпасов Украиной. Боеприпасы будут и военные средства будут обеспечивать вооружением.
Помните как было ранбше? "Мы будем давать Украине нелетальное вооружение", теперь такой вопрос не стоит, будут давать все средства вооружений.
Я всякое ожидал от параши, но такой тупни... Украина напала сразу на рф. Вот это поворот!. Геббельс, не то, что переворачиваетя, он херачит как токарный патрон! Нужно, чтобы зеля припугнул, *****, массированным обстиелом мацвы с украинского спутника. Не зря же мы его туда вывели. Понятно, на кого это рассчитано, но неужели в параше там все долбо*бы, и не видят реальности происходящего.
Все это было бы смешно, если не было так грустно. Представляете, что у этих кремлевских выродков в голове, если они дают команду нести весь этот бред?
Смотри в Донецке много украинцев взялись вступать в парашу, так шо это повод начать убивать украинцев? Вообще не понятны как устроены лишние извилины у орков?
По мне, если кто то стал парашенцем то пусть он как патриот едет в Парашу и там живет и работает, строит депрессивные районы. Пусть помогает России а та пусть помогает новым гражданам. Ну так? А при чем здесь украинцы?