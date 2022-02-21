У Росії триває обвал фондового ринку та курсу рубля на тлі загострення на Донбасі
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Російський ринок акцій продовжує обвалюватися на тлі загострення на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.
Про це Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За даний росЗМІ, індекс Московської біржі впав нижче 3270 пунктів, оновивши мінімум з 25 січня.
За даними "Нової газети", жертвами обвалу, зокрема, стали такі великі російські компанії – TCS Group, "Газпром", "Газпром нафта", UC Rusal, Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОС", OZON, "Яндекс", "Роснефть", "Сургутнефтегаза", "НОВАТЕК", "Магніт", "Аерофлот", ВТБ, АФК "Система", "Татнефть", Polymetal, "Інтер РАО", "РусГідро", "Норнікель "ММК", "Северсталь" та інші.
"Вранці 21 лютого рубль та фондові активи ненадовго зміцнилися на ранкових торгах на Московській біржі після того, як Єлисейський палац повідомив про готовність російського президента Володимира Путіна на саміт з американським лідером Джо Байденом, а прессекретар Білого дому Джен Псакі підтвердила, що Байден готовий зустрітися з Путіним, якщо не відбудеться вторгнення в Україну", – йдеться в повідомленні. Але пізніше з'явилася заява прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який сказав, що конкретних планів щодо організації саміту немає.
Як повідомляє Интерфакс, долар та євро активно ростуть на Московській біржі у понеділок вдень. При цьому курс долара піднявся вище 79 рублів вперше з 27 січня, трохи раніше євро подолав позначку 89 рубля також вперше з цієї дати.
Раніше повідомлялося, що обвал на російському фондовому ринку спостерігається з початку загострення ситуації на українському кордоні з січня 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
https://mm-v.livejournal.com/186229.html
https://youtu.be/7H7PrdTnjWA?t=171
Резюмируя:Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Эфир от 27 января 2021, год назад
«Вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля»
В прошлогоднем выступлении в Госдуме РФ Жириновский намекнул на возможное начало военных действий 22 февраля 2022 года.
рублей на 4-5.
Мокшане скоро будут зарплату и пенсию "гречей, солью и спичками" получать - и, ****, не зашевелятся...
Яйца видим только в бане, что б вы сдохли все мокшане.
Учитывая, что уже 2 месяца на границе Украины в грязи торчит практически ВСЯ БОЕСПОСОБНАЯ АРМИЯ РФ, Роися каждый день теряет не только кучу бабла, но и боеспособность своей армии.
Не говоря о том, что ЮГ и Дальний восток Роиси остались тупо беззащитными. Самое время там проводить референдумы с участием заинтересованных соседей.
https://www.finam.ru/quotes/stocks/russia/
Засідання Ради безпеки РФ, яке проводив президент країни-агресора Путін (оно же *****!!) і яке транслюють "онлайн" російські ЗМІ, відбулося п'ять годин тому.
Про це свідчать годинники на руках російського міністра оборони Сергія Шойгу.
У кадр потрапив час на годинниках - 12:47. Скріншот