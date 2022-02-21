УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13932 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
19 967 63
війна (56174) Росія (47133) фондовий ринок (12) рубль (174)

У Росії триває обвал фондового ринку та курсу рубля на тлі загострення на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Росії триває обвал фондового ринку та курсу рубля на тлі загострення на Донбасі

Російський ринок акцій продовжує обвалюватися на тлі загострення на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Про це Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За даний росЗМІ, індекс Московської біржі впав нижче 3270 пунктів, оновивши мінімум з 25 січня.

За даними "Нової газети", жертвами обвалу, зокрема, стали такі великі російські компанії – TCS Group, "Газпром", "Газпром нафта", UC Rusal, Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОС", OZON, "Яндекс", "Роснефть", "Сургутнефтегаза", "НОВАТЕК", "Магніт", "Аерофлот", ВТБ, АФК "Система", "Татнефть", Polymetal, "Інтер РАО", "РусГідро", "Норнікель "ММК", "Северсталь" та інші.

"Вранці 21 лютого рубль та фондові активи ненадовго зміцнилися на ранкових торгах на Московській біржі після того, як Єлисейський палац повідомив про готовність російського президента Володимира Путіна на саміт з американським лідером Джо Байденом, а прессекретар Білого дому Джен Псакі підтвердила, що Байден готовий зустрітися з Путіним, якщо не відбудеться вторгнення в Україну", – йдеться в повідомленні. Але пізніше з'явилася заява прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який сказав, що конкретних планів щодо організації саміту немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії падає ринок акцій через очікування нових санкцій

Як повідомляє Интерфакс, долар та євро активно ростуть на Московській біржі у понеділок вдень. При цьому курс долара піднявся вище 79 рублів вперше з 27 січня, трохи раніше євро подолав позначку 89 рубля також вперше з цієї дати.

Раніше повідомлялося, що обвал на російському фондовому ринку спостерігається з початку загострення ситуації на українському кордоні з січня 2022 року.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+62
Так это же хорошо!
показати весь коментар
21.02.2022 16:33
+23
дави гусей - спасай роССию
показати весь коментар
21.02.2022 16:35
+16
Ну да! Теперь за зеленый и евро больше деревяных дают!
показати весь коментар
21.02.2022 16:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так это же хорошо!
показати весь коментар
21.02.2022 16:33 Відповісти
Я знав про війну ще з 15 року, коли натрапив на цей математичний прогноз, хоч ватного, але здібного математика та історика. Ось підсумок його моделі. Погано те, що друга важка війна, скоріш за все, з використанням ядерної зброї між Китаєм вже очікувати ще не скоро. А так хотілось би побачити захоплення Китаєм рашки. Стосовно цієї війни, скоріш за все, короновірус трохи відстрочив початок. Друге посилання на гіпнотичні передбачення зроблені в 2014 році. Контактер помиляється з початком війни (в нього 2018 рік). Що гарного, ракети та літаки летять як з росії так і з країн НАТО. Це означатиме, що НАТО підтримає нас своїми ракетами та, можливо, літаками. Хотілось би вірити. Про ватність участників я попередив.

https://mm-v.livejournal.com/186229.html
https://youtu.be/7H7PrdTnjWA?t=171

Резюмируя:Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
показати весь коментар
21.02.2022 16:36 Відповісти
То що завтра в 4 години ранку буде наступ?
показати весь коментар
21.02.2022 16:38 Відповісти
Ну да! Теперь за зеленый и евро больше деревяных дают!
показати весь коментар
21.02.2022 16:36 Відповісти
родственники абизяны агрохимии
показати весь коментар
21.02.2022 16:37 Відповісти
Они что-то подозревают
показати весь коментар
21.02.2022 16:34 Відповісти
дави гусей - спасай роССию
показати весь коментар
21.02.2022 16:35 Відповісти
немає логіки
показати весь коментар
21.02.2022 17:52 Відповісти
Самий раз коломордим перевести гроші до китайців, бо доларами і єврами буде скористатися важко.
показати весь коментар
21.02.2022 16:35 Відповісти
хоп-хей, ла-ла-лей?
показати весь коментар
21.02.2022 16:35 Відповісти
...доллар 78.75 фублей
показати весь коментар
21.02.2022 16:36 Відповісти
25.01-05.02 было значительно хуже.
рублей на 4-5.
показати весь коментар
21.02.2022 17:14 Відповісти
А шо там на расєє-какой курс ******???...
показати весь коментар
21.02.2022 16:36 Відповісти
да пошли уже они все нах! уже закрыть их за стеной как северную Корею и пусть там своему руководителю жопу лижут
показати весь коментар
21.02.2022 16:36 Відповісти
Да всем насрать...
Мокшане скоро будут зарплату и пенсию "гречей, солью и спичками" получать - и, ****, не зашевелятся...
показати весь коментар
21.02.2022 16:38 Відповісти
они зашевелятся, только когда паленая водка закончится, а так - залил кацап сливу - и все ОК - Раися вперде
показати весь коментар
21.02.2022 16:49 Відповісти
Да они хрен своим атрофированным гипоталамусом поймут, даже если им в жопы смолу гарячую заливать начнут...
показати весь коментар
21.02.2022 16:54 Відповісти
Так это же на пользу для народа: ещё больше фуфлей дадут за каждый доллар!
показати весь коментар
21.02.2022 16:38 Відповісти
нефть +1% и газ+6,5%, на мировых биржах растет.
показати весь коментар
21.02.2022 17:22 Відповісти
"Хей хей лалаей", "та це ж добре" - чому ви радієте. Якщо все як тут пишуть правда, ви виже завтра побачите аналогічний обвал гривні. Ви реально такі тупі?
показати весь коментар
21.02.2022 16:39 Відповісти
Но это будет завтра, а рупль сыпется уже сегодня
показати весь коментар
21.02.2022 16:41 Відповісти
Це лише тому, що Україна, навідміну від РФ не має власної фондової біржі і лише пожинає наслідки інших с невеликою затримкою. Побачимо, як будете радіти завтра.
показати весь коментар
21.02.2022 16:52 Відповісти
Чувак з ОП сказав, що з гривнею все добре!
показати весь коментар
21.02.2022 17:05 Відповісти
и это всего лишь 2 бмп
показати весь коментар
21.02.2022 16:40 Відповісти
А може хоча б тимчасово зняти з Ірану ембарго на нафту?
показати весь коментар
21.02.2022 16:41 Відповісти
В добрий путь, головне не зупинятись!
показати весь коментар
21.02.2022 16:42 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 16:43 Відповісти
Жду когда у касапов холодильник победит телевизор
показати весь коментар
21.02.2022 16:47 Відповісти
Они и до телевізора с холодильником упоротыми имперцами были.
показати весь коментар
21.02.2022 17:12 Відповісти
у них нет холодильников. В большинстве своем.
показати весь коментар
21.02.2022 17:58 Відповісти
Пельмени в форточке за окном. Холодильник летом в сарае, только с последним снегом в апреле надо яму им наполнить, а потом присіпать опилками.
показати весь коментар
21.02.2022 19:29 Відповісти
Напевне, українців більше цікавить падіння курсу гривні.
показати весь коментар
21.02.2022 16:50 Відповісти
правільна...а рассіі ілі харошеє ілі нічіво...
показати весь коментар
21.02.2022 16:51 Відповісти
а рф мене загалом не цікавить, як ківина жомова яма
показати весь коментар
21.02.2022 16:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xvcrL0CEclc
показати весь коментар
21.02.2022 17:00 Відповісти
а ти не розумієш, що у такий ситуації відбувається із гривнею? Ботоксна жаба кошмарить і нашу економіку теж.
показати весь коментар
21.02.2022 16:52 Відповісти
і мене ця ситуація цікавить на 100 відсотків більше ніж ситуація в мордорі.
показати весь коментар
21.02.2022 17:31 Відповісти
Так а тут все зрозуміло. В країні яка знову на грані війни якиа може бути ситуація з національною валютою?
показати весь коментар
21.02.2022 18:30 Відповісти
Рупь в небо, рашку в жопу. (с) Геостратех-многоходовочник.
показати весь коментар
21.02.2022 16:50 Відповісти
Доллар восемьсят один, мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане, что б вы сдохли все мокшане.
показати весь коментар
21.02.2022 16:51 Відповісти
Браво! Шикарные стихи, в виде поэзии
показати весь коментар
21.02.2022 16:57 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
21.02.2022 16:59 Відповісти
шедевр, не останавливайся 81))82))102)) 1 кг))2кг)) как в Сомали)) тачка с пачками прям на весы заезжает.
показати весь коментар
21.02.2022 17:21 Відповісти
ну што мордва поваивале вы как диды?
показати весь коментар
21.02.2022 16:51 Відповісти
Пусть их нефтяные магнаты на нормального киллера скинутся,так дешевле выйдет.
показати весь коментар
21.02.2022 16:54 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 17:00 Відповісти
шож оно творица то? ещё и санкции не вводили ,а в кооперативе озеро паника, всё шо украдено честным трудом превратилось в фантики.
показати весь коментар
21.02.2022 17:01 Відповісти
кооперативное озеро превращается в мордовское болото.
показати весь коментар
21.02.2022 17:09 Відповісти
Нормас. Давайте еще.

Учитывая, что уже 2 месяца на границе Украины в грязи торчит практически ВСЯ БОЕСПОСОБНАЯ АРМИЯ РФ, Роися каждый день теряет не только кучу бабла, но и боеспособность своей армии.

Не говоря о том, что ЮГ и Дальний восток Роиси остались тупо беззащитными. Самое время там проводить референдумы с участием заинтересованных соседей.
показати весь коментар
21.02.2022 17:07 Відповісти
по любому Великому шанхаю придется платить Украине за освобождение от русни сайберии.
показати весь коментар
21.02.2022 17:11 Відповісти
так они перегнали 75% то шо могло ехать и стрелять, весь дальний восток стоит в муляжах и полуразобранном хламе.
показати весь коментар
21.02.2022 17:18 Відповісти
ну и я об этом. Уже сейчас шанхайцам нужно напоминать что они нам должны
показати весь коментар
21.02.2022 17:34 Відповісти
так они и так вчера запели хорошо, ихний кормчий заявил шо за Украину ногами и руками, а то без Украинской пшенице - голодная смерть.
показати весь коментар
21.02.2022 17:40 Відповісти
уже до -25% доходит по рос акциям

https://www.finam.ru/quotes/stocks/russia/
показати весь коментар
21.02.2022 17:08 Відповісти
Кремль "спалився" на черговому фейку - "онлайн" радбезу путіна.... відбувся 5 годин тому

Засідання Ради безпеки РФ, яке проводив президент країни-агресора Путін (оно же *****!!) і яке транслюють "онлайн" російські ЗМІ, відбулося п'ять годин тому.

Про це свідчать годинники на руках російського міністра оборони Сергія Шойгу.
У кадр потрапив час на годинниках - 12:47. Скріншот

показати весь коментар
21.02.2022 17:11 Відповісти
так это обычная мордово вепсянская брехня.
показати весь коментар
21.02.2022 17:12 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 18:00 Відповісти
хана *********!верим.надеемся.ждём!
показати весь коментар
21.02.2022 18:26 Відповісти
79.240...Но все равно не то..ей богу не то
показати весь коментар
21.02.2022 19:38 Відповісти
в ближайшем будущем доллар будет по 300-400 деревянных, это 100%..
показати весь коментар
21.02.2022 19:59 Відповісти
Як це розуміти - "якщо не відбудеться вторгнення в Україну" ? Чи їм усім там позакладало, чи якась пелена накрила очі й вуха, якщо таке заявлено офіційно, коли росіянці ВЖЕ ВТОРГЛИСЯ ТА НИЩАТЬ наших громадян разом з нашою країною ( ? Цікаво, ЩО називається вторгненням в уяві керівників та громадян США, Франції, Німеччині та інших...
показати весь коментар
21.02.2022 20:29 Відповісти
 
 