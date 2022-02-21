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Український воїн підірвався на невідомому вибуховому предметі, ще один отримав травмування під час обстрілу військами РФ на Донбасі, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український воїн підірвався на невідомому вибуховому предметі, ще один отримав травмування під час обстрілу військами РФ на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби 32 рази відкривали вогонь. Поранення дістали двоє українських воїнів.

Про це під час брифінгу повідомив начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 32 порушення режиму припинення вогню. 31 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - зазначив він.

За словами Ковальчука, противник задіяв артилерійські системи калібрів 152-мм та 122-мм. Міномети калібрів 120-мм та 82-мм. А також бронетанкові керовані ракеті та безпілотники для зкидання пострілів ВОГ-17, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав бойове травмування, стан його здоров'я задовільний. Ще один воїн отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому предметі, стан його здоров'я важкий. Обом військовослужбовцям надана медична допомога та проведена евакуація до лікувальних закладів", - додав Ковальчук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережіть себе.
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21.02.2022 16:36 Відповісти
Вы там хоть границу заминировали?
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21.02.2022 16:39 Відповісти
.........
- И как ответили ВСУ для подавления огневой активности противника?
- Следующий вопрос, пожалуйста
- Пан Ковальчук, вы не оветили на предыдущий вопрос ...
- Так охрана, выведите этого провокатора из зала

Брифинги ... они такие брифинги
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21.02.2022 16:41 Відповісти
Наші знов терплять обстріли, дикунам можна все, хреново виходить та і правду не всю знаємо.
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21.02.2022 16:55 Відповісти
надо просто перестать стрелять и отвести, да зелибобы?
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21.02.2022 17:00 Відповісти
Порошенко обещал за месяц прекратить войну после избрания президентом.
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21.02.2022 17:06 Відповісти
а зеля отвел себе год, и все равно не смог

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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21.02.2022 17:16 Відповісти
Война закончится тогда, когда Порошенко перестанет на ней наживаться. (С) Зеленский.
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21.02.2022 21:39 Відповісти
 
 