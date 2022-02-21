Український воїн підірвався на невідомому вибуховому предметі, ще один отримав травмування під час обстрілу військами РФ на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби 32 рази відкривали вогонь. Поранення дістали двоє українських воїнів.

Про це під час брифінгу повідомив начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 32 порушення режиму припинення вогню. 31 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - зазначив він.

За словами Ковальчука, противник задіяв артилерійські системи калібрів 152-мм та 122-мм. Міномети калібрів 120-мм та 82-мм. А також бронетанкові керовані ракеті та безпілотники для зкидання пострілів ВОГ-17, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав бойове травмування, стан його здоров'я задовільний. Ще один воїн отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому предметі, стан його здоров'я важкий. Обом військовослужбовцям надана медична допомога та проведена евакуація до лікувальних закладів", - додав Ковальчук.

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