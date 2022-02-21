Путін про вступ України до НАТО: "Байден запевнив, що можливий якийсь мораторій"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що під час розмови президент США Джо Байден нібито запевнив його, що можливий мораторій на вступ України до НАТО.

Про це Путін заявив на засіданні Радбезу РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Саме розмовляли з цього приводу (вступ України в НАТО. - Ред.), американський колега запевнив, що Україну не збираються приймати завтра в НАТО. Більше того, можливий якийсь мораторій, але ж вони кажуть що Україна ще не готова. Тому відповідь була простою - це не поступка нам, це реалізації ваших планів", - заявив Путін.

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