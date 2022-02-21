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Путін про вступ України до НАТО: "Байден запевнив, що можливий якийсь мораторій"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін про вступ України до НАТО:

Президент РФ Володимир Путін заявив, що під час розмови президент США Джо Байден нібито запевнив його, що можливий мораторій на вступ України до НАТО.

Про це Путін заявив на засіданні Радбезу РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Саме розмовляли з цього приводу (вступ України в НАТО. - Ред.), американський колега запевнив, що Україну не збираються приймати завтра в НАТО. Більше того, можливий якийсь мораторій, але ж вони кажуть що Україна ще не готова. Тому відповідь була простою - це не поступка нам, це реалізації ваших планів", - заявив Путін.

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Топ коментарі
+17
Хотілось би мораторій на втручання рф у розвиток України!
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21.02.2022 16:51
+11
Шо-шо ? Мораторій ??? Крематорій тобі, ***** !!! Без колумбарію,. Попіл у "сартир".
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21.02.2022 16:55
+6
До чого медицина в расєюшкє дошла! Не встигли дико орущу жертву страшних бандерівців донести до машини швидкої,як в нього вже замок для протеза відріс на відірванній нозі. Блд,рукожопі сракоруки,фейк нормальний склепати не можуть.
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21.02.2022 16:52
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Хотілось би мораторій на втручання рф у розвиток України!
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21.02.2022 16:51 Відповісти
что воно несет две страны США и Россия напишут меморандум что Украина (БЕЗ УКРАИНЫ???!!!) никогда не будет в НАТО... мда уж это Х..ло могло с Кучмы Договор о внутреннем гхм Азовском море стремдить или о продлении Договора аренды ЧФ в Крыму с 3 судимым подонком Овощем что то там намалюваты думаю Байден не оця чтобы себя закопать до процедуры импичмента Президента США...
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21.02.2022 16:59 Відповісти
До чого медицина в расєюшкє дошла! Не встигли дико орущу жертву страшних бандерівців донести до машини швидкої,як в нього вже замок для протеза відріс на відірванній нозі. Блд,рукожопі сракоруки,фейк нормальний склепати не можуть.
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21.02.2022 16:52 Відповісти
Якби вони не пили "сырой вади из унитаза"...
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21.02.2022 16:57 Відповісти
Шимус, вони і рукожопі , і ногожопі, і мозкожопі. В цілому - жопа ПОВНА .
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21.02.2022 17:01 Відповісти
В воздушном пространстве Польши направлением на Украину самолет ВВС США Joint Stars. Из Греции ему навстречу танкер-заправщик. Joint Stars - это основная воздушная платформа управления боем и целенаведения.
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21.02.2022 17:03 Відповісти
Ну то є ловкенько! В УКРАЇНІ завше раді добрим людям!
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21.02.2022 17:06 Відповісти
В якому бункері засів Зеленський, що він зараз робить, сподіваюсь що говорить з Байденом
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21.02.2022 16:52 Відповісти
Путин лукавит, он сам прекрасно понимает что первый и самый главный мораторий Украины на вступление в НАТО - это оккупированный россиянами Крым.
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21.02.2022 16:52 Відповісти
Якесь замкнуте коло: відібрали Крим,бо не в НАТО,не допустять в НАТО,бо є окупований Крим.Щось треба підправити в цій консерваторії
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21.02.2022 16:55 Відповісти
Нет, это совсем не мораторий, оккупированные части есть и других стран НАТО и на момент принятия территории уже были оккупированы.
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21.02.2022 17:00 Відповісти
..нах хйла.. очередной фейк "под чужим флагом"..
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21.02.2022 16:54 Відповісти
Вільна незалежна Україна-смерть для ліліпутіна...
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21.02.2022 16:54 Відповісти
Шо-шо ? Мораторій ??? Крематорій тобі, ***** !!! Без колумбарію,. Попіл у "сартир".
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21.02.2022 16:55 Відповісти
счастливую мину при провальной игре демонстрирует .
лопайте,шо дают.
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21.02.2022 16:55 Відповісти
Мораторий может быть такой, что если Украина попытается вернуть силой Крым, то остальные страны НАТО в этом участия не будут принимать, и куйло хочет это выдать за свою победу. Но тупой вате не надо знать, что в статуте НАТО и так есть подобная статья, что если одна из стран НАТО объявляет войну другой, которая не входит в НАТО, то остальные члены альянса не обязаны вместе с ней воевать, только оборона!
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21.02.2022 16:59 Відповісти
отож, путлєр бздить як дише
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21.02.2022 17:21 Відповісти
А с Единорогом он не разговаривал?
Пусть вспомнит, может там ещё кролик был и чувак в шляпе?
А "мараторий" ему курящая гусеница наобещала...
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21.02.2022 17:01 Відповісти
Уже и мораторий придумал от Байдена.
Признание Дыры и фейковый мораторий - пища для . Сцарь снова на коне
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21.02.2022 17:01 Відповісти
Смерть окурку!
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21.02.2022 17:05 Відповісти
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21.02.2022 17:07 Відповісти
Байден говорив про крематорій для путлера,а не мораторій для України...
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21.02.2022 17:07 Відповісти
ну конечно, это будет мимириндум на незахвачение Натой Крыма.
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21.02.2022 17:07 Відповісти
Да,шила в мешке не утаишь..есть таки договорняк за спиной Украины.Но вот насколько "сдаётся" Украина-вопрос интересный.Про "готова-не готова" все понимают,что это чисто спекулятивный,зависимый от ситуации вопрос..Но вот интересен ответ на запрос Зеленского о точных сроках.Вот он "откроет карты".О временности можно договариваться.но имея закреплённый конкретный в будущем срок,независимыйь от полит. спекуляций.какими бы не сложились
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21.02.2022 17:20 Відповісти
"Мораторій на вступ України в НАТО" надрукували на зворотній стороні "Будапештського меморандуму"
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21.02.2022 18:09 Відповісти
 
 