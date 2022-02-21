В ОРДЛО відбуваються військові злочини: депортація, а не "евакуація" і відлов "призовників", – Венедіктова

Окупаційні адміністрації на окупованих територіях Донецької та Луганської областей протягом останніх днів здійснюють незаконне переміщення населення до РФ, а чоловіків, навпаки, не випускають, примушуючи до вступу до лав так званих "збройних сил ЛНР і ДНР". За цими фактами Луганська та Донецька обласні прокуратури вже зареєстрували кримінальні провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ч.1. ст. 438 КК України).

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Під виглядом так званої "евакуації", для якої немає жодних підстав, здійснюється фактично депортація українських громадян, які є цивільними особами, на територію Російської Федерації. Серед них незахищені категорії наших громадян: діти-сироти, учні інтернатів, пацієнти психоневрологічних лікувальних закладів.

Водночас ватажки "ЛНР" та "ДНР" примушують мешканців ставати на військовий облік, приймати присягу на вірність окупаційній адміністрації, присвоюючи їм "військові звання". Мешканцям надсилають "повістки", погрожуючи кримінальною відповідальністю за ухилення від вступу до їхніх лав. Також відбуваються незаконні затримання посеред вулиць та примусову доставку до "призовних пунктів", - написала Венедіктова у фейсбуці.

Як зазначають у прокуратурі, ці дії окупантів призводять до порушення положень ст. 49 Женевської конвенції (ІV) про захист жертв війни від 1949 року та ст. 85 (4)(а) Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій, статтями 51, 147 Женевської конвенції, і є воєнними злочинами.

Разом з тим, на фоні останніх подій окупаційні адміністрації активізували незаконну діяльність з примушування до вступу в так звані збройні сили "ЛНР" та "ДНР".

"Особи, які не бажають вступати до незаконних збройних формувань є жертвами міжнародного злочину та потребують відповідного захисту від кримінального правопорушення. Стаття 51 Женевської Конвенції IV передбачає, що особи, що перебувають під захистом, не можуть бути примушені виконувати будь-яку роботу, що передбачала б їхню участь у воєнних операціях", підкреслила Венедіктова.

У зв’язку з цим органи прокуратури вносять відповідні відомості до ЄРДР за ст. 438 КК України та закликають громадян, щодо яких вчиняються такі воєнні злочини, інформувати українські органи прокуратури та правопорядку для відповідного реагування.