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У НАТО відмовилися гарантувати Росії дотримання принципу невключення України до Альянсу, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Голова МЗС РФ Сергій Лавров зробив заяву під час засідання Ради Безпеки Росії, на якому обговорювалося загострення ситуації на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Уніан.
"Ми підготували оцінку тих пропозицій гарантій з безпеки, які Росія висунула перед США та НАТО. Наприкінці січня отримали реакцію. Оцінка цією реакцією показує, що західні колеги не готові приймати наші пропозиції, перш за все, стосовно нерозширення НАТО на схід, мотивуючи це волею кожної держави. Альтернативи цій пропозиції не запропоновано", - заявив Лавров.
Топ коментарі
+31 Eugen Mk
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+20 Tema9
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А ви, ********* (класик російської дипломатії), все ніяк не зрозумієте.
Шкапа очката.
Тот кто коллекционирует марки - филателист.
Тот кто коллекционирует монеты - нумизмат.
Тот кто коллекционирует книги - букинист.
А как называется тот, кто коллекционирует ответы "Иди нах@й"?
А в остальному прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо ( караван сарай дикий запад поджег и он горит, и пусть горит все синим пламенем.)
Лавруха, а разве в уставе НАТО есть такой пункт -
дотримання принципу невключення України до Альянсу ?