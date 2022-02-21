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У НАТО відмовилися гарантувати Росії дотримання принципу невключення України до Альянсу, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У НАТО відмовилися гарантувати Росії дотримання принципу невключення України до Альянсу, - Лавров

Голова МЗС РФ Сергій Лавров зробив заяву під час засідання Ради Безпеки Росії, на якому обговорювалося загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Уніан.

"Ми підготували оцінку тих пропозицій гарантій з безпеки, які Росія висунула перед США та НАТО. Наприкінці січня отримали реакцію. Оцінка цією реакцією показує, що західні колеги не готові приймати наші пропозиції, перш за все, стосовно нерозширення НАТО на схід, мотивуючи це волею кожної держави. Альтернативи цій пропозиції не запропоновано", - заявив Лавров.

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Топ коментарі
+31
Нахрен послали тобишь. Бывает.
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21.02.2022 17:04
+26
вот и причина бешенства матки в голове у Х..ла ....."окурка опустили как пе@еренка"...
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21.02.2022 17:04
+20
Уж паслалі так паслалі.
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21.02.2022 17:04
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Нахрен послали тобишь. Бывает.
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21.02.2022 17:04 Відповісти
Но это снова так неожиданно!
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21.02.2022 17:42 Відповісти
вот и причина бешенства матки в голове у Х..ла ....."окурка опустили как пе@еренка"...
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21.02.2022 17:04 Відповісти
Уж паслалі так паслалі.
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21.02.2022 17:04 Відповісти
вторжение 22.02.22 ровно в 4 утра. главное не проспать
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21.02.2022 17:05 Відповісти
ногу сломала.
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21.02.2022 17:20 Відповісти
ага і в 9.22 симоньян в Борисполі буде давати(брати) всім охочим!!!
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21.02.2022 17:28 Відповісти
Блудниця буде знищена.Амінь!
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21.02.2022 17:07 Відповісти
Собственно НАТО ни перед одной страной не отчитывается и ультиматумы не принимает - это один из основоположных принципов этого блока. Так что жаловаться москалям нечего...
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21.02.2022 17:07 Відповісти
Ну, вам же ж сто разів казали, що НАТО не поступиться своїми ключовими базовими принципами, і Україна тут не виключення.
А ви, ********* (класик російської дипломатії), все ніяк не зрозумієте.
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21.02.2022 17:07 Відповісти
НАТО-респект за непохитну позицію...
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21.02.2022 17:08 Відповісти
Коняка,бери старого кремлівського окурка,і валіть вже на Вадай на песію.Поки ще твою стару шкуру не пустили на бубни."О земле пора думать",а не по НАТО,Україну,войнушки.
Шкапа очката.
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21.02.2022 17:10 Відповісти
"Валдай",але можна і нахрін
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21.02.2022 17:13 Відповісти
как таких у.......в земля носит
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21.02.2022 17:11 Відповісти
Вот смотрите!
Тот кто коллекционирует марки - филателист.
Тот кто коллекционирует монеты - нумизмат.
Тот кто коллекционирует книги - букинист.
А как называется тот, кто коллекционирует ответы "Иди нах@й"?
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21.02.2022 17:11 Відповісти
*****!
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21.02.2022 17:26 Відповісти
Ну-да ну-да...
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21.02.2022 17:35 Відповісти
лаврік, тьі вже діпязьік бросай, базарь на вашєм рвдном пацанском, і па панятіям
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21.02.2022 17:11 Відповісти
На совещании у Путина говорят о том, что нельзя отдавать Ясиновский коксохим завод. Кокса у них навалом, из Венесуэлы, а с химией - не очень. Это подложили Лавров и Захарова.

















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21.02.2022 17:12 Відповісти
Головна умова безпеки в Європі - смерть путлєра і чесні вибори в РФ та РБ
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21.02.2022 17:12 Відповісти
І на Україні теж. Але чесними вибори ніколи не бувають.
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21.02.2022 17:20 Відповісти
Хасаб палений - "на" чи в Україні? Недопрацювали тебе тупорилого у фсбешних кабінетах.
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21.02.2022 17:23 Відповісти
Хай би кацапи дали такі ж гарантії щодо Білорусії: суверенітет, територіальна цілість, позаблоковий статус (невключення до ОДКБ і до складу РФ), нерозміщення іноземних (російських) баз, (наступальної зброї, ракет і т.п.).
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21.02.2022 17:14 Відповісти
И что даже овса не предложили?
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21.02.2022 17:14 Відповісти
ініціативи не висувають, а пропонують. А недавно їх горе дипломати ввели в оборот пацанський термін - викатили требования. Микитка Хрущов більш пряміше говорив - закатать ежа под жопу Западу. Сам Коняра недавно, ввів в оборот ще більший русскоязичний постулат - пацани сказали, пацани сделали. А пацани ето ребята с нашего, кооперативного двора, а не с Вашего ботанического сада.
А в остальному прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо ( караван сарай дикий запад поджег и он горит, и пусть горит все синим пламенем.)
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21.02.2022 17:16 Відповісти
а сцуть,когда страшно

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21.02.2022 17:20 Відповісти
И этот старый унылый ишак возглавляет МИД Параши!
Лавруха, а разве в уставе НАТО есть такой пункт -
дотримання принципу невключення України до Альянсу ?
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21.02.2022 17:32 Відповісти
Зря с него все-таки, седло с уздечкой сняли...
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21.02.2022 18:22 Відповісти
А хрен вам Лаврову и путину с Шойгу , а не запрет Украины для вступления в НАТО!!
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21.02.2022 18:52 Відповісти
Как это -"Альтернативи цій пропозиції не запропоновано"? Сказали ж - "Идите нах@й!". Помоему - отличная альтернатива!...
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21.02.2022 19:33 Відповісти
раша - должна быть разваленой!
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21.02.2022 20:57 Відповісти
 
 