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Обстріл Ростовської області 19 лютого було проведено з території ОРДЛО, - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обстріл Ростовської області 19 лютого було проведено з території ОРДЛО, - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТО

Обстріл території РФ було проведено з окупованої території Донбасу.

Про це пише у Facebook керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські пропагандисти каналу NewsFront опублікували відео, яке на їхню думку нібито підтверджувало факт обстрілу з боку України. Інформація про обстріл супроводжувалась відео-ексклюзивом з камери спостереження, на якій зафіксовано постріли РСЗВ. Російські пропагандисти написали в дописі, нібито обстріл вівся "з північного боку ріки Сіверський Донець, поблизу населеного пункту Болотене", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Ростовської області 19 лютого було проведено з території ОРДЛО, - InformNapalm 01

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm помітили що внизу відео, яке виклали російські пропагандисти, залишились координати розташування камери, у системі СК-42 (так звані "прямокутні координати"), які використовуються тільки для військових цілей.

Для військових фахівців ці координати легко перевести у звичну для цивільних людей систему WGS-84. В цій системі вказані координати мають вигляд 48°34’32.5″N 39°35’03.1″E.

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За вказаними координатами знаходиться населений пункт Суходіл (до декомунізації в Україні цей населений пункт мав назву Піонєрскоє, яка досі зберігається на російських мапах). Геолокація розташування камери вказана на мапі червоним трикутником.

Обстріл Ростовської області 19 лютого було проведено з території ОРДЛО, - InformNapalm 02

Ця територія з 2014 року є непідконтрольною українським військам та контролюється російськими окупаційними силами. Лінія контролю території точно збігається з річищем Сіверського Донця.

На 11-й секунді запису камера фіксує місце другого пуску. При чому помітно не тільки димовий слід від прискорювача ракети, але й відбиту хмару пилу та продуктів згоряння позаду установки. З цієї точки фізично неможливо так близько, як бачимо на відео, спостерігати за населеними пунктами на підконтрольній українським військам території, яка знаходиться по інший бік річки Сіверський Донець та не має такої забудови.

Обстріл Ростовської області 19 лютого було проведено з території ОРДЛО, - InformNapalm 03

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Таким чином, координати місця розташування РСЗВ, з якого робились постріли в бік Російської Федерації, знаходяться на тимчасово окупованій території ОРДЛО. З південного берегу річки Сіверський Донець. По відео фактично видно, що слід від ракет проходить між камерою і лінією електропередач, також позаду відблискує вода, відповідно вогонь ведеться з цього берега річки.

"Дослідження волонтерів InformNapalm фактично розкриває справу, яку відкрив Слідчий комітет РФ. І якби Росія була справді зацікавлена у притягненні до відповідальності винних в обстрілі, то могла б їх легко знайти, прослідкувавши за маршрутом за вказаними координатами. Але вочевидь Москві не потрібна правда, а потрібні інформаційні приводи в межах спецоперацій "під фальшивим прапором", щоб розгорнути вже не гібридну, а більш масштабну агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
ДНРовцы объявили войну расее?
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21.02.2022 17:07
+8
Следите за посольством Китая. Как только сьедут - это сигнал.
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21.02.2022 17:07
+4
Я добре памятаю як з кацапської території розстрілювали українських прикордонників і кацапи радісно вітали улюлюканням кожний залп. І були впевнені що з України по ним нічого не прилетить. Вони і зараз в цьому впевнені дякуючи Пєті і Зєлєнському. І доки така впевненість в свинособаках має місце вони і далі будуть безкарно розстрілювати Україну. Про мир кацапи починають говорити тільки після того як починають стікати кровю і зкопюють трупики власних дітей... З цими тварюками інакше не можна. Війна має повернутися бумерангом в їх домівки.
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21.02.2022 17:28
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А в дитсадок влучили чи ні? Де жертви? Чому нема?
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21.02.2022 17:07 Відповісти
гдє даказательства? - ось так у вас зазвичай питають
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21.02.2022 17:09 Відповісти
ДНРовцы объявили войну расее?
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21.02.2022 17:07 Відповісти
не погана ідея....щоб ОРДЛО оголосила раSSії війну ...і захопила раSSію в полон!
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21.02.2022 17:18 Відповісти
Следите за посольством Китая. Как только сьедут - это сигнал.
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21.02.2022 17:07 Відповісти
да уж горшок потек а с него говнище... и духом Х..ла завонялось..фэ какая гыдота все кацабское даже провокации без свидетелей не умеют делать то два пе@еренка БОширов и онный на шпиле разделись то еще какая хрень про историю Бук едет сбивать самолет вообще молчу...
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21.02.2022 17:08 Відповісти
выфсеврети
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21.02.2022 17:11 Відповісти
впізнаю....: бандарєнкі...каралєвска....
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21.02.2022 17:19 Відповісти
А то они не вкурсе...
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21.02.2022 17:13 Відповісти
хто б сумнівався...
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21.02.2022 17:21 Відповісти
Брехня це для московських боліт нормально!
Як і Зло яке звідти виповзає неміряно!
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21.02.2022 17:24 Відповісти
Фіни так само доводили про обстріл біля Майніли.
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21.02.2022 17:26 Відповісти
Какой-то онанизм, сами с собой воюют своим же оружием.
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21.02.2022 17:28 Відповісти
Я добре памятаю як з кацапської території розстрілювали українських прикордонників і кацапи радісно вітали улюлюканням кожний залп. І були впевнені що з України по ним нічого не прилетить. Вони і зараз в цьому впевнені дякуючи Пєті і Зєлєнському. І доки така впевненість в свинособаках має місце вони і далі будуть безкарно розстрілювати Україну. Про мир кацапи починають говорити тільки після того як починають стікати кровю і зкопюють трупики власних дітей... З цими тварюками інакше не можна. Війна має повернутися бумерангом в їх домівки.
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21.02.2022 17:28 Відповісти
ПЭтей ты гандон зеленый можешь называть свою долбанную зеленую жену.....
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21.02.2022 22:17 Відповісти
"Проплювався" і що?, полегшало?
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22.02.2022 07:37 Відповісти
Кому нужны эти доказательства ? Все , весь мир знает что и кто такое ******** . Знают даже те , чьи гениталии висят на кацапских крючках . Просто коленно-локтевая поза и нутро иуды не позволяют им что либо молвить . Мордор открыто не признаёт всё людское по причине своей @лядской натуры. Видели фигурку с тремя обезьянами ? Так вот , с#иzдела там только последняя ≪ничего никому не скажу≫, которую заменили на симоньян , а две первых нет . А уже эта тухлая армянка оправдала доверие главного бабуина поливая грязью весь мир защищая хозяина .
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21.02.2022 17:39 Відповісти
Кто карту видел, тот сразу все поймет.
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21.02.2022 17:55 Відповісти
InformNapalm !!!! Дуже якісна робота!!!
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21.02.2022 18:09 Відповісти
щоб забезпечити себе від кацапів, потрібно на лінії зіткнення виставити бочки з спиртом.

Відомо, що першим у Росії алкоголь солдатам розпорядився видавати імператор Петро I. Тоді це називалося "хлібне вино" ". Суть була в тому, що під час походу воїни періодично пили вино, офіцери ж, за бажанням, могли замінити його коньяком. Залежно від тяжкості походу цю норму могли збільшувати або зменшувати. З цим все йшло досить строго. Так, інтенданта, який своєчасно не подбав про постачання частини алкоголю, могли навіть позбавити голови. Вважалося, що це підриває бойовий дух війська.

Традицію підхопили багато російських царів і імператорів, при цьому вона багато разів змінювалася і доповнювалася. При Миколаєві I, наприклад, вино видавали вартовим частинам у фортецях і містах. При цьому стройові чини отримували три порції на тиждень, нестроєві - два. У походах пили горілку, яку попередньо розбавляли водою і заїдали сухарями. Офіцерам же було прийнято видавати чай з ромом. Взимку були більш актуальні збиток і вино.

Трохи інакше було на флоті - тут матросу обов'язково видавали чарку, тобто 125 грам горілки на день, але за проступки моряк позбавлявся цієї можливості. За заслуги - навпаки, видавали подвійну або потрійну дозу.
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21.02.2022 19:14 Відповісти
 
 