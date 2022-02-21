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Залужний у розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі: "Щоб уникнути великих жертв, необхідно приймати дипломатичні рішення"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Залужний у розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі:

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Залужного у фейсбуці.

"Обмінялися оцінками безпекової ситуації довкола України. Російська Федерація продовжує утримувати біля наших кордонів багатотисячне угруповання військ, активізувала бойові дії на сході України, а також операції в кібер- та інформаційному просторах.

Запевнив генерала Міллі, що якою б не була ця сила біля наших кордонів та на тимчасово окупованих територіях, я і мої підлеглі будемо захищатися. Ми готові максимально протидіяти ворогу. Для нас війна почалася у 2014 році, і ми пройшли її гарячу фазу. Ми, військові, добре знаємо і зробимо свою справу. Але щоб уникнути великих жертв, необхідно приймати дипломатичні рішення", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Також читайте: РФ готує теракти на окупованому Донбасі, щоб ввести регулярні війська під виглядом миротворців, - Залужний

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Помните как Майк Тайсон перед каждым боем говорил "о дипломатическом решении"?
Вот и я не помню ....

Когда главнокомандующий ВСУ говорит о мире и дипломатии ... у меня начинается паника. Не от армады РФ на границе, не от понимания назревающей войны, не от того что меня и моего 20-и летнего сына могут убить на войне ... От слов этого, *****, вояки!
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21.02.2022 17:21
+10
Окупантів треба вбивати й чим більше, тим скоріше настане мир.
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21.02.2022 17:17
+8
еще не поздно начать изготавливать патроны, ракеты, пзрк на украинских заводах, или "та сторона" не разрешает?
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21.02.2022 17:19
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Міллі- зрадник.
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21.02.2022 17:12 Відповісти
Похоже...
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21.02.2022 17:20 Відповісти
Слава Богу Зеля, Єрмак, Резніков та інші у нас патріоти!
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21.02.2022 17:26 Відповісти
Эээ, в смысле?
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21.02.2022 17:14 Відповісти
Не вводить санкции после признании и введения миротворцев - об этом можно договориться.
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21.02.2022 17:16 Відповісти
які такі "дипломатичні рішення"? - пасматреть в глаза - уже смотрели, отказ от НАТО похоже....
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21.02.2022 17:16 Відповісти
скоріше навпаки..
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21.02.2022 17:43 Відповісти
Окупантів треба вбивати й чим більше, тим скоріше настане мир.
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21.02.2022 17:17 Відповісти
А чому захищатися? Мочити козломордих і вдень і вночі.
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21.02.2022 17:18 Відповісти
еще не поздно начать изготавливать патроны, ракеты, пзрк на украинских заводах, или "та сторона" не разрешает?
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21.02.2022 17:19 Відповісти
Зеля уже подарки волхвов готовится передать Путлеру в качестве прелюдии к капитуляции.
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21.02.2022 21:14 Відповісти
Помните как Майк Тайсон перед каждым боем говорил "о дипломатическом решении"?
Вот и я не помню ....

Когда главнокомандующий ВСУ говорит о мире и дипломатии ... у меня начинается паника. Не от армады РФ на границе, не от понимания назревающей войны, не от того что меня и моего 20-и летнего сына могут убить на войне ... От слов этого, *****, вояки!
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21.02.2022 17:21 Відповісти
Правильно он говорит. Военные не должны хотеть войны. Тот кто хочет войны, тому не место в армии. Мне вообще нравится как Залужный рассказывает про то что у нас враг не те что на границе, а вся российская армия. Это значит что он понимает с чем он имеет дело.
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21.02.2022 17:24 Відповісти
Военный должен быть военным и готовым к войне, а не лезть в дипломатическую сферу, где есть собственно сами дипломаты. Вроде бы очевидно
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21.02.2022 18:58 Відповісти
Залужного не знаю лично,Но в отличии от "говнокомадувача", с такою собі зеленою командою ... Говорить правду і треба його піддержувати, БО іншого в нас немає і в цій час нового кращего- ліпшого знайти не встигнемо...
***...ть будем позже... Если будет кого и за что....
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21.02.2022 17:38 Відповісти
Вот и "піддержувай", а "підтримувати" его дипломатические решения, из которых мордор признает только безоговорочное согласие со следующим:

1. Крым - территория РФ.
2. Украина, ДНР и ЛНР - федерация с правом двух последних ветировать любые внешнеполитические инициативы Киева, своими парламентом, армией и милицией.

Ты в этом хочешь "піддержувать" Залужного?
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21.02.2022 18:59 Відповісти
к минску подталкивает. главное чтоб зеля не всрался в последний момент, а то будем иметь и позор и войну
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21.02.2022 18:55 Відповісти
А мінниє поля зроблені, окопи викопані в Черніг. Сумск і т.д. ти нач. Штаба чі хто
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21.02.2022 18:57 Відповісти
А другого он ничего не знает? Дипломатическое решение для путла - Украине сдаться Кремлю.
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21.02.2022 18:57 Відповісти
Иногда лучше решать вопрос военной силой, чем дипломатическим пустозвонством. Если бы не "сранный голубь мира" Зе, паРашки как ымперии уже бы не было (пала бы за 12 дней и ЯО бы вообще не помогло ибо тактика ведения стремительной войны не дала бы возможности его использовать)!
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21.02.2022 19:03 Відповісти
Ты дипломат? Кто дал полномочию киздеть про дипломатию? Вся дипломатия Украины провальна - она привела к этому самому кризису, когда ты даже пукнуть боишься в сторону оккупантов.
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21.02.2022 19:28 Відповісти
 
 