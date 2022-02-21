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Заява РФ про ДРГ, яка начебто порушила кордон з України, - черговий фейк, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заява РФ про ДРГ, яка начебто порушила кордон з України, - черговий фейк, - Держприкордонслужба

Заява силових структур Росії про диверсійно-розвідувальну групу, яка начебто порушила кордон з України, черговий фейк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Державна прикордонна служба заявляє, жодних порушень державного кордону на напрямку російського населеного пункту Митякінська в Ростовській області з боку підконтрольної українській владі території не відбувалося. Окрім цього, прикордонники України не отримували жодного інформування чи заяви від російської сторони про будь-яку нестандартну ситуацію, яка могла статися на кордоні, до того ж, що пов’язана з застосуванням зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі повідомлення є ніщо інше як провокація.

"Підтверджень такій заяві російська сторона також не наводить", - додали в ДПСУ.

Також читайте: Росія повідомляє про нібито "знищення української ДРГ" у Ростовській області

Автор: Ірина Дашківська
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«Прямая трансляция» заседания Совета Безопасности России идёт задержкой)) UPD Ситуация ещё смешнее. На часах у Шойгу 12 часов дня))
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21.02.2022 17:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xvcrL0CEclc
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21.02.2022 17:18 Відповісти
Страна - ложь! Во всём! На кадрах "прямой трансляции" заседания Совбеза РФ на часах Шойгу 12:47.
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21.02.2022 17:21 Відповісти
В кацапии это норма. Там даже уличный стрим должен идти с временным лагом. Вдруг какой прохожий ла-ла-ла начнет насвистывать.
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21.02.2022 17:20 Відповісти
получается политика "не поддаваться на провокации" с кацапами не работает. Все равно сочинят гляйвиц, - нужно просто ******* в ответ.
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21.02.2022 17:18 Відповісти
Цапам розумні люди вже давно не вірять.
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21.02.2022 17:24 Відповісти
я знову ж переконуюсь, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.02.2022 17:25 Відповісти
Буде ще багато "Гляйвіців"
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21.02.2022 17:31 Відповісти
 
 