Прикрившись війною, Слуги Зеленського правкою в закон №5397 хочуть відродити повноцінне корупційне пекло, - Шабунін

Уже завтра ВР може проголосувати за законопроєкт №5397 стосовно участі незалежних міжнародних членів у наглядових радах державних підприємств України

Про це у фейсбуці повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикрившись війною, Слуги Зеленського хочуть відродити повноцінне корупційне пекло на державних підприємствах.В законопроєкт №5397 (голосування вже завтра!) запхали правку, якою міжнародних (незалежних) членів викидають з наглядових рад державних підприємств і банків. Іншими словами ця поправка перетворить Наглядові Ради ДПшок в конкурсні комісії з обрання керівника САП", - пише він.

За його словами, Коломойський, наприклад, щиро подякує за підрізання незалежної наглядової державного Привату.

"І, головне, чим це прикривають: щоб швидко зібрати Наглядові Ради (обов'язково фізично), бо ж війна і треба питання оперативно вирішувати. Наглядові ради за свою природою (і статутами) оперативними питання не займаються впринципі. І як допоможе оперативній роботі автоматичне звільнення членів, якщо наглядові тупо кворум повтрачають? В кінці кінців, в чому проблема зібрати засідання будь-якої Наглядової он-лайн? Одним словом, всі ці виправдання - просто комічні. Корупційна мразота Зеленського розхитує країну не гірше російської агентури, або навіть гірше, працює безпосередньо на неї. Пане президенте, а можна ХОЧА Б ПІД ЧАС ВІЙНИ вгамувати ненажерливість своєї шайки?", - резюмує Шабунін.

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