Прикрившись війною, Слуги Зеленського правкою в закон №5397 хочуть відродити повноцінне корупційне пекло, - Шабунін
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Уже завтра ВР може проголосувати за законопроєкт №5397 стосовно участі незалежних міжнародних членів у наглядових радах державних підприємств України
Про це у фейсбуці повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Прикрившись війною, Слуги Зеленського хочуть відродити повноцінне корупційне пекло на державних підприємствах.В законопроєкт №5397 (голосування вже завтра!) запхали правку, якою міжнародних (незалежних) членів викидають з наглядових рад державних підприємств і банків. Іншими словами ця поправка перетворить Наглядові Ради ДПшок в конкурсні комісії з обрання керівника САП", - пише він.
За його словами, Коломойський, наприклад, щиро подякує за підрізання незалежної наглядової державного Привату.
"І, головне, чим це прикривають: щоб швидко зібрати Наглядові Ради (обов'язково фізично), бо ж війна і треба питання оперативно вирішувати. Наглядові ради за свою природою (і статутами) оперативними питання не займаються впринципі. І як допоможе оперативній роботі автоматичне звільнення членів, якщо наглядові тупо кворум повтрачають? В кінці кінців, в чому проблема зібрати засідання будь-якої Наглядової он-лайн? Одним словом, всі ці виправдання - просто комічні. Корупційна мразота Зеленського розхитує країну не гірше російської агентури, або навіть гірше, працює безпосередньо на неї. Пане президенте, а можна ХОЧА Б ПІД ЧАС ВІЙНИ вгамувати ненажерливість своєї шайки?", - резюмує Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
То візьміть приклад з Порошенка. Він не зневажає тих, хто голосував проти. І його рейтинг зростає.
Т.е. зря он об этом пишет? Ты ЗА коррупционные назначения?
30 января, 2019 06:04
Гугл пам'ятає все - удачі в пошуку , якщо пам'ять коротка
Шо, неудобные вопросики? Умру, но не отвечу?
Що Шабунін лузєр який далі свого носа не бачить , так це тільки такі як ти цього не бачать і перший його зам устінова яка зараз представлена в верхній раді тому підтвердження
А на рахунок того чи я буду зараз на боці Шабуніна в боротьбі з корупцією так , тому що ворог мого ворога ....
А Шабуніну для початку треба вибачеться перед українцями за підтримку зе в 19 , щоб ми перегорнули цю сторінку і забули , українці нарід не злопамятні (
Ну и если ты не балабол, можешь подтвердить хоть чем-нибудь, что Шабунин в 2019 г. топил за Зеленского?
Критиковал Порошенко - да, т.к. было за что. А где он был ЗА Зеленского?
Гулить особого желания нет, т.к. бремя доказательства всегда лежит на утверждающем, а не сомневающимся. Но то такое ...
Попробовал быстро глянуть. Твои доказательства - это встреча Шабунина и Лещенко с Зеленским в январе 2019 г.?
Не Украину защищать они лезли на табуретку.
Не буди лихо, поки воно спить тихо…