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ВР (11723) Зеленський (17387) корупція (4067) наглядова рада (79) Шабунін (459)

Прикрившись війною, Слуги Зеленського правкою в закон №5397 хочуть відродити повноцінне корупційне пекло, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уже завтра ВР може проголосувати за законопроєкт №5397 стосовно участі незалежних міжнародних членів у наглядових радах державних підприємств України

Про це у фейсбуці повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикрившись війною, Слуги Зеленського хочуть відродити повноцінне корупційне пекло на державних підприємствах.В законопроєкт №5397 (голосування вже завтра!) запхали правку, якою міжнародних (незалежних) членів викидають з наглядових рад державних підприємств і банків. Іншими словами ця поправка перетворить Наглядові Ради ДПшок в конкурсні комісії з обрання керівника САП", - пише він.

За його словами, Коломойський, наприклад, щиро подякує за підрізання незалежної наглядової державного Привату.

"І, головне, чим це прикривають: щоб швидко зібрати Наглядові Ради (обов'язково фізично), бо ж війна і треба питання оперативно вирішувати. Наглядові ради за свою природою (і статутами) оперативними питання не займаються впринципі. І як допоможе оперативній роботі автоматичне звільнення членів, якщо наглядові тупо кворум повтрачають? В кінці кінців, в чому проблема зібрати засідання будь-якої Наглядової он-лайн? Одним словом, всі ці виправдання - просто комічні. Корупційна мразота Зеленського розхитує країну не гірше російської агентури, або навіть гірше, працює безпосередньо на неї. Пане президенте, а можна ХОЧА Б ПІД ЧАС ВІЙНИ вгамувати ненажерливість своєї шайки?", - резюмує Шабунін.

Читайте також: Завтра "Укрнафта" збирається погодити мирову угоду між державою та Коломойським: питання в газі на $9 млрд, - Шабунін

 Прикрившись війною, Слуги Зеленського правкою в закон №5397 хочуть відродити повноцінне корупційне пекло, - Шабунін 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Дякуємо Віталька за підтримку зе в 19 , чому скиглеш зараз ?
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21.02.2022 17:28
+14
Кому война, а кому возможности. И будут продолжать. Потому что могут.
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21.02.2022 17:28
+14
можна - Сирожа Лещенко, ваш шеф, - 330.000 гривен/
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21.02.2022 17:33
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Кому война, а кому возможности. И будут продолжать. Потому что могут.
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21.02.2022 17:28 Відповісти
Якщо члени Наглядових рад отримують просто символічні копійки, чому вони мають бути постійно в Україні.?
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21.02.2022 17:30 Відповісти
Это не мародерство. Это другое.
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21.02.2022 17:28 Відповісти
Дякуємо Віталька за підтримку зе в 19 , чому скиглеш зараз ?
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21.02.2022 17:28 Відповісти
потому что IQ 73
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21.02.2022 17:30 Відповісти
73, це мабуть вже з ПДВ!
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21.02.2022 17:35 Відповісти
Т.е. зря он об этом пишет? Ты ЗА коррупционные назначения?
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21.02.2022 17:55 Відповісти
А який це борець з корупцією якщо він далі свого носа не баче ?
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21.02.2022 18:07 Відповісти
Але інших нема. Принаймні, мало. З огляду на це не маємо гризти горлянки одне одному. Для цього є зелена влада. Без жодного закиду, але навряд чи ви можете похвалитися його активністю.
То візьміть приклад з Порошенка. Він не зневажає тих, хто голосував проти. І його рейтинг зростає.
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21.02.2022 20:18 Відповісти
В тому і біда ( Ну для початку Шабунін мог би вибачитися перед українцями , що він агітував за Зе ( це його право бути проти Порошенко але не агітувати тоді за Зе )
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21.02.2022 20:22 Відповісти
Я не бачив, щоби він агітував за Зе. Проти Порошенка, можливо. Але ніхто так і не подав відповідних посилань. Як на мене, він робить корисні для суспільства речі, хоча сам - не ідеальний. То і Порошенко такий самий.
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21.02.2022 20:32 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Індекс_сприйняття_корупції
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01.04.2022 14:08 Відповісти
Вопросом на вопрос отвечают только те, кому нечего ответить. Попробуем ещё раз?
Т.е. зря он об этом пишет? Ты ЗА коррупционные назначения?
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22.02.2022 09:21 Відповісти
Зеленский встретился с Лещенко и Шабуниным для разработки «антикоррупционной дорожной карты»



30 января, 2019 06:04
Гугл пам'ятає все - удачі в пошуку , якщо пам'ять коротка
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22.02.2022 09:37 Відповісти
Попытка съезда с темы - не зачетная.
Шо, неудобные вопросики? Умру, но не отвечу?
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22.02.2022 09:47 Відповісти
А в чому я з'їхав з теми , що я за корупцію - ні , тільки ворог України хоче щоб країна була корумпована
Що Шабунін лузєр який далі свого носа не бачить , так це тільки такі як ти цього не бачать і перший його зам устінова яка зараз представлена в верхній раді тому підтвердження
А на рахунок того чи я буду зараз на боці Шабуніна в боротьбі з корупцією так , тому що ворог мого ворога ....
А Шабуніну для початку треба вибачеться перед українцями за підтримку зе в 19 , щоб ми перегорнули цю сторінку і забули , українці нарід не злопамятні (
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22.02.2022 10:20 Відповісти
То, что ты против коррупции означает, что с Шабуниным ты согласен. То, что тебе не нравится Шабунин как личность - это совершенно другая история не имеющая отношения к его посту. Найди форум, где обсуждается личность Шабунина и там высказывай своё мнение.

Ну и если ты не балабол, можешь подтвердить хоть чем-нибудь, что Шабунин в 2019 г. топил за Зеленского?
Критиковал Порошенко - да, т.к. было за что. А где он был ЗА Зеленского?
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22.02.2022 10:34 Відповісти
А то що я тобі вище на вашому срузькому скинув - ви не читали ? Просто зараз мабуть із-за дос атаки на сайт не можна скинути посилання на сайт , у мене тільки скопіювати шапку получилося Так що якщо в тебе є бажання почитати ще гугл в допомогу - я тобі даже підсказку що забити в гугл дам - як Шабунін підтримав кандидатуру Зеленського в президенти
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22.02.2022 10:47 Відповісти
Ссылки нет. (ты прав, наверное из-за дос атаки)
Гулить особого желания нет, т.к. бремя доказательства всегда лежит на утверждающем, а не сомневающимся. Но то такое ...
Попробовал быстро глянуть. Твои доказательства - это встреча Шабунина и Лещенко с Зеленским в январе 2019 г.?
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22.02.2022 10:55 Відповісти
.
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01.04.2022 13:29 Відповісти
Прикрившись "антикорупційов", віталька відродив повноцінне ригівське пекло
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21.02.2022 20:51 Відповісти
я бы удивился если бы было по другому.
Не Украину защищать они лезли на табуретку.
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21.02.2022 17:29 Відповісти
Тільки Майдан і імпічмент покладуть цьому кінець.
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21.02.2022 17:29 Відповісти
Не поделились с тобой?ты же топил за них
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21.02.2022 17:30 Відповісти
шабунін, ти вже забембав. Сам привів це кодло до влади, а тепер нехер пищати через фейсбук!
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21.02.2022 17:30 Відповісти
А можно озвучить официальные зарплаты этих зарубежных членов набсоветов, чтобы лучше понимать суть дела?
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21.02.2022 17:31 Відповісти
можна - Сирожа Лещенко, ваш шеф, - 330.000 гривен/
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21.02.2022 17:33 Відповісти
Ты, зесрань, для начала свою озвуч
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21.02.2022 17:46 Відповісти
у него баксов 400. нищий
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21.02.2022 17:58 Відповісти
Почти во всех гос.предприятиях Набсоветы - кормушки для чиновников, места для любовниц и любовников. За назначение, "работу", присутствие и т.д. процветают откаты и взятки для отдельных гос.чинуш. Которые назначают нужных персон в т-называемые Набсоветы. Тем более, это касается иностранцев, которые декларации у нас не подают, на "работу" не приезжают... Они просто откатывают за назначение и пишут себе в должности красивое название.
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21.02.2022 17:32 Відповісти
Зесрань - как она есть
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21.02.2022 17:45 Відповісти
Зелені підлі зрадники держави!!
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21.02.2022 17:32 Відповісти
Все эти наглядрады, в любом составе, не более чем ширмы для прикрытия воровства и махинаций,потрох знал что делал,зелёные этот механизм только слегка поправили под себя.
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21.02.2022 17:44 Відповісти
Зесрань, ты портки снять забыл
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21.02.2022 17:47 Відповісти
У вас имеются возражения по тексту или вам просто захотелось прогавкаться?
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21.02.2022 17:51 Відповісти
шабуня, ты в тероборону записался? или ты только за гранты?
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21.02.2022 17:48 Відповісти
Шабунін собі лоба не розбив, стукаючись ап стіну з того, що поклав купу сил, допомогаючі бубочкє влізти на табурет???
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21.02.2022 17:58 Відповісти
Логично, кому война, а кому мать родна.
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21.02.2022 18:28 Відповісти
Шабунин, ****** ты ***** наркоман!)
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21.02.2022 18:35 Відповісти
Зелені грабуватимуть до останнього...
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21.02.2022 18:36 Відповісти
У Шабунинав - критические дни. Полнолуние?
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21.02.2022 18:47 Відповісти
Борцун з корупцією Віталька Шабунін виліз. А чи не ти підтримував зелебобу 2019му?
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21.02.2022 18:56 Відповісти
Беня притягнув Зелю до влади для того що б грабувати краіну і жодних притензій не було і навіть загроза війни іх не лякають.
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21.02.2022 19:47 Відповісти
Зеля із служками дограється із такими змінами та «вкрапленнями від олігарха»…
Не буди лихо, поки воно спить тихо…
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21.02.2022 19:56 Відповісти
Зеж2 дуже хочн в біробіджан, там воно здасця китайцям.
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21.02.2022 21:29 Відповісти
ПОЗОР ЗЕЛЕНЫМ СКОТАМ !
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21.02.2022 20:11 Відповісти
Таким же чином земельну аферу пропхали через парлемент і заблокували КС, щоб не оголосили уже написане рішення про неконституційність афери.
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21.02.2022 20:38 Відповісти
Серлещ всех заменит, во всех набсоветах...
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21.02.2022 20:41 Відповісти
 
 