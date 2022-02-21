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Кулеба направив запит до членів Радбезу ООН щодо практичних кроків гарантування безпеки України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба направив запит до членів Радбезу ООН щодо практичних кроків гарантування безпеки України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба направив офіційний запит до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо практичних кроків гарантування безпеки України.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кулеба спростував дезінформацію Росії щодо "українських диверсантів": "Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Украиной начинается дипломатическая игра вдолгую , но совершенно правильная . Плохо , что єто не бьіло сделано лет 7 назад . Но , лучше поздно , чем никогда ! 🇺🇦
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21.02.2022 18:22
+3
Именно 7 лет назад, Украина её и начала Но вам ведь минские были плохие? Ну там Порох предатель их подписал... Поздравляю, руки у вас развязаны, вперёд освобождать ОРДЛО
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22.02.2022 01:05
+2
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22.02.2022 01:04
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давайте конкретно: нам потрібно ввести в ОРДЛО блакитні шоломи ООН
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21.02.2022 17:39 Відповісти
А чому лише у ОРДЛО? А Крим куди дівся?

Є взагалі якийсь порядок денний з його демілітаризації?
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21.02.2022 17:53 Відповісти
Все решения СБ ООН о вводе миротворческих сил блокируются РФ , у которой право "вето" . Зачем фантазируете ?
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21.02.2022 18:19 Відповісти
Пекло - це інші, які неуважно слухають - https://www.youtube.com/watch?v=Do7XxjXmsnE&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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21.02.2022 20:20 Відповісти
Нарешті.
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21.02.2022 17:50 Відповісти
Украиной начинается дипломатическая игра вдолгую , но совершенно правильная . Плохо , что єто не бьіло сделано лет 7 назад . Но , лучше поздно , чем никогда ! 🇺🇦
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21.02.2022 18:22 Відповісти
Именно 7 лет назад, Украина её и начала Но вам ведь минские были плохие? Ну там Порох предатель их подписал... Поздравляю, руки у вас развязаны, вперёд освобождать ОРДЛО
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22.02.2022 01:05 Відповісти
А почему не внести в устав ООН статью, если член является захватчиком, исключается из Совбеза? А давно пора
Дипломаты ау?
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21.02.2022 22:31 Відповісти
Очевидно, что сохранение дипломатических отношений с агрессором после аннексии Крыма, помогло создать условия для аннексии Донбасса.
И что теперь, дипломатические отношения и далее сохраняются? Это ли результат Революции Достоинства?
Украина должна продемонстрировать Достоинство и разорвать все отношения.
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22.02.2022 00:59 Відповісти
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22.02.2022 01:04 Відповісти
кулеба промямлил че-то, в очочках
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22.02.2022 01:11 Відповісти
Якщо у двох словах..
Відчуття - капосні, настрій - мерзенний, очікування - тривожні.
Слів для об'єктивної оцінки події немає ...
Знаю одне - війна з русею на порозі ..
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22.02.2022 01:11 Відповісти
импотент кулеба
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22.02.2022 01:18 Відповісти
кулебабушка
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22.02.2022 01:20 Відповісти
а где зелох вообще, типа ниче не происходит, ролики писать не надо...
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22.02.2022 01:21 Відповісти
Ну ок. Давай, здивуй мене цивілізований демократичний світ своїми санкціями та боротьбою за все добре проти всього поганого.
Почитаю завтра. На добраніч.
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22.02.2022 01:28 Відповісти
... казус "боржоми" настал...увы. Финита ля комедиа
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22.02.2022 05:16 Відповісти
 
 