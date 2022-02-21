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Кулеба направив запит до членів Радбезу ООН щодо практичних кроків гарантування безпеки України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава МЗС України Дмитро Кулеба направив офіційний запит до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо практичних кроків гарантування безпеки України.
Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Олександр Ивашин
показати весь коментар21.02.2022 18:22
+3 Uzer Uzer
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+2 Voc Vox
показати весь коментар22.02.2022 01:04
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Будь ласка, зачекайте...
Є взагалі якийсь порядок денний з його демілітаризації?
Дипломаты ау?
И что теперь, дипломатические отношения и далее сохраняются? Это ли результат Революции Достоинства?
Украина должна продемонстрировать Достоинство и разорвать все отношения.
Відчуття - капосні, настрій - мерзенний, очікування - тривожні.
Слів для об'єктивної оцінки події немає ...
Знаю одне - війна з русею на порозі ..
Почитаю завтра. На добраніч.