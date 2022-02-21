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"Рішення буде прийнято сьогодні", - Путін на засіданні Радбезу РФ щодо "визнання" "ЛДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення щодо визнання чи невизнання "незалежності" "ЛДНР" буде прийнято сьогодні.

Про це він сказав у підсумковому слові, закриваючи засідання Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Заслухавши спікерів, більшість із яких прямо заявляли про необхідність визнання "незалежності" "ЛДНР", Путін сказав: "я вашу думку почув, рішення буде прийнято сьогодні".

 Втім, він не сказав прямо, яке саме рішення буде прийнято. Однак із виступу Путіна зрозуміло, що він також схиляється до визнання "незалежності" "ЛДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв про визнання "ЛНР" та "ДНР" Росією: "Буде важко"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
Щоб ти сьогодні здох!
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21.02.2022 17:37
+26
стрррьооомно, моль очкуєт - аж бздо коромислом
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21.02.2022 17:37
+21
Захопили українські території, насильно видали 800 000 паспортів, самі в себе стріляють для ТБ картинки...
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21.02.2022 17:39
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войска стоят для понта, на джавелины никто не полезет
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21.02.2022 18:02 Відповісти
давно вся линия заминирована.
Тем более в Луганщине - там линия идет по пойме Донца, а там пойма километра 2 шириной, плюс сам Донец.
Они будут действовать иначе - расхерачат градами нашу территорию километров на 10 в глубину, а потом зайдут в разрушенные села. Как в Дебальцево сделали.
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21.02.2022 18:01 Відповісти
і чьо дальшє послє разрушєньіє сьола?
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21.02.2022 18:54 Відповісти
если признают независимость ордло-у нас нет оснований делать какие -либо выплаты. .или сами-сами-сами платите,или пусть ***** корячится
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21.02.2022 18:01 Відповісти
шо там наш голубь мира? как у него дела, где был шо видел?
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21.02.2022 18:02 Відповісти
у него занято - он на толчке собирает атомную бiмбу
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21.02.2022 18:13 Відповісти
Зеленого главкома готують до мінска3
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21.02.2022 18:02 Відповісти
к выгребной яме его готовят
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21.02.2022 18:14 Відповісти
Украине пора повторять карабахский сценарий.
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21.02.2022 18:03 Відповісти
***** негодує
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21.02.2022 18:05 Відповісти
если допустить,что это у него прокатит,то завтра, финам и прибалтам звиздец.
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21.02.2022 18:10 Відповісти
Россию нужно исключать из ООН
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21.02.2022 19:42 Відповісти
Неужели весь этот цирк с хороводом ржавого железа вдоль границ Украины был задуман только ради этого? Что бы признать бандитов, которых весь мир не признает.
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21.02.2022 18:11 Відповісти
Именно! Можно разбирать тревожные чемоданчики всем, кто их собрал.)) Ещё несколько недель назад, в перерывах между банами, писал, об этом сценарии. Путен пошел по единственному возможному для него сценарию отступления. У него возможно были какие-то слабые надежды, что Запад, а главное Украина в последний момент дрогнет, но увидев, что его железо не произвело панических настроений, как и любой типичный фраер, просто сдал назад.
Украина конечно де не пойдёт ни на какие силовые операции. Запад возможно введёт какие-то очередные символические санкции, но точно не те, о которых говорилось в случае вторжения. А «республики» ждёт замечательное светлое будущее по образцу процветающей Абхазии.
Короче, съехал путен, максимально сохранив лицо перед своим поголовьем.
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21.02.2022 18:22 Відповісти
Так это самый лучший вариант для Украины. Баба з возу...
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21.02.2022 18:26 Відповісти
На сегодняшний день однозначно- да! Теперь остаётся лишь ждать очередное историческое окно возможностей. В своё время Германия дождалась. Дождались прибалтийские страны. Наступиткогда-то окно возможностей для восстановления территориальной целостности и для Украины. В этом практически нет сомнений.
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21.02.2022 18:35 Відповісти
Німеччина дочекалась не до кінця. Кеніґсберг поки що окупований.
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21.02.2022 19:34 Відповісти
Ой, та много кто может рано или поздно вернуть свои исконные земли. Японцы свои острова. Фины свою Карелию. И т.д. и т.п. А некоторые народы возможно ещё и подумают стоит ли забирать ту разруху, в которой московит много лет хозяйничал.
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21.02.2022 19:55 Відповісти
Учитывая что они говорят не только про территорию ОРДЛО, а про полностью оккупировать Луганскую и Донецкую область - не легче, это намного хуже.
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21.02.2022 19:16 Відповісти
иди домой, здесь водки нет.
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21.02.2022 18:27 Відповісти
Горящее взорваное оружие имеешь ввиду?
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21.02.2022 18:33 Відповісти
то что в болотах застряет.
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21.02.2022 18:35 Відповісти
ты шо не знаешь приколов Рф, сначала признают бандитов, потом военное соглашение с бандитами, потом бандиты стреляют по своему противнику(Украине, в 2008 Грузии), противник отвечает (Грузия) - рф сразу начинает военную операцию, в нашем же случае вообще обойдутся без этой опции(Зе не Саакашвили и ответки норм не будет) а просто снимается кино что украинская армия обстреляла лднр, лднр просит о помощи рф, рф оказывает военную помощь - то есть начинает открытую войну против страны ( в 2008 Грузия в 2022 Украина). Отличие от 2014-2015 это будет регулярная армия сразу с авиацией и ракетами. Нада держаться.
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21.02.2022 18:31 Відповісти
Очень витеевато даже для *****. Никто ему не мешает это делать сегодня вдоль всей границы, без всяких идиотских признаний бандитов.
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21.02.2022 18:33 Відповісти
они любят эти формальности, мол они признали независимой новую страну, для них это эпично представлять)))
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21.02.2022 18:36 Відповісти
даже для ***** это полный бред
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21.02.2022 18:39 Відповісти
Ничего не будет. С такими тухлыми лицами, которые мы сегодня видели на совещании у Путина, большую войну не начинают. Они решили отнять у Украины то, что сейчас можно отнять, присоединив к себе Лугандон.Надо требовать самых больших санкций из-за этого решения Путина.
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21.02.2022 19:03 Відповісти
Если так быстро признают, то точно знают, что серьёзных санкций не будет.
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21.02.2022 19:31 Відповісти
Є одинпозитивний момент - про "новороссию от Харьковадо Одессьі" наразі мови не йшлося. Поки що.
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21.02.2022 18:14 Відповісти
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21.02.2022 18:14 Відповісти
путін, пішов к йбєнєй матєрі, окурок йбаний.
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21.02.2022 18:15 Відповісти
Ніхто визнавати ЛДНР в адмін кордонах областей до конфлікту не буде і не зможе, хтось на іншій вітці писав, що в Конституціях Л/ДНР записані кордони в межах всієї Донецької і Луганчької областях. Це не правда: Конституція ДНР:
"Статья 54
1. Территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования"

Якщо у Росії є бажання признати Л/ДНР то тільки в їх межах. В межах області, то тільки хотілки Путлера і його прибічників. Я навіть не уявляю, як це можна було б юридично сформулювати (в адмін кордонах області), щоб це не визнали зазіханням на територію України.
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21.02.2022 18:16 Відповісти
Шо ты предлагаешь дура?
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21.02.2022 18:22 Відповісти
А на себе в дзеркало дивилось, дурень? До своєї жінки так звертатись будешь. Я нічого не "предлагала", я сказала, що визнання ЛДНР в межах області не можливо і твоєї думки не питала
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21.02.2022 18:28 Відповісти
не надо показывать свою тупость дважды, то что можно писать или нет
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21.02.2022 18:30 Відповісти
Свою тупість і не вихованість це ти тут показуєш, а не я. Іди нах москалику, спершу навчись на ненькі розмовляти, а потім, хтось може захоче і двою думку вислухати
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21.02.2022 18:35 Відповісти
старуху понесло?
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21.02.2022 18:39 Відповісти
Спитайте хтось )(.йла - воно цього разу бреше чи ні? ))))))))))))))
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21.02.2022 18:17 Відповісти
Чапай думает, пусть принимает решение. Есть плюсы и минусы для всех. Главное висеть не будет. 800 тысяч паспортов озвучили
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21.02.2022 18:21 Відповісти
пенсии в лугандон и дальше платить с бюджета Украины будем ?
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21.02.2022 18:31 Відповісти
как -****** земля носит.
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21.02.2022 18:34 Відповісти
С утра кричали, что войны не будет, а к вечеру, уже собрались присоединять часть Украины. Конченые. На все века.
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21.02.2022 18:54 Відповісти
Тогда и санкции нужно вводить
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21.02.2022 19:41 Відповісти
Если ***** признаёт орков (а лучше введёт в состав РФ)это реально будет джекпот для Украины!!! Давай ***** - не останавливайся!
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21.02.2022 19:55 Відповісти
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