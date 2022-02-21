"Рішення буде прийнято сьогодні", - Путін на засіданні Радбезу РФ щодо "визнання" "ЛДНР"
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення щодо визнання чи невизнання "незалежності" "ЛДНР" буде прийнято сьогодні.
Про це він сказав у підсумковому слові, закриваючи засідання Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Заслухавши спікерів, більшість із яких прямо заявляли про необхідність визнання "незалежності" "ЛДНР", Путін сказав: "я вашу думку почув, рішення буде прийнято сьогодні".
Втім, він не сказав прямо, яке саме рішення буде прийнято. Однак із виступу Путіна зрозуміло, що він також схиляється до визнання "незалежності" "ЛДНР".
Топ коментарі
+56 Raccoonenko
показати весь коментар21.02.2022 17:37
+26 olele
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+21 Rino Onix
показати весь коментар21.02.2022 17:39
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Тем более в Луганщине - там линия идет по пойме Донца, а там пойма километра 2 шириной, плюс сам Донец.
Они будут действовать иначе - расхерачат градами нашу территорию километров на 10 в глубину, а потом зайдут в разрушенные села. Как в Дебальцево сделали.
Украина конечно де не пойдёт ни на какие силовые операции. Запад возможно введёт какие-то очередные символические санкции, но точно не те, о которых говорилось в случае вторжения. А «республики» ждёт замечательное светлое будущее по образцу процветающей Абхазии.
Короче, съехал путен, максимально сохранив лицо перед своим поголовьем.
"Статья 54
1. Территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования"
Якщо у Росії є бажання признати Л/ДНР то тільки в їх межах. В межах області, то тільки хотілки Путлера і його прибічників. Я навіть не уявляю, як це можна було б юридично сформулювати (в адмін кордонах області), щоб це не визнали зазіханням на територію України.