"Рішення буде прийнято сьогодні", - Путін на засіданні Радбезу РФ щодо "визнання" "ЛДНР"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення щодо визнання чи невизнання "незалежності" "ЛДНР" буде прийнято сьогодні.

Про це він сказав у підсумковому слові, закриваючи засідання Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Заслухавши спікерів, більшість із яких прямо заявляли про необхідність визнання "незалежності" "ЛДНР", Путін сказав: "я вашу думку почув, рішення буде прийнято сьогодні".

Втім, він не сказав прямо, яке саме рішення буде прийнято. Однак із виступу Путіна зрозуміло, що він також схиляється до визнання "незалежності" "ЛДНР".

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