Путіну на Радбезі РФ запропонували визнати "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей (оновлено)
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Президенту Росії Володимиру Путіну запропонували визнати так звані "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей.
З такою пропозицією під час засідання Радбезу РФ виступив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Однозначно необхідно визнавати ці республіки, їхню правосуб'єктність, але я хотів би внести поправку - визнавати в тих адміністративних межах, в яких ці республіки та народи цих республік перебували до окупації Збройними силами України, саме від Маріуполя і закінчуючи тими історичними межами", - сказав він.
"Про це також заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ В'ячеслав Ніконов. "Це насправді дуже цікаве питання. Зрозуміло, що не в тих межах, у яких наразі існує "ЛНР" та "ДНР", з урахуванням окупації значної частини Донецької та Луганської областей українськими військами. Тут може бути справді варіант адміністративної межі", - сказав Ніконов в ефірі телеканалу "Россия-24" (ВДТРК).
Ніконов також вважає, що президент Росії ухвалить рішення про визнання "Л/ДНР", потім Москва може укласти з Луганськом та Донецьком комплекс міждержавних угод, куди увійдуть і військові питання. "Я впевнений, що це буде договір про дружбу та співпрацю, про всеосяжне партнерство, договори про економічну взаємодію, про використання рубля, ймовірно, на території "Л/ДНР" і, звісно, там будуть, особливо у нинішній ситуації, і військові статті", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Источник: Медведев на заседании Совета безопасности в понедельник
Детали: Совбез РФ в понедельник рассматривает вопрос признания оккупированных с 2014 года Россией районов Донецкой и Луганской области.
Одно дело пулять по мокшанской територии а совсем другое уничтожать врага на окупированой територии где уже и так идет 8 лет война.
На совбезе с какими предъявами выступали? Установившийся бандеровский режим в Украине - вассал США, Минские не выполняются и Киев не хочет выполнять, Зеленский собрался возобновить создание ядерного оружия, НАТО нашпиговало современным оружием Украину и в итоге Украина намерена военной силой отвоевать окупированные районы и устроить геноцид.
А что изменится если признают? Что, в такой способ Минские будут выполнены? - Нет!
Может перестанут поставлять оружие нам? - Нет! Не факт!
Признание сделает невозможным возобновить создание ядерного оружия? - Нет!
Выходит, что только будет исключено отвоевать силой и негеноцидить?
Вы поняли? Зеленский высмеивал украинских националистов в своем сериале, а как пришел к власти, сам незаметно для себя стал бандеровцем. За это ли голосовали 73%?
Хотел ведь просто прекратить стрелять, а получилось как всегда - геноцид.
особенно мне понравилось как он сказал: если Запад дрогнет, Украина все равно будет сражаться за свою землю,хоть с партнерами ,хоть без!
после етих слов я зауважал Президента
(если что, я голосовал за Порошенко)
ала є одна проблема, обіцяти одружитись, це не означає - одружитись
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/519766-vosemj_let_ukraina_sderhivaet_odnu_iz_siljnejshih_armij_mira_polnyj_tekst_vystuplenija_zelenskogo_v_mjunhene
я ж не про всіх євреїм писав. відкрию "секрет", кацапи пишуть, що мав Лев Ребет мав єврейське походження
Місцевими " цінителями живопису " , полотна Рембрандта і Пікассо , розглядаються виключно як скатертини на стіл , на яких можна нарізати закусь ,, салко з цибулькою , або відкрити кільку в томаті .
А в каких границах находились эти "рейХспублики" до "оккупации" Вооружёнными силами Украины. И когда эта "оккупация" произошла!?
області то лише перший крок.
Останнім кроком в боротьбі за Україну буде шантаж Путіним Заходу тактичним ЯО
Так они Славянск и Мариуполь хотят.
Признают одлно в админ границах,
и дальше топают сапожками под оплески геронтофила по всем нам.
Дальше прибалты.
Боже спаси Украину.