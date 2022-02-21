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Путіну на Радбезі РФ запропонували визнати "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей (оновлено)

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Путіну на Радбезі РФ запропонували визнати

Президенту Росії Володимиру Путіну запропонували визнати так звані "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей.

З такою пропозицією під час засідання Радбезу РФ виступив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Однозначно необхідно визнавати ці республіки, їхню правосуб'єктність, але я хотів би внести поправку - визнавати в тих адміністративних межах, в яких ці республіки та народи цих республік перебували до окупації Збройними силами України, саме від Маріуполя і закінчуючи тими історичними межами", - сказав він.

Також читайте: "Рішення буде прийнято сьогодні", - Путін на засіданні Радбезу РФ щодо "визнання" "ЛДНР"

"Про це також заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ В'ячеслав Ніконов. "Це насправді дуже цікаве питання. Зрозуміло, що не в тих межах, у яких наразі існує "ЛНР" та "ДНР", з урахуванням окупації значної частини Донецької та Луганської областей українськими військами. Тут може бути справді варіант адміністративної межі", - сказав Ніконов в ефірі телеканалу "Россия-24" (ВДТРК).

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Ніконов також вважає, що президент Росії ухвалить рішення про визнання "Л/ДНР", потім Москва може укласти з Луганськом та Донецьком комплекс міждержавних угод, куди увійдуть і військові питання. "Я впевнений, що це буде договір про дружбу та співпрацю, про всеосяжне партнерство, договори про економічну взаємодію, про використання рубля, ймовірно, на території "Л/ДНР" і, звісно, там будуть, особливо у нинішній ситуації, і військові статті", - сказав він.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+48
Пропоную Верховній Раді та ЗЕнедоумкам визнати територію України в межах 1919 року!
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21.02.2022 17:48
+40
А чего не по границе с Польшей? Предлагаю в ответ признать РФ китайской провинцией *****
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21.02.2022 17:45
+36
Так може визнати Кубань українською територією як до окупації москалями ?
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21.02.2022 17:46
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100 фуфелев за грин пистец пида рассии.
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21.02.2022 18:28 Відповісти
признание америки москвошвея москвошвея
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21.02.2022 18:06 Відповісти
Это публичная денонсация Минских соглашений. По логике Запад мокшам должен выставить ультиматум - сунетесь за серую зону, получите эмбарго на всё.Но есть ли у Запада ценности, которые прогнили насквозь, начиная с Германии? Разве что Британия вышвырнет мокшей с лондонских бирж и закроет движение всех средств и туловищ российского олигархата, США - заткнёт движение долларовых счетов.
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21.02.2022 18:07 Відповісти
Это как раз тот случай, что очень даже выгодно оказалось для нас, для сегодняшней ситуации, что Британия вышла в своё время из ЕС, а то б всё согласовывали с остальными!
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21.02.2022 18:19 Відповісти
Наложить лапу на пару трильенав - святое дело.
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21.02.2022 18:30 Відповісти
И потом Украине постявят требования освободить территории донбасса добровольно.Или будет война.
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21.02.2022 18:07 Відповісти
Війна вже триває 8 років. Чим ще нас можна налякати?
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21.02.2022 18:23 Відповісти
Они будут посланы на йух, со своими требованиями
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21.02.2022 19:57 Відповісти
Х*р кацапам в рыло!
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21.02.2022 18:07 Відповісти
В таком случае надо восстановить историческую справедливость, и признать Временное правительство 1917г,которое сбросили большевики в результате госпереворота вместо *****. А вместо нелегетимной думы признать Учредительное собрание,которое большевики же незаконно разогнали. Границы Украины признать в пределах 22 января 1918г,когда был принят четвертый универсал УНР. Признать незаконным переименование московского царства во всероссийскую империю в 1721г и впредь именовать не расией а масковщиной,а ее граждан московитами,а не рускими,как они сами себя назвали.И это только программа минимум.И если б у нас была бы настоящая власть,то она так бы и делала
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21.02.2022 18:08 Відповісти
Ваащета моськов улус на путунхуе - ё бань, а уважаемый - "***", так шо пида рассиянам па жизни ими быть.
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21.02.2022 18:32 Відповісти
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит бояться санкций Запада за признание ОРДЛО, так как аналогичное решение касательно грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии в 2008 году сошло России с рук.

Источник: Медведев на заседании Совета безопасности в понедельник

Детали: Совбез РФ в понедельник рассматривает вопрос признания оккупированных с 2014 года Россией районов Донецкой и Луганской области.
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21.02.2022 18:08 Відповісти
Думаю вчера Макрон с Байденом это Путину и пообещали. Что если он откажется от своих амбиций и ограничится только признанием ДНР и ЛНР, то санкций не будет, иначе жопа. Потому у него и рожа такая кислая на заседании.
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21.02.2022 19:34 Відповісти
А самое ,,смешное,, то что ***** признает и уже будет ,,защащать,,мокшанскую територию с второну которой даже ПУК из дупы будет признан как вторжение на московитскую територию.А во всем виновен ЗЕ из своей дебильной трусостью.Ведь в договоре про,,Прекращения огня,, на линии разграничения указано что ВСУ оставляют за собой право давать адекватную ответку.А нас ****** а зебил боится даже того что сам придумал и подписал.
Одно дело пулять по мокшанской територии а совсем другое уничтожать врага на окупированой територии где уже и так идет 8 лет война.
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21.02.2022 18:09 Відповісти
А чого не до Лондона, як заповідав "переобідавший" Захерченко?
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21.02.2022 18:09 Відповісти
Пропоную Верховній Раді визнати Кубань українською! Вона такою і є по факту!
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21.02.2022 18:13 Відповісти
Кубань вже давно не українська. Усих або знищили або асимілювали, як це було в тому ж Донецьку і Луганську. Тобі хочеться годувати ледаче населення мокш, яких туди понавезли з Сибіру?
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21.02.2022 18:47 Відповісти
А что собственно кацапы хотели бы достич таким шагом, если признают? - если в сущ границах окупации.

На совбезе с какими предъявами выступали? Установившийся бандеровский режим в Украине - вассал США, Минские не выполняются и Киев не хочет выполнять, Зеленский собрался возобновить создание ядерного оружия, НАТО нашпиговало современным оружием Украину и в итоге Украина намерена военной силой отвоевать окупированные районы и устроить геноцид.

А что изменится если признают? Что, в такой способ Минские будут выполнены? - Нет!
Может перестанут поставлять оружие нам? - Нет! Не факт!
Признание сделает невозможным возобновить создание ядерного оружия? - Нет!
Выходит, что только будет исключено отвоевать силой и негеноцидить?
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21.02.2022 18:15 Відповісти
просто в своем бессилии- кацапам хоть пукнуть под нос Украине хочется
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21.02.2022 19:04 Відповісти
Лавров: «То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский, бандеровский режим в Киеве, - это проявление геноцида».

Вы поняли? Зеленский высмеивал украинских националистов в своем сериале, а как пришел к власти, сам незаметно для себя стал бандеровцем. За это ли голосовали 73%?
Хотел ведь просто прекратить стрелять, а получилось как всегда - геноцид.
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21.02.2022 18:16 Відповісти
бубочка став "біндеровцем"
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21.02.2022 18:56 Відповісти
посмотри выступление Зеленского в Мюнхене, где ему аплодировали стоя все страны и сразу изменишь свое мнение!
особенно мне понравилось как он сказал: если Запад дрогнет, Украина все равно будет сражаться за свою землю,хоть с партнерами ,хоть без!
после етих слов я зауважал Президента
(если что, я голосовал за Порошенко)
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21.02.2022 19:08 Відповісти
я писав, що він скоро поміняє прізвище на "зеленський порох"
ала є одна проблема, обіцяти одружитись, це не означає - одружитись
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21.02.2022 19:15 Відповісти
Угу, и в гибели Украинских военных виноват не *****, а Запад.
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21.02.2022 19:17 Відповісти
вот тут я не понял, расшифруй будь ласка
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21.02.2022 19:49 Відповісти
когда Зеленский такое говорил?
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21.02.2022 19:50 Відповісти
"...Я не называю вас поименно - не хочу, чтобы некоторым другим странам было стыдно. Но это их дело, это их карма. И это на их совести. Правда, не знаю, как они смогут объяснить свои действия двум убитым и трем раненым уже сегодня в Украине солдатам...".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/519766-vosemj_let_ukraina_sderhivaet_odnu_iz_siljnejshih_armij_mira_polnyj_tekst_vystuplenija_zelenskogo_v_mjunhene
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21.02.2022 20:04 Відповісти
не йму віри єврею, який не ходить до синагоги.
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21.02.2022 19:17 Відповісти
ти упереджений! до речи, в УПА воювали також i евреi
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21.02.2022 19:52 Відповісти
ті євреї які воювали, ходили до синагоги, а цей "поц неверующий".
я ж не про всіх євреїм писав. відкрию "секрет", кацапи пишуть, що мав Лев Ребет мав єврейське походження
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21.02.2022 23:43 Відповісти
Скоро Байден предложит х*йлу электрический стул. Без выбора...
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21.02.2022 18:16 Відповісти
.
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21.02.2022 18:40 Відповісти
в когось картини, колекції
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21.02.2022 18:57 Відповісти
.Та які там картини .! Це ж не той - контінгєнт .. Шукали бухло , перш за все .
Місцевими " цінителями живопису " , полотна Рембрандта і Пікассо , розглядаються виключно як скатертини на стіл , на яких можна нарізати закусь ,, салко з цибулькою , або відкрити кільку в томаті .
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21.02.2022 19:57 Відповісти
- Но я хотел бы внести поправку - признавать в тех административных границах, в которых эти "республики" находились до "оккупации" Вооруженными силами Украины" -

А в каких границах находились эти "рейХспублики" до "оккупации" Вооружёнными силами Украины. И когда эта "оккупация" произошла!?
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21.02.2022 18:58 Відповісти
Путіну потрібна вся Україна -
області то лише перший крок.
Останнім кроком в боротьбі за Україну буде шантаж Путіним Заходу тактичним ЯО
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21.02.2022 19:46 Відповісти
Помните женщин уставших от "гребаной ДНР"? Их запустили к этому событию. Как бы спасают страдающих женщин Донбасса.)
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21.02.2022 19:48 Відповісти
в пределах Донецкой и Луганской областей

Так они Славянск и Мариуполь хотят.
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21.02.2022 19:55 Відповісти
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21.02.2022 21:21 Відповісти
Все. Конец.
Признают одлно в админ границах,
и дальше топают сапожками под оплески геронтофила по всем нам.
Дальше прибалты.
Боже спаси Украину.
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21.02.2022 22:24 Відповісти
Нужно увеличить бюджет армии в 2 раза до 240 млрд. грн
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22.02.2022 18:59 Відповісти
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