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Чотири воїни отримали осколкові поранення, російські війська 54 рази обстріляли підрозділи ЗСУ, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чотири воїни отримали осколкові поранення, російські війська 54 рази обстріляли підрозділи ЗСУ, - пресцентр ОС

Станом на 17 годину, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр ОС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі ТАЛАКІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПИЩЕВИК - з мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів ЩАСТЯ - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази ЛЕБЕДИНСЬКЕ – БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ЧЕРМАЛИК - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі КАМ'ЯНКУ - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі НОВОМИХАЙЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Двічі ГНУТОВЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

ВРУБІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.

ПАВЛОПІЛЬ – з станкових протитанкових гранатометів.

Двічі ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

МИКОЛАЇВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

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Двічі ЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.

СТАРОГНАТІВКА - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.

ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКІНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм.

НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм.

НОВОТОШКІВСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Автор: Володимир Янченко
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Швидкого ожудання нашим хлопчикам.
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21.02.2022 17:54 Відповісти
Усім українським військовим-скорішого одужання...
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21.02.2022 17:55 Відповісти
Господи,бережи наших воїнів🙏
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21.02.2022 18:43 Відповісти
Орлана, до речі, збила ППО СВ. Під Щастям.
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21.02.2022 18:51 Відповісти
Мы только получаем сводку о наших погибших и раненых.А где сводка о их потерях?
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21.02.2022 20:45 Відповісти
**** ***** ********* ******, чтоб ты зжох падло в муках со всеми своими ************** сруцькими свинособаками
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22.02.2022 05:25 Відповісти
 
 