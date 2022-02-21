Глава СЗР РФ Наришкін запропонував включити "ЛДНР" до складу Росії та дати Заходу "останній шанс", щоб "змусити" Київ до виконання Мінських угод

Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Сергій Наришкін запропонував дати Заходу останній шанс, щоб той змусив Київ розпочати виконувати Мінські домовленості.

Про це він заявив, виступаючи на Раді Безпеки РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Погодився б із пропозицією Миколи Платоновича (Патрушева - секретаря Ради Безпеки РФ - ред.), що західним партнерам можна дати останній шанс з тим, щоб запропонувати їм у найкоротші терміни змусити Київ піти на мир та виконати Мінські угоди. Інакше ми маємо прийняти те рішення, про яке сьогодні йдеться. ", - сказав Наришкін.

"Що означає "інакше"? Ви пропонуєте розпочати переговорний процес або визнавати їх суверенітет?" - сказав Путін у відповідь.

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Путін додав: "Говоріть прямо".

"Я підтримую пропозицію про входження Донецької та Луганської народних республік до складу РФ", - сказав Наришкін.

"Ми про це не говоримо. Ми цього не обговорюємо. Ми говоримо про визнання їхньої незалежності чи ні", - відповів Путін.

"Так, я підтримую пропозицію про визнання незалежності", - заявив Наришкін.

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Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, ватажки терористів Денис Пушилін та Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".