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Глава СЗР РФ Наришкін запропонував включити "ЛДНР" до складу Росії та дати Заходу "останній шанс", щоб "змусити" Київ до виконання Мінських угод

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава СЗР РФ Наришкін запропонував включити

Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Сергій Наришкін запропонував дати Заходу останній шанс, щоб той змусив Київ розпочати виконувати Мінські домовленості.

Про це він заявив, виступаючи на Раді Безпеки РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Погодився б із пропозицією Миколи Платоновича (Патрушева - секретаря Ради Безпеки РФ - ред.), що західним партнерам можна дати останній шанс з тим, щоб запропонувати їм у найкоротші терміни змусити Київ піти на мир та виконати Мінські угоди. Інакше ми маємо прийняти те рішення, про яке сьогодні йдеться. ", - сказав Наришкін.

"Що означає "інакше"? Ви пропонуєте розпочати переговорний процес або визнавати їх суверенітет?" - сказав Путін у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіну на Радбезі РФ запропонували визнати "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей

Путін додав: "Говоріть прямо".

"Я підтримую пропозицію про входження Донецької та Луганської народних республік до складу РФ", - сказав Наришкін.

"Ми про це не говоримо. Ми цього не обговорюємо. Ми говоримо про визнання їхньої незалежності чи ні", - відповів Путін.

"Так, я підтримую пропозицію про визнання незалежності", - заявив Наришкін.

Також читайте: Медведєв про визнання "ЛНР" та "ДНР" Росією: "Буде важко"

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, ватажки терористів Денис Пушилін та Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".
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Топ коментарі
+39
Запутался в сценарии, забыл текст своей роли, начал блеять про аннексию, а не про признание территории где бегает вата суверенным заповедником
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21.02.2022 18:01
+31
испуг нарышкина...проговорился...

на 1:34:39

https://youtu.be/sF81BmWNE7w

пуйло - нарышкину: вы что, за продолжение переговоров (с Западом)?

нарышкин: (испуганно) я...эээ... поддержу признание независимости.

пуйло: поддержите или поддерживаете?

нарышкин: поддерживаю. и включение в состав рассеи...

пуйло: нет, это мы сейчас не обсуждаем.

жалкий спектакль. чмошники и твари.
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21.02.2022 18:02
+27
Это называется - "Сначала посмотрим как они это схавают"...
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21.02.2022 18:00
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Предлагаю - Забрать весь ваш хлам из Донецкой и Луганской областей и заплатить контрибуции за ущерб во время боевых действий-<прилагаеться> .Гарантуемо- сконаете швидко
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21.02.2022 19:08 Відповісти
да ні хрена він не проговорився. нагадаю перші слова Наришкіна - я підтримую Миколу Платоновича Патрушева і заходу потрібно дати останній шанс (переговори) це вже потім Путін почав вимагати публічної підтримки ОРДЛО.
Раніше на кладовищі в Пітері Патрушев предрікав, що війни не буде, а тепер Путін вставляє їм (патрушеву і наришкіну)фітиль в одне місце -публічно визначіться і покайтесь. Все в стилі микитки хрущева в часи развитого волюнтаризму.
А наш Єрмак вже в прострації, цю передачу буде дивитись денно і нощно. Що тепер буде писати Алекс Юстасу, які методички. Ю.Швець повідомляє, що потрібно дивитись за руками пацанів з Банкової
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21.02.2022 19:14 Відповісти
Отришкін і пуйло показали тіпо вумну діскусію.
***** підербурзкі
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21.02.2022 19:15 Відповісти
В Рашке разведка с головой не дружит:
Включить лыныры в рашку и
одновременно признать их частью Украины (по минску)

Это как?
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21.02.2022 19:40 Відповісти
А ми даємо росії останній шанс капітулювати інакше всіх членів росії винищимо. І в засобах ми не обмежені.
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21.02.2022 20:18 Відповісти
Кацапській мотлох тре знищити. Інакше ладу не буде.
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21.02.2022 21:03 Відповісти
Слава героям!!
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21.02.2022 21:55 Відповісти
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