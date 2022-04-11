Зеленський: не бачимо ознак деескалації. На кордоні - 150 тис. військовослужбовців РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Геґером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обмінялися оцінками щодо розвитку актуальної безпекової ситуації навколо нашої держави та на сході країни. Зеленський поінформував Геґера про загострення ситуації, зокрема інтенсифікацію провокаційних обстрілів українських позицій, населених пунктів, КПВВ "Щастя" та гуманітарного конвою ООН з боку незаконних збройних формувань.

"Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії. Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання ЗС РФ на українському напрямі становить близько 150 тисяч осіб", – наголосив він.

Зеленський ознайомив прем’єр-міністра Словаччини з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в усіх наявних форматах з метою мирного врегулювання.

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Президент подякував за рішення словацького уряду передати Україні дві системи розмінування "Божена 5" та медичне обладнання на суму 1,7 млн євро. "Зараз важать не слова, а дії. Потребуємо конкретної підтримки з боку наших партнерів", – сказав Зеленський.

Зеленський також подякував словацькій стороні за створення додаткових гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Словаччина – Україна, зазначивши, що це посилить енергетичну безпеку нашої держави та Європи в цілому.