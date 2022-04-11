Зеленський: не бачимо ознак деескалації. На кордоні - 150 тис. військовослужбовців РФ
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Геґером.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Співрозмовники обмінялися оцінками щодо розвитку актуальної безпекової ситуації навколо нашої держави та на сході країни. Зеленський поінформував Геґера про загострення ситуації, зокрема інтенсифікацію провокаційних обстрілів українських позицій, населених пунктів, КПВВ "Щастя" та гуманітарного конвою ООН з боку незаконних збройних формувань.
"Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії. Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання ЗС РФ на українському напрямі становить близько 150 тисяч осіб", – наголосив він.
Зеленський ознайомив прем’єр-міністра Словаччини з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в усіх наявних форматах з метою мирного врегулювання.
Президент подякував за рішення словацького уряду передати Україні дві системи розмінування "Божена 5" та медичне обладнання на суму 1,7 млн євро. "Зараз важать не слова, а дії. Потребуємо конкретної підтримки з боку наших партнерів", – сказав Зеленський.
Зеленський також подякував словацькій стороні за створення додаткових гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Словаччина – Україна, зазначивши, що це посилить енергетичну безпеку нашої держави та Європи в цілому.
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прем'єром Словаччини обговорили безпекову ситуацію ,це пістець якийсь
На виступ Зеленського або … вашу мать.
Періодично зустрічаючи оди виступу Зеленського від людей, здавалося, адекватних, вирішив таки ознайомитися з текстом. Промова написана в його улюбленому стилі і сильно нагадує виставу на стадіоні - довгий список звинувачень, що грунтуються на брехні та маніпуляціях.
1. До НАТО апелює людина, яка не поїхала на форум організації у перший же рік свого президенства. Яка організувала злив операції по «вагнерівцям», в апараті якої відкрито працюють російські агенти. Яка три місяці не бачила загрози від російської армії на кордоні і звинувачувала американського президента у нагнітанні ситуації.
2. Євросоюз звинувачує особа, яка узурпувала владу, зруйнувала судову систему, політизувала роботу правоохоронних органів, переслідує опозицію і чинить тиск на засоби масової інформації.
3. Безумовної фінансової допомоги вимагає людина, під керівництвом якої збитковими стали усі державні підприємства, що контролюються бандитом та бізнеспартнером президента Коломойським, процвітає тотальна корупція. Яка так і не призначила прокурора САП, поставивши свій підпис під зобов'язанням це зробити.
4. Санкцій щодо Росії вимагає той, хто поставив енергетику України в повну залежність від країни агресора, в декілька разів збільшивши товарообіг з Москвою.
5. За шоломи «дякує» головнокомандуючий, який провалив всі оборонні замовлення, зруйнував програму будівництва житла, харчування, згноїв на складах ДБР тисячі бронежилетів.
6. Обіцяє битися з будь-якою армією на кордоні той, чиї бригади укомплектовані на 50%, хто не виділив жодної копійки додаткових коштів на закупівлю зброї, обладнання, палива, на підвищення зарплатні військовослужбовцям.
7. Небесну Сотню в промові згадує покруч, який пропонував добувати електрику з майданівців за допомогою кийків «Беркуту». Заступником голови Офісу якого працює Татаров - кат Майдану.
8. Дітей розвідника Антона Сидорова, який загинув напередодні від ворожого обстрілу, згадує у виступі людина, яка цинічно вбила розвідника Журавля, залишивши помирати пораненого сержанта в сірій зоні, протягом чотирьох днів не надавши йому допомогу. І ані дочка ним убитого героя, ані батько перед очима у блазня не стоять.
І я просто хочу спитати, люди, що з вами?! Як це можливо? Чому ви тішитеся, чим уже пишаєтеся? Невже ви думаєте, що цього всього не бачать і не знають західні політики? Це тільки верхівка айсбергу, як «папери Пандори», вони мають набагато більше інформації від своїх спецслужб. Чому так легко облуда проникає в серця українців, які і досі чогось не можуть пробачити Порошенку?
Запобігали б приниженню. Бо дуже багато в світі людей що будуть намагатися скористатись ситуацією і впарювати втридорога хліб і воду. Міняти картоплю на золоті годинники. Іжу на тіло.
Мадярський Орбан тому яскравий приклад.
помоему это сейчас не самое важное при всем уважении к нашим словацким друзьям
Як яно, пад акупацыяй маскавітам, Моша? Паёк дадалі? Ці гатовыя здохнуць на маёй зямлі ў ролі агрэсара-акупанта і прыслужніка рашыстаў?
бо нацыя такая перастала існаваць у момант аннексіі і акупацыі былой краіны, а цяпер сталай тэрыторыяй
Парашы, з парашнікамі адзін народ. Дык ручку цалуеце ці ногі маскавітам?
І для пацалунку вы сваю мову са сваёй азадка высоўваеце загадзя ці перад самым пацалункам?
Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, 13:03
Президент Владимир Зеленский считает, что yt допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.
а зеля деэскалацию ждет