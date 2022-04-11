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Зеленський: не бачимо ознак деескалації. На кордоні - 150 тис. військовослужбовців РФ

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Зеленський: не бачимо ознак деескалації. На кордоні - 150 тис. військовослужбовців РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Геґером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обмінялися оцінками щодо розвитку актуальної безпекової ситуації навколо нашої держави та на сході країни. Зеленський поінформував Геґера про загострення ситуації, зокрема інтенсифікацію провокаційних обстрілів українських позицій, населених пунктів, КПВВ "Щастя" та гуманітарного конвою ООН з боку незаконних збройних формувань.

"Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії. Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання ЗС РФ на українському напрямі становить близько 150 тисяч осіб", – наголосив він.

Зеленський ознайомив прем’єр-міністра Словаччини з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в усіх наявних форматах з метою мирного врегулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина направить Україні системи для розмінування та медикаменти

Президент подякував за рішення словацького уряду передати Україні дві системи розмінування "Божена 5" та медичне обладнання на суму 1,7 млн євро. "Зараз важать не слова, а дії. Потребуємо конкретної підтримки з боку наших партнерів", – сказав Зеленський.

Зеленський також подякував словацькій стороні за створення додаткових гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Словаччина – Україна, зазначивши, що це посилить енергетичну безпеку нашої держави та Європи в цілому.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
я в лютую якщо чесно ..Кацапи признають відторгнення частини нашої території ,Байден прямо зараз зберає нараду...Бубочка з
прем'єром Словаччини обговорили безпекову ситуацію ,це пістець якийсь
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21.02.2022 18:38
+15
Все норм, шашлики 9 мая пабеда, русскій мір....Ідіот
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21.02.2022 18:58
+12
Лошара собирай совбез оон, заберите у наркомана порошок, он же унюханый в хлам!
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21.02.2022 18:58
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я в лютую якщо чесно ..Кацапи признають відторгнення частини нашої території ,Байден прямо зараз зберає нараду...Бубочка з
прем'єром Словаччини обговорили безпекову ситуацію ,це пістець якийсь
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21.02.2022 18:38 Відповісти
Юрій Каракай
На виступ Зеленського або … вашу мать.
Періодично зустрічаючи оди виступу Зеленського від людей, здавалося, адекватних, вирішив таки ознайомитися з текстом. Промова написана в його улюбленому стилі і сильно нагадує виставу на стадіоні - довгий список звинувачень, що грунтуються на брехні та маніпуляціях.
1. До НАТО апелює людина, яка не поїхала на форум організації у перший же рік свого президенства. Яка організувала злив операції по «вагнерівцям», в апараті якої відкрито працюють російські агенти. Яка три місяці не бачила загрози від російської армії на кордоні і звинувачувала американського президента у нагнітанні ситуації.
2. Євросоюз звинувачує особа, яка узурпувала владу, зруйнувала судову систему, політизувала роботу правоохоронних органів, переслідує опозицію і чинить тиск на засоби масової інформації.
3. Безумовної фінансової допомоги вимагає людина, під керівництвом якої збитковими стали усі державні підприємства, що контролюються бандитом та бізнеспартнером президента Коломойським, процвітає тотальна корупція. Яка так і не призначила прокурора САП, поставивши свій підпис під зобов'язанням це зробити.
4. Санкцій щодо Росії вимагає той, хто поставив енергетику України в повну залежність від країни агресора, в декілька разів збільшивши товарообіг з Москвою.
5. За шоломи «дякує» головнокомандуючий, який провалив всі оборонні замовлення, зруйнував програму будівництва житла, харчування, згноїв на складах ДБР тисячі бронежилетів.
6. Обіцяє битися з будь-якою армією на кордоні той, чиї бригади укомплектовані на 50%, хто не виділив жодної копійки додаткових коштів на закупівлю зброї, обладнання, палива, на підвищення зарплатні військовослужбовцям.
7. Небесну Сотню в промові згадує покруч, який пропонував добувати електрику з майданівців за допомогою кийків «Беркуту». Заступником голови Офісу якого працює Татаров - кат Майдану.
8. Дітей розвідника Антона Сидорова, який загинув напередодні від ворожого обстрілу, згадує у виступі людина, яка цинічно вбила розвідника Журавля, залишивши помирати пораненого сержанта в сірій зоні, протягом чотирьох днів не надавши йому допомогу. І ані дочка ним убитого героя, ані батько перед очима у блазня не стоять.
І я просто хочу спитати, люди, що з вами?! Як це можливо? Чому ви тішитеся, чим уже пишаєтеся? Невже ви думаєте, що цього всього не бачать і не знають західні політики? Це тільки верхівка айсбергу, як «папери Пандори», вони мають набагато більше інформації від своїх спецслужб. Чому так легко облуда проникає в серця українців, які і досі чогось не можуть пробачити Порошенку?
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21.02.2022 19:54 Відповісти
Ну,что 🤢👹🤡 ПРОЗРЕЛИ или все равно не ВИДИТЕ ? Ещё не знает ,что хочет Путлер ??
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21.02.2022 20:45 Відповісти
думаю, що нам просто не сказали що головною темою було обговорення створення зелених коридорів для біженців туди і зброї сюди
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21.02.2022 18:42 Відповісти
кто вам вообще в рашковании скажет правду)
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21.02.2022 18:47 Відповісти
я б на місті Зе у всіх закордонних містах по периметру попризначав би почесних консулів які б в час Ч допомогали біженцям хочаб інформацією де і що і почім коштує.
Запобігали б приниженню. Бо дуже багато в світі людей що будуть намагатися скористатись ситуацією і впарювати втридорога хліб і воду. Міняти картоплю на золоті годинники. Іжу на тіло.
Мадярський Орбан тому яскравий приклад.
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21.02.2022 18:47 Відповісти
ну такое себе
помоему это сейчас не самое важное при всем уважении к нашим словацким друзьям
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21.02.2022 18:47 Відповісти
Мабуть хтось яку скотину в сауні підклав...
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21.02.2022 19:10 Відповісти
напевно його скотиняку підклали
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21.02.2022 22:20 Відповісти
ты полагаешь что вот эти согнанные алкаши будут воевать?
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21.02.2022 19:19 Відповісти
А на Петю,думаешь нету компромата с углём з Ордло? Так что у каждого из них пыльцой в пушку Ps.за Зеленского не голосовал
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21.02.2022 20:41 Відповісти
Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3317722
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21.02.2022 18:57 Відповісти
Віслюкодебіло прозріло ???
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21.02.2022 18:57 Відповісти
Ага, а твой "Квартал 95" гастролирует в Германии. Может лысого на передок отправишь? Или от гастролировал?
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21.02.2022 18:57 Відповісти
Усплыў, родны, ты наш.
Як яно, пад акупацыяй маскавітам, Моша? Паёк дадалі? Ці гатовыя здохнуць на маёй зямлі ў ролі агрэсара-акупанта і прыслужніка рашыстаў?
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21.02.2022 19:59 Відповісти
Мойша, для вас і падобных вам утыркоў мяжа будзе ў свінным гноі. Дзе вас і закапаюць. Дарэчы, Мойша, вы, як халоп, акупантам ручку цалуеце пры сустрэчы ці ногі?
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21.02.2022 20:20 Відповісти
Атрымліваецца, халоп маскоўскі, што вы, насельніцтва Беларусі, менавіта насельніцтва,
бо нацыя такая перастала існаваць у момант аннексіі і акупацыі былой краіны, а цяпер сталай тэрыторыяй
Парашы, з парашнікамі адзін народ. Дык ручку цалуеце ці ногі маскавітам?
І для пацалунку вы сваю мову са сваёй азадка высоўваеце загадзя ці перад самым пацалункам?
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Все норм, шашлики 9 мая пабеда, русскій мір....Ідіот
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21.02.2022 18:58 Відповісти
Лошара собирай совбез оон, заберите у наркомана порошок, он же унюханый в хлам!
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21.02.2022 18:58 Відповісти
А чего ж он небензе подпевал на совбезе ООН -"Вывсеврете.Обострения нет!Вот и бубочка тоже так считает".Так как же считает бубочка?
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21.02.2022 19:00 Відповісти
Щоб зробити деекскалацію, потрібно вивезти на кордон України гумконвой з спиртом у 20 літрових відрах. 100% вони з своїми танчиками зупиняться на Волзі
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21.02.2022 19:00 Відповісти
ты ж говорил что никакой эскалации нету, все как всегда
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21.02.2022 19:01 Відповісти
*****... ну как можно было это выбрать презедентом??
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21.02.2022 19:02 Відповісти
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21.02.2022 19:03 Відповісти
"Путину на Совбезе РФ предложили признать "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей."
Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, 13:03
Президент Владимир Зеленский считает, что yt допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.
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21.02.2022 19:06 Відповісти
Сепари святкують.Ослік докерувався.
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21.02.2022 19:04 Відповісти
Зелене гімно щось нарешті побачило?
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21.02.2022 19:06 Відповісти
москва сегодня лднр сегодня признает в границах времен создания ссср
а зеля деэскалацию ждет
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21.02.2022 19:07 Відповісти
Коли ж ти , зелена падлюка, прозрієш. Зазирни зморщине око, може канхвєта вилізе на лоба.
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21.02.2022 19:07 Відповісти
гнусавый .бнулся окончательно и бесповоротно
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21.02.2022 19:13 Відповісти
Зе в Мюнхені заробив оплиски всіх дипломатів стоячи, і це той саммй зе який саботує судову реформу, це той самий, який кришує вора і колоборанта, коломойшу, це той самий, який кришує пропутінський ОП на чолі з ермаком і татаровим це той, хто саджає патриотів, так це ж двуликий Янус, я впізнав його!
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21.02.2022 19:18 Відповісти
там не 150 000 чол. а 200 000 чол.
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21.02.2022 19:19 Відповісти
зеленский: я не вижу что я вижу.
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21.02.2022 19:20 Відповісти
Походу нас кинули, но это пока не точно.
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21.02.2022 19:21 Відповісти
Еще неделю назад он утверждал обратное. Это не президент, это катастрофа
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21.02.2022 19:26 Відповісти
Ти оборонять страну чмо собираешься
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21.02.2022 19:38 Відповісти
А як же не сійте паніку?
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21.02.2022 19:41 Відповісти
Каким же надо быть е**аном тупорылым ,что бы голосовать за это?
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21.02.2022 19:45 Відповісти
Да заткнись ты уже, гребанный нелох!
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21.02.2022 20:05 Відповісти
Вова, как же так? Ты ж говорил, что все норм, так а что надо тогда деэскалировать?
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21.02.2022 22:27 Відповісти
та не... от я не поняв... Так а шо теперь, мы на майские на шашлыки уже не идем!?!?
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22.02.2022 07:36 Відповісти
 
 