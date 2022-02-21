Арбітражний трибунал в Гаазі розпочинає слухання щодо вимоги "Нафтогазу" до РФ на 10 млрд дол. за втрачені активи в Криму, - Вітренко
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НАК "Нафтогаз України" через Арбітражний трибунал в Гаазі вимагає від Росії 10 мільярдів доларів компенсації за втрачені внаслідок окупації Криму активи, суд почав слухання у справі.
Про це голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
У позові до Росії НАК вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 млрд доларів включно з відсотками. Арбітраж розпочав слухання, у ході яких повинен визначити розмір компенсації Нафтогазу за втрачену можливість використовувати активи в Криму.
"Росія незаконно присвоїла українский Крим і вже 8 років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії "Нафтогаз". Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які ми наразі не можемо використовувати", – написав він.
Вітренко розповів, що Росія на першому етапі відмовилася брати участь в арбітражі і відмовилася від участі в процесі. Вже після винесення арбітражного рішення, яким Росію визнали винною за експропріацію українських активів, агресор змінив позицію і почав брати участь в арбітражі.
Очікується, що рішення буде ухвалено на початку наступного року.
Нагадуємо, 17 жовтня 2016 року НАК "Нафтогаз України" і шість його дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки. Йдеться про майно "Нафтогазу", "Чорноморнафтогазу", "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", "Газу України" та "Лікво".
У серпні 2017 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі розпочав розгляд арбітражної заяви "Нафтогазу" до РФ з приводу компенсації за активи, втрачені в результаті анексії Кримського півострова у 2014 році. Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися в Гаазі у травні 2018 року.
У березні 2019 року "Нафтогаз" отримав позитивний висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії. Трибунал визнав свою юрисдикцію у справі про втрачені активи.
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Пусть кацапы сами ныряют и на метал режут😏
Начебто і під німецьким прапором а дописи як у люмпена з кацапії
По идее, если тысячи людей подадут иски, то кацапщину можно будет в такую долговую яму засадить, из которой их внуки не вылезут
А ще за захоплення катерів суд якось тихо закінчився.
Кто оценивал активы?