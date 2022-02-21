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Крим (12753) Нафтогаз (1242) Росія (47133) Вітренко Юрій (370)

Арбітражний трибунал в Гаазі розпочинає слухання щодо вимоги "Нафтогазу" до РФ на 10 млрд дол. за втрачені активи в Криму, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Арбітражний трибунал в Гаазі розпочинає слухання щодо вимоги

НАК "Нафтогаз України" через Арбітражний трибунал в Гаазі вимагає від Росії 10 мільярдів доларів компенсації за втрачені внаслідок окупації Криму активи, суд почав слухання у справі.

Про це голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У позові до Росії НАК вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 млрд доларів включно з відсотками. Арбітраж розпочав слухання, у ході яких повинен визначити розмір компенсації Нафтогазу за втрачену можливість використовувати активи в Криму.

"Росія незаконно присвоїла українский Крим і вже 8 років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії "Нафтогаз". Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які ми наразі не можемо використовувати", – написав він.

Вітренко розповів, що Росія на першому етапі відмовилася брати участь в арбітражі і відмовилася від участі в процесі. Вже після винесення арбітражного рішення, яким Росію визнали винною за експропріацію українських активів, агресор змінив позицію і почав брати участь в арбітражі.

Очікується, що рішення буде ухвалено на початку наступного року.

Нагадуємо, 17 жовтня 2016 року НАК "Нафтогаз України" і шість його дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки. Йдеться про майно "Нафтогазу", "Чорноморнафтогазу", "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", "Газу України" та "Лікво".

У серпні 2017 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі розпочав розгляд арбітражної заяви "Нафтогазу" до РФ з приводу компенсації за активи, втрачені в результаті анексії Кримського півострова у 2014 році. Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися в Гаазі у травні 2018 року.

У березні 2019 року "Нафтогаз" отримав позитивний висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії. Трибунал визнав свою юрисдикцію у справі про втрачені активи.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Думаю, за днів 7-8 вирок буде, а далі можна і майном за кордоном компенсувати
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21.02.2022 18:51
+5
Заберуть Північним потоком, той саме стільки коштує.
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21.02.2022 18:53
+4
На то є виконавчі служби по відчуженню майна.
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21.02.2022 18:52
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А потім апеляції, касації... А потім неясно чи погодяться мокші віддати відсуджене бабло.
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21.02.2022 18:49 Відповісти
Думаю, за днів 7-8 вирок буде, а далі можна і майном за кордоном компенсувати
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21.02.2022 18:51 Відповісти
років 7-8
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21.02.2022 18:53 Відповісти
От тобі якраз Попізде. Ти думаєш суд випадково почав розгляд справи прямо зараз?
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21.02.2022 18:56 Відповісти
За 7-8 років не факт. За 7-8 днів по ДТП без постраждалих суд не закривається 😁
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21.02.2022 19:03 Відповісти
Политическая целесообразность, это тебе не ДТП.
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21.02.2022 19:21 Відповісти
На то є виконавчі служби по відчуженню майна.
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21.02.2022 18:52 Відповісти
Заберуть Північним потоком, той саме стільки коштує.
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21.02.2022 18:53 Відповісти
Кому он сейчас нужен?
Пусть кацапы сами ныряют и на метал режут😏
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21.02.2022 19:33 Відповісти
ніхто не розраховує на повернення майна без території, та в більшості це технічно і неможливо. А ось компенсацію, за рахунок закордонного майна рашистів, цілком імовірно
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21.02.2022 19:25 Відповісти
А потім нафта і газ в обмін на їжу і костляві ножки " Байдена"
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21.02.2022 19:35 Відповісти
А Коболев еще там? Можно было бы премию неплохую себе выписать в честь такого события. Хотя я слышал он недавно "эвакуировался" заграницу.
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21.02.2022 18:52 Відповісти
Премія вітренка менша? Чи про що базар?
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21.02.2022 19:05 Відповісти
Такие иски годами готовятся.
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21.02.2022 19:26 Відповісти
Та мені чесна кажучи влаштовує його премія якщо є результат , всі роки Нафтогаз був в мінусах , при ньому став в плюсах , ще і твоїм родичам кацапам в Стокгольмі засунули )
Начебто і під німецьким прапором а дописи як у люмпена з кацапії
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21.02.2022 19:41 Відповісти
А как обстоят дела с другими частными исками? Ведь украдено было много - заводы, предприятия, имущество, оборудование, техника (в т.ч. и военная), земля.... Потерянная прибыль. Моральные потери....
По идее, если тысячи людей подадут иски, то кацапщину можно будет в такую долговую яму засадить, из которой их внуки не вылезут
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21.02.2022 18:58 Відповісти
Почалося?
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21.02.2022 19:02 Відповісти
Ще за горизонтом суд по Боінгу. Може тому кацапів тіпає, бо знають, що буде ?
А ще за захоплення катерів суд якось тихо закінчився.
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21.02.2022 19:02 Відповісти
достаточно мне заглавия одного так как я в курсе дела заявления этого.... надеюсь что витренко если дай бог как говорится украина отсудит эти денежки у ******** и они понадабятся стране очень и очень даже ... такие деньжища.... ну я про другое ...что никаких больше миллионов долларов на рыло так сказать не начислят работникам и юристам этого ведомства! как было ранее ... ну мыже работали...и что? это ваша работа и большая фантастическая зарплата за эту работу.... деребан нашли проценты себе грабастать раз мол отсудили... дайте и нам же ...мыжработали мыжтрудились бедняжки.. дай мильёнчик ну дай....)) как я в шоке как и все что у начальника укрпочты зарплата со всеми там премиальными в месяц 1миллион 200 тысяч гривен... звучит как шутка и издивательство но это такая зарплата ... наверное такоего даже в америке нет и европе у служащего сколько зарплата а у рядового почтальйона сколько там...? пару тысяч или немного более...
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21.02.2022 19:12 Відповісти
Компенсация надо за год, ведь в следующем году снова недополученная прибыль. И так щимить за каждый год оккупации Крыма, и не только от нафтогаза
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21.02.2022 19:18 Відповісти
Да уже пора открывать слушания по факту нынешнего заседания СБ Рф, благо все доказательства преступления зафиксированы на видео и есть в свободном доступе!
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21.02.2022 19:28 Відповісти
Всего-то то 10 млд. дол. ?

Кто оценивал активы?
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21.02.2022 19:36 Відповісти
О це спрпажня причина агресивної поведінки убивці, комуно-фашиста путіна, страх іжнародного трибуналу, який загоняе звіра в куток, таким чином біс робить подальші киоки до увязнення, додає собі ще статю за тероризм.
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21.02.2022 19:46 Відповісти
Зеля с Ермаком уже слили один арбитраж в угоду рашке. Наверно и этот сольют
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21.02.2022 19:47 Відповісти
Интересно в чью пользу будут отсуждены эти деньги в случае удовлетворительного исхода суда?Мы уже имеем такой пример что все деньги выплаченые по решению суда ушли на премии избраным и ни копейки на развитие отрасли к которой офис под названием ,,Нафтогаз,, против которого уже должно быть по крайней мере 1000 судовых процессов в Украине.
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21.02.2022 19:47 Відповісти
Смішна сума але хоть щось.
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21.02.2022 20:32 Відповісти
Нагалуемо, в 2016р. а де бели до этого?
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21.02.2022 22:12 Відповісти
 
 