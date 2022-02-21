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Новини Економіка
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газ (2584) податки (1491) рента (51)

Держбюджет втратить понад 24 млрд гривень у разі збільшення ренти на газ, - економіст

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Держбюджет втратить понад 24 млрд гривень у разі збільшення ренти на газ, - економіст

Державний бюджет України втратить понад 24 млрд гривень податків тільки цього року, у разі збільшення ренти на видобуток газу.

Про це йдеться в дослідженні Ukraine Economic Outlook, яке опублікував економіст Михайло Кухар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За розрахунками Ukraine Economic Outlook, економічний ефект від прийняття законопроекту № 7038 для Державного бюджету України-2022 тільки в частині сплати податків буде негативним і складе мінус 24,2 млрд гривень", - написав він на своїй сторінці в Facebook..

Кухар додав, що зростання рентних ставок призведе до 300% зростання валових витрат (собівартості) видобутку газу, що в підсумку призведе до збільшення цін на газ внутрішнього видобутку до 600-1000 доларів/тис. куб. м.

Також за оцінкою Ukraine Economic Outlook падіння видобутку з такою високою собівартістю збільшить потреби в закупівлі імпортного газу вже у 2025 році до 7 млрд доларів.

Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, який передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.

В Асоціації газовидобувачів попередили про ризик зупинки видобутку газу через різке підвищення податків і загрозу повернення до газової залежності від Росії.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Я бы вообще все это национализировал
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21.02.2022 20:08
+3
Привыкли наши олигархи три гривны ренты платить и иметь сверхприбыли... за которую нанимают разных таких экАнамистов. В нормальных странах рента до 60% доходит и есть конкуренция, не нравится, всегда другие найдутся работать за нормальные прибыли.
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21.02.2022 20:15
+2
Зате Арахамія і інша зелена погань заробить через свої прокладки ще більше бабла.
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21.02.2022 20:06
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Зате Арахамія і інша зелена погань заробить через свої прокладки ще більше бабла.
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21.02.2022 20:06 Відповісти
Я бы вообще все это национализировал
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21.02.2022 20:08 Відповісти
Мовчала б продажня ***** КУхар. Чи війна війною, а грабєж українських надр по розпорядку?
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21.02.2022 20:31 Відповісти
Даня Гетьманцев знає як ухайдохувать ще й це, і підемо до Газпрому по "дешьовий газ"
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21.02.2022 20:10 Відповісти
"Кабмін пропонує зробити в Україні ренту за видобуток газу найвищою у Європі, збільшивши її до 74%" - той випадок коли європейська практика по-боку
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21.02.2022 20:14 Відповісти
74 % при продажній вартості газу більше за 400 доларів за тисячу кубів. а все що менше по звичайній ставці.
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21.02.2022 20:33 Відповісти
тому що всі компанії мають бути приватними, тоді і прибуток буде і податки.
А не вічні дотації і розкрадання, тому що це "державне", а значить нічийне.
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21.02.2022 20:12 Відповісти
Ничего страшного, они повысят налоги и лохторат оплатит😁
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21.02.2022 20:12 Відповісти
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21.02.2022 20:14 Відповісти
Привыкли наши олигархи три гривны ренты платить и иметь сверхприбыли... за которую нанимают разных таких экАнамистов. В нормальных странах рента до 60% доходит и есть конкуренция, не нравится, всегда другие найдутся работать за нормальные прибыли.
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21.02.2022 20:15 Відповісти
Вже вивели Грошей в офшори достатньо. Час і на державу попрацювати.
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Рентна плата = Фактична ціна x Рентна ставка x Обсяг мінеральної сировини

 При собівартості видобутку газу (з урахуванням усіх податків) 100 у.о. олігархи хочуть його продавати по європейській ціні у 1000 у.о.

Да, так до банкрутства недалеко
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21.02.2022 22:28 Відповісти
Давно пора эту зеленую банду гнать вместе с Гетманцевым. Они не слуги, они вредители народа.
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21.02.2022 22:43 Відповісти
Зеленский - подонок.
Сдал ппутину Донецк и Луганск.

Вместе с российской армией Зе отодвигает гос. границу.
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22.02.2022 00:43 Відповісти
Якось воно через дупу. Сидить собі блохастий економіст та каже - НЕ вигідно добувати газ, собівартість велика.
Собівартість - витрати на виробництво. Це матеріали, зарплата, податки. З податками все зрозуміло. Де ще 2 кубики МАТЕРІАЛИ (списком в форматі Назва, од.виміру, ціна за од, кількість), ЗАРПЛАТА - не у форматі я їм мясо, робітник рис, а в середньому ми їмо плов (Імя, по батькові, посада зарпалта, премія, надбавки і т.д.)
Буде цікаво.
Ще блохастик нехай розкаже ЯК так вийшло, що по містах та селах ВСЯ газова інфраструктура побудована ЗА кошти людей (100%), а тепер вона не їх. Тобто люди витратили шалені кошти ЗА
1. ВИКОПАТИ траншею, Купити труби, привезти, покласти в траншею, зварити, засипати. Інші роботи також. Це фактично витрачені кошти. А як добре ці самі труби, фактично куплені за нал купити вірутально, а гешефт роздерибанити. Суми космічні. Це труби по місту та селу
2. Потім знову труби, але по будинкам + покраска
3. За "точку" в касу і по факту
Це все в підсумку та сумарно дасть феноменальну суму і лише в одному районі, а як Вам ОБЛАСТЬ? Гарно.
Чому блохастик кухар не промичить за ЦІ фактичні витрати?
Цікаво і інше, чому не сидять потвори які шахрайським способом виманили у людей кошти на речі, які потім фактично присвоїли. Є хоч 1 % хто добровільно "подарував" ?
Далі. ГАЗ належить народу України. просто треба апетити та зарплатки зменшити. НЕ роблять вони нічого такого, що вартує 100-200к грн в місяць. Вони ..... не упали нікому. НЕМА в них ні знань, ні рук за такі шалені гроші.
А так по факту маємо черговий пердіж хвойди-експерта. І всі мають повірити без цифр, документів, накладних і т.д. Нехай йде нахрін
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22.02.2022 05:33 Відповісти
 
 