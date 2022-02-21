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Путін поінформував Макрона та Шольца, що підпише указ про визнання "ДНР/ЛНР"

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Путін поінформував Макрона та Шольца, що підпише указ про визнання

Президент РФ Володимир Путін провів телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцем

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Путін інформував про підсумки розширеного засідання Ради Безпеки РФ, на якому розглядалася поточна ситуація навколо Донбасу в контексті постанови Державної Думи з питання про визнання Донецької та Луганської народних республік. Сьогодні ж надійшли звернення керівництва ДНР та ЛНР щодо визнання їхнього суверенітету у зв'язку з військовою агресією української влади, масованим обстрілом території Донбасу, внаслідок чого страждає громадянське населення", - йдеться у повідомленні.

"З огляду на все це президент Росії повідомив, що найближчим часом має на увазі підписати відповідний указ", - ізаявили в Кремлі.

Президент Франції та федеральний канцлер ФРН "висловили розчарування таким розвитком", сказано в повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+54
Кінець сросії почався в 2014 році, а зараз вже наступить предсмертна агонія
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21.02.2022 20:17
+44
Уже, прямо сегодня, прямо сейчас Украина должна заявить о полном разрыве дипломатических отношений с **********!
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21.02.2022 20:19
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае признания начнется обсуждение введения санкций в отношении России.
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21.02.2022 20:35 Відповісти
Нехай ***** засуне той указ собі в сраку.
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21.02.2022 20:35 Відповісти
Перестать покупать в россии любую продукцию.

запретить покупать любой российский медиа-контент: фильмы, сериалы, передачи.

Запретить россии провозить продукцию через нашу территорию в Европу.

запрет на въезд гражданам россии в Украину.

найти замену российскому газу и нефти.
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21.02.2022 20:35 Відповісти
Президент Франції та федеральний канцлер ФРН "висловили розчарування таким розвитком", сказано в повідомленні
===================
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21.02.2022 20:37 Відповісти
Навіть не глибоке розчарування?
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21.02.2022 20:39 Відповісти
А що єврошюхи ще можуть...
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21.02.2022 20:40 Відповісти
Похоже на договорняк. Неплохо разыграли. Нам зеркальца и бусики (джавы, нлау), а *уйлу Донецк с Луганском.
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21.02.2022 20:38 Відповісти
У Донецьку російськи прапори , на чолі депутат РФ та роздані паспорти.

Це визнання факту що росія і так контролює цю територію .

Мінськи угоди тю тю .
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21.02.2022 20:56 Відповісти
Ожидаем от шольца и макрона глубокой озабоченность 2-уровня
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21.02.2022 20:43 Відповісти
7569 уровня. Будьте объективны.
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21.02.2022 21:13 Відповісти
Теперь ни одна страна в мире никогда не поверит любым обещаниям никаких ,,гарантов,, и не отдаст никакого оружия. Украина является хорошим примером никчемности любых обещаний.
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21.02.2022 20:43 Відповісти
Северной кореи и ирану надо задуматся
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21.02.2022 21:14 Відповісти
Поздно. Следующий пункт: взятие китайцами Тайваня.
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22.02.2022 00:27 Відповісти
це тільки початок

Бутусов ще перед Новим роком казав, що моль буде втягуватись в Україну по версії "іхтам нєт"з Домбабве до Києва, або далі, допоки не зупинять
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21.02.2022 20:48 Відповісти
Нехай Макрон поінформує х@йла, що Україна визнає суверенітет Татарстану, Туви, Башкирії, Якутії, Бурятії, Марі ел, Чечні, Дагистагу. Райони параші населені етнічними українцями: Кубань, Таганрог, прикордонні райони Курської і Брянської областей, Зелений Клин.
Курильські острови територією Японії. Сахалін, Приморський, Хабаровський край, Алтай, Іркутська область, Єврейська автономна область, Забайкальський край і Амурська область територією Китаю, яку окупувала царська росія.
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21.02.2022 20:53 Відповісти
це значить що вони попруть розширювати кордони днр та лнр до кордонів областей. а це вже війна.
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21.02.2022 21:10 Відповісти
Так. Як що зможуть.
Людей жалко, наших, що будуть попадати під обстріли. Ну і будемо молитися за наших воїнів.
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21.02.2022 21:29 Відповісти
А для чого їх класти до відома про те що він планує визнання...що б вони упрошували цього не робити?....я хочу визнати..зупиніть мене...давіть на Україну зробити самовбивство, якщо я визнаю в цьму будете винні ви...
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21.02.2022 21:26 Відповісти
У Макрона і Шольця два стани: стурбованість і розчарування. На більш не спроможні
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21.02.2022 22:01 Відповісти
вот и пожалуста,начало третьей мировой....новый фюрер у власти...ох,как им Украина костью в горле стала....
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21.02.2022 22:07 Відповісти
к этому всё шло.
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21.02.2022 22:13 Відповісти
Taк уже подписал. А в речи определённо дал понять что никакой Украины нет и никогда не было.
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22.02.2022 00:26 Відповісти
Зеля, посмотри ещё раз в глаза Путину. Там столько "мира" - смотри не утони в них.
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22.02.2022 00:29 Відповісти
США уже объявили что в связи с провозглашением ЛНР и ДНР он введут против этих республик жестокие санкции..... включая запрет на экспорт высоких технологий таких как искусственный интеллект, суперкомпютора, и квантовые технологии. Россию это пока касаться не будет....
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22.02.2022 00:42 Відповісти
Я так понимаю минским хана? Все поклонники ЗЕбуина, которые кричали о предательских минских, подписанных Порохом, у вас теперь руки развязаны? Вы теперь покажите мощь своих кумиров? Броситесь освобождать Донецк и Луганск? Да?
Идиоты.
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22.02.2022 01:00 Відповісти
А где разрушительные и мгновенные санкции???
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22.02.2022 01:22 Відповісти
Франція та Німеччина знали та дозволили ***** почати Третю світову.
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22.02.2022 04:17 Відповісти
Ніякої війни не буде. США і Бріти, вже прямо сказали, що в конфлікт втручатися не будуть, а значить і конфлікту, а тим більше 3-й світової, не буде.
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22.02.2022 06:18 Відповісти
Сейчас начинается главная часть спектакля!
А именно - Китай сидит и молча смотрит, что будут делать США и союзники если он решит занять Тайвань...
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22.02.2022 07:40 Відповісти
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