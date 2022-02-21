Путін поінформував Макрона та Шольца, що підпише указ про визнання "ДНР/ЛНР"
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Президент РФ Володимир Путін провів телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцем
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"Путін інформував про підсумки розширеного засідання Ради Безпеки РФ, на якому розглядалася поточна ситуація навколо Донбасу в контексті постанови Державної Думи з питання про визнання Донецької та Луганської народних республік. Сьогодні ж надійшли звернення керівництва ДНР та ЛНР щодо визнання їхнього суверенітету у зв'язку з військовою агресією української влади, масованим обстрілом території Донбасу, внаслідок чого страждає громадянське населення", - йдеться у повідомленні.
"З огляду на все це президент Росії повідомив, що найближчим часом має на увазі підписати відповідний указ", - ізаявили в Кремлі.
Президент Франції та федеральний канцлер ФРН "висловили розчарування таким розвитком", сказано в повідомленні.
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запретить покупать любой российский медиа-контент: фильмы, сериалы, передачи.
Запретить россии провозить продукцию через нашу территорию в Европу.
запрет на въезд гражданам россии в Украину.
найти замену российскому газу и нефти.
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Це визнання факту що росія і так контролює цю територію .
Мінськи угоди тю тю .
Бутусов ще перед Новим роком казав, що моль буде втягуватись в Україну по версії "іхтам нєт"з Домбабве до Києва, або далі, допоки не зупинять
Курильські острови територією Японії. Сахалін, Приморський, Хабаровський край, Алтай, Іркутська область, Єврейська автономна область, Забайкальський край і Амурська область територією Китаю, яку окупувала царська росія.
Людей жалко, наших, що будуть попадати під обстріли. Ну і будемо молитися за наших воїнів.
Идиоты.
А именно - Китай сидит и молча смотрит, что будут делать США и союзники если он решит занять Тайвань...