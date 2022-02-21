Росія готується до вкрай жорстокого вторгнення в Україну, - радник Байдена Салліван

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що все вказує на продовження Росією підготовки до повномасштабного вторгнення, яке може статися в "найближчі години чи дні". Він підкреслив, що якщо Росія реалізує свої плани – багато тисяч людей загине.

Про Салліван заявив в інтерв’ю NBC, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польске радіо.

"Ми вважаємо, що будь-яка операція такого масштабу, яку, на нашу думку, планують росіяни, буде надзвичайно жорстокою (…) Але в нас є розвіддані, у яких припускається ще більший рівень жорстокості, оскільки це буде не просто звичайна війна між двома арміями, це буде війна, яку вестиме Росія, щоби придушити, розгромити та завдати болю українцям", – сказав Салліван.

Салліван посилався на інформацію, яка вказує на те, що Росія створює списки людей, які підлягають знищенню або відправці до таборів для полонених. За інформацією, об’єктом репресій будуть українці, які виступають проти російської окупації, а також, серед іншого, російські та білоруські опозиціонери, представники національних, релігійних спільнот, а також ЛГБТ.

"Ми переказали цю інформацію до Організації Об’єднаних Націй, бо вважаємо, що світ має мобілізуватися, щоби протистояти російській агресії", – сказав Салліван. Він підкреслив, що США готові запровадити жорсткі санкції проти Росії. Радник США з нацбезпеки додав, що Байден зробив дуже важливу річ – "направив додаткові сили США до країн східного флангу НАТО, щоби показати готовність США захищати кожен дюйм території НАТО".

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