Росія готується до вкрай жорстокого вторгнення в Україну, - радник Байдена Салліван
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Радник США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що все вказує на продовження Росією підготовки до повномасштабного вторгнення, яке може статися в "найближчі години чи дні". Він підкреслив, що якщо Росія реалізує свої плани – багато тисяч людей загине.
Про Салліван заявив в інтерв’ю NBC, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польске радіо.
"Ми вважаємо, що будь-яка операція такого масштабу, яку, на нашу думку, планують росіяни, буде надзвичайно жорстокою (…) Але в нас є розвіддані, у яких припускається ще більший рівень жорстокості, оскільки це буде не просто звичайна війна між двома арміями, це буде війна, яку вестиме Росія, щоби придушити, розгромити та завдати болю українцям", – сказав Салліван.
Салліван посилався на інформацію, яка вказує на те, що Росія створює списки людей, які підлягають знищенню або відправці до таборів для полонених. За інформацією, об’єктом репресій будуть українці, які виступають проти російської окупації, а також, серед іншого, російські та білоруські опозиціонери, представники національних, релігійних спільнот, а також ЛГБТ.
"Ми переказали цю інформацію до Організації Об’єднаних Націй, бо вважаємо, що світ має мобілізуватися, щоби протистояти російській агресії", – сказав Салліван. Він підкреслив, що США готові запровадити жорсткі санкції проти Росії. Радник США з нацбезпеки додав, що Байден зробив дуже важливу річ – "направив додаткові сили США до країн східного флангу НАТО, щоби показати готовність США захищати кожен дюйм території НАТО".
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вот здесь я полностью согласен с путинферштейном Салливаном
давить рашко-гадов нещадно !!!!
А як тільки ті "Підстегнуться", і перейдуть кордон, то одразу "БАЦ!" - а тут наші воїни з різними няшками, та ще й злі до біса, що тих ссикунів так довго чекати треба! Ох і дадуть вони собі волю!
Коротше - все буде Україна, як би там хто що не думав!
Тож Слава Україні!!!
І слава Нації!!!
Злили Неньку за новий сезон сватів.
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Єдинина дієва санкція проти кацапів-це бомбардування козлостану ракетами Трайдент-2 з термоядерними зарядами.
Ну куди ж без LGBT.Тай сама абревіатура вже застаріла і не прогресивна.Ось ********* LGBTQIAPP+
Вони вкрали цю назву, вже після приєднання до Московії Гетьманщини (Малої Русі - тобто саму Русь, бо Велика - це загарбані землі).
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 4 часа назад
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🇺🇦⚡️🇷🇺События на украинском треке развиваются по тревожной траектории. За фактическим нивелированием Минских соглашений, эвакуацией населения ЛДНР и нападением украинских диверсантов на Россию может последовать признание независимых республик Кремлем: прямо сейчас этот вопрос обсуждается на экстренном заседании Совбеза. Проводя понятную аналогию с 2008 годом и признанием Южной Осетии и Абхазии, Медведев дает понять, что вертикаль настроена решительно. Если такой сценарий будет принят, дальнейшее развитие событий будет вполне прозрачным: после признания ЛДНР СФ ожидаемо одобрит ввод войск на территорию республик, де-факто санкционируя разворачивание локального конфликта, имеющего потенциал для выхода за пределы непризнанных территорий. Сейчас в Москве принимается решение, которое во многом предопределит не только российскую внешнюю политику, но и будущее буквально каждого гражданина РФ.
.Тобто - десятки млн людей .! Бо проти кацапської окупації виступає майже вся країна . . Ну ну касаби , не надірвіться ..
Вот в это я охотно верю.
Впрочем, ничего нового.