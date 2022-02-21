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Росія готується до вкрай жорстокого вторгнення в Україну, - радник Байдена Салліван

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія готується до вкрай жорстокого вторгнення в Україну, - радник Байдена Салліван

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що все вказує на продовження Росією підготовки до повномасштабного вторгнення, яке може статися в "найближчі години чи дні". Він підкреслив, що якщо Росія реалізує свої плани – багато тисяч людей загине.

Про Салліван заявив в інтерв’ю NBC, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польске радіо.

"Ми вважаємо, що будь-яка операція такого масштабу, яку, на нашу думку, планують росіяни, буде надзвичайно жорстокою (…) Але в нас є розвіддані, у яких припускається ще більший рівень жорстокості, оскільки це буде не просто звичайна війна між двома арміями, це буде війна, яку вестиме Росія, щоби придушити, розгромити та завдати болю українцям", – сказав Салліван.

Салліван посилався на інформацію, яка вказує на те, що Росія створює списки людей, які підлягають знищенню або відправці до таборів для полонених. За інформацією, об’єктом репресій будуть українці, які виступають проти російської окупації, а також, серед іншого, російські та білоруські опозиціонери, представники національних, релігійних спільнот, а також ЛГБТ.

"Ми переказали цю інформацію до Організації Об’єднаних Націй, бо вважаємо, що світ має мобілізуватися, щоби протистояти російській агресії", – сказав Салліван. Він підкреслив, що США готові запровадити жорсткі санкції проти Росії. Радник США з нацбезпеки додав, що Байден зробив дуже важливу річ – "направив додаткові сили США до країн східного флангу НАТО, щоби показати готовність США захищати кожен дюйм території НАТО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вікно для дипломатії з Росією звужується щогодини, – радник Байдена Салліван

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+46
З Днем Мови!!!
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21.02.2022 20:35
+38
Не знаю як хто, а я однозначно буду воювати за свою Україну
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21.02.2022 20:40
+34
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21.02.2022 20:36
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Ну ви там попереживайте. А тисячі людей, то таке
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21.02.2022 20:34 Відповісти
Выразите ОБЕСПОКОЕННОМТЬ и этого достаточно
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Треба на завтра готуватися нашим відбивати атаки рашистів. Чи готові наші генерали і політики?
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21.02.2022 22:51 Відповісти
если мы начнём "відбивати атаки рашистів" , мы не сможем строить дороги - гавнокомандующий.
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22.02.2022 01:17 Відповісти
Можливий вихід - приліт десятків американських сенаторів на власних літаках на всі аєродроми України. Потім вони летять додому, а їх приватна власність літаки залишаються. Спробуй побомбити їх шавка Пуйло.
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21.02.2022 20:37 Відповісти
Пуйло тільки що пообіцяло показати Україні декомунізацію.
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21.02.2022 21:53 Відповісти
Пуйло тільки що пообіцяло показати Україні декомунізацію.
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21.02.2022 21:53 Відповісти
Не знаю як хто, а я однозначно буду воювати за свою Україну
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21.02.2022 20:40 Відповісти
путін гоміків не чіпатиме, то його друзі)) нікому ті срані лгбт не потрібні
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21.02.2022 20:45 Відповісти
"...это будет война, которую будет вести Россия, чтобы подавить, разгромить и причинить боль украинцам"

вот здесь я полностью согласен с путинферштейном Салливаном

давить рашко-гадов нещадно !!!!
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22.02.2022 00:57 Відповісти
да все уже. пуйло включил заднюю признанием дыры
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21.02.2022 20:34 Відповісти
або навпаки, це початок
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Сколько СЕЛИВАН будет нести хрень, которую ему вскармливают россияне......
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Селиван - путенский крот... Может амеры его специально держат...
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21.02.2022 20:38 Відповісти
ага, і Байден з Джонсоном теж. В касі газпрома ЗП отримують.
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21.02.2022 20:39 Відповісти
Санкции, которые Саливан как мого пытался тормозить?
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22.02.2022 06:32 Відповісти
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21.02.2022 20:37 Відповісти
з чого це? я якщо буде як в Грузії, скажуть українці обстрілюють домбас і буде примус до миру?
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21.02.2022 20:38 Відповісти
кишка тонка
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21.02.2022 20:41 Відповісти
особисто я не бачу що втрачати цьому пройдисвіту та свинособакам загалом.
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21.02.2022 20:43 Відповісти
а я вижу
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21.02.2022 20:44 Відповісти
Уважно придивіться до того "визнання": ***** визнає абіззяні рєспублікі, які за їх абіззяною "канстітуцієй" своїм парєбріком вважають адміністративні межі Донецької та Луганської областей... Думаю - далі пояснювати можливий розвиток подій з боку *****стану не треба?
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21.02.2022 20:52 Відповісти
Ничего подобного.
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22.02.2022 00:56 Відповісти
Вся его речь - это фактически объявление о вторжении
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22.02.2022 07:32 Відповісти
З Днем Мови!!!
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21.02.2022 20:35 Відповісти
я в побуті з 2014 року розмовляю ТІЛЬКИ українською мовою !!! .. але граматику і саму українську мову я ніколи не вчив так вийшло в житті.... Ви вибачте мене - я поки що буду з перекладачем!!! Слава Україні !!!
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22.02.2022 00:56 Відповісти
По этому и медведчук пытается дать деру в россию
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21.02.2022 20:36 Відповісти
правильно говорить НА московію
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21.02.2022 20:38 Відповісти
Борімося, поборемо!
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Так санкції будуть ??
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Такое ощущение, что США уже не "сдерживают" Россию, а наоборот подстёгивают "на слабо".
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Т.е. вооружая нашу армию современным оружием и выдавая заранее планы ***** - это они его подстегивают? Что вы там у ***** такое тяжелое принимаете?
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21.02.2022 20:40 Відповісти
Не взывай к логике, эти альтернативно разумные совки не соображают от слова "совсем".
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21.02.2022 20:44 Відповісти
18c49ed2, кохану "бояру".
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21.02.2022 20:53 Відповісти
Это зебил, не обращай внимания.
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22.02.2022 01:18 Відповісти
Саме так - "Подстёгивают!"...

А як тільки ті "Підстегнуться", і перейдуть кордон, то одразу "БАЦ!" - а тут наші воїни з різними няшками, та ще й злі до біса, що тих ссикунів так довго чекати треба! Ох і дадуть вони собі волю!

Коротше - все буде Україна, як би там хто що не думав!

Тож Слава Україні!!!

І слава Нації!!!
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22.02.2022 00:31 Відповісти
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21.02.2022 20:36 Відповісти
То може вже пора трохи корисних санкцій зарядити, щоб остудити клієнта
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21.02.2022 20:37 Відповісти
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці
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21.02.2022 20:38 Відповісти
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21.02.2022 20:41 Відповісти
У морг.
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21.02.2022 20:54 Відповісти
Путину пора готовить лужу мочи.
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22.02.2022 01:23 Відповісти
Увы, нет в Кремле тех, кто мог бы прийти с табакеркой и длинным шелковым шарфом в кабинет пуйла. Поэтому вся надежда на лужу мочи и дыхание Чейн-Стокса.
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22.02.2022 03:05 Відповісти
Саме головне, щоб влада не продала ВСУ. Все інше переживемо.
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21.02.2022 20:38 Відповісти
Вы даже свифт им боитесь отключить,какие нах санкции,запретите 50 кацапам посещать сша на этом все и закончится
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21.02.2022 20:39 Відповісти
Краще їх діток вислати в радную говєнь...
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21.02.2022 21:19 Відповісти
Аннулировать вид на жительство в США дочке Лаврова, лишить британского гражданства сына Пескова, лишить французского вида на жительство дочки Путина и арестовать все банковские счета кремлёвской коды в британских и европейских банках. И вторжение Мордора сразу же прекратится.
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22.02.2022 03:09 Відповісти
Санкции лучше вводите, а то сдается мне, что признание днр они могут просто проглотить !
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21.02.2022 20:39 Відповісти
Для чого тоді ви? США ж світовий поліцейський,а веде себе останнім часом,якось по нікчемному.
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21.02.2022 20:39 Відповісти
Зелень навіть мобілізацію резервів не провела.
Злили Неньку за новий сезон сватів.
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21.02.2022 20:40 Відповісти
Еще нет, но пытаются. Народ неудобный Зеле попался. Населению, конечно, все пофиг, но народ Украины не собирается сдаваться.
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21.02.2022 20:44 Відповісти
Він підкреслив, що США готові запровадити жорсткі санкції проти Росії.
=================================
Єдинина дієва санкція проти кацапів-це бомбардування козлостану ракетами Трайдент-2 з термоядерними зарядами.
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21.02.2022 20:41 Відповісти
Много тысяч людей умрёт, поэтому санкции мы введём когда вас всех убьют!
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21.02.2022 20:42 Відповісти
тільки НЕ кажіть про ЦЕ єрмакам та шефірам з сивохами та іншим "друзям" преЗедента.....
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21.02.2022 20:44 Відповісти
Салліван посилався на інформацію, яка вказує на те, що Росія створює списки людей, які підлягають знищенню або відправці до таборів для полонених. За інформацією, об'єктом репресій будуть українці, які виступають проти російської окупації, а також, серед іншого, російські та білоруські опозиціонери, представники національних, релігійних спільнот, а також ЛГБТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3317753


Ну куди ж без LGBT.Тай сама абревіатура вже застаріла і не прогресивна.Ось ********* LGBTQIAPP+
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21.02.2022 20:44 Відповісти
А все тому що ми знаємо правду. Що РФ немає права називатись Росія.
Вони вкрали цю назву, вже після приєднання до Московії Гетьманщини (Малої Русі - тобто саму Русь, бо Велика - це загарбані землі).
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21.02.2022 20:48 Відповісти
А що козломорді крали ? Історія - зрозуміло... Лапті - Китай. "Матрёшка" - Японія. Продовжити ? На якому сайті sru знайшов - "русский борщ"...
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21.02.2022 21:04 Відповісти
Я успела при совке облететь весь СССР вдоль и поперек - даже во Владивостоке была, так нигде в меню ресторанов и столовых не стояло "Русский борщ", было "Борщ украинский", даже в Тюмени и Новосибирске. В старинной книге "Гиляровского" "Москва и москвичи"- описывается кухня ресторана для богатых купцов,которые предпочитали истинно русскую кухню, так там, среди ухи, расстегаев, кулебяк и т.д. "борща" не упоминалось ни разу.
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22.02.2022 07:43 Відповісти
Була така країна Пруссія(вони ж німці) .... А потім петько який перший ******* в них росію
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21.02.2022 21:24 Відповісти
Prussia-- russia нічого не нагадує?
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21.02.2022 21:25 Відповісти
І це ще одна відповідь чому німці ведуть себе такдивно, там коріння таке що...
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21.02.2022 21:27 Відповісти
Німецька слобода... Нікому нічого не нагадує ?
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22.02.2022 08:51 Відповісти
ВВОДЬТЕ САНКЦІЇ!ВЖЕ!------

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 4 часа назад

ОТКРЫТЬ В

🇺🇦⚡️🇷🇺События на украинском треке развиваются по тревожной траектории. За фактическим нивелированием Минских соглашений, эвакуацией населения ЛДНР и нападением украинских диверсантов на Россию может последовать признание независимых республик Кремлем: прямо сейчас этот вопрос обсуждается на экстренном заседании Совбеза. Проводя понятную аналогию с 2008 годом и признанием Южной Осетии и Абхазии, Медведев дает понять, что вертикаль настроена решительно. Если такой сценарий будет принят, дальнейшее развитие событий будет вполне прозрачным: после признания ЛДНР СФ ожидаемо одобрит ввод войск на территорию республик, де-факто санкционируя разворачивание локального конфликта, имеющего потенциал для выхода за пределы непризнанных территорий. Сейчас в Москве принимается решение, которое во многом предопределит не только российскую внешнюю политику, но и будущее буквально каждого гражданина РФ.
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21.02.2022 21:16 Відповісти
Будущее наступило.П@зда России пришла !
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21.02.2022 22:51 Відповісти
Та не треба там якихось складних санкцій. Рахунки заблокувати, кошти заарештувати (потім Україні повернути буде що) , а їх діточок вислати в радную говєнь і усьо, далі камні з неба самі впадуть
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21.02.2022 21:22 Відповісти
В українців такі санкції кожного кацяпа винести на вилах, а уйла посадити на палю.
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21.02.2022 22:18 Відповісти
За інформацією, об'єктом репресій будуть українці, які виступають проти російської окупації, Джерело: https://censor.net/ua/n3317753))
.Тобто - десятки млн людей .! Бо проти кацапської окупації виступає майже вся країна . . Ну ну касаби , не надірвіться ..
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21.02.2022 21:43 Відповісти
Русские сейчас в данный момент вводят войска на Донбас, пока все эти уроды пережовывают тупинскую речь, записаную ещё неделю назад!
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22.02.2022 00:54 Відповісти
"а также ЛГБТ". Ну конечно, ********* будут страдать в российском плену за свой особо сильный украинский патриотизм.
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22.02.2022 00:56 Відповісти
птн пнх
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22.02.2022 01:17 Відповісти
"это будет не просто обычная война между двумя армиями, это будет война, которую будет вести Россия, чтобы подавить, разгромить и причинить боль украинцам"

Вот в это я охотно верю.
Впрочем, ничего нового.
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22.02.2022 01:27 Відповісти
Ты можешь верить только в бутылку на которой сидишь
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22.02.2022 01:35 Відповісти
Сколько же здесь дебилов повылезало. Хотя ничего нового.
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22.02.2022 02:34 Відповісти
Они божились что держали свечку над планами Путина и снова сели в лужу.
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22.02.2022 02:26 Відповісти
і що цей піда рок збирається робити? чи він здатен тільки мичати в мікрофон?
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22.02.2022 05:17 Відповісти
Пока оправляется от шока, что пукин, не взирая на то, что ему грозили пальчиком, лопаткой и ситечком для песка - взял и объявил, фактически, намерение о вторжении. Оне ещё не вдуплились, что Россией правит сумасшедший. А Лене Кучме - за безъядерной статус в обмен на бумажки - гореть в аду вечно.
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22.02.2022 07:49 Відповісти
Салливан это известная путинская подстилка в администрации Байдена...
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22.02.2022 09:15 Відповісти
 
 