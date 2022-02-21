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Новини Політика України
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виключення з фракції (37) підписи (26) Слуга народу (2544) Трухін (153) Кузьміних Сергій (41)

Збір підписів за виключення Кузьміних і Трухіна із фракції "Слуга народу" розпочато

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Збір підписів за виключення Кузьміних і Трухіна із фракції

Ввечері 21 лютого завершилося засідання "слуг народу". Депутатам роздали підписні листи для збору голосів про виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-канал спікера фракції Юлії Палійчук.

"Народним депутатам від "Слуги народу" будуть роздані підписні листи для збору голосів для виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергій Кузьміних", - наводить вона слова голови фракції Давида Арахамії.

У "слузі народу" нагадали, що раніше аналогічна процедура застосовувалася фракцією для виключення Людмили Буймістер і Артема Дмитрука.

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Топ коментарі
+11
О, это б-дь важное мероприятие!
Как раз сейчас именно это имеет первоочередную важность!
Кучка ущербных дегенератов, а не партия.
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21.02.2022 22:50
+6
Після заяви ***** про визнання ЛДНР, Європа і США готують новий пакет санкцій для московії Зеленський і Єрмак готують новий пакет пред'яв Європі та США.
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21.02.2022 22:52
+6
Да, завтра наступление, а слуги собирают подписи. Они вообще нормальные? Это не люди, мне кажется что это биороботы. Им надо сейчас сидеть день и ночь в Раде с Зеленским, принимать решения, законы, вводить военное положение, изымать финансы у олигархата для снабжения армии, раздавать всем людям оружие, прекращать все отношения, сообщение и торговлю с агрессором, готовить места для эвакуированных людей, питание, транспорт, медицинское обслуживание для военных, топливо для военных, готовить много чего. А они спят дома, те кто еще не выехал заграницу и не бросил народ и страну. Ну не суки? Им все спектакль, им все не верится, они все на арене цирка. А люди?
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21.02.2022 23:40
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На*уй с пляжа!
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21.02.2022 22:49 Відповісти
Але, враг у ворот, подписные листы.
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21.02.2022 22:50 Відповісти
Да, завтра наступление, а слуги собирают подписи. Они вообще нормальные? Это не люди, мне кажется что это биороботы. Им надо сейчас сидеть день и ночь в Раде с Зеленским, принимать решения, законы, вводить военное положение, изымать финансы у олигархата для снабжения армии, раздавать всем людям оружие, прекращать все отношения, сообщение и торговлю с агрессором, готовить места для эвакуированных людей, питание, транспорт, медицинское обслуживание для военных, топливо для военных, готовить много чего. А они спят дома, те кто еще не выехал заграницу и не бросил народ и страну. Ну не суки? Им все спектакль, им все не верится, они все на арене цирка. А люди?
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21.02.2022 23:40 Відповісти
А люди хотели хоть поржать. Сбылась мечта.
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22.02.2022 02:28 Відповісти
Вы о чем? Забыли, кто спонсировал приход к власти этого шапито? Вам еще в 2019 году рассказали, чего хочет Коломойский Каабас Барабас этого бродячего цирка. Перечитайте его цитаты и сразу все станет на место:
- "Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил Коломойский.
- "Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавского договора", - добавил олигарх.
Узнаете нарративы, с которыми "слуги" по очереди во главе с зеленским и другими арахамиями выходят в публичное пространство? То то же.
Коломойский предложил отвернуться от МВФ в сторону России
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22.02.2022 02:32 Відповісти
О, это б-дь важное мероприятие!
Как раз сейчас именно это имеет первоочередную важность!
Кучка ущербных дегенератов, а не партия.
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21.02.2022 22:50 Відповісти
наконец-то делом заняты уроды
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21.02.2022 22:50 Відповісти
Після заяви ***** про визнання ЛДНР, Європа і США готують новий пакет санкцій для московії Зеленський і Єрмак готують новий пакет пред'яв Європі та США.
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21.02.2022 22:52 Відповісти
Ааааа. Їбать цирк
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21.02.2022 22:50 Відповісти
Была бы моя воля, я бы всех вас "слуг" убрал. От вас только вред экономике и народу Украины.
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21.02.2022 22:56 Відповісти
Займаються хрен зна чим, м'яко кажучи, ворог біля воріт, а вони зі своїми дурнями носяться.
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21.02.2022 22:56 Відповісти
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21.02.2022 22:58 Відповісти
Есть возможность " ответить за базар"-к сожалению(((
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22.02.2022 05:24 Відповісти
Языком трепать, не лыжи мазать. Да и врал как всегда
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22.02.2022 05:59 Відповісти
Нашли время, клоуны
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21.02.2022 22:59 Відповісти
Поки Зеленський проводить РНБОУ - хотілося би почути компетентну думку Арахамії щодо ситуації, чи не нагнітає ****** не відлякує інвесторів?
Все буде Україна!
Спершу переможемо, а потім розберемося, хто, чим і де займався
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21.02.2022 23:00 Відповісти
Тобто коли набирали в слуги урода не бачили кого беруть?
Візьмемо нарідних ЗЕПУТАН, самого чесного і справедливого єврейчика куніцький (блохер) який вірно служить іншому, але товстосракому єврейчику КАЛОмойші. Це ті путани які в ТЦ міленум каломойші склепали собі нарідні приймальні. Такий собі оберіг з путан. Щоб, ХТО не знайшли в ТЦ - це будуть докази отримані незаконним шляхом. Саме тому каломойша і обклався цими свинками-пепами. І це лише частина свинок-путан, і лише 1 єврейчика - КАЛОмойші. Є ще в нього і партія - майбах. тамтакож путани.
Повернімся до зебілоїдів. Є тут и гвалтівники, злодійчуки-дауни (юрченко), хабарники
По якому принципу набирали в слуги? Є навіть ригоанали, "наві рила".
Ну поки, бачимо що навіть за ширмою боротьби більше йде переділ сфер впливу та косіння бабла.
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22.02.2022 04:16 Відповісти
Ну и кто сомневался, что зеленский как президент полное ничтожество. Брехун, хам и недоумок. Даже в такие критические моменты, эта гнида предпочитает наживаться на "дорогах", чем позаботиться об армии и обороне страны в целом.
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22.02.2022 06:03 Відповісти
Не стоит останавливаться лишь на этих двух слугах народных.
Ситуация в Украине сложилась интересная.
Российская армия вместо запланированного парада 23 февраля в разбомбленном Киеве проведет военный парад в Луганске и Донецке.
Оно, конечно, неплохо для Кремля, но совсем не тот эффект, которого ожидали.

Российская армия стоит на границе Украины и пока не двигается.
Однако посольства их Киева выведены и многие олигархи покинули Украину.
Кто подберет активы сбежавших?
Самое время эти активы национализировать.
Раз сбежал - то и беги навсегда, не возврашайся, олигарх, беги зайка. беги.

Медведчуку еще раз напомнили, что помимо домашнего ареста есть и СИЗО, и Качановская колония.
И хотя Малюска создал возможность срок мотать в ВИП камере, но оно как-то все равно не алё.
Нардепы из ОПЗЖ, впечатленные тем, что случилось с Медведчуком, побежали с Украины массово.
Самое время этих нардепов мандата народного лишать, я так считаю: раз покинул Украину в такую минуту, то и не возвращайся, нардеп, а нардепствуй там, куда сбежал.

Искренний мой совет: не упустите возможности момента.
Лишите сбежавших нардепов их мандатов, а сбежавших олигархов их активов.
Врежьте по рылам тем, кто с суседями договорился о сдаче Украины.
И врежьте им самым больным для них: ударьте их денежно, лишите их всего.
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22.02.2022 07:05 Відповісти
Это Пи...ц!!!! Сброд конченный, еще месяц назад сказали что исключили это Чучело ., а теперь подписи собирают...
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22.02.2022 07:09 Відповісти
В стране бардак, а они должности делят!
С@#$&!
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22.02.2022 08:12 Відповісти
 
 