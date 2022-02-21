Збір підписів за виключення Кузьміних і Трухіна із фракції "Слуга народу" розпочато

Ввечері 21 лютого завершилося засідання "слуг народу". Депутатам роздали підписні листи для збору голосів про виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-канал спікера фракції Юлії Палійчук.

"Народним депутатам від "Слуги народу" будуть роздані підписні листи для збору голосів для виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергій Кузьміних", - наводить вона слова голови фракції Давида Арахамії.

У "слузі народу" нагадали, що раніше аналогічна процедура застосовувалася фракцією для виключення Людмили Буймістер і Артема Дмитрука.

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