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Збір підписів за виключення Кузьміних і Трухіна із фракції "Слуга народу" розпочато
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ввечері 21 лютого завершилося засідання "слуг народу". Депутатам роздали підписні листи для збору голосів про виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-канал спікера фракції Юлії Палійчук.
"Народним депутатам від "Слуги народу" будуть роздані підписні листи для збору голосів для виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергій Кузьміних", - наводить вона слова голови фракції Давида Арахамії.
У "слузі народу" нагадали, що раніше аналогічна процедура застосовувалася фракцією для виключення Людмили Буймістер і Артема Дмитрука.
Топ коментарі
+11 mrSmith
показати весь коментар21.02.2022 22:50
+6 хужє не будєт
показати весь коментар21.02.2022 22:52
+6 Лариса fb3d953c
показати весь коментар21.02.2022 23:40
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КоломойскийКаабас Барабас этого бродячего цирка. Перечитайте его цитаты и сразу все станет на место:
- "Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил Коломойский.
- "Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавского договора", - добавил олигарх.
Узнаете нарративы, с которыми "слуги" по очереди во главе с зеленским и другими арахамиями выходят в публичное пространство? То то же.
Коломойский предложил отвернуться от МВФ в сторону России
Как раз сейчас именно это имеет первоочередную важность!
Кучка ущербных дегенератов, а не партия.
Все буде Україна!
Спершу переможемо, а потім розберемося, хто, чим і де займався
Візьмемо нарідних ЗЕПУТАН, самого чесного і справедливого єврейчика куніцький (блохер) який вірно служить іншому, але товстосракому єврейчику КАЛОмойші. Це ті путани які в ТЦ міленум каломойші склепали собі нарідні приймальні. Такий собі оберіг з путан. Щоб, ХТО не знайшли в ТЦ - це будуть докази отримані незаконним шляхом. Саме тому каломойша і обклався цими свинками-пепами. І це лише частина свинок-путан, і лише 1 єврейчика - КАЛОмойші. Є ще в нього і партія - майбах. тамтакож путани.
Повернімся до зебілоїдів. Є тут и гвалтівники, злодійчуки-дауни (юрченко), хабарники
По якому принципу набирали в слуги? Є навіть ригоанали, "наві рила".
Ну поки, бачимо що навіть за ширмою боротьби більше йде переділ сфер впливу та косіння бабла.
Ситуация в Украине сложилась интересная.
Российская армия вместо запланированного парада 23 февраля в разбомбленном Киеве проведет военный парад в Луганске и Донецке.
Оно, конечно, неплохо для Кремля, но совсем не тот эффект, которого ожидали.
Российская армия стоит на границе Украины и пока не двигается.
Однако посольства их Киева выведены и многие олигархи покинули Украину.
Кто подберет активы сбежавших?
Самое время эти активы национализировать.
Раз сбежал - то и беги навсегда, не возврашайся, олигарх, беги зайка. беги.
Медведчуку еще раз напомнили, что помимо домашнего ареста есть и СИЗО, и Качановская колония.
И хотя Малюска создал возможность срок мотать в ВИП камере, но оно как-то все равно не алё.
Нардепы из ОПЗЖ, впечатленные тем, что случилось с Медведчуком, побежали с Украины массово.
Самое время этих нардепов мандата народного лишать, я так считаю: раз покинул Украину в такую минуту, то и не возвращайся, нардеп, а нардепствуй там, куда сбежал.
Искренний мой совет: не упустите возможности момента.
Лишите сбежавших нардепов их мандатов, а сбежавших олигархов их активов.
Врежьте по рылам тем, кто с суседями договорился о сдаче Украины.
И врежьте им самым больным для них: ударьте их денежно, лишите их всего.
С@#$&!