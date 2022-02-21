У нас немає кордону з Україною, це кордон американців, - глава Росгвардії Золотов

Глава Росгвардії Віктор Золотов 21 лютого на засіданні Ради безпеки РФ заявив, що Росія не має кордону з Україно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми не межуємо з Україною, у нас немає кордону з Україною. Це кордон американців. Тому що вони господарі в цій країні. А ці всі у них – васали. І те, що вони накачують їх зброєю, намагаються створити ядерний арсенал, – нам у майбутньому це відгукнеться. Звичайно ж, визнання "республік" є обов'язковим. Нам треба йти далі, щоб захищати свою країну", – заявив Золотов під час обговорення питання про визнання незаконних збройних формувань "ЛДНР" "незалежними республіками".



