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У нас немає кордону з Україною, це кордон американців, - глава Росгвардії Золотов
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Глава Росгвардії Віктор Золотов 21 лютого на засіданні Ради безпеки РФ заявив, що Росія не має кордону з Україно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Ми не межуємо з Україною, у нас немає кордону з Україною. Це кордон американців. Тому що вони господарі в цій країні. А ці всі у них – васали. І те, що вони накачують їх зброєю, намагаються створити ядерний арсенал, – нам у майбутньому це відгукнеться. Звичайно ж, визнання "республік" є обов'язковим. Нам треба йти далі, щоб захищати свою країну", – заявив Золотов під час обговорення питання про визнання незаконних збройних формувань "ЛДНР" "незалежними республіками".
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бо це - "не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев", - Михайло Булгаков
"Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества", - Іван Шмельов.
Болотные твари с холодной мерзкой кровью рептилий.
Вообще, какие-то нелюди с водянистыми рыбьими глазами...
а где бензин и солярку брать?
сытый русский - плохой русский
геолог, твою дивизию !
пердилной посконной жилой смекнул что между Украиной и засрашкой геотектонический разлом
"Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения", - Федір Достоєвський
"Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества", - Іван Шмельов.
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость", - Максим Горький
"Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь" , - Олександр Блок
"Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная", - Олексій Толстой
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев", - Михайло Булгаков
Слава ВСУ!
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Як зазначається, президент США незабаром видасть указ (Executive Order), який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американців щодо "так званих регіонів ДНР та ЛНР України".
Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, що вирішила діяти в цих районах України, повідомили у Білому домі.
Найближчим часом Держдепартамент та Казначейство США отримають додаткову інформацію, а Білий дім оголосить про додаткові заходи, пов'язані із сьогоднішнім грубим порушенням Росією міжнародних зобов'язань.
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Поэтому не пойдут они открыто на войну. Сейчас они трусливо отмазываются от военных преступлений - мол, "это всё шахтёры и трактористы, а мы их вот спасаем"...
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