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У нас немає кордону з Україною, це кордон американців, - глава Росгвардії Золотов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У нас немає кордону з Україною, це кордон американців, - глава Росгвардії Золотов

Глава Росгвардії Віктор Золотов 21 лютого на засіданні Ради безпеки РФ заявив, що Росія не має кордону з Україно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми не межуємо з Україною, у нас немає кордону з Україною. Це кордон американців. Тому що вони господарі в цій країні. А ці всі у них – васали. І те, що вони накачують їх зброєю, намагаються створити ядерний арсенал, – нам у майбутньому це відгукнеться. Звичайно ж, визнання "республік" є обов'язковим. Нам треба йти далі, щоб захищати свою країну", – заявив Золотов під час обговорення питання про визнання незаконних збройних формувань "ЛДНР" "незалежними республіками".


Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Не прошло и 75 лет от дня победы над фашистами, как германия выкормила второго фюрера
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21.02.2022 23:22
+23
Був би це кордон американців - пів аптеки бояришника купив би на запой цій рюській гниді.
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21.02.2022 22:52
+21
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21.02.2022 22:50
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21.02.2022 22:50 Відповісти
Був би це кордон американців - пів аптеки бояришника купив би на запой цій рюській гниді.
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21.02.2022 22:52 Відповісти
Та цей глав.нац.гвардії кацапії золотів не міг заяву на роботу написати сам (я читав мемуари ельцина) - воно тупе мавпа і в школі не вчилося взагалі!
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22.02.2022 01:22 Відповісти
фуйлу мудрих, які аналізують накази, не потрібно, головне щоб чути команду "фас"
бо це - "не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев", - Михайло Булгаков
"Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества", - Іван Шмельов.
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22.02.2022 07:43 Відповісти
Завтра подивимось де чиї кордони. Завдяки таким потворам повернемо свої окуповані землі, а за розбитий і розкрадений Донбас треба буде прихватити великий шмат кацапської території. Хай готовляться, рашисти, і старий пукін хай памперси готує.
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21.02.2022 23:13 Відповісти
...получат по ипалу !
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21.02.2022 23:41 Відповісти
а морда у этого кумандувача дебельна видимо при родах его уронили а даль9ше пьян срань рассейское обучение воспитание типа и мораль типа сделали с него такого у....бка...
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21.02.2022 23:57 Відповісти
А ТЕПЕРЬ НА ЗАКУСКУ КАКОГО ХРЕНА ЧЕЛОВЕК КОТОЫРЙ ОБЯЗАН ЗАНИМАТЬСЯ ВНУТРЕННИМИ ПРОБЛЕМАМИ ПАРАШИ ВООБЩЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К ВОПРОСАХ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВА ЕЕ УСТРОЙСТВА КТО ТАМ В ТОЙ СТРАНЕ НАХОДИТСЯ ПУСТЬ СВОЙ ХХХ гвардией (идиома) Х..а занимается ведь это по сути ГЕСТАПО РАШКИ... и Личная Гвардия Х....а
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22.02.2022 00:01 Відповісти
Так они там все с такими пегими мокшанскими мордами: Золотов, Путин, Патрушев, Иванов С.Б.
Болотные твари с холодной мерзкой кровью рептилий.

Вообще, какие-то нелюди с водянистыми рыбьими глазами...
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22.02.2022 02:58 Відповісти
Украина обязана перекрыть весь расейский импорт в страну и транзитные грузы с расеии, через свою территорию. Закрыть границу на глухо, от посещений циркачей, клоунов, артистов, танцоров, диджеев, сепаратистов, разведки, дрг и прочего отребья. Это задача неймоверной важности. В любом случае - они не признают даже существование самой Украины.
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22.02.2022 00:05 Відповісти
В смысле? А где битум на дороги брать?
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22.02.2022 01:07 Відповісти
"Украина обязана перекрыть весь расейский импорт в страну и транзитные грузы с расеии"
а где бензин и солярку брать?
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22.02.2022 08:17 Відповісти
+ 100 !

сытый русский - плохой русский
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22.02.2022 01:19 Відповісти
какой умный мудак !
геолог, твою дивизию !

пердилной посконной жилой смекнул что между Украиной и засрашкой геотектонический разлом
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22.02.2022 01:16 Відповісти
Глава Росгвардії Віктор Золотов 21 лютого на засіданні Ради безпеки РФ заявив, що Росія не має кордону з Україно. (ю)
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21.02.2022 22:52 Відповісти
Мухосранці дають трішки задню - уточнюють, що визнають межі лугандонії в її теперешніх границях,а не повністюЛуганську і Донеську область. І в Пуйла і Пуйловців очко то не желєзне, потрохи тремтить.
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21.02.2022 22:57 Відповісти
Завтра мабудь полізе. Боїться і лізе, поїзд їде воно лізе. Смерть рашистам. Загнав на Донбас головорізів, треба їх бити відразу і не давати перепочинку.
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21.02.2022 23:18 Відповісти
Уже полізли.
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22.02.2022 00:27 Відповісти
"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете", - Іван Тургєнєв
"Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения", - Федір Достоєвський
"Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества", - Іван Шмельов.
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость", - Максим Горький

"Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь" , - Олександр Блок
"Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная", - Олексій Толстой
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев", - Михайло Булгаков
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21.02.2022 23:28 Відповісти
Якщо у рашистів немає кордону з Україною, то заберемо великий шмат їхньої землі, хай заплатять за все. Смерть рашистам і Пукіну.
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21.02.2022 23:21 Відповісти
История всё поставит на своё место такие уроды или сдохнут резко или будут висеть на столбах.Это вам не Чечня вы ввязались в борьбу с Украиной мы всё помним и будем вас гадов давить до последнего путинца.
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21.02.2022 22:56 Відповісти
Ох, ипучий случай... Клиника...
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21.02.2022 22:57 Відповісти
У нас не має кордону з росією,є кордон з Китаєм.
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21.02.2022 22:58 Відповісти
А Байден знає? Може пора провести референдум і стати 51 штатом?
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21.02.2022 22:59 Відповісти
Сил та витримки нашим котикам на лінії зіткнення.
Слава ВСУ!
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21.02.2022 23:06 Відповісти
Можна, будь ласка, тепер закрити ***** кордон з підаросію, припинити дипломатичні стосунки і весь бізнес з рускіми ***** санкціонувати?
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21.02.2022 23:08 Відповісти
Нет такой страны россия, она потеряла свою легитимность когда пуйло с помощью терактов захватил власть в кремле.
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21.02.2022 23:20 Відповісти
Не прошло и 75 лет от дня победы над фашистами, как германия выкормила второго фюрера
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21.02.2022 23:22 Відповісти
ну так долг платежом красен, ведь сралин выкормил первого
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22.02.2022 06:51 Відповісти
Почему Германия? Этого фьюррера выкормили сами лапотники. Им теперь долго от него придется отмываться.
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22.02.2022 07:26 Відповісти
"Ми не межуємо з Україною, у нас немає кордону з Україною. Це кордон американців. Тому що вони господарі в цій країні. Джерело: https://censor.net/ua/n3317829


ТАКЕ ПРИП*З*ЯНЕ ШО АЖ СВІТИТЬСЯ

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21.02.2022 23:30 Відповісти
Країна-заправка визнала шахту-копанку.
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21.02.2022 23:31 Відповісти
Цензор под ддос атаками рашистов
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21.02.2022 23:31 Відповісти
вот и вторжение.... http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002
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21.02.2022 23:32 Відповісти
тепер санкції
"Ми чекали на цей крок". Байден запровадить нові санкції за визнання Росією терористів
Як зазначається, президент США незабаром видасть указ (Executive Order), який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американців щодо "так званих регіонів ДНР та ЛНР України".

Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, що вирішила діяти в цих районах України, повідомили у Білому домі.
Найближчим часом Держдепартамент та Казначейство США отримають додаткову інформацію, а Білий дім оголосить про додаткові заходи, пов'язані із сьогоднішнім грубим порушенням Росією міжнародних зобов'язань.
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21.02.2022 23:39 Відповісти
О как? Мощно
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22.02.2022 01:10 Відповісти
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22.02.2022 01:30 Відповісти
звучит как издевательство
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22.02.2022 01:40 Відповісти
Налейте им яду
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21.02.2022 23:34 Відповісти
Х"ло доручило російським військовим "забезпечувати підтримку миру" на окупованому Донбасі

Глава Кремля Володимир ***** у своїх указах про визнання незалежності так званих ДНР і ЛНР доручив міноборони РФ забезпечити "функції підтримки миру" російськими військовими на території псевдореспублік.
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21.02.2022 23:37 Відповісти
там кто то говорил что если нога кацапа шагнет через границу, будут сильно страшные санкции... посмотрим....
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21.02.2022 23:39 Відповісти
Нц типа сименс будет поставлять оборудование не напрямую, а через мокшандию? Ясно, понятно.
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22.02.2022 01:12 Відповісти
"Не прогинайся, молодь! Не прогинайся! Як би важко не було. У нашій історії багато поколінь молоді проходили пекло і тортури. Невже так важко тримати гонор?", - підсумувала Вітовська.

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21.02.2022 23:42 Відповісти
Так нажаль у нас нема кордонів але цю помилку треба терміново виправити .Треба щоб був кордон залізобетонний розміром як велика китайська стіна.
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21.02.2022 23:55 Відповісти
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22.02.2022 01:36 Відповісти
Яка ж дубова кацапська морда, піпец, лапоть херов.
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22.02.2022 00:06 Відповісти
То це кацапи на Донбасі американців обстрілюють?А дідусь Джо це знає?Дотриндяться мокші,ой дотриндяться.Потім довідки з дурки про білу гаряку і "нівінаватая я " не врятують від справедливого суду
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22.02.2022 00:07 Відповісти
Вони там всі дебіли?..
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22.02.2022 00:18 Відповісти
поголовно. но есть исключения типа невзорова, троицкого. но их мало и они не в тельняшках.
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22.02.2022 00:22 Відповісти
Ну если кордон американский - тогда точно не рыпнутся) дебилы бл..
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22.02.2022 00:27 Відповісти
Взагалі розумієте с ким ми маємо справи? Це абсолютно ЇБАНУТІ упоротиші, яких навіть людьми неможливо називати! Цих скажених тварюк, як і їх гарматне м'яскотобидло треба знищувати і ліквідовувати де б вони не з'явились!(як і "сачувствующіх" їм колаборантів) Бо не може бути ніяких емоцій до скаженої тварини окрім бажання чимшвидш припинити її мерзенне існування - яке несе загрозу ВСЬОМУ ЖИВОМУ на землі.
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22.02.2022 00:39 Відповісти
Яка противна пика!
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22.02.2022 00:54 Відповісти
а почему Украина не готова?-а может поэтому?-
«Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». В сеть попала очередная переписка «слуг народа»
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22.02.2022 01:01 Відповісти
Опять сказки сочиняешь, по заказу папы и сынка По.
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22.02.2022 02:15 Відповісти
ты дурко не в курсе что разговор зеленых слуг народа о бюджете
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22.02.2022 02:33 Відповісти
А ты кто такое, дурко? Кто тебя знает с твоими сказками?
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22.02.2022 02:38 Відповісти
злт пнх
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22.02.2022 01:09 Відповісти
Этот клоун Золотов был шестёркой у одного криминального авторитета-бандита. Тот в общем сдох, Золотов ему цветы ложил на могилу, было даже фото с похорон, журналиста кажется подали в розыск за это расследование. Он типичный бандюган из 90-ых. Как и вся путинская шобла.
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22.02.2022 01:12 Відповісти
Да кто бы сомневался.
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22.02.2022 01:25 Відповісти
Путин подписал указ ввести на территорию ОРДЛО вооруженные силы РФ
Россия официально оккупирует ОРДЛО https://hvylya.net/news/247640-putin-podpisal-ukaz-vvesti-na-territoriyu-ordlo-vooruzhennye-sily-rf
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22.02.2022 01:16 Відповісти
У нас нет границ с росией , потому что для нас нет такой страны . Есть мордор , есть 404 , есть ********* ...... росии - нет . На олимпиаде не было флага мордора , была какая то тряпка , небыло названия страны , был какой то окр , небыло гимна , была симфония перевернувшегося в гробу чайковского , небыло ничего что указывало бы что выступают спортсмены , были замендоленная группа ********* с просроченой мочёй . В этом весь мордор , в этом вся мокша . Гореть вам всем в аду !
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22.02.2022 01:18 Відповісти
На каждом русском ( не спортсмене) должна быть белая майка, где большими буквами должны быть написаны три буквы ( жизнь придумала уже на мальдонистах ) - ОРК , а не ОКР как на коллективных наркошах.
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22.02.2022 07:06 Відповісти
Це невдалий клон *****.
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22.02.2022 01:21 Відповісти
так кажеш, ніби оригінальне ***** вдале
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22.02.2022 01:33 Відповісти
"І те, що вони накачують їх зброєю, намагаються створити ядерний арсенал, - нам у майбутньому це відгукнеться." Это точно. Понимает, ****, не совсем дурак.
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22.02.2022 01:24 Відповісти
на фото - ***** в погонах...
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22.02.2022 01:25 Відповісти
Морда имбецильная. Вам-тварям это отзовется точно. На виселице.
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22.02.2022 01:28 Відповісти
оппа, 2 ***** на одному фото
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22.02.2022 01:32 Відповісти
сказочный... пойду на зарядку все поставлю. нуууу на всякий случай
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22.02.2022 01:33 Відповісти
Американская граница ? Ну так попробуй, ******** !
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22.02.2022 01:37 Відповісти
Тут их дураками называют... Мол, несут бред. Эти гэбэшные мрази не дураки... Они просто проворовались, гребут из земли всё, что можно. А своё быдло держат в чёрном теле. И так им было хорошо все эти годы, но ниточка вилась - а тут и конец виден. Украина ведь поперёк горла стала. Потому что "плохо влияет" на их верноподданное быдло. И начало у путинской шайки загораться под ногами... То Беларусь, то Казахстан... Ведь едва-едва задавили. И поняли: в следующий раз не получится. В следующий раз полыхнёт уже Рашка - вытащит их из бункеров и зажарит на медленном огне... Ведь и их людишки поднимутся, и армия, которой не захочется быть пушечным мясом и подыхать за сволочей...
Поэтому не пойдут они открыто на войну. Сейчас они трусливо отмазываются от военных преступлений - мол, "это всё шахтёры и трактористы, а мы их вот спасаем"...

Если демократический мир и это "съест", и не опустит мразей в кипяток - грош ему цена.
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22.02.2022 02:36 Відповісти
Яка гнидна ряха в дебіла, які їх свиноматки породжують.
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22.02.2022 03:58 Відповісти
когда-то с ними эта фраза может сыграть злую шутку.
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22.02.2022 05:35 Відповісти
Ці тварі готові вже влаштувати в Україні не один Батурин!
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22.02.2022 06:40 Відповісти
Бедолагу санитары обделили таблетками?
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22.02.2022 07:15 Відповісти
Да, ещё один Митрофанушка: "Зачем мне географию знать? Кучер знает куда везти." "Кучер" сказал граница с Америкой, значит так оно и есть.
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22.02.2022 07:29 Відповісти
Другими словами, кремлевские крысы объявили войну.
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22.02.2022 08:01 Відповісти
Уголовники тоталитарного режима кремля захватили порцию безропотных рабов.
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22.02.2022 08:07 Відповісти
будьте прокляті москалюги
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22.02.2022 08:49 Відповісти
Які ви паскудні істоти як і ваш дибільний "русский мир"
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22.02.2022 09:38 Відповісти
Ну так какие тогда вопросы в запоребрика по - "Украина в НАТО" . Значит Украина уже в НАТО, просто нужно обьявить и подписать официальную часть!
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22.02.2022 10:21 Відповісти
 
 