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Столтенберг: Донецьк і Луганськ – це Україна. РФ створює привід для вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Столтенберг: Донецьк і Луганськ – це Україна. РФ створює привід для вторгнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про визнання Росією самопроголошених Донецькою та Луганською "народних республік", засудивши це рішення, яке підриває територіальну цілісність України та порушує Мінські домовленості.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я засуджую рішення Росії про визнання самопроголошених "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки". Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські домовленості, стороною яких є Росія", - заявив Столтенберг.

Він нагадав, що у 2015 році Рада Безпеки ООН, до якої входить Росія, підтвердила свою повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

"Донецьк і Луганськ є частиною України. Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну", - вважає генсек НАТО.

При цьому Столтенберг запевнив, що альянс підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно-визнаних кордонів.

"Союзники найрішучішим чином закликають Росію обрати шлях дипломатії та негайно відмовитися від масштабного нарощування військової могутності в Україні та навколо неї, а також вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань", - сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
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22.02.2022 00:24
+25
А це не є вторгненням?
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22.02.2022 00:25
+20
Зашебісь а це не вторгнення???Ви там взагалі окуїли в криму не вторгнення в донбасі не вторгнення,це типу не тириторія України чи як по вашому??Де ваші потужні санкції?Чи ви курва знову введете проти якогось клоуна..
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22.02.2022 00:27
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22.02.2022 00:24 Відповісти
Более того, вроде как Байден будет вводить санкции только против дыры и все. Это зрада зрадная…
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22.02.2022 00:27 Відповісти
Не импотенты.Бабло решает все.Не хочет "запад" терять свои денежки,идя на открытую конфронтацию с ******
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22.02.2022 08:22 Відповісти
А це не є вторгненням?
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22.02.2022 00:25 Відповісти
не не, то такє, на пол-шішечкі.
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22.02.2022 12:14 Відповісти
Небезпека для України.....зрозуміло. А я думаю.зараз усі лідери повинні сказати: ну все,путя,ти догрався!
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22.02.2022 00:26 Відповісти
Все лидеры, однозначно будут Куйлу, яйца лизать. Это видно, увы...
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22.02.2022 05:13 Відповісти
И толку от их трепа?
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22.02.2022 08:22 Відповісти
Обратно озабоченности подоспели. Реальных санкций не будет. Как и поставок Украине современного ПВО и ПРО
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22.02.2022 00:26 Відповісти
Слухай, ... берг, найрішучишим чином вже заткайся, га?
Генеральний секретар НАТО - місяцями констатує факти - аяяй, як недобре поступили.
Дайте мені його посаду - я теж так можу. І з/п видно непогана.
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22.02.2022 00:26 Відповісти
ООН =ліга націй
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22.02.2022 00:27 Відповісти
Донецьк та Луганськ сьогодні вже офіційно анексовані.

А ми попереджали.
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22.02.2022 00:27 Відповісти
Зашебісь а це не вторгнення???Ви там взагалі окуїли в криму не вторгнення в донбасі не вторгнення,це типу не тириторія України чи як по вашому??Де ваші потужні санкції?Чи ви курва знову введете проти якогось клоуна..
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22.02.2022 00:27 Відповісти
было бы" вторгнення ", был бы введен военный стан в Украине , высланы российские дипломаты, перекрыты кордоны с РФ. как то так .
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22.02.2022 08:25 Відповісти
Це і всяпотужна відповідь?
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22.02.2022 00:28 Відповісти
одне і те саме ... та чули вже....і що далі?
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22.02.2022 00:32 Відповісти
Дуже смішний дядько
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22.02.2022 00:33 Відповісти
дійсно ... і знову весь демократичний світ виявився фізичним імпотентом перед мавпою з гранатою.
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22.02.2022 00:35 Відповісти
Тоесть завтра путин признает Беловежские соглашения никчемными, Украину своей территорией, спокойно введет войска, а запад опять выскажет занепокоення?
Надеюсь, что послезавтра будет на очереди Аляска.
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22.02.2022 00:36 Відповісти
абсолютно точно! рано чи пізно кацапи скажуть, що аляска була продана під тиском і відмовляться визнавати продаж. тому хай америкоси готуються....
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22.02.2022 00:56 Відповісти
существует вероятность, что байден введёт санкции против Украины, как он сделал сегодня - ввёл санкции не против ***** и его совбеза, а против отдельных районов донецкой/луганской областей
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22.02.2022 04:39 Відповісти
ОРДЛО попало в капкан вместе с ******. Можно брать попкорн и ждать непобедимого истощения ресурсов по цепочке.
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22.02.2022 01:01 Відповісти
Про Крым тоже так говорили.И?!
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22.02.2022 01:46 Відповісти
Настал 1954-й
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22.02.2022 01:53 Відповісти
Пора Украине дать ПДЧ НАТО !!!

руки у НАТО РАЗВЯЗАНЫ
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22.02.2022 01:07 Відповісти
соплежуи, следующая будет уже Европа
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22.02.2022 01:08 Відповісти
мы и есть Европа
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22.02.2022 01:11 Відповісти
Цензор, вони спочатку поклади ваш сайт, потім нагнали своїх тролів. На гілці одні кацапи.
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22.02.2022 01:16 Відповісти
Трусливые бесполезные псы
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22.02.2022 01:26 Відповісти
ООН тоже можно списывать, делать в этой ООНе совершенно нечего.
Деньги налогоплательщиков только прожирает эта ООНа.
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22.02.2022 08:23 Відповісти
Європо,Америко,це і є вторгнення! Бо ценаші території.ви беззубі,імпотентні боягузи!!!
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22.02.2022 01:36 Відповісти
Альянс поддерживает суверенитет. Чем, словами?
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22.02.2022 03:19 Відповісти
що значить "створює привід"???? ВТОРГНЕННЯ АКТИВНО ВІДБУВАЄТЬСЯ!!!! ВЖЕ ВІСІМ РОКІВ!!!! ПРОСНІТЬСЯ, УРОДИ!!!
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22.02.2022 03:46 Відповісти
Путин, подрочил и после, вытер об ***....о НАТО и ухмыльнулся в своей манере)
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22.02.2022 04:55 Відповісти
"Найрішучішим чином закликають"-такого виверту ще не було!
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22.02.2022 06:46 Відповісти
ПУСТОЗВОН
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22.02.2022 08:26 Відповісти
Може Столтенберг погано знає географію, або не слідкує за новинами, але вторгнення вже відбулося. Без жодного приводу. Навіть надуманого. Єдиний привід, який створюється - це просування вглиб української території.
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22.02.2022 08:27 Відповісти
НАТО нужно не сопли жевать а как минимум фиксировать статус-кво вводить миротворцев с нашей стороны ну и членство в альянсе.... иначе нового витка провокаций не избежать ‼️ а дальше только война в Европе по-другому ни как....
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22.02.2022 08:42 Відповісти
А где ( чей) Крым !!!!
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22.02.2022 09:12 Відповісти
Шел восьмой год захватнической войны фашисткой России против Украины в итоге Крым и Донбасс оккупирован х#йлом а риторика об открытых дверях НАТО осталась на уровне 2008 года ...
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22.02.2022 09:12 Відповісти
Что он несёт? Захвачена большая территория водного пространства Азовского и Чёрных морей, захвачен Крым на котором может разместится около трёх четырёх европейских государств., часть угольного бассейна на Донбассе захватили, а он говорит
РФ создает повод для вторжения , скорее продвижение дальше
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22.02.2022 09:13 Відповісти
 
 