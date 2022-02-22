Президенти Євроради Мішель та Єврокомісії фон дер Ляєн: Визнання Путіним "ДНР" і "ДНР" - порушення терцілісності України та Мінських домовленостей
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Президенти Європейської ради Шарль Мішель та Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляють, що визнання президентом Росії Володимиром Путіним так званих "Луганської та Донецької народних республік" є порушенням територіальної цілісності України та Мінських домовленостей.
Про це вони написали у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських домовленостей. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з президентом України Зеленським", - йдеться в записах.
Крім того, фон дер Ляєн додала, що "ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною".
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А все, воно злилось. Рнбо закінчилось нічим, всі роз'їхались по домам.
Всі лідери засудили *****, від країн Скандинавії, Балтії і Польщі до Британії і США.
Як зажди, зассав щось сказати про московію лише зеленський.
Жалюгідний малорос
Вертайте Пороха і Пастора, вам не задовбало жити з віслюком-головнокомандувачем?