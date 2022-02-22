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Президенти Євроради Мішель та Єврокомісії фон дер Ляєн: Визнання Путіним "ДНР" і "ДНР" - порушення терцілісності України та Мінських домовленостей

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Президенти Євроради Мішель та Єврокомісії фон дер Ляєн: Визнання Путіним

Президенти Європейської ради Шарль Мішель та Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляють, що визнання президентом Росії Володимиром Путіним так званих "Луганської та Донецької народних республік" є порушенням територіальної цілісності України та Мінських домовленостей.

Про це вони написали у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських домовленостей. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з президентом України Зеленським", - йдеться в записах.

Крім того, фон дер Ляєн додала, що "ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
А ви теж чекаєте виступ презпіЗЕдента України?
А все, воно злилось. Рнбо закінчилось нічим, всі роз'їхались по домам.
Всі лідери засудили *****, від країн Скандинавії, Балтії і Польщі до Британії і США.
Як зажди, зассав щось сказати про московію лише зеленський.
Жалюгідний малорос
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22.02.2022 00:30
+9
Ну и? Пописдят как с Крымом и будут ещё один газопровод тянуть
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22.02.2022 00:28
+6
Зараз ЗЕбанат, як візьме, да як домовиться посередині собі в штани.
Вертайте Пороха і Пастора, вам не задовбало жити з віслюком-головнокомандувачем?
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22.02.2022 00:33
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Ну и? Пописдят как с Крымом и будут ещё один газопровод тянуть
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22.02.2022 00:28 Відповісти
Після бою кулаками не ...., але й повномасштабні санкції не введуть.
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22.02.2022 00:29 Відповісти
Нет, это конец минским договорнякам
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22.02.2022 00:29 Відповісти
Дякуємо,безумовно. А можно,хором і швидше.
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22.02.2022 00:29 Відповісти
А ви теж чекаєте виступ презпіЗЕдента України?
А все, воно злилось. Рнбо закінчилось нічим, всі роз'їхались по домам.
Всі лідери засудили *****, від країн Скандинавії, Балтії і Польщі до Британії і США.
Як зажди, зассав щось сказати про московію лише зеленський.
Жалюгідний малорос
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22.02.2022 00:30 Відповісти
так що не буде? Данілов же анонсував...
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22.02.2022 00:31 Відповісти
Зараз ЗЕбанат, як візьме, да як домовиться посередині собі в штани.
Вертайте Пороха і Пастора, вам не задовбало жити з віслюком-головнокомандувачем?
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22.02.2022 00:33 Відповісти
виразять "чергове глибоке занепокоєння"
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22.02.2022 00:30 Відповісти
Ось завтра і побачимо на що ви здатні.Будуть санкції,чи бла-бла і голову в пісок
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22.02.2022 00:33 Відповісти
Если бы они заявили, что 2х2=4, я бы больше удивился проницательности.
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22.02.2022 00:33 Відповісти
Если бы они заявили, что 2х2=4, я бы больше удивился проницательности.
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22.02.2022 00:33 Відповісти
ВІд США санкції проти ЛДНР - туди взагалі гроші ніхто не кладає - зато санкції вже є
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22.02.2022 00:35 Відповісти
давай оті пекельні санкції, які обіцяли
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22.02.2022 00:37 Відповісти
Якщо далі не піде, і це варіант як з Абхазією - то я не розумію, чому всі так горять? Нам же краще - мінськ над головою не висить, ніхто не стріляє, цю помийку реінтегрувати не потрібно.
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22.02.2022 00:42 Відповісти
В угоду ту що ***** підписав входить: Разом вживаємо заходів проти агресорів, надаючи військову допомогу один одному. Далі може бути такий варіант: подивляться на реакцію Заходу..на занепокоєння як завжди. Роблять провокації, теракти на кордоні ЛДНР, в яких звинувачують Україну. А дальше ЛДНР оголошує війну Україні як макс. або наступають на пару областей як мін. що граничать з ЛДНР, типу щоб не провокували їх. вот і все.
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22.02.2022 00:57 Відповісти
Може бути й таке - тут мають себе показати і армія,і дипломатія. Але подібний сценарій міг бути і до сьогодняшніх подій.
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22.02.2022 00:59 Відповісти
одне точно факт..якшо не буде після цього нормальних санкцій, які обіцяли Штати, що якшо хоч одна нога перетне Український кордон, а формально ЛДНР це Україна то ****** піде дальше..і це лиш питання часу..А це, що Байден ввів тільки проти ЛДНР це не санкції, це - цирк. Чим більше санкцій тим більше часу у нас буде.
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22.02.2022 01:14 Відповісти
Цілком можливо, цей крок був обговорений між росією сша і єс - так що будем дивитись.
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22.02.2022 01:20 Відповісти
А Крим не був порушенням цілісності?
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22.02.2022 00:53 Відповісти
А "ЛНР" визнали? Бо у заголовку до повідомлення тільки "ДНР" два рази
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22.02.2022 04:56 Відповісти
 
 