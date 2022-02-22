Визнанням "ЛДНР" Росія обрала шлях конфронтації, а не діалогу, - МЗС Великої Британії

Визнання Росією т. зв. "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" сигналізує про кінець Мінського процессу.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на посольство Сполученого Королівства.

"Визнання президентом Путіним "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" незалежними державами демонструє кричуще нехтування зобов'язаннями Росії згідно з Мінськими домовленостями. Цей крок є подальшою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України, сигналізує про кінець Мінського процесу і є порушенням Хартії ООН. Він демонструє рішення Росії обрати шлях конфронтації, а не діалогу", - йдеться в заяві Трасс.

Вона наголосила, що Британія скоординує відповідь із союзниками.

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"Ми не дозволимо, щоб порушення Росією її міжнародних зобов'язань було безкарним", - додала Трасс.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".