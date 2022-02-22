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Визнанням "ЛДНР" Росія обрала шлях конфронтації, а не діалогу, - МЗС Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Визнанням

Визнання Росією т. зв. "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" сигналізує про кінець Мінського процессу.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на посольство Сполученого Королівства.

"Визнання президентом Путіним "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" незалежними державами демонструє кричуще нехтування зобов'язаннями Росії згідно з Мінськими домовленостями. Цей крок є подальшою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України, сигналізує про кінець Мінського процесу і є порушенням Хартії ООН. Він демонструє рішення Росії обрати шлях конфронтації, а не діалогу", - йдеться в заяві Трасс.

Вона наголосила, що Британія скоординує відповідь із союзниками.

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"Ми не дозволимо, щоб порушення Росією її міжнародних зобов'язань було безкарним", - додала Трасс.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Автор: Ольга Лузан
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🟨🟦 Russia is not Rus' ! Russia is Muscovy ! 🟨🟦 Ukraine is real Rus'. Russian Federation is Muscovy. 🟨🟦 Stop Muscovite imperialism! 🟨🟦
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22.02.2022 01:30 Відповісти
***! Correct name is Mussia!
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22.02.2022 01:33 Відповісти
Хтось ще вірить у діалог та діпломатію з рф-московитами?!
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22.02.2022 01:43 Відповісти
Московія вперто продовжує копати собі могилу на цвинтарі історії.
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22.02.2022 01:49 Відповісти
Ну що ж, московія обрала свій шлях-шлях війни. Брехня "мишебратья, адиннарод" остаточно і безповоротно кануло в лету. Про слова Черчіля не згадую, потрібно просто РОБИТИ СВОЮ СПРАВУ -знищувати окупантів де тільки можна і чим тільки можна. Паралельно в тилу нищити п'яту колону( а вона є і всіляко буде пакостити)
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22.02.2022 06:37 Відповісти
П'яту колону, Патріархат і передачі російською мовою
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22.02.2022 06:52 Відповісти
Британія допоже козломордим поховати ПП2 і ще додасть дійові санкції. І варто було визнавати республіки? Козломорді вперто пісяють у свій компот, як зомбі.
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22.02.2022 06:56 Відповісти
 
 