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Визнання Путіним "ЛДНР" зводить нанівець багаторічні зусилля в нормандському форматі та ОБСЄ, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Визнання Путіним

Визнання президентом Росії Володимиром Путіним сепаратистських "народних республік" на сході України навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ.

"Визнання президентом Путіним сепаратистських "народних республік" на сході України навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ. Ми реагуватимемо на це порушення міжнародного права та координуватимемо свої дії з партнерами", - написала Бербок у Twitter.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Занимались 7 лет ананизмом и миролюбством с диктатором вместо взять его за жабры и посадить на бутылку то теперь любуйтесь результатом.
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22.02.2022 01:33
+15
Германии и Франции Путин сегодня харкнул прямо в лицо. И это видел весь мир. Посмотрим утрутся ли они или нет.
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22.02.2022 01:34
+9
ПуТлєр таки ху@ ло і вбивця !!
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22.02.2022 01:34
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Там таких черга стоїть
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22.02.2022 01:39 Відповісти
Занимались 7 лет ананизмом и миролюбством с диктатором вместо взять его за жабры и посадить на бутылку то теперь любуйтесь результатом.
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22.02.2022 01:33 Відповісти
Не 7 років. А з часів виродка "єльцина", що розпинав Молдову. А далі була Ічкерія, Сакартвело...
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22.02.2022 01:40 Відповісти
ПуТлєр таки ху@ ло і вбивця !!
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22.02.2022 01:34 Відповісти
Самое настоящее ху@ ло
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22.02.2022 01:35 Відповісти
Господа, ну ***** же. *** Ло. Отдаёт чем-то китайским, кстати.
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22.02.2022 02:22 Відповісти
Германии и Франции Путин сегодня харкнул прямо в лицо. И это видел весь мир. Посмотрим утрутся ли они или нет.
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22.02.2022 01:34 Відповісти
Байден уже утёрся! Еще и украинским районам в донецкой/луганской областях запретил хождение доллара и взаимодействие с американскими компаниями
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22.02.2022 01:37 Відповісти
у вас есть сомнения??
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22.02.2022 01:50 Відповісти
утруться и оближуться
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22.02.2022 02:41 Відповісти
а iм насрать - iх привчають такe навiть злизувати.
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22.02.2022 10:50 Відповісти
Хвате торохтіти, ми й самі розуміємо, що відбувається. Де ваші дії, які обіцяли - що як тільки так і зразу
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22.02.2022 01:36 Відповісти
Кофе пару тонн выпили в Минске в крутом отеле, я б тоже так помучался хоть до самой пенсии)))
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22.02.2022 01:36 Відповісти
Зеленскому Путин поводил хером по лицу.
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22.02.2022 01:38 Відповісти
ну все пропала формула Штайнмаєра ! а так хотіли вибори сепарні провести ...
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22.02.2022 01:38 Відповісти
Да, ПОРА ВЕРНУТСЯ К БУДАПЕШТСКИМ ГАРАНТАМ
И ГДЕ УКРАИНСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ????
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22.02.2022 01:38 Відповісти
меморандум это бумажка с озабоченостями и не более !
это не договор, почитай на досуге если не вкурсе !!!
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22.02.2022 01:41 Відповісти
Не пишите чушь !!!

Украина отдала СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ - ядерное оружие.

так что пусть эту собственность Украине вернут , раз не уберегли ее от нападения
ясно , кацап ? 😂😂😂
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22.02.2022 01:46 Відповісти
чуєшь ти кацапедро ! ану чий Крим ?
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22.02.2022 01:50 Відповісти
Ви ще не знаете чій Крим ?😂😂😂
І де вас таких беруть у кацапські тролі?
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22.02.2022 02:03 Відповісти
Заспокойтесь, той мєморандум це дійсно не більш біж бомажка.
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22.02.2022 02:23 Відповісти
чо агрумeнти по тeмi закiнчилися то ти на ходовi питання пeрeйшло? ну щeголяй своєю тупiстю.
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22.02.2022 10:53 Відповісти
то проблeма самоi Украiни що нe розiбравшись в докумeнтi сама вiддала цiннe. цe як про дурних баб про яких у новинах так пишуть "мошeннiки якi прeдставилися там кимось виманили у жiнки хххтисяч. вона iм добровiльно вiддала".
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Отдали ЯО а теперь за это платим кровью и территориями !
Кравчук и те кто составлял буд.бумажку твари, предатели, мрази.
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22.02.2022 01:39 Відповісти
Ось прямо бачу як у разі вторгнення Зеля ввіддає наказ на ядерний удар ... Не несіть пургу.
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22.02.2022 01:45 Відповісти
ні ви не праві !
якби було ЯО то срань кацапська не полізла би до нас. хочу вам нагодати, в наз була і тактична ядерна зброя малої дії її ми теж відали. так что пургу не неси ти !!!
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22.02.2022 01:48 Відповісти
Амери полізли в Пакистан, де їх спецназ вбив Бін Ладена. І що ?! Нічого. Ані Зеля, ані навіть Порох не віддали би наказу на ядерний удар. Це реальність.
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22.02.2022 01:52 Відповісти
а прeдстав ЯО в руках зeлeних придуркiв? цe ж обiзяни з гранатою.
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22.02.2022 10:55 Відповісти
Що ще треба зробити кацапам? Лавров повинен особисто насрати на голови міністрів зовнішніх справ, чи особисто ***** на голови гідрантів великої вісімки?
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22.02.2022 01:40 Відповісти
Он съехал с катушек, ребята. Он заранее назначил дату на 22-02-2022 На Грузию напали 8-08-2008!
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22.02.2022 01:41 Відповісти
Кароче, очередная порция озабоченности и разочарования. А санкции де?
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22.02.2022 01:41 Відповісти
в караганде
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22.02.2022 01:51 Відповісти
які такі сепаратистські республіки, що ти мелеш аналєна?
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22.02.2022 01:42 Відповісти
Анналена, тебе только анал по скидке предлагать кремлевским извращенцам.
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22.02.2022 01:44 Відповісти
Смотри Эвропа - это все твоих рук дело!!!!
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22.02.2022 01:44 Відповісти
Не пишіть слово сепаратисти.
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22.02.2022 01:48 Відповісти
Минская балалайка окончена.Теперь гансам и жабоедам от санкций против пуйла не отвертется.
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22.02.2022 01:49 Відповісти
та все що зроблять - виразять голохтічєццку стурбованіть в проміжках між поїданням соссісенів/кґюассаніффь і попиванням бірр/шятьо маґтьо....
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22.02.2022 01:59 Відповісти
Для того щоб в Європі стало спокійно Україну в терміновому порядку слід брати в НАТО та озброїти ядерною зброєю!
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22.02.2022 01:52 Відповісти
сегодня праздник у ребят, ликует дыэнерия, а завтра в гости к ним придет лаврентий палыч берия
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22.02.2022 01:54 Відповісти
Ребята, с вами играют в шахматы, а вы в шашки... А вы, как заведенные, все пробуете и пробуете пройти в дамки.
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22.02.2022 02:04 Відповісти
Бач, як вам всім, тріпачам імпотентним і задобрювачам агресора, він смачно харкнув у морди ?

На жіль, х**ло знає, як з вами треба і які ви нікчеми.
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22.02.2022 02:45 Відповісти
*на жаль
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22.02.2022 02:45 Відповісти
Прилетайте, именно вас нам не хватает. Идите на передовую и все у нас наладится, без вас ну никак.
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22.02.2022 03:12 Відповісти
Шо, обосрались? Думали иначе будет? Агрессор понимает только силу - как военную, так и экономическую.
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22.02.2022 05:04 Відповісти
Сильним ходом у відповідь було би прийняття України в НАТО,чого так не хоче путін.Це його найбільший страх і слабке місце.
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22.02.2022 07:07 Відповісти
Ну надо же - оказалось шо та бешаная обезьяна, с которой вы пытались "договориться", в ответ на ваши "сюсю-мусю-натебебанан" ни на что, кроме как гавном плеваться - не способно?
Вопрос!
Кто больший идиот: обезьяна которая ни на что большее не способна, или те "дипломаты-ортодоксы" которые постоянно заплёваные обезьяньим говном, но, ****, надеются на "кансструктивный диалог"?!
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22.02.2022 07:10 Відповісти
Росія в черговий раз не постукавши, просто увійшла у двері Європи. Мене дивує, що коли народжується кошеня сліпим то воно на 21 день відкриває очі, а коли очі відкриються у Європі???
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22.02.2022 08:01 Відповісти
бабушка Ангела все сделала как надо... и Вовке подсобила и "бундусинтересы" соблюла
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22.02.2022 12:09 Відповісти
 
 