Визнання Путіним "ЛДНР" зводить нанівець багаторічні зусилля в нормандському форматі та ОБСЄ, - Бербок
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Визнання президентом Росії Володимиром Путіним сепаратистських "народних республік" на сході України навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ.
"Визнання президентом Путіним сепаратистських "народних республік" на сході України навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ. Ми реагуватимемо на це порушення міжнародного права та координуватимемо свої дії з партнерами", - написала Бербок у Twitter.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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И ГДЕ УКРАИНСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ????
это не договор, почитай на досуге если не вкурсе !!!
Украина отдала СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ - ядерное оружие.
так что пусть эту собственность Украине вернут , раз не уберегли ее от нападения
ясно , кацап ? 😂😂😂
І де вас таких беруть у кацапські тролі?
Кравчук и те кто составлял буд.бумажку твари, предатели, мрази.
якби було ЯО то срань кацапська не полізла би до нас. хочу вам нагодати, в наз була і тактична ядерна зброя малої дії її ми теж відали. так что пургу не неси ти !!!
На жіль, х**ло знає, як з вами треба і які ви нікчеми.
Вопрос!
Кто больший идиот: обезьяна которая ни на что большее не способна, или те "дипломаты-ортодоксы" которые постоянно заплёваные обезьяньим говном, но, ****, надеются на "кансструктивный диалог"?!