21 лютого в зоні ООС загинули старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах з 95-ї ОДШБр. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У районі проведення операції Об'єднаних сил 21 лютого, внаслідок російського артилерійського обстрілу, загинули воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 95-ї ОДШБр у фейсбуці.
"З сумом повідомляємо, що сьогодні 21 лютого близько 16.10, в районі проведення операції Об’єднаних Сил в наслідок артилерійського обстрілу противника, отримали поранення несумісні з життям військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович", - йдеться у повідомленні.
Олександр Стельмах - штаб-сержант з матеріального забезпеченні 6-ї десантно-штурмової роти.
Ігор Демидчук - командин 6-ї десантно-штурмової роти.
Будь ласка, зачекайте...
Смерть московітам!!!
Ми не хочемо, щоб ви гинули.
Захищайтеся !
Спочивайте спокійно, десантники.
Глибокі співчуття рідним.
Царство Небесне найкращим синам України, а шобла в цей час, яка ніколи не воювала і не буде воювати, збирає долари в конверти, щоб роздавати гнидам в Раді для прийняття своїх шкурних рішень.
Будь ты проклято ***** бункерное