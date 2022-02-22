21 лютого в зоні ООС загинули старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах з 95-ї ОДШБр. ФОТО

У районі проведення операції Об'єднаних сил 21 лютого, внаслідок російського артилерійського обстрілу, загинули воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 95-ї ОДШБр у фейсбуці.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні 21 лютого близько 16.10, в районі проведення операції Об’єднаних Сил в наслідок артилерійського обстрілу противника, отримали поранення несумісні з життям військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович", - йдеться у повідомленні.

Олександр Стельмах - штаб-сержант з матеріального забезпеченні 6-ї десантно-штурмової роти.



Ігор Демидчук - командин 6-ї десантно-штурмової роти.