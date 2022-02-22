Україна вимагає скликати засідання Радбезу ООН через дії РФ на Донбасі, – Кулеба

Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з діями РФ на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у твіттері.

"Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з протиправними діями Російської Федерації", - написав Кулеба.

Він зазначив, що відповідне звернення вже передано до Ради безпеки.