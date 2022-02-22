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Україна вимагає скликати засідання Радбезу ООН через дії РФ на Донбасі, – Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з діями РФ на Донбасі.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у твіттері.
"Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з протиправними діями Російської Федерації", - написав Кулеба.
Він зазначив, що відповідне звернення вже передано до Ради безпеки.
Топ коментарі
+10 18c49ed2
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+9 Sophia-Maria Duglass
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Будь ласка, зачекайте...
Схиблений на ненависті до України і українців маразматик. І він вже програв. Бо Україна вистояла і скинула ярмо Мінських угод.
«Свобода» вкотре наполягає:
- звернутися до міжнародних партнерів про невідкладне прийняття найжорсткішого пакету санкцій, очевидно, що тепер жодних аргументів «проти» не мають навіть найзатятіші адвокати Кремля;
- розірвати дипломатичні відносини з Московією;
- негайно закрити кордон з Московією та Білоруссю та ввести воєнний стан на території Донецької та Луганської областей;
- ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське;
- невідкладно ухвалити законопроект #2549 щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм;
- націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні;
- відкрити кримінальне провадження проти Путіна та його оточення за порушення територіальної цілісності України (ведення агресивної війни) і звернутися в міжнародний кримінальний суд.
Вимагаємо негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.
А нам, українцям - сили і віри в перемогу та одвічний мир.
Москва впаде.
Слава Україні!
Он пишет - разорвать дипотношения ( наконец-то ) с рашей. Решиться ли ЗЕ ??
вот вообще уже не смешно!
При создании ООН именно СССР поставил ультиматум: или право вето любого члена, или СССР не войдет в ООН.
Уже тогда прогнулись и согласились.
За все существование Совбеза он не принял ни одного принципиального для мира решения - так, по мелочам.
Кстати США тоже пользовались правом вето.
ООН была бы действенной, если бы все решения принимала генассамблея 2/3 ми голосов.
...а она будет
Латвия призвала Евросоюз немедленно ввести санкции против России и заявила, что 22 февраля поставит Украине партию Javelin.
В Евросоюзе подчеркнули, что ответ обязательно будет.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал пресс-конференцию и отправился на переговоры с Владимиром Зеленским.
4 год ·
Історичний день нашої свободи - день, коли Росія офіційно визнала, що Україна та українці перестали бути "братнім народом"
8 років тому проросійський Янукович визнав, що не здатен контролювати Україну та втік з країни.
А сьогодні президент Росії Путін визнав, що не здатен повернути собі контроль за Україною. І тому фактично об'явив Україні війну.
8 років Росія казала на всіх перемовинах та в усіх судах, що не є стороною "громадянського конфлікту", і воювала без шевронів.
А сьогодні Росія офіційно визнала, що на Донбасі воює російська армія, і що вона діє як агресор, і тепер має відповідати за наслідки агресії.
8 років Росія впливала на України зсередини за допомогою політичного, інформаційного, культурного, економічного, фінансового, газового, корупційного впливу.
А сьогодні Росія вирішила впливати виключно війной, бо вплив зсередини ще є, але вже погано працює.
8 років керівництво України намагалось шукати якісь шляхи для компромісів з Росією.
А сьогодні компроміси виявились пасткою, між нами траншея війни, і треба визначатись та діяти.
8 років років Росія говорила про "братній народ", про "повернення зв'язків", і було багато людей, хто намагався ставитись до Росії дружньо.
А сьогодні Росія стала ворогом для всіх українців, і хто цього не визнає - зрадник, який став на сторону окупантів.
8 років ми вагались, чи вдасться нам здобути перемогу у війні.
А сьогодні вся нація зрозуміла - у нас спільна доля перемогти, і ми не дамо себе знищити.
Слава Україні!