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Україна вимагає скликати засідання Радбезу ООН через дії РФ на Донбасі, – Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна вимагає скликати засідання Радбезу ООН через дії РФ на Донбасі, – Кулеба

Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з діями РФ на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у твіттері.

"Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з протиправними діями Російської Федерації", - написав Кулеба.

Він зазначив, що відповідне звернення вже передано до Ради безпеки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Рашу теперь можно официально выгонять их Совбеза ООН и лишать право вето. Или ООН можно будет забыть как Лигу наций.
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22.02.2022 02:09
+10
Кстати официально Рф ввела свои войска на территорию Украины вот теперь и посмотрим как будет реагировать ООН Европа и США **** ху .Или ***** их отымел или они отымеют ***** всё пошли основные ставки.
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22.02.2022 02:16
+9
Олег Тягнибок
Схиблений на ненависті до України і українців маразматик. І він вже програв. Бо Україна вистояла і скинула ярмо Мінських угод.

«Свобода» вкотре наполягає:

- звернутися до міжнародних партнерів про невідкладне прийняття найжорсткішого пакету санкцій, очевидно, що тепер жодних аргументів «проти» не мають навіть найзатятіші адвокати Кремля;

- розірвати дипломатичні відносини з Московією;

- негайно закрити кордон з Московією та Білоруссю та ввести воєнний стан на території Донецької та Луганської областей;

- ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське;

- невідкладно ухвалити законопроект #2549 щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм;

- націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні;

- відкрити кримінальне провадження проти Путіна та його оточення за порушення територіальної цілісності України (ведення агресивної війни) і звернутися в міжнародний кримінальний суд.

Вимагаємо негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.

А нам, українцям - сили і віри в перемогу та одвічний мир.

Москва впаде.

Слава Україні!
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22.02.2022 02:09
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По факту якщо до зубів озброїти Україну, Польшу, Литву, Латвію і Естонію то всю Європейську частину НАТО можна розганяти поганою мітлою. Там всеодно нікому воювати. Вся Європа просто могла б скидуватись Україні і Польші грошима.
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22.02.2022 02:07 Відповісти
Весь мир в труху?Смысел?Воля Европы и мира обрушить рынки рф и отключить от банковской системы и завалить олигархов без единного выстрела в тв будет через неделю балет и вынесут ***** и его свору.Вопрос в одном на сколько Европа и США импотенты и ?
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22.02.2022 02:09 Відповісти
на очень много импотенты.
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22.02.2022 02:10 Відповісти
Ну вот и вес ь ответ для нас ничего не меняеться.Укреплять армию укреплять ПВО и возрождать ядерную программу вот и всё.
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22.02.2022 02:15 Відповісти
и поэтому они исключили swift из санкций
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22.02.2022 02:15 Відповісти
А що, імпотенти бувають часткові ? наполовину ? на скількись % ?
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22.02.2022 07:39 Відповісти
і створити радіостанції "Вільний Кавказ", "Вільний Ідель", "Вільна Карелія", "Вільний Зелений Клин"
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22.02.2022 07:37 Відповісти
И что дальше?Типа засудить и проявить озабоченность?Мы это проходили в 2014 Грузия в 2008.ООН политические импотенты.Если бы ***** атаковало Литву и ли другие страны НАТО европы бы костями уже лягла а так мы розменная монета.
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22.02.2022 02:07 Відповісти
Ні ,вони також будуть стурбовані і все
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22.02.2022 05:04 Відповісти
Зрада-зрадонька! Ви погано слухаєте США, чєловекі.
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22.02.2022 05:32 Відповісти
Почему до сих пор не слышу что Украина разрывает дипломатические и другие отношения с окупантами и перекрывает границу с РФ и ввод военного положения в прифронтовых регионах как етого требует закон?
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22.02.2022 02:07 Відповісти
Напевно також винен Байден. Він же наказав ЦРУ загіпнозувати 73 % на ідіотичне рішення в 2019 році...
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22.02.2022 02:12 Відповісти
Годі скіглити про 2019-й і про 73%. Ворог на дворі, чуєте? Треба з цим щось робити, а не поводити себе як базарна баба.
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22.02.2022 05:27 Відповісти
Cozzzac, створюй дивізію "Вільні козаки Філядельфії"
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22.02.2022 07:39 Відповісти
І що …!? Буде знову, переливання зпустого в порожнє!!!?
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22.02.2022 02:08 Відповісти
Рашу теперь можно официально выгонять их Совбеза ООН и лишать право вето. Или ООН можно будет забыть как Лигу наций.
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22.02.2022 02:09 Відповісти
ООН импотенты они этого не сделают.Китай теперь может атаковать Тайвать и т.д.
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22.02.2022 02:10 Відповісти
От-от: Китай якраз олімпіаду відбув, двері відкриті.
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22.02.2022 07:40 Відповісти
Олег Тягнибок
Схиблений на ненависті до України і українців маразматик. І він вже програв. Бо Україна вистояла і скинула ярмо Мінських угод.

«Свобода» вкотре наполягає:

- звернутися до міжнародних партнерів про невідкладне прийняття найжорсткішого пакету санкцій, очевидно, що тепер жодних аргументів «проти» не мають навіть найзатятіші адвокати Кремля;

- розірвати дипломатичні відносини з Московією;

- негайно закрити кордон з Московією та Білоруссю та ввести воєнний стан на території Донецької та Луганської областей;

- ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське;

- невідкладно ухвалити законопроект #2549 щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм;

- націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні;

- відкрити кримінальне провадження проти Путіна та його оточення за порушення територіальної цілісності України (ведення агресивної війни) і звернутися в міжнародний кримінальний суд.

Вимагаємо негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.

А нам, українцям - сили і віри в перемогу та одвічний мир.

Москва впаде.

Слава Україні!
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22.02.2022 02:09 Відповісти
Тягнибок идиот. Вот нахер путлеру просто так брать и избавлять нас от Минских и тупорылого биомусора замедляющего ордло? На мой взгляд задача такая вначале легализовать своих военных, а потом убить несколько и начать полномасштабную агрессию
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22.02.2022 02:14 Відповісти
Ему уже агрессия не нужна он сделал последние ставки.Воевать с Украиной с каждым днём уже нереально.Через пол года у нас столько будет оружия и всех плюшек что это для него будет самоубийством.Теперь ход за миром.Украина это не просто сейчас точка это точка старта для всех стран которые хотят откусить кусок в своих интересах во всём мире.Пошла точка отсчёта.
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22.02.2022 02:18 Відповісти
Мне бы ваш оптимизм....
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22.02.2022 02:24 Відповісти
рф не вытянет полномасштабную агрессию, груз 200 и ***** в могиле
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22.02.2022 02:21 Відповісти
на чём основываются ваши "победные" предположения?
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22.02.2022 04:33 Відповісти
Тягнибок ще той воєн. Знову нагородив популізму без ніякого глузду.
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22.02.2022 02:18 Відповісти
Вы на фио не смотрите
Он пишет - разорвать дипотношения ( наконец-то ) с рашей. Решиться ли ЗЕ ??
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22.02.2022 02:33 Відповісти
Оно то правильно, но как тогда договариваться о газе?
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22.02.2022 02:36 Відповісти
Найвеличніший не зміг розірвати дип відносини з кумом свого кума та не назвав війну війною....
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22.02.2022 05:19 Відповісти
оон на котором россия наложит вето...
вот вообще уже не смешно!
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22.02.2022 02:11 Відповісти
Кстати официально Рф ввела свои войска на территорию Украины вот теперь и посмотрим как будет реагировать ООН Европа и США **** ху .Или ***** их отымел или они отымеют ***** всё пошли основные ставки.
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22.02.2022 02:16 Відповісти
Х-йло підставив всю росіюшку незрозуміло для чого. Як на мене, це повна дурня і росія отримає лише проблеми через це. Десь як з Кримом.
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22.02.2022 05:31 Відповісти
Этот Совет безопасности был изначально мертворожденным.
При создании ООН именно СССР поставил ультиматум: или право вето любого члена, или СССР не войдет в ООН.
Уже тогда прогнулись и согласились.
За все существование Совбеза он не принял ни одного принципиального для мира решения - так, по мелочам.
Кстати США тоже пользовались правом вето.
ООН была бы действенной, если бы все решения принимала генассамблея 2/3 ми голосов.
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22.02.2022 02:21 Відповісти
Ждём реакцию Европы и Штатов...
...а она будет
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22.02.2022 02:33 Відповісти
Уже- почитай твитттер англоязычный
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22.02.2022 02:36 Відповісти
Пошла уже первая реакция Европы:

Латвия призвала Евросоюз немедленно ввести санкции против России и заявила, что 22 февраля поставит Украине партию Javelin.

В Евросоюзе подчеркнули, что ответ обязательно будет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал пресс-конференцию и отправился на переговоры с Владимиром Зеленским.
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22.02.2022 03:09 Відповісти
Дададаада .... британцы албанцы и Норвегия вводят санкции ... дофига давали слов африканцам ( председатель оон щас рашка) Но Кения молодцы))) Мексы тоже )))) Китай очень сдержанно.... Сейчас отдувается тот лысый рашкин .... Блаблабла .... ничего конкретного . Все признали нарушение территориальной целостности признанием Днр Лнр Россией.... Вообщем завтра будет крах экономики рашки .... фс
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22.02.2022 05:15 Відповісти
Це всі чули, нащо пересказувати?
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22.02.2022 05:29 Відповісти
Це для дебілів.... навіть Германія визнала інівазію проти України та стала на її бік)))) з поганою міною лиця але пам'ятають ГДР та ФРГ
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22.02.2022 05:34 Відповісти
Да не надо, не злите Ху)
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22.02.2022 05:39 Відповісти
Был выбран самый бескровный вариант: легализация существующего положения, запад введет санкции против ордло, дальше не полезут. Путин, видимо, тоже. Будут предприниматься усилия по недопущению распространения этой заразы. На санкции против Путина рассчитывать не приходится. Запад будет ждать дальнейших шагов Путина. Такова реальность.
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22.02.2022 06:28 Відповісти
ООН потрібно розігнати сраними віниками, нічого і нікому вони не зроблять, приймуть постанову про резолюцію і ще якусь дулю приліплять
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22.02.2022 06:34 Відповісти
Юрій Бутусов

4 год ·



Історичний день нашої свободи - день, коли Росія офіційно визнала, що Україна та українці перестали бути "братнім народом"

8 років тому проросійський Янукович визнав, що не здатен контролювати Україну та втік з країни.

А сьогодні президент Росії Путін визнав, що не здатен повернути собі контроль за Україною. І тому фактично об'явив Україні війну.

8 років Росія казала на всіх перемовинах та в усіх судах, що не є стороною "громадянського конфлікту", і воювала без шевронів.

А сьогодні Росія офіційно визнала, що на Донбасі воює російська армія, і що вона діє як агресор, і тепер має відповідати за наслідки агресії.

8 років Росія впливала на України зсередини за допомогою політичного, інформаційного, культурного, економічного, фінансового, газового, корупційного впливу.

А сьогодні Росія вирішила впливати виключно війной, бо вплив зсередини ще є, але вже погано працює.

8 років керівництво України намагалось шукати якісь шляхи для компромісів з Росією.

А сьогодні компроміси виявились пасткою, між нами траншея війни, і треба визначатись та діяти.

8 років років Росія говорила про "братній народ", про "повернення зв'язків", і було багато людей, хто намагався ставитись до Росії дружньо.

А сьогодні Росія стала ворогом для всіх українців, і хто цього не визнає - зрадник, який став на сторону окупантів.

8 років ми вагались, чи вдасться нам здобути перемогу у війні.

А сьогодні вся нація зрозуміла - у нас спільна доля перемогти, і ми не дамо себе знищити.

Слава Україні!
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22.02.2022 06:48 Відповісти
По старой традиции озаботятся, введут санкции на експорт русской водки и разбредутся
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22.02.2022 07:39 Відповісти
 
 