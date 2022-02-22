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Звернення президента Зеленського: Нікому і нічого не віддамо. Ми на своїй землі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський виступив з терміновим зверненням до українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки в зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід РФ з мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках нормандського формату.

"Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року", - наголосив президент.

Зеленський розповів, що обговорив ситуацію з іноземними партнерами. Та ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН і проведення спеціального засідання ОБСЄ.

"Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на будь-які провокації. Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони. Наші партнери нас підтримують", - наголосив Зеленський.

"Відповідно до ст. 51 статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону", - додав він.

Президент пообіцяв, що, тільки-но влада побачить "зміну ситуації та зростання ризиків" - українці про це знатимуть.

"Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Ми виддані мирному й дипломатичному шляху і будемо йти ним і тільки ним. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо", - заявив Зеленський.

Він також нагадав, що зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022.

"Інша країна. Інша армія. Одна мета - це мир. Мир в Україні. Слава Україні", - підсумував президент.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+74
Чему оно лыбится? Это и весь ответ президента страны на официальную оккупацию части территории?
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22.02.2022 02:17
+70
ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ОБ'ЯВИТИ МОБІЛІЗАЦІЮ І ПОЧАТИ АРЕШТ РОССИЙСКИХ АГЕНТІВ ВІН ПИШЕ ВІДОСИКИ !!! ТУПІШОГО ЗА ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА ЩЕ В ІСТОРІЇ НЕ БУЛО!!!
ВІДСТОРОНИ ХОТЬ ЕРМАКА З ДЕМЧЕНКОМ І ЇХ СТАВЛЕННИКІВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.02.2022 02:18
+66
Зеленский - БРЕХЛО и ПОДЛЕЦ ! еще и лыбится ****
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22.02.2022 02:27
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Маленькое уточнение.
Голосовали не за Зеленского а против Пороха...
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22.02.2022 11:14 Відповісти
и как, нравится?
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22.02.2022 12:36 Відповісти
5 років був Порох. І що було краще, крім "патріотичних" побрехеньок?
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22.02.2022 14:19 Відповісти
все було краще
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22.02.2022 14:27 Відповісти
... в дитинстві...
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22.02.2022 18:54 Відповісти
А где разрыв дипотношений? Где Достоинство Украины?
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22.02.2022 11:24 Відповісти
Клоун, что ты несешь?
Ты уже отдал!
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22.02.2022 11:29 Відповісти
Пиз.уй, ушлепок на раду и дом, там все твои пасутся.
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22.02.2022 13:53 Відповісти
Завгосп і ********** здали кацапам території, а тепер несуть всяку хрінь . Зате лайно-серіальчикм в Мордор добре продаються, а те, що Україна повністю втратила ОРДЛО, ну то таке...
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22.02.2022 12:20 Відповісти
я это видео не смотрел а сейчас глянул пару кадров, блин, почему оно улыбается?
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22.02.2022 12:23 Відповісти
Он клоун!Клоун должен улыбаться в любой ситуации даже когда ему больно и страшно.
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22.02.2022 12:35 Відповісти
Ты уже отдал, кацапы на этом не остановятся...
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22.02.2022 12:29 Відповісти
Десять раз перезаписывал видосик, "главное чтоб костюмчик сидел", без бумажки двух слов связать не может, какое же ОНО обосранное!!!
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22.02.2022 13:11 Відповісти
жопа стала ближе.... спасибо 73% идиотов....
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Вове самое время сложить свои полномочия и уйти на х...й в лес. Как минимум сказать, извините я не справился!
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22.02.2022 13:15 Відповісти
Уступи место Петру Алексеичу...он заждался, столько ещё схем не использовано....))))
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22.02.2022 13:16 Відповісти
Ми нічого не віддамо! І тут же запропонував твердо і сміливо організувати новий саміт.
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22.02.2022 13:21 Відповісти
Ничтожество. Зассал выходить на брифинг. Послал Никифорова послать всех нах.
И это чмо верховноглавнокомандующий?
Самое натуральное уе..ще.
Все каналы, украинцы ждали, что скажет президент Украины, а оно вылезло почти в три часа ночи с видосиком, видать после перебуха или передоза с опухшими глазами.
****, нет слов
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22.02.2022 13:51 Відповісти
Да вы не про санкции, а чем будете останавливать путина ! 8 лет одни и теже сопли, давай сакции!
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22.02.2022 13:58 Відповісти
Кто выбирает между войной и позором, позор- боюсь получит и то и другое.
И вообще непонятно, зачем тогда содержать такую большую армию...
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22.02.2022 15:36 Відповісти
Як жеж засмерділо сцяними зеленими штаньми...
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22.02.2022 16:45 Відповісти
совершенно правильное заявление.
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22.02.2022 22:30 Відповісти
Сядете обидвоє.
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25.02.2022 13:48 Відповісти
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого мы так долго ждали.
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01.03.2022 02:17 Відповісти
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