Звернення президента Зеленського: Нікому і нічого не віддамо. Ми на своїй землі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський виступив з терміновим зверненням до українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки в зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід РФ з мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках нормандського формату.

"Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року", - наголосив президент.

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Зеленський розповів, що обговорив ситуацію з іноземними партнерами. Та ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН і проведення спеціального засідання ОБСЄ.

"Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на будь-які провокації. Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони. Наші партнери нас підтримують", - наголосив Зеленський.

"Відповідно до ст. 51 статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону", - додав він.

Президент пообіцяв, що, тільки-но влада побачить "зміну ситуації та зростання ризиків" - українці про це знатимуть.

"Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Ми виддані мирному й дипломатичному шляху і будемо йти ним і тільки ним. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо", - заявив Зеленський.

Він також нагадав, що зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022.

"Інша країна. Інша армія. Одна мета - це мир. Мир в Україні. Слава Україні", - підсумував президент.