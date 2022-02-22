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Вимагаємо від РФ скасування рішення РФ щодо визнання "Л/ДНР" і негайного виведення російських військ з Донбасу, - Кислиця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вимагаємо від РФ скасування рішення РФ щодо визнання

Постійний голова України в Організації Об'єднаних націй (ООН) Сергій Кислиця, під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в ніч на вівторок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив про вимогу України щодо скасування рішення РФ щодо визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР".

"Росія має відмовитися від давньої стратегії щодо України, заснованої на загрозі застосування сили щодо суверенітету України та оголосити про свою прихильність до основних принципів Статуту ООН. Ми вимагаємо від РФ скасувати рішення про визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" і повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо розгортання нових окупаційних військ Росії на території України. Ми вимагаємо їх негайного виведення", - сказав Кислиця.

Він також додав, що Україна закликає Росію ще раз уважно перечитати заяву Генерального секретаря ООН, де рішення РФ про визнання т.зв. "ДНР" та "ЛНР" названо порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, що суперечить Статуту ООН.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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Топ коментарі
+7
Стройте дороги и помалкивайте…
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22.02.2022 07:11
+5
Да ты шо . А то , что ? Вимогать можно, когда есть сила , которую можно применить .
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22.02.2022 07:14
+5
Слово стройте здесь неуместно.
Нужно говорить ,закатывайте военный бюджет в асфальт,сомнительного качества.
То ,что закатывали в том году,уже ямы на дорогах.
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22.02.2022 07:30
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Первая реакция американцев и Европы совсем не впечатляет. Байден подписал указ запрещающий торговать с бандами ДНР и ЛНР. Многочисленные комментаторы в соцсетях резко раскритиковали это решение Байдена назвав его бессмысленной, позорной профанацией.

Еще более жалкой выглядит позиция Британии. На вопрос, заданный премьер-министру Борису Джонсону о том, означает ли «признание ДНР и ЛНР», что Западу пора применить обещанные санкции, он ответил, что «стоит подождать, как будут разворачиваться дальнейшие события».

На момент публикации данного материала нет никаких подтвержденных данных, что страны Запада готовы действительно ввести т.н. «адские санкции», которыми они пугали Кремль все это время.

На этом фоне ряд наблюдателей обратили внимание на тот факт, что в объявленном Кремлем признании русских банд на оккупированной территории Донбасса ничего не сказано о границах этих т.н. «республик». Идет ли речь об уже оккупированных украинских землях или же Путин нацелился на полный захват Донецкой и Луганских областей по линии административных границ.
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22.02.2022 07:08 Відповісти
вот именно что в границах Дон.- Луг. обл! об этом в ордло заявляли 2-3года назад!
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22.02.2022 07:14 Відповісти
Стройте дороги и помалкивайте…
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22.02.2022 07:11 Відповісти
Слово стройте здесь неуместно.
Нужно говорить ,закатывайте военный бюджет в асфальт,сомнительного качества.
То ,что закатывали в том году,уже ямы на дорогах.
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22.02.2022 07:30 Відповісти
Согласен.
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22.02.2022 07:52 Відповісти
Ага. Щя!
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22.02.2022 07:12 Відповісти
swift отключить надо для рф
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22.02.2022 07:13 Відповісти
Они разве что нам отключат
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22.02.2022 07:20 Відповісти
Поки що санкції я бачу в нас.В цінах на пальне,їжу,комуналку.
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22.02.2022 07:44 Відповісти
Ну шо там, ***** вже напало 22.02.2022 о четвертій ранку?
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22.02.2022 07:14 Відповісти
Да,коллона войск зашла в Донецк,а шо ждали?
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22.02.2022 07:25 Відповісти
Хіба це напад? Дамбасяни його звали до себе і махали трицвєтами.
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22.02.2022 08:08 Відповісти
Да ты шо . А то , что ? Вимогать можно, когда есть сила , которую можно применить .
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22.02.2022 07:14 Відповісти
Сила была и есть, воли нет…
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22.02.2022 07:15 Відповісти
А то що? Без українськіх тактичних ракет будете просити )(уйла,залишити українську територію в спокої? Так воно слабеньким на паперті не подає.
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22.02.2022 07:16 Відповісти
выводить никто ничего не будет. Туда вошли они и уже оттуда будут наступать дальше. Никакие санкции их не остановят.
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22.02.2022 07:16 Відповісти
У них цель соеденится с приднестровьем отрезать нас от морей ,забрать южмаш сразу не полезут,посмотрят на реакцию запада,а потом появится условный гиркин и будет тоже что и в лугандонии
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22.02.2022 07:23 Відповісти
Да никуда они наступать не будут уже сама Раша да и Указах Путина говорится о ДНР и Л Н Р а не областях в границах что по факту на день Указов не пишите домыслы и фантастику..на деле Путин же Юре признал себя агрессором стороной в войне перечеркнул Минск и Нормандский формат закрыл тему ОБСЕ что даёт основания для исключения Раши из Совета Европы...вообще бы пора реформировать ООН однако анекдот в СБ ООН сидит страна агресссор не ясно как попавшая в ООН и СБ ....
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22.02.2022 07:26 Відповісти
Немає там няких "оні". головний фсбшник вчора прямо на трибуні обхезався заглядаючи в очко ху@лу
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22.02.2022 07:31 Відповісти
при Обаме вкрали Крим, при Байдені вкрали уже территорию Україні. Такі нині демократи-хлюпики((((( А все це почалось з Грузії!
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22.02.2022 07:43 Відповісти
Кулеба ты можешь ,только на кухне у жены вымагать
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22.02.2022 07:52 Відповісти
Яка Кулеба? До чого тут Кулеба?
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22.02.2022 08:00 Відповісти
В когось ще лишились сумніви щодо наших "західних партнерів"? Нам дали зброю, щоб закрити рота. Тієї зброї не вистачить і на дві доби інтенсивних бойових дій. Поки росія набирала силу, Європа послабляла санкції, торгувала з окупантом, і будувала газогін в обхід України. То хіба так мають робити друзі і партнери? Буде друга Югославія.
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22.02.2022 08:06 Відповісти
А наши власти что делали, не тоже самое?
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22.02.2022 08:20 Відповісти
...а еще потребовать изгнания расии из Совбеза ООН, так как расия не была учредителем ООН... от ссср это были ссср (слава Богу распался), Украина и Белоруссия... т.е. практически, место в Совбезе должно принадлежать Украине...
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22.02.2022 08:25 Відповісти
Росію треба гнати з ООН та відрізати від світу... Російський рубль має знецінитися.
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22.02.2022 08:42 Відповісти
https://youtu.be/OJnjy0KhcBk Слава ЗСУ. Бий окупантів! 8к8876
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22.02.2022 08:43 Відповісти
 
 