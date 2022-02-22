Вимагаємо від РФ скасування рішення РФ щодо визнання "Л/ДНР" і негайного виведення російських військ з Донбасу, - Кислиця
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Постійний голова України в Організації Об'єднаних націй (ООН) Сергій Кислиця, під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в ніч на вівторок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив про вимогу України щодо скасування рішення РФ щодо визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР".
"Росія має відмовитися від давньої стратегії щодо України, заснованої на загрозі застосування сили щодо суверенітету України та оголосити про свою прихильність до основних принципів Статуту ООН. Ми вимагаємо від РФ скасувати рішення про визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" і повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо розгортання нових окупаційних військ Росії на території України. Ми вимагаємо їх негайного виведення", - сказав Кислиця.
Він також додав, що Україна закликає Росію ще раз уважно перечитати заяву Генерального секретаря ООН, де рішення РФ про визнання т.зв. "ДНР" та "ЛНР" названо порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, що суперечить Статуту ООН.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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Еще более жалкой выглядит позиция Британии. На вопрос, заданный премьер-министру Борису Джонсону о том, означает ли «признание ДНР и ЛНР», что Западу пора применить обещанные санкции, он ответил, что «стоит подождать, как будут разворачиваться дальнейшие события».
На момент публикации данного материала нет никаких подтвержденных данных, что страны Запада готовы действительно ввести т.н. «адские санкции», которыми они пугали Кремль все это время.
На этом фоне ряд наблюдателей обратили внимание на тот факт, что в объявленном Кремлем признании русских банд на оккупированной территории Донбасса ничего не сказано о границах этих т.н. «республик». Идет ли речь об уже оккупированных украинских землях или же Путин нацелился на полный захват Донецкой и Луганских областей по линии административных границ.
Нужно говорить ,закатывайте военный бюджет в асфальт,сомнительного качества.
То ,что закатывали в том году,уже ямы на дорогах.