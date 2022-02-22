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Новини Політика України Санкції проти Росії Окуповані території - Крим і Донбас
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Світові столиці не сплять - узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій за рішення Путіна щодо Донбасу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Світові столиці не сплять - узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій за рішення Путіна щодо Донбасу, - Кулеба

Країни Заходу готують санкції через рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання захоплених територій Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на свої сторінці у твіттері.

"Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу. Узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - написав він.

Також він повідомив, що у розмові з главою МЗС Канади Мелані Жолі було обговорено обсяг та процес введення санкцій проти Росії за її протиправні дії.

"Канада твердо стоїть на боці України не лише на словах, але й у діях", - додав він.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Світові столиці не сплять - узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій за рішення Путіна щодо Донбасу, - Кулеба 01
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Топ коментарі
+13
А что ОБЕСПОКОЕННОСТИ уже кончились ?
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22.02.2022 07:21
+11
А разговоров то было...
Мы уже все согласовали, единая позиция, санкции будут введены как только нога русского солдата ступит на землю Украины.
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22.02.2022 07:22
+10
Та им путин даже если в тарелку кучу наложит, они и это съедят. Деньги не пахнут.
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22.02.2022 07:24
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А что ОБЕСПОКОЕННОСТИ уже кончились ?
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22.02.2022 07:21 Відповісти
Та им путин даже если в тарелку кучу наложит, они и это съедят. Деньги не пахнут.
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22.02.2022 07:24 Відповісти
Пукнуть в сторону пуйла?
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22.02.2022 07:25 Відповісти
А ми свої санкції ввели? Чи сцимо?
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22.02.2022 07:22 Відповісти
А не дай Боже трансляція "Скотів" по срусьТВ навернеться?
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22.02.2022 07:33 Відповісти
А разговоров то было...
Мы уже все согласовали, единая позиция, санкции будут введены как только нога русского солдата ступит на землю Украины.
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22.02.2022 07:22 Відповісти
Виходить Крим, Донецьк, Луганськ це не Україна? Чи знову Захід визнає це територією Росії?
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22.02.2022 07:26 Відповісти
а вже визнавав колись?
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22.02.2022 07:45 Відповісти
Якщо будуть достойні санкції від яких вой на болотах ніколи не скінчится, то не визнають.
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22.02.2022 07:50 Відповісти
Так Путін вторгся на Україну, чи ні? Як це трактувати?
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22.02.2022 07:23 Відповісти
Ну вторгся так, наполовину. Засуджувати вже можна, але міфічні санкції вводити ще зарані (збитки будуть).
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22.02.2022 07:27 Відповісти
Шо? Неужели жене шойги запретят покупать диора в фирменном бутике в париже?
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22.02.2022 07:26 Відповісти
Озаботятся,запретят десятку генералам посещать сша и ес на этом все санкции закончатся.реально с нас ржет весь мир как можно было променять больше тысячи!!!стратегических ядерных ракет на кусок бумаги
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22.02.2022 07:26 Відповісти
Міжконтинентальних ракет було менше. Просто подарували Пуйлу 1082 термоядерні боєголовки , кожна з яких могла знищити мільйонне місто. До речі, вони й зараз стоять на озброєнні ЗС паРашкінців.
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22.02.2022 07:32 Відповісти
Суті це вже нажаль не міняє
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22.02.2022 07:43 Відповісти
Давайте, вже просипайтеся, бо козломорді не сплять. Вже йдуть до Ла Маншу.
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22.02.2022 07:29 Відповісти
Європейці повинні зрозуміти, що "русские""- "не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев", - Михайло Булгаков
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22.02.2022 07:30 Відповісти
Ну что падло харант, ты можешь только своих граждан сажать и обвинять с прокурором, а Донбасс просрал и кишка тонка? Где те санкции на захват и вход в Украину России, который сегодня произошел ночью? С понедельника Путин войдет в Харьков, Одессу, Херсон, Мариуполь, а мы сохраняем дипломатию и спокойствие. Ты **** Харант, сдаешь интересы Украины!
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22.02.2022 07:31 Відповісти
Там за него уже у...аны с сша и европы все решили,они у себя дома хотят жить мирно и сыто и им похер какой ценой
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22.02.2022 07:48 Відповісти
Не могу не согласится. Правду не скроешь.
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22.02.2022 10:22 Відповісти
Безпорадні клоуни
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22.02.2022 07:33 Відповісти
От шоб я был, я бы ууууух....
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22.02.2022 07:39 Відповісти
Срочно закрыть границы с Россией и Беларусью. За поддержку России сажать от 10 лет. Начать восстанавливать ядерную бомбу. Путин вчера уже сказал, что они пойдут дальше. Срочно ввести военное положение - вот что должен делать Гарант Украины.
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22.02.2022 07:34 Відповісти
😁 Терміново створювати ЯЗ це означає
1. Населення буде їсти траву і черв'яків, як в одній країні
2. В часовому вимірі терміново створити ЯЗ це років десять мінімум
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22.02.2022 08:39 Відповісти
Населенню треба дійсно брати зброю в долоні та не бігти як зайці. Але ж за зброю від 3 до 7 років. Своїх можно, а там дипломатія. Якщо б так думав Ізраїль як Ви пишите, то його б вже давно не було. Я нічь не спав, а з ранку себе почуваю як мене згвалтували і ще побажали терпіння. На якой х... таке життя?? Може краще жрати траву на свободі?
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22.02.2022 10:27 Відповісти
А казали вчора, що вже все вирішено... От і довіряй їм після цього.
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22.02.2022 07:38 Відповісти
То може вже нарешті пора розірвати дип відносини, чи ще і надалі будемо заглядати в очі путлєру ,шукаючі там русскій мір?
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22.02.2022 07:38 Відповісти
Тепер Турчінов може сміливо казати, що зєля здав Донбас.
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22.02.2022 07:39 Відповісти
Кацапи настроїлись на санкції, а їх навіть не буде.
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22.02.2022 07:39 Відповісти
Чому? Мікрон вже запропонував ТОЧКОВІ санкції. Санкції для мєханіка Гаврілова,який прибув на Донбас. Заборона йому купувати Ейфелєву вежу.
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22.02.2022 07:46 Відповісти
Столиця чайнади воює з власним народом насамперед.

Оскільки нарцисичний диктатор (з допомогою поплічниці українського походження) проштовхнув надзвичайний (фактично - військовий) стан з імпотентами-"парламентарями" і тішиться, що тепер репресії розгорнуться на повну силу (банківські рахунки людям вже блокують), то тепер зможе проблеяти про "потужні" санкції.
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22.02.2022 08:03 Відповісти
Спасибі нашим друзям. Думаю що років через три чотири узгодять.
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22.02.2022 08:14 Відповісти
Разве Европа и США не предполагали такого варианта развития событий со стороны *********, что только сейчас начинают думать, что делать дальше. С...ка, вот это стратегия. Не зря их пуйло их терпилами считает
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22.02.2022 08:22 Відповісти
А Зєлєнскій спить?
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22.02.2022 08:28 Відповісти
Да не,этот главнокомандующий готовится к отводу войск, чтоб войны не было.
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22.02.2022 08:35 Відповісти
Санкции надо было вводить на опережение,а не по факту одна ,,обеспокоенность,,
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22.02.2022 08:30 Відповісти
Это тот ******* кулеба, который еще назад говорил, что Байден и американцы сеют панику?!
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22.02.2022 08:31 Відповісти
Так пакет же уже готов был?,,,или таки жим жим,,,
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22.02.2022 08:33 Відповісти
Porvat dip otnosenyje s raskoj nezadumalis?Oni nepriznajut Ukrainu pocemu vam togda priznavat rasku?
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22.02.2022 08:34 Відповісти
Вбивця вбив людей... А йому пальчиком помахали... Коли кацабсько виродка вже пристрелять?
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22.02.2022 08:39 Відповісти
Война-единственное решение.
Никакие санкции не помогут,по той причине,что жесткие санкции никто! вводить не будет.
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22.02.2022 08:44 Відповісти
Ответ западного мира на вероломное гопничество кремля может и должен быть только один ☝️ миротворческая миссия по всей линии соприкосновения....
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22.02.2022 08:53 Відповісти
говорили что ..ло блефовал, а оказалось ,что блефовал запад
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22.02.2022 08:54 Відповісти
Не варто дивитись і надіятись на якісь серйозні санкції і сподіватись що вони щось вирішать. Росія плює на увесь світ , робить те що їй потрібно.
У нас українців має бути свій шлях, світогляд і потрібно робити врешті-решт кроки не на словах а на ділі для зміцнення, захисту і процвітання держави Українців.
1. Радикально вирішити і закрити питання колаборанства і "п'ятою колоною" ворога в Україні.
2. Забрати у ворожої церкви майно та будівлі які належать українським громадянам.
3. Розглянути, відкоректувати або-ж вилучити закони які спричиняють можливість корупції. Не робити в майбутньому такі закони які спричиняють громадянам незручності та фінансовий тягар і призводять до тієї-ж корупції (як приклад до власників автомобілів).
4. Вирішити питання енергонезалежності від енергосистем ворога та їх сателітів та постачання паливо-мастильних матеріалів.
5. Залучити якимись преференціями США до охорони спокою в Україні та запросити до створення її військових баз.
6. Попросити світову спільноту погасити нам борги по отриманим кредитам та профінансувати нашу економіку для поліпшення життєвих умов українців...
7.
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22.02.2022 09:13 Відповісти
Ага введут санкции - поднимут цены на рубероид в мацкве. Зеленский иди уже в отставку, все что ты мог, ты уже сделал…
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22.02.2022 09:35 Відповісти
О как запели петухи зесраные.
Недавно ты с мосейчучкой кричали о усталости от Европы.
Навыбирали, ***.
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22.02.2022 14:39 Відповісти
 
 