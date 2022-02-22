Світові столиці не сплять - узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій за рішення Путіна щодо Донбасу, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Країни Заходу готують санкції через рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання захоплених територій Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на свої сторінці у твіттері.
"Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу. Узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - написав він.
Також він повідомив, що у розмові з главою МЗС Канади Мелані Жолі було обговорено обсяг та процес введення санкцій проти Росії за її протиправні дії.
"Канада твердо стоїть на боці України не лише на словах, але й у діях", - додав він.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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Мы уже все согласовали, единая позиция, санкции будут введены как только нога русского солдата ступит на землю Украины.
1. Населення буде їсти траву і черв'яків, як в одній країні
2. В часовому вимірі терміново створити ЯЗ це років десять мінімум
Оскільки нарцисичний диктатор (з допомогою поплічниці українського походження) проштовхнув надзвичайний (фактично - військовий) стан з імпотентами-"парламентарями" і тішиться, що тепер репресії розгорнуться на повну силу (банківські рахунки людям вже блокують), то тепер зможе проблеяти про "потужні" санкції.
Никакие санкции не помогут,по той причине,что жесткие санкции никто! вводить не будет.
У нас українців має бути свій шлях, світогляд і потрібно робити врешті-решт кроки не на словах а на ділі для зміцнення, захисту і процвітання держави Українців.
1. Радикально вирішити і закрити питання колаборанства і "п'ятою колоною" ворога в Україні.
2. Забрати у ворожої церкви майно та будівлі які належать українським громадянам.
3. Розглянути, відкоректувати або-ж вилучити закони які спричиняють можливість корупції. Не робити в майбутньому такі закони які спричиняють громадянам незручності та фінансовий тягар і призводять до тієї-ж корупції (як приклад до власників автомобілів).
4. Вирішити питання енергонезалежності від енергосистем ворога та їх сателітів та постачання паливо-мастильних матеріалів.
5. Залучити якимись преференціями США до охорони спокою в Україні та запросити до створення її військових баз.
6. Попросити світову спільноту погасити нам борги по отриманим кредитам та профінансувати нашу економіку для поліпшення життєвих умов українців...
7.
Недавно ты с мосейчучкой кричали о усталости от Европы.
Навыбирали, ***.