Світові столиці не сплять - узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій за рішення Путіна щодо Донбасу, - Кулеба

Країни Заходу готують санкції через рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання захоплених територій Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на свої сторінці у твіттері.

"Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу. Узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - написав він.

Також він повідомив, що у розмові з главою МЗС Канади Мелані Жолі було обговорено обсяг та процес введення санкцій проти Росії за її протиправні дії.

"Канада твердо стоїть на боці України не лише на словах, але й у діях", - додав він.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".