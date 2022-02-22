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Двоє українських воїнів загинули, 18 поранено та травмовано. За добу війська РФ 84 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Двоє українських воїнів загинули, 18 поранено та травмовано. За добу війська РФ 84 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі ТАЛАКІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПІЩЕВИК - з мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.

Три рази СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

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Вісім разів ЩАСТЯ - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази ЛЕБЕДИНСЬКЕ – БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ЧЕРМАЛИК - з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази КАМ'ЯНКУ - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.

Три рази НОВОЛУГАНСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі НОВОСЕЛІВКА – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі НОВОМИХАЙЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

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Двічі ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Три рази ГНУТОВЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі ВРУБІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.

ПАВЛОПІЛЬ – з станкових протитанкових гранатометів.

Три рази ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

МИКОЛАЇВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.

СТАРОГНАТІВКА - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.

ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКІНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм.

НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі НОВОТОШКІВСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі СВІТЛОДАРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

МАЙОРСК - з артилерії калібру 122 мм.

ШУМИ - з мінометів калібру 82 мм.

ПІВДЕННЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СЛАВНЕ – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Чотири рази НОВОГНАТІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

НЕВЕЛЬСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Дванадцять військовослужбовців зазнали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро дістали бойові травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих", - повідомили у штабі.

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Також повідомляється, що за поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:

ЩАСТЯ – з станкових автоматичних гранатометів.

Двічі МАРІУПОЛЬ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ООС.

Двоє українських воїнів загинули, 18 поранено та травмовано. За добу війська РФ 84 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС 01
Двоє українських воїнів загинули, 18 поранено та травмовано. За добу війська РФ 84 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС 02
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Топ коментарі
+28
Где байрактары?
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22.02.2022 07:27
+21
Це вже не збройні формування, це регулярні російські війська. ДЕ САНКЦІЇ У РАЗІ ВТОРГНЕННЯ?
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22.02.2022 07:35
+17
Нелетная погода.
Все силы кидаем на покупку пенсионерам смарфонов из проэкта от ЗЕленского Е-бабуся,стоимостью 12 миллиардов .
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22.02.2022 07:36
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Где байрактары?
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22.02.2022 07:27 Відповісти
Війна підорам з ОП все спише? Хоча б написали для блізіру, скільки було отвєток. А то самі сиділи на Банковій тихесенько як руді миші, і давити орків можливості не надавали.
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22.02.2022 07:36 Відповісти
Нелетная погода.
Все силы кидаем на покупку пенсионерам смарфонов из проэкта от ЗЕленского Е-бабуся,стоимостью 12 миллиардов .
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22.02.2022 07:36 Відповісти
и где ответки????????
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22.02.2022 07:34 Відповісти
Це вже не збройні формування, це регулярні російські війська. ДЕ САНКЦІЇ У РАЗІ ВТОРГНЕННЯ?
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22.02.2022 07:35 Відповісти
ось це, я так розумію пекельні санкції-Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР"Санкціями заборонені нові інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.Тобто якщо нападуть на український Харків санкції будут накладені на нього перестанут інвестувати та торгувати
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22.02.2022 07:40 Відповісти
ну да, раньше то бизнес и инвестии в ОРДЛО били прям фонтаном, теперь гугл и майкрософт не смогут открыть свои офисы в лагандоне, какая печаль и утрата.
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22.02.2022 07:48 Відповісти
Продовжуємо вести статистику
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22.02.2022 07:37 Відповісти
Пацаны отходите к крупным городам и с них держите оборону,не теряйте жизни орда так и будет стрелять с жилых районов,а вы не сможете ответить
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22.02.2022 07:41 Відповісти
Таке враження, що ЗСУ заборонено відкривати вогонь.
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22.02.2022 07:45 Відповісти
Зелені уроди, захищайте наших Воїнів. Якщо треба, то вогонь у відповідь негайно і з любих калібрів. Хвате в сраку хутіну заглядати.
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22.02.2022 07:53 Відповісти
Ага, страшно, а вдруг хутин нападет?
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22.02.2022 08:15 Відповісти
Вони не можуть.
Застосовують юлкіну тактику- жодний танк не виїде...
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22.02.2022 08:54 Відповісти
Украине нужно избавляться от этоготмалоПИД...роского, бениного Нарко-Ничтожества и его Сброда!!!!
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22.02.2022 08:02 Відповісти
Герої не вмирають.
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22.02.2022 08:03 Відповісти
Царство небесне загиблим.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!

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22.02.2022 08:03 Відповісти
!!!!!!!!
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22.02.2022 10:57 Відповісти
Пифдешь. Это мир в глазах *****! Где современное оружие, байрактары, джавелины и т.п. пан президент?
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22.02.2022 08:11 Відповісти
зелохторат, "хоть посмеемся"? Зеля Никакая - ваш вырок
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22.02.2022 08:34 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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22.02.2022 08:42 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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22.02.2022 09:23 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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22.02.2022 09:24 Відповісти
Вічна пам'ять Героям 😪😪😪

Смерть клятим москалям 😡
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22.02.2022 10:03 Відповісти
Горіть у пеклі москалі!
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22.02.2022 11:34 Відповісти
 
 