Двоє українських воїнів загинули, 18 поранено та травмовано. За добу війська РФ 84 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.
Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:
Двічі ТАЛАКІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ПІЩЕВИК - з мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.
Три рази СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Вісім разів ЩАСТЯ - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Три рази ЛЕБЕДИНСЬКЕ – БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ЧЕРМАЛИК - з мінометів калібру 82 мм.
Чотири рази КАМ'ЯНКУ - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
Три рази НОВОЛУГАНСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з протитанкових керованих ракетних комплексів.
Двічі НОВОСЕЛІВКА – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі НОВОМИХАЙЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Три рази ГНУТОВЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Двічі ВРУБІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.
ПАВЛОПІЛЬ – з станкових протитанкових гранатометів.
Три рази ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Чотири рази ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
МИКОЛАЇВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.
Двічі ЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.
СТАРОГНАТІВКА - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.
Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.
ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
ШИРОКІНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм.
НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі НОВОТОШКІВСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі СВІТЛОДАРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
МАЙОРСК - з артилерії калібру 122 мм.
ШУМИ - з мінометів калібру 82 мм.
ПІВДЕННЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
СЛАВНЕ – з протитанкових керованих ракетних комплексів.
Чотири рази НОВОГНАТІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
НЕВЕЛЬСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Дванадцять військовослужбовців зазнали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро дістали бойові травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих", - повідомили у штабі.
Також повідомляється, що за поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:
ЩАСТЯ – з станкових автоматичних гранатометів.
Двічі МАРІУПОЛЬ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ООС.
Будь ласка, зачекайте...
Все силы кидаем на покупку пенсионерам смарфонов из проэкта от ЗЕленского Е-бабуся,стоимостью 12 миллиардов .
Застосовують юлкіну тактику- жодний танк не виїде...
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Смерть клятим москалям 😡