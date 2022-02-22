Блінкен підтвердив, що дипломати США ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні
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Американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці у твіттері.
"Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг", - написав він.
Нагадаємо, в ніч на 22 лютого ЗМІ повідомляли, що США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі з міркувань безпеки.
Топ коментарі
+28 Василь Довганенко 7230397a
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+19 Hennadii Berlovskiy
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+12 Vedana
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Если хоть одного зацепит, дальше всё может быть очень плохо для земного шарика.
Посла "великий дружок" за цілий рік так і не призначив теж.
Кумедні.
Специалисты по озабоченности
ЭТО какой то ПОЗОР!
- Вы хотели Байдена? Получили!
И да, когда ещё, как не при нем?
Американцям треба було залишатись у Києві, щоб показати усьому світу, що вони супердержава, але не з нашим щастям та не у нас вони будуть це доводити.