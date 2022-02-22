Блінкен підтвердив, що дипломати США ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні

Американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці у твіттері.

"Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг", - написав він.

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Нагадаємо, в ніч на 22 лютого ЗМІ повідомляли, що США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі з міркувань безпеки.