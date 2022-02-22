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Блінкен підтвердив, що дипломати США ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Блінкен підтвердив, що дипломати США ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні

Американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці у твіттері.

"Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг", - написав він.

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Нагадаємо, в ніч на 22 лютого ЗМІ повідомляли, що США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі з міркувань безпеки.

Блінкен підтвердив, що дипломати США ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні 01
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Топ коментарі
+28
Розумна пересторога. Звісно, ночувати в Ліссабоні було б ще безпечніше.
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22.02.2022 07:39
+19
Навіть не сумнівався. Українці знов сам на сам з ворогом. Росії ті санкції, як мертвому припарка. Там радянських грошей ще років на 100 вистачить. Зеленський курво, або щось роби, або йди геть. Бачить твою пику не можу. Воно звернення до народу записало. Відосік на 5 хвилин. Що ти там не віддаси? В тебе хтось зпитає? Вже просрав Донбас вночі, миротворець довбаний.
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22.02.2022 07:45
+12
Та заберіть їх уже геть, чого ганьбитися далі.

Посла "великий дружок" за цілий рік так і не призначив теж.
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22.02.2022 07:44
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Розумна пересторога. Звісно, ночувати в Ліссабоні було б ще безпечніше.
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22.02.2022 07:39 Відповісти
хто там буде рахувати на скільки сьогодні вранці більше заїхало, ніж учора ввечері виїхало
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22.02.2022 08:33 Відповісти
У Львові немає умов роботи і захищеного зв'язку.
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22.02.2022 07:40 Відповісти
Працювати вдень будуть у Львові, а вночі будуть спати у Польщі, бо там захищений зв'язок.
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22.02.2022 07:43 Відповісти
Ну и зачем защищённая связь - для крепкого сна?
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22.02.2022 10:25 Відповісти
Так а я за шо. Ти це питання задай не мені, а Murony. Він точно знає.
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22.02.2022 10:41 Відповісти
Так лінія РОЗМЕЖУВАННЯ ще діє, чи вже можна козломордим відповідати? Що там рішили? Воїни гинуть.
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22.02.2022 07:40 Відповісти
Вот как раз единственное что есть хорошее - это то что никто не обсуждает нашу армию. Понятно, что Зеленский просто не любит армию, но в любом случае это хорошо. Короче, не надо тебе знать что им делать. Это не шоу.
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22.02.2022 07:42 Відповісти
Трусость американских дипломатов запредельная. Даже если будет нападение, то сбежать до границы можно за очень короткое время. Не понимаю чего они боятся.
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22.02.2022 07:40 Відповісти
Перехода конфликта на новый уровень.
Если хоть одного зацепит, дальше всё может быть очень плохо для земного шарика.
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22.02.2022 07:42 Відповісти
Американцев убивали везде. Проглотили и ничего не случилось.
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22.02.2022 07:44 Відповісти
рускких везде больше убивали
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22.02.2022 08:31 Відповісти
Ответ простой . Байдэн предупредил пукина на счёт американских граждан. Если погибнут американцы нужно будет ответить ударом а дальше непредсказуемо
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22.02.2022 07:45 Відповісти
Американцы итак погибнут при вторжении.
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22.02.2022 07:45 Відповісти
У нас матраси не ортопедичні?
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22.02.2022 07:40 Відповісти
Та заберіть їх уже геть, чого ганьбитися далі.

Посла "великий дружок" за цілий рік так і не призначив теж.
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22.02.2022 07:44 Відповісти
каруселі туди-сюди!
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22.02.2022 07:44 Відповісти
Це дуже сміливий крок! І розвіює усі приводи для паніки.
Кумедні.
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22.02.2022 07:45 Відповісти
Навіть не сумнівався. Українці знов сам на сам з ворогом. Росії ті санкції, як мертвому припарка. Там радянських грошей ще років на 100 вистачить. Зеленський курво, або щось роби, або йди геть. Бачить твою пику не можу. Воно звернення до народу записало. Відосік на 5 хвилин. Що ти там не віддаси? В тебе хтось зпитає? Вже просрав Донбас вночі, миротворець довбаний.
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22.02.2022 07:45 Відповісти
Тю....а я дума то найвеличніший просрав його, коли ато за 5 хв не закінчив і дав гіркіну вийти в донецьк....
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22.02.2022 08:26 Відповісти
Найвеличніший в часи АТО у Горлівці правда не Гіркіну, а Бєзлєру концерт давав.
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22.02.2022 08:45 Відповісти
Є відосік?
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22.02.2022 09:20 Відповісти
Є фотки. Сподіваюся, гуглити вмієте?
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22.02.2022 09:28 Відповісти
Меня эти черти банят за такие призывы!
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22.02.2022 09:02 Відповісти
Америка - найсильніша країна у світі, але перебуваючи під владою ліваків, поводить себе наче якась сцікопіхота.
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22.02.2022 07:48 Відповісти
Забув про Лауреата Нобелівської премії миру Абамку? Так що гріх гнівити ... Байден молодець! Просто нійто в світі не хоче термоядерного Акопсалісу.
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22.02.2022 07:59 Відповісти
а хто краще був би?
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22.02.2022 08:11 Відповісти
Очевидно, що хтось з "яструбів", типу Мітта Ромні або Ліндсі Грема.
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22.02.2022 08:14 Відповісти
ну хоч не трамплін і на тому дякую
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22.02.2022 08:15 Відповісти
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22.02.2022 07:59 Відповісти
Чем Киев не устраивает ??
Специалисты по озабоченности
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22.02.2022 08:11 Відповісти
Страшне НАТО втекло з переляку за півтори тисячі кілометрів.
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22.02.2022 08:12 Відповісти
Похоже Байден с Путин договорились по Украине и американцы потихоньку сливаются
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22.02.2022 08:19 Відповісти
похоже ты сидишь на бутылке
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22.02.2022 10:46 Відповісти
Вахтовим методом працюватимуть)
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22.02.2022 08:21 Відповісти
..о, в Україні з"явилися перші заробітчани з Польші?
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22.02.2022 08:30 Відповісти
Бред
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22.02.2022 08:39 Відповісти
Пока говнокомандувач не может назвать Росию агресором так все и будет...
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22.02.2022 08:44 Відповісти
это уже днище какое-то
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22.02.2022 08:49 Відповісти
ясно
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22.02.2022 08:53 Відповісти
а де саме?В Закопаному на лижному курорті? Шкода що не сезон яблук в Польщі ,а так би помогли рвати.Хоч якась користь.
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22.02.2022 08:56 Відповісти
"Дипломатія гопніків" виявилася дієвішою, ніж глибоке і кричуще занепокоєння... А слабО так же оперативно прийняти Україну в НАТО?
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22.02.2022 09:29 Відповісти
сссыкопэхота
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22.02.2022 09:43 Відповісти
"смелые люди, но всего боятся" цитата
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22.02.2022 10:00 Відповісти
Блинкен подтвердил, что дипломаты США будут ночевать в Польше, но продолжат свою работу в Украине

ЭТО какой то ПОЗОР!
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22.02.2022 11:42 Відповісти
Решение Путина направить войска с «миротворческой» миссией в сепаратистские регионы не рассматривается США как вторжение и не повлечет за собой расширенный пакет санкций, заявил представитель администрации Байдена.

- Вы хотели Байдена? Получили!
И да, когда ещё, как не при нем?
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22.02.2022 12:09 Відповісти
Канадійські сцикуни першими чкурнули до Львова, наче там інша Україна. Інші теж підтягнулися.

Американцям треба було залишатись у Києві, щоб показати усьому світу, що вони супердержава, але не з нашим щастям та не у нас вони будуть це доводити.
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22.02.2022 12:38 Відповісти
 
 