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Німеччина на Радбезі ООН пообіцяла жорстко відреагувати на дії РФ: Будуть серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Німеччина на Радбезі ООН пообіцяла жорстко відреагувати на дії РФ: Будуть серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки

Німеччина відреагує жорстко й належним чином на дії Росії, яка порушила Мінські домовленості, резолюцію Радбезу ООН та знову зазіхає на суверенітет і цілісність України.

Про це заявила під час засідання РБ ООН у понеділок постпред Німеччини при Організації посол Антьє Леендерце, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Разом із нашими союзниками й партнерами ми застосуємо жорстких та адекватних кроків у відповідь на порушення Росією міжнародного права, що матиме серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки", - наголосила представниця Німеччини.

Вона підкреслила, що її уряд рішуче засуджує новий наступ Росії на суверенітет України. У цьому зв’язку посол закликала всі держави-члени ООН приєднатися до цієї реакції.

Представниця ФРН також звернула увагу на кричуще нехтування росіянами міжнародних домовленостей, затверджених ними же в Раді Безпеки ООН.

"Минулого четверга в Раді Безпеки був консенсус, що Мінські домовленості, підтримані одностайно цією Радою у Резолюції 2204 потребують виконання, в тому числі з боку Російської Федерації. Сьогодні ми стикаємося з абсолютно протилежною позицією Росії", - зауважила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо від РФ скасування рішення РФ щодо визнання "Л/ДНР" і негайного виведення російських військ з Донбасу, - Кислиця

Тож, рішення президента Путіна визнати так звані самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" на сході України, за її словами, "кричущим порушенням не лише Резолюції 2204, але також основоположних принципів, закріплених Статутом ООН".

Вона назвала нинішні дії Кремля новим обурливими зазіханнями Росії на суверенітет і територіальну цілісність України після окупації в 2014 році Криму й частини східних областей України.

"Росія знову наполягає, що не є стороною конфлікту, сьогодні вона зірвала з себе маску й показала, що так було завжди", - підкреслила німецький дипломат.

У цьому контексті вона виступила із закликом до Росії виконувати свої зобов’язання як постійного члена РБ ООН, негайно скасувати рішення про визнання псевдореспублік та повернутися до виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, у в ніч проти вівторка Рада Безпеки ООН зібралася на позачергове засідання для обговорення останнього розвитку ситуації, пов’язаного з агресією РФ проти України.
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Топ коментарі
+37
Дайте ещё касок! Больше касок!
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22.02.2022 07:45
+17
Почему к нас с паРашей еще безвизовый режим?
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22.02.2022 07:46
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22.02.2022 07:45 Відповісти
виженіть кацапів з Раді Безпеки а введіть Україну
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22.02.2022 07:45 Відповісти
До речі, є юридичний механізм як коректно вигнати кацапів. Описано в цій петиції. Шкода, що такі питання нашим людям незрозумілі. Петиції про «ковбасу» підтримуються набагато активніше.
Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
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22.02.2022 07:55 Відповісти
підписала. але там дуже мало голосів. треба цю інформацію розігнати по соцмережам.
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22.02.2022 08:37 Відповісти
Дякую. Просто соцмережі не допоможуть, треба щоб опублікувало якесь видання і перепостил інші. Робив експеримент з платним розгоном в Фейсбуку на один день. 11000 показів, 1000 реакцій, 50 репостів, і все це додало близько 10 голосів.
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22.02.2022 08:49 Відповісти
ну то зверніться до Юрія Бутусова через адміна.
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22.02.2022 08:51 Відповісти
мы не можем Петицию такую подавать вернее последствия для ООН нуль.. скорее надо ставить вопрос о проведении спец расследования каким образом по каким правовым основаниям документам и как именно в деталях Россия оказалась правопреемником в ООН СССР если государство СССР было само ликвидировано без каких либо наследников и правопреемников. А вот учредители ООН Украины и Белоруссия оказались в вопросе членства в СБ ООН на тот момент у нас был ядерный потенциал 3 в мире не попала кто это замутил как кому и сколько заплатили начнет расследование США это их парафия ФБР и пойдет как по маслу то что Россия сама на себя положила типа обязательства по долгам СССР это ее личное дело с Украиной кстати до сих пор в паровом аспекте идут правовые споры о здания и недвижимости СССР ставшие за рубежом Посольствами Украины.. более того было давно определена частка Украины в общем бюджете СССР и выходило что получая даже весь флот Черноморский мы получали лишь 45% от нашей всей доли т.е. весь флот не покрывал наших прав однако Россия заставила те 45% поделить в пропорции 65% России и 35% Украине...
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22.02.2022 09:03 Відповісти
А Ви саму петицію читали?

Коротко опишу. Коли розпався СРСР, 11 країн в Алма-Аті підтримали РФ як правонаступника СРСР в ООН, в тому числі як постійного члена Радбезу. Були підписані і ратифіковані парламентами відповідні угоди. Жодна з колишніх республік не заперечила.

Так ось, пропонується мобілізувати частину держав колишніх республік СРСР для денонсації цих угод і для чіткої спільної заяви про заперечення участі РФ в Радбезі ООН як правонаступнці СРСР.

ООН просто не зможе на це не реагувати. Не факт, що РФ миттєво опиниться поза Радбезом внаслідок цього, але шанси такий є, особливо якщо буде на те бажання інших постійних членів Радбезу.
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22.02.2022 09:28 Відповісти
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22.02.2022 07:45 Відповісти
Смысл в том что все утю тю с Путиным готовы были к уступкам компромиссам а Путин вчера вышел публично снял штаны и вывалил кучу дерьма на головы всех Евросоюза США стран мира.... И типа ну как вам...я маладца..дефективный ублюдок окурок выявился сжёг все мосты.....
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22.02.2022 08:03 Відповісти
В чем проявляется сжёг все мосты? Я этого не наблюдаю. Он всех крутит на одном причинном месте, в том числе и, так называемую "сверхдержаву" США, а те, кого он крутит с ним ручкаются, хотят вести переговоры и т.д.
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22.02.2022 08:20 Відповісти
кручение это относительный процесс .все зависит от от точки глядения...кроме того,если сравнить массу ***** и мирового сообщества,то физика,да и философия,даже марксо-ленинская начисто отрицает такую возможность.
стороннему наблюдателю видно,что это он крутится,а вот-вот сорвется как пропеллер с той китайско-совковой игрушки.
счастливого полета
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22.02.2022 08:32 Відповісти
От того, что он крутится на китайском болте Украине от этого не легче. А счастливый его полет может наступить и через 5-10-15-20-70 лет. Никто не знает когда. И то, что он сам крутится у Китая не отменяет того факта, что он сам крутит той же европой
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22.02.2022 08:37 Відповісти
я не написал на китайском .я написал про мировое сообщество.
так шо счастливого полета.
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22.02.2022 09:09 Відповісти
Всегда поражался таким людям как вы. Из вас гвозди бы делать
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22.02.2022 16:07 Відповісти
для чого?ти вже наштрикнувся
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22.02.2022 16:15 Відповісти
пуйло вчера отказался от полномасшатбного вторжения. что вас не устраивает? что рашкованские войска на бамбазе сменят шевроны?
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22.02.2022 08:41 Відповісти
Иван я понимаю вашу озабоченность из Мордора... а не пошли бы вы.. за зарплатой в кассу Пригожина....
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22.02.2022 08:47 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТО САМ ПУТИН выдал экспромт...а это было по дикому выражению видно... и Шойгу что тот вынул козырный туз о том что Украина способна сделать тактическое ядерное оружие мы можем только гадать ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СОБИРАЛСЯ СДЕЛАТЬ ПУТИН МОЖЕТ то самое полное вторжение по всем фронтам с десантом на Мариуполь Бердянск как знать вывод войск из Крыма и так далее.. мы можем гадать...но возможно кое что Путина остановило тот же фактор ядерной ответки... и особенно реакция Нарышкина о том зачем так сразу и резко давайте еще раз о переговорах с Украиной... за что Путин его окриком резко оборвал... в более чем час монолог Путина было собрание ОБИД ВОВЫ НА УКРАИНУ... вот мне кажется-- но наверное какая то хохлушка опустила Вову ниже плинтуса как мужика и это его заноза на всю жизнь.... явно чувствуется затронуты струны мужского эго.. личная мелочная мстительность но ко всей стране.... это лично мое мнение- никому не навязываю... психологи сексопатологи может скажут больше.... интересно Путин- его Нарышкина напоит чаем с цезием или отправит в полет с тапочках с высоты 18 этажа или отправит Послом в Гондурас... а интервью этого придурка главы Рос-гвардии у нас нет границы с Украиной- там граница с США!!?? сказочный просто дол..дятел а не командующий вот такие придурки в фаворе у больного с ваткой в голове - Вовы ПУ...
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22.02.2022 08:57 Відповісти
знову чуєм бла-бла-бла!
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22.02.2022 07:46 Відповісти
Почему к нас с паРашей еще безвизовый режим?
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22.02.2022 07:46 Відповісти
Бизнес…
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22.02.2022 07:58 Відповісти
совок в голове потому что у многих до сих пор
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22.02.2022 08:41 Відповісти
Козломорді нахально пруть аж до Ла Маншу, а Германія їх підтримує. Да вже закрийте ПП2 і не дружіть з ними!
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22.02.2022 07:46 Відповісти
на пуйла ножкой топнут?
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22.02.2022 07:47 Відповісти
Ні. "Ножкой" - то дуже круто. Просто пальчиком погрозять, скажуть "но-но-но" і посміхнуться
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22.02.2022 07:55 Відповісти
и, что опять сделают эти «озабоченцы»??? введут санкции против очередного «мухосранскогогаечноболтовогозавода»????? ну-ну
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22.02.2022 07:49 Відповісти
Вам предложат газ по 20 у.е и вы быстро переобуетеся так как и все
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22.02.2022 07:49 Відповісти
Відкриєте північний потік
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22.02.2022 07:50 Відповісти
Це вже точно рашку "поставить на коліна"!
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22.02.2022 08:37 Відповісти
Ганси...чергові "азабоченості"!?
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22.02.2022 07:52 Відповісти
шо там, неужели дадут не 5тыс а 6тыс касок и наложат арест на сев.потом-2 на пару недель?
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22.02.2022 07:52 Відповісти
Я теж відчуваю шалену стурбованість!
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22.02.2022 07:53 Відповісти
Насправді, все дуже просто. Європа та Сполучені Штати сьогодні, без зволікань вводять персональні та жорсткі санкції які вони так гучно декларували, або це - закулісний договорняк.
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22.02.2022 07:55 Відповісти
Похоже что да.
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22.02.2022 07:57 Відповісти
Ага, запретят немцам учится в рязане
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22.02.2022 08:07 Відповісти
Про Німеччину і Росію - одна картинка замість тисячі слів:
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22.02.2022 07:56 Відповісти
Да ничего не будет! По ушам жёстко покатаются и всё!
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22.02.2022 07:56 Відповісти
Адекватник кроків? А може досить адекватних кроків та відповідей? Може час діючих кроків? Як вам взагалі можна вірити? Чим ви кращі за путіна? Тварюки. Дали росії купу часу підготувати вторгнення. Ідіоти. Треба було максимально давити ще після анексії Криму. Перекрити кисень в усіх сферах. А ви тварюки північний потік будували.
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22.02.2022 07:57 Відповісти
Треба було адекватно діяти ще при анексії Грузії і ще раніше : припинити всю допомогу РФії , поки не звільнить Приднєстров"я , частини Молдови ( у цьому питанні винна і Україна , а вона тоді була ще ядерною державою і могла повпливати )
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22.02.2022 10:13 Відповісти
В часи ядерного статусу України, ніяка падла не думала про майбутнє. Та й хто на початку 90х міг повірити в те, що москаль піде війною на Україну?
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22.02.2022 11:07 Відповісти
Тепер як ніколи відчуваєш значення виразу - "обіцянки-цяцянки".
Вирішували-вирішували, нагнітали-нагнітали, обіцяли-обіцяли...
А тепер - обіцяють знову.
Вчора ж у вас вже все було вирішено!
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22.02.2022 07:57 Відповісти
Вам зараз також дико відчувати, що окрім заяви про збір РадБезу - Україна не зробила ніякої заяви щодо визнання шматку України незалежними республіками з офіційним введенням мокшанських військ??
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22.02.2022 08:01 Відповісти
чому дико - я це казав ще мiсяць тому

https://censor.net/ua/news/3312967/rejym_tyshi_na_donbasi_zberigayetsya_tretyu_dobu_shtab_oos/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77681916
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22.02.2022 08:08 Відповісти
До уровня глубокой озабоченности?
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22.02.2022 08:03 Відповісти
Що можуть ще придумати ці бувші комсомольці і борці з корупцією?
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22.02.2022 08:07 Відповісти
Шо немцы, желаете стену в Берлине и гдр, ********* восстановит вам границы до 1991 года, поковыряйтесь ещё немного в носу.
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22.02.2022 08:11 Відповісти
и поставить там на воротах полковника путина...
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22.02.2022 08:40 Відповісти
Единственный действенный способ это надо прямо сегодня начинать военное освобождение донбасса. То шо вован туда завёл орков уже официально до жопы.
Россияне не будут воевать по настоящему за дыру. Оно им нахер не упёрлось.
А если жевать сопли то Украину просто очередной раз отымеют а вован полезет дальше.
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22.02.2022 08:15 Відповісти
бла-бла-***...
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22.02.2022 08:15 Відповісти
Ніколи не думав, що після Великої Імперії Німців - Третього Райху буду називати їх онуків пиз.аболами і боягузами...
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22.02.2022 08:15 Відповісти
Так не неужно только обещать , слово "будуть" нужно менять на "запроваджено", а так это пустые слова.
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22.02.2022 08:19 Відповісти
Ух, какие грозные слова от производителя касок и любителя северных потоков
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22.02.2022 08:25 Відповісти
********* надо гнать нах из того импотентного совбеза и объявлять эмбарго на нефть и газ. Если нет, то третья мировая это не фантастика
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22.02.2022 08:28 Відповісти
***** насрало всем на голову, в ответ очередная озабоченность. писец.
либо цивилизация начнет наконец-то принимать меры против гопников из паРашы, либо цивилизация в скором времени прекратит свое существование.
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22.02.2022 08:35 Відповісти
Рішуча стурбованість, та смертельна занепокоєність.
За красивыми словами дипломатии прячутся ничтожества.
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22.02.2022 08:39 Відповісти
Невже ще більше шоломів виділять для нашого війська?
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22.02.2022 08:40 Відповісти
Поки що ДВІ хвойди ВЖЕ показали своє рило. Парадоксально це німці та євреї. От так ось.
Замість "стурбованості, засудження та іншої локшини" надайте зброю.
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22.02.2022 09:40 Відповісти
 
 