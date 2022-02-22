Німеччина на Радбезі ООН пообіцяла жорстко відреагувати на дії РФ: Будуть серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Німеччина відреагує жорстко й належним чином на дії Росії, яка порушила Мінські домовленості, резолюцію Радбезу ООН та знову зазіхає на суверенітет і цілісність України.
Про це заявила під час засідання РБ ООН у понеділок постпред Німеччини при Організації посол Антьє Леендерце, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Разом із нашими союзниками й партнерами ми застосуємо жорстких та адекватних кроків у відповідь на порушення Росією міжнародного права, що матиме серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки", - наголосила представниця Німеччини.
Вона підкреслила, що її уряд рішуче засуджує новий наступ Росії на суверенітет України. У цьому зв’язку посол закликала всі держави-члени ООН приєднатися до цієї реакції.
Представниця ФРН також звернула увагу на кричуще нехтування росіянами міжнародних домовленостей, затверджених ними же в Раді Безпеки ООН.
"Минулого четверга в Раді Безпеки був консенсус, що Мінські домовленості, підтримані одностайно цією Радою у Резолюції 2204 потребують виконання, в тому числі з боку Російської Федерації. Сьогодні ми стикаємося з абсолютно протилежною позицією Росії", - зауважила вона.
Тож, рішення президента Путіна визнати так звані самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" на сході України, за її словами, "кричущим порушенням не лише Резолюції 2204, але також основоположних принципів, закріплених Статутом ООН".
Вона назвала нинішні дії Кремля новим обурливими зазіханнями Росії на суверенітет і територіальну цілісність України після окупації в 2014 році Криму й частини східних областей України.
"Росія знову наполягає, що не є стороною конфлікту, сьогодні вона зірвала з себе маску й показала, що так було завжди", - підкреслила німецький дипломат.
У цьому контексті вона виступила із закликом до Росії виконувати свої зобов’язання як постійного члена РБ ООН, негайно скасувати рішення про визнання псевдореспублік та повернутися до виконання Мінських угод.
Як повідомлялося, у в ніч проти вівторка Рада Безпеки ООН зібралася на позачергове засідання для обговорення останнього розвитку ситуації, пов’язаного з агресією РФ проти України.
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Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
Коротко опишу. Коли розпався СРСР, 11 країн в Алма-Аті підтримали РФ як правонаступника СРСР в ООН, в тому числі як постійного члена Радбезу. Були підписані і ратифіковані парламентами відповідні угоди. Жодна з колишніх республік не заперечила.
Так ось, пропонується мобілізувати частину держав колишніх республік СРСР для денонсації цих угод і для чіткої спільної заяви про заперечення участі РФ в Радбезі ООН як правонаступнці СРСР.
ООН просто не зможе на це не реагувати. Не факт, що РФ миттєво опиниться поза Радбезом внаслідок цього, але шанси такий є, особливо якщо буде на те бажання інших постійних членів Радбезу.
стороннему наблюдателю видно,что это он крутится,а вот-вот сорвется как пропеллер с той китайско-совковой игрушки.
счастливого полета
так шо счастливого полета.
Вирішували-вирішували, нагнітали-нагнітали, обіцяли-обіцяли...
А тепер - обіцяють знову.
Вчора ж у вас вже все було вирішено!
https://censor.net/ua/news/3312967/rejym_tyshi_na_donbasi_zberigayetsya_tretyu_dobu_shtab_oos/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77681916
Россияне не будут воевать по настоящему за дыру. Оно им нахер не упёрлось.
А если жевать сопли то Украину просто очередной раз отымеют а вован полезет дальше.
либо цивилизация начнет наконец-то принимать меры против гопников из паРашы, либо цивилизация в скором времени прекратит свое существование.
За красивыми словами дипломатии прячутся ничтожества.
Замість "стурбованості, засудження та іншої локшини" надайте зброю.