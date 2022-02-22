Німеччина на Радбезі ООН пообіцяла жорстко відреагувати на дії РФ: Будуть серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки

Німеччина відреагує жорстко й належним чином на дії Росії, яка порушила Мінські домовленості, резолюцію Радбезу ООН та знову зазіхає на суверенітет і цілісність України.

Про це заявила під час засідання РБ ООН у понеділок постпред Німеччини при Організації посол Антьє Леендерце, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Разом із нашими союзниками й партнерами ми застосуємо жорстких та адекватних кроків у відповідь на порушення Росією міжнародного права, що матиме серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки", - наголосила представниця Німеччини.

Вона підкреслила, що її уряд рішуче засуджує новий наступ Росії на суверенітет України. У цьому зв’язку посол закликала всі держави-члени ООН приєднатися до цієї реакції.

Представниця ФРН також звернула увагу на кричуще нехтування росіянами міжнародних домовленостей, затверджених ними же в Раді Безпеки ООН.

"Минулого четверга в Раді Безпеки був консенсус, що Мінські домовленості, підтримані одностайно цією Радою у Резолюції 2204 потребують виконання, в тому числі з боку Російської Федерації. Сьогодні ми стикаємося з абсолютно протилежною позицією Росії", - зауважила вона.

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Тож, рішення президента Путіна визнати так звані самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" на сході України, за її словами, "кричущим порушенням не лише Резолюції 2204, але також основоположних принципів, закріплених Статутом ООН".

Вона назвала нинішні дії Кремля новим обурливими зазіханнями Росії на суверенітет і територіальну цілісність України після окупації в 2014 році Криму й частини східних областей України.

"Росія знову наполягає, що не є стороною конфлікту, сьогодні вона зірвала з себе маску й показала, що так було завжди", - підкреслила німецький дипломат.

У цьому контексті вона виступила із закликом до Росії виконувати свої зобов’язання як постійного члена РБ ООН, негайно скасувати рішення про визнання псевдореспублік та повернутися до виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, у в ніч проти вівторка Рада Безпеки ООН зібралася на позачергове засідання для обговорення останнього розвитку ситуації, пов’язаного з агресією РФ проти України.