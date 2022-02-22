Президент Південної Кореї Мун Чже Ін проведе засідання Ради нацбезпеки через ситуацію навколо України
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Президент Південної Кореї Мун Чже Ін головуватиме на засіданні Ради національної безпеки у вівторок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє адміністрація південнокорейського лідера.
Наголошується, що зустріч буде скликана для обговорення кризи в Україні. Почнеться вона 22 лютого об 11:00 (4:00 за київським часом).
Очікується, що Мун Чже Ін обговорить на зустрічі заходи щодо захисту громадян Південної Кореї та мінімізації збитків південнокорейським підприємствам, що базуються в Україні.
Станом минулої суботи 68 громадян Південної Кореї залишалися в Україні. Міністерство закордонних справ Республіки Корея вивчає плани евакуації у разі надзвичайної ситуації.
Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік та доручив Збройним силам РФ виконувати функції з підтримання миру у т.зв. "Л/ДНР".
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