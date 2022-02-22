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Президент Південної Кореї Мун Чже Ін проведе засідання Ради нацбезпеки через ситуацію навколо України

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін проведе засідання Ради нацбезпеки через ситуацію навколо України

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін головуватиме на засіданні Ради національної безпеки у вівторок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє адміністрація південнокорейського лідера.

Наголошується, що зустріч буде скликана для обговорення кризи в Україні. Почнеться вона 22 лютого об 11:00 (4:00 за київським часом).

Очікується, що Мун Чже Ін обговорить на зустрічі заходи щодо захисту громадян Південної Кореї та мінімізації збитків південнокорейським підприємствам, що базуються в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Південна Корея підготує план дій для своїх громадян в Україні у разі ускладнення ситуації

Станом минулої суботи 68 громадян Південної Кореї залишалися в Україні. Міністерство закордонних справ Республіки Корея вивчає плани евакуації у разі надзвичайної ситуації.

Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік та доручив Збройним силам РФ виконувати функції з підтримання миру у т.зв. "Л/ДНР".
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У Кореї теж козломорді відтяпали половину. Куди не підеш - всюди козломордий сморід.
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22.02.2022 07:53 Відповісти
єдиний вихід, роздати безкоштовний спирт для "жителей и войск" ОРДЛО.
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22.02.2022 07:55 Відповісти
Що ми будемо на цей раз видивлятись в очах *****?
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22.02.2022 08:00 Відповісти
Та це все,буде поділ України по Дніпро,потім буде Литва,Латвія,Естонія
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22.02.2022 08:02 Відповісти
Вже наклали, на "линидири"
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22.02.2022 08:07 Відповісти
Единственный выход - поломать все атомные бомбы московии
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22.02.2022 08:02 Відповісти
Задовбали ці безхребетні. Яка "криза в Україні"? Називайте речі своїми іменами - "агресія рашки проти України".
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22.02.2022 08:05 Відповісти
Я давно про это говорю, терминология неверна.
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22.02.2022 08:37 Відповісти
Буде говорити про мир і дружбу,про то як восхіщається рускім народом,і шо корейцям єсть чему паучіться та як він то говорив в держдумі в 2018)))
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22.02.2022 10:44 Відповісти
 
 