Президент Південної Кореї Мун Чже Ін проведе засідання Ради нацбезпеки через ситуацію навколо України

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін головуватиме на засіданні Ради національної безпеки у вівторок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє адміністрація південнокорейського лідера.

Наголошується, що зустріч буде скликана для обговорення кризи в Україні. Почнеться вона 22 лютого об 11:00 (4:00 за київським часом).

Очікується, що Мун Чже Ін обговорить на зустрічі заходи щодо захисту громадян Південної Кореї та мінімізації збитків південнокорейським підприємствам, що базуються в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Південна Корея підготує план дій для своїх громадян в Україні у разі ускладнення ситуації

Станом минулої суботи 68 громадян Південної Кореї залишалися в Україні. Міністерство закордонних справ Республіки Корея вивчає плани евакуації у разі надзвичайної ситуації.

Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік та доручив Збройним силам РФ виконувати функції з підтримання миру у т.зв. "Л/ДНР".